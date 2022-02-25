Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek

NASIL KARŞILANDI?
Kılıçdaroğlu zaten adım adım cumhurbaşkanı adaylığını Millet İttifakı’na kabul ettiriyor. Nerdeyse dayatıyor. Ama ben işin orasında değilim. Ayrıca size, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması Afrika çöllerinde nasıl yankılandı diye bir serenat yapmayı da düşünmüyorum. Sadece ben gündem yaptığım için yazma durumunda kaldım. Gazetecilerin ve AK Partili siyasetçilerin olduğu Meclis’te Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını ortaya attım. İlginç yorumlar geldi.
YORUMLAR
1- Bir bölümü, ‘Ben zaten böyle bir çıkış bekliyordum’ dedi.
2- ‘Bir süredir zaten dile getiriyordu’ diyenler oldu.
3- ‘Sürpriz değil. Zaten bir süredir ben adayım diyordu’ diyenler çoğunluktaydı.
4- Kimi milat verdi. CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun açıklaması ile Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecini başlattığını söyledi.
5-
Cumhurbaşkanı ile üç günlük Kongo, Senegal gezisine çıktık, son gün Gine-Bissau eklendi. Bunu niçin yazıyorum, eğer başka bir ülke eklenmezse (şimdilik öyle bir ihtimal yok) üç ülkeyi ziyaret ettikten sonra çarşamba gecesi ülkemize döneceğiz. Mesleki olarak bu gezilerin çok önemli bir yararı da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’la diyalog imkânı buluyorsun hem de Türkiye’yi ilgilendiren konularda perde arkası bilgilere ulaşma fırsatın oluyor.
EMİNE HANIM İYİ
Önce uçağın içinden gözlemlerimi yansıtmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seyahatin hemen başında uçağı gezmeye başladı. Kimine ismen hitap etti. Hal hatır sordu. Cumhurbaşkanı’nı çok iyi gördüm. Morali yerindeydi. Dinlenmişti. Emine Hanım’ın bu gezide Cumhurbaşkanı’na eşlik edemediğini uçağa binerken öğrenmiştik. “Hanımefendi nasıl, sağlığı yerinde mi?” diye sordum. Söz konusu Emine Hanım olunca Tayyip Bey duygusallaşıyor. “Negatife döndü ama hastalık süreci yoruyor tabii. Dinlenmesi lazım” dedi. “O nedenle gelemedi” diye ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri gezisi öncesinde de, “O beni yalnız bırakmaz” derken sesi titremişti. Emine Hanım sadece eşi değil, nice zorluklara göğüs germiş bir mücadele arkadaşı. Allah her ikisine de sağlıklı ve uzun ömür versin.
BAKANLAR EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak turu atarken, Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Biz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kazakistan’a gidecektik. Çavuşoğlu’nun COVID-19 testi pozitif çıkınca gezi ertelenmişti. Çavuşoğlu, “Kazakistan’a gideceğiz” dedi. COVID-19 sürecini nasıl atlattığını sordum, zor geçmediğini söyledi. ”Üç gün etkili oldu” dedi.
DIŞ POLİTİKADA DEĞİŞİM SÜRECİ
Ancak detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK çalışacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ticarethanelerin faturalarında ilk kademe yüzde 25 indirim yapılabileceğini söyledi. Bakan indirimi 1 Mart’a yetiştirmeye çalışacaklarını ifade etti. Bir ayrıntı daha, meskenlerde kısa bir süre önce 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılan indirimli tarife üzerinde de çalışma yapılacağını açıkladı.
Peki bu nasıl olacak? Ulaştığım bazı ayrıntıları paylaşacağım ama bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider. Garip gureba babası. O nedenle fiyat artışlarından dolayı büyük bir acı yaşadığını hissediyorum. Çare bulmak için çırpınıyor.
Pandemi sürecinde de insanların işten çıkarılmaması için kısa çalışma ödeneği getirdi. Yoksa bizim işverenlere kalsa yüzbinleri sokağa atarlardı. Biz bunu 2001 krizinde gördük. Hem o, pandemi süreci gibi küresel bir kriz değildi.
ERDOĞAN’IN ÇABASI
Fiyat artışları karşısında vatandaşı korumak için asgari ücrette yaptığı artış, gıdada da KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmesi, elektrik tarifesinin meskenlerde 150 kilovat saatten 210 kilovat saate yükseltilmesi, gübrede sağlanan yüzde 30’luk indirim. Elbette ki ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu alınan tedbirlerle sıkıntının tamamen ortadan kalkması söz konusu değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan samimi bir çaba gösteriyor.
ERDOĞAN İNDİRİM, İMAMOĞLU ZAM
Dün de AK Partili belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları yönünde talimat verdi. AK Partili belediyeler yüzde 7 indirim yaparken,
Biri, anketler arasındaki makas çok açıldı.
İkincisi ise siyasi partilerin genel merkezlerine fatura kesen anket firmaları tarafından anketler manipülasyon aracına dönüştürüldü. O nedenle sadece anket sonuçları arkasındaki makas açılmıyor, anket firmaları arasında da büyük uçurum oluşmaya başladı.
Zaman zaman Optimar’ın sonuçlarını paylaşıyorum. Neden? Çünkü Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, kaynağını kendi sağlıyor. Ayrıca sürü psikolojisine uymuyor. Özgüvenli. Kamuoyundaki algının aksine ne bulursa yayınlıyor. Ben de anket sonuçlarını ilk duyuran gazeteci olarak onları paylaşıyorum.
Optimar’ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.
Siyasi sonuçları paylaşacağım. Ama asıl önemli olan halkın gündemi. Çünkü halkın gündeme, aynı zamanda siyasete de yön vermesi gerekiyor.
BİRİNCİLİK EKONOMİDE
Ekonominin Türkiye’nin en önemli sorunu çıkması sizi şaşırtmayacak çünkü ekonomi ve işsizlik bir süredir tırmanışta. Ama bu kez ekonomi tam anlamıyla zirveyi teslim almış durumda.
Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi derken onu ikinci sırada 5.6’yla işsizlik takip ediyor. Eğitimin 5.4’le üçüncü sırada çıktığı ankette koronovirüs salgını 4.9’la dördüncü sırada yer aldı.
Elektrik indirimiyle ilgili olarak Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından bir çalışma yapıldı. Bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından kabineye sunulacak olan destek paketi, alternatif önerilerden oluşuyor. Hangi desteklerin yürürlüğe konulacağı ise kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
O nedenle bu aşamada sadece Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın yaptığı alternatifli çalışmadan söz etmek mümkün.
1. Alternatiflerden biri KDV indirimi.
Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde. Ancak bu ticari işletmeler ile sanayi için değil, daha çok konutlar için öneriliyor.
2. Konutlardaki indirimli tarifenin 240 kilovat saate yükseltilmesi.
Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.
KÜÇÜK İŞLETMELERE KADEMELİ TARİFE
Ticari işletmelerin elektrik faturaları can yakıyor. O nedenle kabine toplantısında ele alınacak konuların başında özellikle de orta halli esnafın yüksek gelen elektrik faturalarının desteklenmesi konusu geliyor. Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.
Sabih Kanadoğlu, 2007 yılında Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde daha önce hiçbir cumhurbaşkanının seçiminde uygulanmayan 367 formülünü ileri sürmüş, CHP ve asker buna sahip çıkmış, Anayasa Mahkemesi ise hukuk rezaletine imza atmıştı. Neydi o formül? Anayasa’nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk turda nitelikli çoğunluk olan 367 milletvekilinin oyunu alması gerekiyordu. Sabih Kanadoğlu ise 367 sayısının sadece karar yeter sayısı olmadığını, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu iddia etti. Kanadoğlu, 367 milletvekili olmadan cumhurbaşkanlığı seçimine geçilemeyeceğini savundu.
ÖZAL’A, DEMİREL’E, SEZER’E UYGULANMADI
Bu yöntem ne Özal’ın, ne Demirel’in ne de Sezer’in cumhurbaşkanı seçiminde kullanılmıştı. Özal ve Demirel döneminde milletvekili sayısı 450’ydi. Özal 263, Demirel ise 244 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Sezer ve Gül’ün seçiminde milletvekili sayısı 550’ydi. Sezer, 533 milletvekilinin katıldığı seçimde 330 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi ama Abdullah Gül, 361 milletvekilinin katıldığı seçimde 357 oy almasına rağmen cumhurbaşkanı seçilemedi. Çünkü asker 27 Nisan e-muhtırasını verdi, Anayasa Mahkemesi, 367 kararına imza attı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KRİZİ
Peki bu neyi getirdi? Eğer AK Parti erken seçim kararı alıp millete gitmese devlet krizi derinleşirdi. Zaten 367 çıkışının amacı da oydu. Cumhurbaşkanlığı krizini derinleştirip AK Parti’ye tasfiye etmekti. O süreç Erdoğan’ın dirayetli liderliğiyle aşıldı. Millete gidildi. Ama millet 22 Temmuz seçimlerinde AK Parti’yi yüzde 47 ile tekrar iktidar yaptı. Cumhurbaşkanlığı düğümü ise MHP’nin Meclis’e girmesiyle çözüldü. Kriz fırsata dönüştü; Türkiye, Anayasa değişikliği yaparak halkın doğrudan cumhurbaşkanını seçtiği sisteme geçti. Böylece her cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Meclis’in üzerinde oynanan oyunlara son verildi. Cumhurbaşkanı seçilmek isteyen için tek adres millet oldu.
Ama 367 kararı ve 27 Nisan e-muhtırası ile cumhurbaşkanı seçilmesi engellenen Abdullah Gül, yıllar sonra Stockholm Sendromu’na yakalanıp Erdoğan’ı tasfiye etmek için cellatlarıyla aynı safta yer aldı.
Sabih Kanadoğlu o tarihten sonra kaybolmuştu. Ama yeniden ortaya çıktı. Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığının Anayasa’ya aykırı olduğunu savunuyor. “Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil” diyor.
Millet İttifakı’nın yumuşak karnı Parlamenter Sistem’e dönüş değil. O konuda mutabakat var.
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU
Millet İttifakı’nın yumuşak karnı cumhurbaşkanı adaylığı. Bir çatlak yaşanacaksa o konuda yaşanacak. Kılıçdaroğlu bunu çok iyi biliyor. Kendi açısından da akıllı bir strateji yürütüyor. Cumhurbaşkanı adaylığını ortaya atıp kriz çıkarmak yerine önce 6 partinin ittifak kurmasını sağlıyor. Birkaç kaynaktan kontrol ettim, toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girilmemiş. Bu konuda çekinceleri olan Davutoğlu dahi açmamış.
Kılıçdaroğlu şartlar olgunlaştıktan sonra bu kez kendi cumhurbaşkanı adaylığını masaya sürecek. Ekrem İmamoğlu’nun altından halıyı çekiyor. Çok akıllı gidiyor.
İKİNCİ AŞAMA
Bundan sonraki ikinci adım 28 Şubat’ta liderlerin ortak açıklaması olacak. Ama iş orada bitmeyecek. Yol haritasını belirlemek üzere bir heyet oluşturulacak. Bu heyet aynı zamanda seçime kadar yapılacak olan çalışmaları koordine edecek.
Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu, diplomaside kullandığımız güven artırıcı önlemleri siyasette uyguluyor.
LİDERLER AYDA BİR TOPLANACAK
Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı ortakları belirleyecek. Ancak ittifakın iki büyük partisi olarak CHP ve İYİ Parti’nin belirleyici bir rolü olacağı kesin. Her ne kadar ittifak ortağı partilerin eşit olarak temsil edileceği söylense de yüzde 35’i temsil eden CHP artı İYİ Parti ile yüzde 1 bile olmayan partilerin ağırlığının aynı olması beklenmiyor. Siyasetin de bir matematiği var.
Ama bu denge nasıl sağlanacak?
İşte orası yüz puanlık uzmanlık sorusu.
6 liderin buluşması öncesinde Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti. Böylece masaya oturmadan iki lider diğer ortaklara güç birliği mesajı verdiler.
İYİ PARTİ’NİN EĞİLİMİ DEĞİŞTİ
Liderlerin buluşması öncesinde İYİ Parti kulislerine kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti’de eğilimin değişmeye başladığı dikkatimi çekti. Akşener’in İmamoğlu’nu ‘İkinci Fatih’ ilan etmesi nedeniyle genel kanı Akşener’in İmamoğlu’nu desteklediği yönündeydi. Ben de bu eğilimin çok güçlü olduğunu görüyordum. Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağı kanaati hâkimdi. O nedenle, “Seçilecek aday” formülünü öne atmışlardı.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İYİ Parti’nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun, “Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkta göndereyim” çıkışından sonra İYİ Parti’de, “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı CHP’nin sorunu” eğilimi ortaya çıktı.
İYİ PARTİ FATURAYI ÖDEMEK İSTEMİYOR
Ahmet Davutoğlu’nun son günlerdeki atakları ile Millet İttifakı’nın adı, cumhurbaşkanı adayı konusunda küçük çaplı bir kriz yaşanmıştı. Henüz aşılmış değil ama Davutoğlu’nu frenleyecek bir adım geldi.
Kılıçdaroğlu, diğer liderlerle buluşma öncesinde salı günü akşam saatlerinde Meral Akşener’i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı’nın iki büyük partisinin liderleri. Bir anlamda Millet İttifakı ikisinin omuzlarının üzerinde yükseliyor. Diğer partiler ise destek unsurları görevini görüyor. Cumartesi günü 6 lider masaya oturmadan önce Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yaklaşımları belirleyici olacak.
KULİSLERDEN ÇIKAN BİLGİ
Davutoğlu’nun taleplerine geçmeden önce Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin olarak kulislere yansıyan iki noktaya değinmek istiyorum. İki liderin ittifak içinde güç birliği yapma kararı aldığı söyleniyor.
1- Millet İttifakı’nın hedeflerini CHP ve İYİ Parti belirleyecek. Küçük partilerin Millet İttifakı’na yön vermesine izin verilmeyecek.
2- İki liderin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı.
İKİ NOKTA
Böyle olunca elektrik ve doğalgaz faturaları hem vatandaş açısından hem de ticari işletmeler açısından dayanılmaz hale geldi.
Enerji Bakanlığı tarafından ticari işletmeler ile cemevleri başta olmak üzere dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Enerji Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe girecek.
Yüksek gelen elektrik faturaları, vatandaşların ve ticari işletmelerin en önemli sorunu haline geldi. Ayrıca cemevleri, vakıflar, dernekler gibi ticari olmayan kuruluşlar da ticari kuruluş statüsünden faturalandırılınca ortaya altından kalkılması güç olan yüksek faturalar çıktı.
Halkımızın en önemli gündem maddesi yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları. Haliyle ülkeyi yöneten iktidarın da en önemli sorununun bu olması gerekiyor.
Daha önce yüksek gelen elektrik faturalarında dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için indirim sınırı 150 kilovattan 210 kilovata yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu düzenleme şubat ayı faturalarına yansıyacak.
TİCARİ İŞLETMELERLE İLGİLİ ÇALIŞMA
Peki ticari işletmelerle ilgili bir çalışma yok mu? En önemli gideri elektrik olduğuna göre, ticari işletmeler açısından elektrik giderleri çok büyük önem arz ediyor.
Bu sorunun yanıtını aradım.
Hem de öyle eş dost sohbetinde değil. CNN Türk’ün canlı yayınında.
Yayının üzerinden 3 gün geçti. Savcı Sayan’ı aradım; CHP’den sizi arayan oldu mu, bu milletvekilleri kimler diye sordular mı, sizi mahkemeye verdiler mi diye sordum.
“Yok” dedi. Ardından ekledi, “Olay doğru. Beni nasıl mahkemeye verecekler? O zaman milletvekili olan iki CHP’li hâlâ hayatta. Onları kurtaran il başkanı ve ilçe başkanımız hayatta. O tarihlerde pasaportlarında İran’a girişleri çıkışları var. Benim neyimi mahkemeye verecekler” dedi.
Savcı Sayan o dönemlerde CHP’deydi.
ERDOĞAN’IN VİDEOSU VAR DEDİLER
İsterseniz önce Savcı Sayan’ın ağzından CNN Türk ekranlarından anlattığı dolandırıcılık olayını aktaralım.
“Bir gün, şu anda yaşıyor o iki milletvekili... Bir gün 2 milletvekiline İran’dan bir dolandırıcı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Erdoğan’ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği, kafasını tekmelediği o kaset bizim elimizde. Gelin size vereceğiz diyor.”
20 BİN DOLAR
Koray Aydın’ın iddiasının birkaç açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Biri Tansu Çiller’in bir parti kurmaya çalışması, diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası. Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin önünü kesmek için Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası ise işin siyasi hedefini göstermesi açısından üzerinde durulmayı hak ediyor. Çiller’in açıklamalarını ayrıntılı olarak vereceğim ama önce açıklamanın flaş unsurlarını paylaşayım.
PARTİ KURACAK MI?
Tansu Hanım’a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi.
HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM
Koray Aydın’ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller’e, Erdoğan’la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.
26 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra ilk ziyaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptı.
İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçisi ile balıkçıdaki buluşması tepkilere neden olmuştu. Çünkü o gün İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle bir felaketi yaşıyordu. ABD Büyükelçisi ile görüşmenin öyle bir yönü yok. Ama siyaseten çok daha önemli mesajlar taşıyan bir görüşme.
KILIÇDAROĞLU’NUN SAVUNMASI
Bakmayın Kılıçdaroğlu’nun, “Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı” diye savunmasına. Cumhurbaşkanı adaylığında en ciddi rakibi olan Ekrem İmamoğlu’nun bu olaydan dolayı aldığı darbe karşısında en çok sevinen kişinin Kılıçdaroğlu olduğundan kuşkum yoktur.
BAKANLARIN SUÇU NEYDİ?
Ayrıca yanlış bir değerlendirme. Başkan o gün dozerin başında olmayacak da nerede olacaktı? Rize’de, Giresun Dereli’de, Sinop Ayancık’ta sel felaketi yaşandığı dönemde bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu kimi zaman kepçeyle vatandaşlara ulaştılar kimi zaman dozerlerin başında durdular ama her zaman çizmeleri çekip kurtarma çalışmalarını yönettiler. 20-25 gün evlerine gitmediler. İmamoğlu, 24 saat dahi AKOM’un sıcak ortamında kalıp krizi yönetemedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin üzerinden elini çekmedi. Sonuç ne oldu? Kısa sürede yaralar sarıldı, 1 yıl içinde vatandaşlarımız evlerine kavuştu.
ERDOĞAN VAN’DAYDI
Milletvekilleri sormadan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmış.
Abdulhamit Gül’ün ayrılıp Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı’na getirilmesinden söz ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabinede bir değişiklik yaptık. Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığı’na getirdik. Bekir Bey’in gelmesi çok isabetli oldu. Onun yerine de (Anayasa Komisyonu) Yusuf Beyazıt’ı getirdik. İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar bu değişikliklerden başka anlam çıkarmasın. Arkadaşlar bu değişikliklerden rahatsız olmasın” diyor.
Erdoğan Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da bakan değişikliğini bayrak yarışı olarak tanımlamıştı.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ DEVAM EDECEK
Bakan değişikliğiyle ilgili bir soru gelmiyor. Zaten herhangi bir rahatsızlık yok ama Cumhurbaşkanı’nın bilgi verme ihtiyacı hissetmesi olumlu karşılanıyor.
Erdoğan’ın, ”İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız” sözünü ise milletvekilleri birkaç bakanın değişeceği yönünde yorumluyorlar. Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da, ”Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz” demişti.
Bu aşamada kaç bakan değişecek, kimler gidecek, kimler gelecek gibi konulara girmek istemiyorum. Bazı beklentiler var ama daha ilerisi spekülasyon olur. Ama
CHP Lideri, harf sırasına göre oturulabileceğini açıkladı. Bu buluş atomun çekirdeğini parçalamaktan dahi daha önemli.
Ama bu öneri tam olarak kabul görmüş değil. Çünkü harf sırasına göre olduğunda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın en başta oturması gerekiyor. Burada da Ali Babacan mı yoksa Ahmet Davutoğlu mu diye ikinci bir gerilim su yüzüne çıktı.
CHP’liler ve İYİ Partililer ise, bunların yüzde 1 oyları bile yok ama başköşeye oturacaklar, yüzde 25 oyu olan CHP Lideri son sıraya düşecek diye itiraz ediyorlar.
Muhalefet liderleri henüz oturma sırası sorunu çözebilmiş değiller ama bu kafayla Türkiye’de sistem değişikliği yapacaklar.
Her şey toz pembe gösterilmek isteniyor ama Millet İttifakı’nın önünde aşılması gereken önemli sorunlar duruyor.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Bu noktada Ahmet Davutoğlu’nun temaslarını mercek altına almakta yarar var. Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu ile önce ayrı ayrı sonra üçü birlikte görüştü.
Orada
Adınız Recep Tayyip Erdoğan da olsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı da olsanız ne tür suçlamalara maruz kaldığınızı göstermesi açısından önemli.
Av. Bendal Celil Ezman, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor.
Ama nasıl bir suç duyurusu. Çok uzun bir dilekçe olduğu için esasına dokunmadan, özetleyerek aktaracağım.
AĞIR SUÇLAMALAR
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan adlı vatandaşın suç işleme itiyadı içinde olduğu, illegal faaliyetlerde bulunduğu...
- HSK üyeleri ile birlikte çete, suç örgütü oluşturduğu...
- 17-25 Aralık operasyonlarının engellenmesi uygulamaları ve 16 Temmuz 2016 tarihinden sonra yürütülen illegal uygulamalarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve kanunlarını uygulatmayarak, Türkiye Cumhuriyeti devletine isyan fiili içinde oldukları...
- 15 Temmuz 2016 tarihinde
Perşembe gününden beri Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceğini merak ediyorum. O nedenle çıktığı televizyon programlarını, yaptığı konuşmaları hatta attığı tweet’leri dahi izliyorum.
Peki bu Kılıçdaroğlu merakımın sebebi ne?
Kılıçdaroğlu çarşamba günü, “Bu akşam saat 22.00’de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim” dedi.
Saat 22.00 oldu. Kılıçdaroğlu Twitter’dan bu kez bir video yayınladı.
KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİASI
Önce bu belge de değil, bu da değil diye bir şov yaptı, ardından altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının yer aldığı bir evrak gösterdi.
Biliyorsunuz Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.
O nedenle seçim kanunuyla ilgili olarak şimdi vereceğim bilgileri önünüze 2023 yılının takvimini koyarak değerlendirirseniz sevinirim.
Çünkü AK Parti ile MHP’nin üzerinde anlaşmaya vardığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören yasa teklifi, şubat ayında Meclis’e sunuluyor. Bu demektir ki seçim yasasındaki değişiklikler ne zaman Meclis’ten geçerse o tarihten itibaren 1 yıl içinde erken seçim yok. Seçim yasasındaki değişiklik Meclis’ten şubat ya da mart ayında geçti diyelim. Anayasa’ya göre 2023 yılının şubat ya da mart ayına kadar yeni yasayla erken seçim yapılamaz demektir. Tabii ondan sonra haziran ayına 3 ya da 4 ay kalıyor. 3 ay için de erken seçime gidilmez.
ÖNEMLİ ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin üzerinde mutabakata vardığı teklif üzerinde AK Parti’den Hayati Yazıcı, MHP’den ise Feti Yıldız çalışmaları yürütüyorlardı. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Değişikliklerle ilgili önemli olan 3 noktaya dikkat çekmek istiyorum:
1) Seçim barajı yüzde 7’ye düşürülüyor.
2) Seçimlere katılmak için Meclis’te grubun olması zorunluluğu kaldırılıyor.
3) Dar ya da daraltılmış bölge gündemde değil, seçimlerde nispi temsil sistemi devam ediyor.
Büyük krizleri yönetenler büyük lider olur. Krizleri yönetemeyenler krizin altında kalır.
İstanbul’daki yağan karla birlikte yaşanan ise Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı umutlarının üstüne kar yağmasından başka bir şey değil.
İmamoğlu, İstanbul’a yağan karla birlikte ortaya çıkan tabloyu yönetemedi.
Karla mücadelede başarısızdı.
İstanbulluların yollarda kaldığı saatlerde İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi de bu durumun üstüne tüy dikti.
24 Ocak günü İmamoğlu’nun siyasi kariyeri açısından bir kırılma noktası oldu.
Oysa tam tersi olabilirdi.
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrika gezisine çıkarken, Ukrayna krizi yeniden tırmanışa geçmişti.
Gezinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti bölümündeki temaslarını tamamlamış, Senegal’e uçuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiğimiz soruların bir bölümü Ukrayna krizine ve Putin’in ziyaretine ilişkindi. O sırada Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a dönerek, “Türkiye’ye dönünce Putin’le telefonla görüşelim” diye talimat verdi.
Ukrayna krizinin hızla bir noktaya doğru gittiğinin farkındaydı. “O silahları oraya boşuna yığmadılar” diye uyarma gereği duydu. Putin’in ziyaretini beklemeden telefonla görüşme gereği duymuştu.
Senegal’den sonra Gine-Bissau’ya geçilecekti. Kısa bir süre önce darbe girişimini atlatan Embalo’yu ziyaret edip darbeye karşı destek vermek istiyordu. Zaten Türkiye, darbenin ilk saatlerinde tavrını demokrasiden yana koymuş, darbeye karşı çok net bir tutum sergilemişti. O nedenle Embalo, 15 Temmuz’da darbe girişimini püskürtmüş bir lider olarak Erdoğan’ın ziyaretini çok önemsiyordu.
Ancak gezimizin Senegal ayağında Ukrayna krizi hızla tırmanmaya başladı. O sırada en yoğun isimler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dı.
EMBOLE’Yİ İKNA ETMEK ZOR OLMUŞ
Senegal gezisinin ikinci gününde Ukrayna krizinin savaşa dönüşme işaretini taşıyan Putin’in açıklamaları geldi. O sırada Erdoğan’ın Gine-Bissau gezisini iptal ederek Türkiye’ye döneceği bilgisi paylaşıldı. İşin ciddiyetine uygun bir karardı. Bu arada Gine-Bissau Lideri Embole de stadyum açılışına katılmak üzere Senegal’de bulunuyordu. Erdoğan’ı ülkesinde ağırlamak isteyen Embole’yi ikna etmek zor olmuş. En azından birkaç saatliğine ziyarette ısrarlı olmuş. Ama sonunda NATO Liderler Toplantısı nedeniyle dönüşü anlayışla karşılamış.
ERDOĞAN’IN DURUŞU
Senegal’den geç saatlerde hareket ettik. Uçağımız havalandıktan kısa bir süre sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ile söyleyişi için davet etti. Zaten biz de o anı bekliyorduk. Çünkü Ukrayna krizinin nereye gittiğini anlamaya, Türkiye’nin ne yapacağını öğrenmeye çalışıyorduk. Hepimiz açısından Erdoğan’ın tavrını öğrenmek önemliydi.
HAYRETTİN EREN’İN VEFAT HABERİ
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren’in vefat haberini uçakta aldık. O anda uçağa ağır bir hava çöktü. Hüzünlü bir ortam oluştu. Kimi dua okudu, kimi üzüntüsünü paylaştı. Uzun süredir birlikte çalışanların gözleri dolmuştu. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye dileklerimizi ilettik. “Kalp krizi geçirdi. Kurtarmak için çok çaba sarf edildi. Hastaneye yetiştirildi ama kurtaramadık. 52 yaşında. Geride üç çocuğu kaldı. Çok fedakâr birisiydi. Allah rahmet eylesin” derken üzgündü.
KRİZ YÖNETİMİ
Söyleşimiz böyle ağır bir havada başladı. Ukrayna krizi karşısında Erdoğan’ın tavrını ölçmeye çalıştım. Erdoğan şu anda Putin’le birlikte dünyanın en uzun süre görev yapmış liderlerden biri. Şimdiye kadar Irak’ın işgalinden Suriye içsavaşına, Libya’dan Karabağ’a kadar birçok uluslararası krizi yaşadı ve yönetti. Bir anlamda kriz ustası. Krizlerin bir karakteri vardır. Ya siz onu yönetirsiniz ya da o sizi. Büyük krizler büyük liderleri ortaya çıkarır. Ya da krizi yönetemeyen liderleri bitirirler.
ERDOĞAN İZLENİMİM
Ukrayna krizinin savaşa dönüşme işaretleri verdiği bir sırada Erdoğan’ın yanında olmak bana birtakım gözlemlerde bulunma imkânı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da panik ya da endişenin en ufak bir işaretini görmedim. Ama işin büyüklüğünün farkındaydı. Kafası karışık değildi. İhtiyatlıydı. Tercihini net bir şekilde yapmıştı. Belli ki A planı da B planı da hazırdı. Rusya’nın işgalini doğru bulmuyordu ama ne Rusya’dan ne de Ukrayna’dan vazgeçme niyetinde değildi. Çünkü iki ülkeyle de güçlü ilişkilerimiz var. Heyecanla hareket edilmeyeceğini söyledi. “Biz burada devlet yönetiyoruz. Çok hassas davranmalı, dikkatli adım atmalıyız” dedi.
MACERAYA YER YOK
Ukrayna’da savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından izleme imkânım oldu. Bu tür kriz anlarında ülkenin başında güçlü bir liderin bulunması çok önemli. Birçok uluslararası krizi yönetmiş bir isim olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soğukkanlı ve kararlı duruşunun altını çizmek istedim.
Türkiye, Ukrayna konusunda bir maceraya girmeyecek. Dikkatli, ihtiyatlı ve serin kanlı hareket edilecek.
ÜÇÜNCÜ YOL
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin en çok etkileyeceği ülkelerden biriyiz. O nedenle çok endişeliyim. Hem ekonomik olarak hem de siyasi ilişkilerimizin güçlü olduğu iki ülke savaş halinde. ABD ve İngiltere tarafından Ukrayna, altın tabak içinde Rusya’ya ikram edildi. Batı, Putin karşısında başarısız bir sınav verdi. Ama Türkiye sıkıntılı bu süreçte üçüncü bir yolu tercih etmiş durumda. Ne Putin ve Biden. İhtiyatlı tutumuyla Erdoğan çizgisi...
ABD İLE RUSYA ANLAŞTI MI?
Peki, Rusya’nın savaş nedeni sayacağını ilan etmesine rağmen önce NATO’ya üyelik defterini açıp sonra Ukrayna’yı ortadan bırakan ABD, bu sonucu görmüyor muydu? Erdoğan en son Ukrayna gezisinde bu tehlikeye dikkat çekti. Ama sonuç ortada. Sanki ABD ile Rusya arasında gizli bir anlaşma var. Çünkü iki ülke arasında yeni bir paylaşım yaşanıyor.
2013 yılında yapılan AB Dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısının gündeminde Ukrayna’nın NATO’ya alınması konusu yer alıyor.
OH MY GOD
Toplantıya Türkiye’ye temsilen o sırada AB Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu, “Ukrayna‘yı Rusya karşısında tercih yapmaya zorlayarak yanlış yapıyorsunuz. Rusya Kırım’ı ilhak etmek isterse bir şey yapabilecek misiniz? Putin, Donbass bölgesine girmek isteyecek. Peki o zaman Ukrayna’yı koruyabilecek misiniz? Putin, Ukrayna’nın, Karadeniz’le olan bağı koparmak için Odessa’yı almak isteyecek. Engel olabilecek misiniz” diye uyarıyor.
Çavuşoğlu sözlerini bitirirken toplantıya başkanlık eden Catherine Ashton, “Oh My God” diyor.
Aman Tanrım.
Ya Oh My God.
Sonuç? Ukrayna gitti...
Hem de ABD’nin teşvikiyle...