Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek

Afrika’dayız diye, Cumhurbaşkanı’nı takip ediyoruz diye, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri takip etmiyorum zannetmeyin. Kılıçdaroğlu’nun ‘5 lider ortak aday gösterirse adayım’ şeklindeki açıklamasından haberim oldu. Hem de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde. Hatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığına devam edecekleri açıklamasını da öğrenmiş bulunuyorum. Gerçi İmamoğlu ve Yavaş’ın ikinci dönem devam edip etmeyeceğine Kılıçdaroğlu değil, millet karar verecek. Ama olsun. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle iki önemli rakibini denklem dışına itmeyi amaçlıyor. Bir ölçüde de başarılı oldu.

NASIL KARŞILANDI?

Kılıçdaroğlu zaten adım adım cumhurbaşkanı adaylığını Millet İttifakı’na kabul ettiriyor. Nerdeyse dayatıyor. Ama ben işin orasında değilim. Ayrıca size, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması Afrika çöllerinde nasıl yankılandı diye bir serenat yapmayı da düşünmüyorum. Sadece ben gündem yaptığım için yazma durumunda kaldım. Gazetecilerin ve AK Partili siyasetçilerin olduğu Meclis’te Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını ortaya attım. İlginç yorumlar geldi.

YORUMLAR

1- Bir bölümü, ‘Ben zaten böyle bir çıkış bekliyordum’ dedi.

2- ‘Bir süredir zaten dile getiriyordu’ diyenler oldu.

3- ‘Sürpriz değil. Zaten bir süredir ben adayım diyordu’ diyenler çoğunluktaydı.

4- Kimi milat verdi. CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun açıklaması ile Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecini başlattığını söyledi.

5-