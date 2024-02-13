Suud fuarında Otokar, Atatürk fotoğrafı açtı mı

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Söz konusu Suudi Arabistan olunca, bir de üstüne üstlük fuar Riyad’da yapılınca Ali Koç’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Otokar’la ilgili soruya ben de aynı cevabı vermek isterdim. Zaten bu sorunun cevabını merak ettiğim için Riyad’daki Savunma Fuarı’nı mercek altına aldım.

SÜPER KUPA MAÇI

Bu merakımın nereden kaynaklandığını az çok tahmin etmişsinizdir. 29 Aralık’ta Riyad’da Fenarbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı oynayacaktı. Cumhuriyet’in yüzüncü yılı olması nedeniyle sosyal medyada maçın Suudi Arabistan’da oynanmaması yönünde kampanya başlatılmıştı. Fenerbahçe Divan Kurulu maçın Riyad’da oynanmaması yönünde karar almıştı.

ERDOĞAN İSTİYOR ALGISI

Tartışmalar kısa sürede farklı bir mecraya taşınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suud yönetimine jest yapmak istemesi nedeniyle iki takımımız iktidarın baskısıyla Süper Kupa maçını Riyad’da oynamak zorunda bırakılıyor gibi bir hava oluşturulmuştu.

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ERDOĞAN SICAK BAKMAMIŞ

Oysa eski milli futbolcularımızdan Rıdvan Dilmen’in tanıklığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, maçın Suudi Arabistan’da oynanmasına sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Erdoğan’ın, Mehmet Ekşi’ye, “Bu iş nereden çıktı” diye sorduğu anlaşılmıştı. Oysa algı tam tersi yönündeydi.

ALİ KOÇ SUUDİ ARABİSTAN’A SICAK BAKMIŞ

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Katar ve Suudi Arabistan’ı önermiş. İngiltere ve Almanya teklife sıcak bakmamış. Azerbaycan para veremeyeceğini bildirmiş ama maçın oynanmasını istemiş. Ali Koç, Katar yerine Suudi Arabistan’a sıcak bakmış. Kendisi de katıldığı bir televizyon programında bunu itiraf etti.

TAKIMLAR RİYAD’DA

Ağustos ayından itibaren devam eden tartışmalar hiç yaşanmamış gibi takımlarımız maçı oynamak için Riyad’a gitti. Maçın oynanacağı 26 Aralık Cuma günü öğleden sonra binlerce taraftar stadyumda yerini almaya başladı. Maç Riyad’da oynanacaktı ama provokasyonun ilk sinyalleri Türkiye’den verilmeye başlandı. ‘Şeriatçı Suud rejiminin İstiklal Marşımızın okunmasına, Türk Bayrağı’nın açılmasına izin vermediği, takımlarımızın da bunu protesto ederek maça çıkmayacakları’ haberleri yayılmaya başladı. Maç saati yaklaşırken Riyad’da bir hareketlilik başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça Atatürk tişörtü ve “Yurta Sulh Cihanda Sulh” yazan pankartlarla çıkacaklarını bildirdi. Ali Koç, Atatürk baskılı tişörtleri Türkiye’den hazırlatıp götürmüş. Galatasaray ise bu teklifle Suudi Arabistan’da karşılaşınca o da geri kalmamak içinAtatürk’lü tişörtlerini Riyad’da bastırmak zorunda kalmıştı. Galatasaray da, “Ne Mutlu Türküm diyene” pankartını seçmiş.

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SÜPER KUPA KRİZİ

Suud yönetimi daha önce mutabık kalınan hususların yerine getirileceğini belirtip Atatürk tişörtüyle maça çıkılmasına izin vermedi. Sonucunu biliyorsunuz. Süper Kupa maçı, süper krize dönüştü.

TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanımıyla “28 Şubatvari oyunlar oynanması” nedeniyle Riyad’daki maç oynanmadı. Ali Koç’un neden olduğu krizin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere zarar verme tehlikesi doğdu.

NEDEN ANLATTIM

Bunları sadece üzerinden uzun bir süre geçtiği için anlatmadım. Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri Kaşıkçı cinayetinden sonra bozulmuştu. Bu durum ticari ilişkilerimize de yansımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazandıktan sonra ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmasıyla birlikte ilişkilerimiz düzeldi. Ali Koç’un neden olduğu krizin gelişmekte olan ilişkilere zarar vermesinden endişe edildi.

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KOÇ GRUBUNUN SUUDi ARABİSTAN’LA İLİŞKİLERİ

Oysa başta Tüpraş olmak üzere Koç grubunun da Suudi Arabistan’la yüksek hacimli ticari ilişkileri bulunuyor. Bir süre önce Ali Koç’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Otokar’ın Suudi Arabistan’a 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışıyla ilgili görüşmeler yaptığını yazmıştım. Otokar, ayrıca Riyad’da düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı’na da katıldı.

OTOKAR RİYAD’DA SAVUNMA FUARINDA

4-8 Şubat tarihleri arasında Riyad’da düzenlenen “World Defense Show”a aralarında Aselsan, Havelsan, Tusaş, Roketsan, Baykar, FNSS, BMC ve Otokar’ın da bulunduğu 63 Türk firması katıldı. Otokar, geniş bir alanda ürettiği zırhlı araçlar başta olmak üzere savunma sanayisi ürünlerini sergiledi. Anlaşmalar yapmak için çaba gösterdi. Dilerim başarılı olmuşlardır. Netice itibarıyla Otokar, Türkiye’nin bir ticari değeridir.

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28 Şubatvari süreçlerin nasıl başlatıldığını iyi bilen biri olarak benim üzerinde durduğum nokta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, Süper Kupa maçı üzerinden 28 Şubatvari bir havanın yaratılmak istenmesi.

HAKAN FİDAN’IN SORUSU

Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi. Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye soruyor. Dört dörtlük bir soru.

ALİ KOÇ’A SORULAR

Söz konusu Suudi Arabistan olunca Ali Koç’a bazı sorular sormak kaçınılmaz oldu.

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1- Ali Koç, Riyad’daki fuarda Otokar’ın standında çerçeveli Atatürk fotoğrafı bulundurdunuz mu?

2- Suudi Arabistan’daki fuarda Otokar görevlilerinin Atatürk resimlerinin yer aldığı tişörtleri giymelerini zorunlu kıldınız mı?

3- Otokar standında “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı açtınız mı?

Savunma Sanayii Fuarı, Otokar ve Atatürk resimleri ne alaka diyenler çıkabilir. Peki Süper Kupa maçı ve Fenerbahçe olunca niye ne alaka denilmiyor?