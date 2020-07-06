Sosyal medyaya ‘unutulma’ düzenlemesi geliyor

Yeni doğan bebek üzerinden ailesine yapılan çirkin saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı isyan ettirmişti. Erdoğan’ın insanların şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırıları önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılmasına yönelik talimatı üzerine kollar sıvandı. AK Parti bu hafta çalışmalara başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlemeye güçlü bir şekilde destek vermişti. Sosyal medya düzenlemesinde MHP’nin görüşlerinden de yararlanacak.
UNUTULMA HAKKI GETİRİLİYOR
Sosyal medyada yaşanan en önemli sorunlardan birine yeni düzenlemede çözüm getiriliyor. Kişilerin şeref ve itibarının korunması için “unutulma hakkı” getiriliyor.
Geçmişte olumsuz bir konudan dolayı haber olan kişi, daha sonra yeni bir hayat kuruyor. Ancak bu internet ortamında yıllarca kalıyor. Daha çocukları, yakınları ya husumeti olan bir kişi o isimle internete girdiğinde haber karşılarına çıkıyor. Bunun kaldırılması için kimi zaman mahkeme kararları dahi yetersiz kalıyor. Daha sonra aklanan ya da farklı bir hayat kuran insanların mağduriyeti ise sürüyor. Yeni düzenlemede bunun hukuki çerçevesi çizilerek arama motorlarından silinmesi sağlanacak.
ELEKTRONİK TEBLİGAT
Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında hakaret, küfür, taciz dahil olmak üzere haksız saldırılara uğrayan kişiler iki sorun yaşıyor.
1- Birkaç saniye içinde servis edilen ve insanların şeref, namus ve haysiyetlerine dönük saldırıların kaldırılması uzun zaman alıyor.
2- Sosyal medya platformlarının temsilcilikleri olmadığı için mahkeme kararı verilen cezaların tebliğinde sorun yaşanıyor. Yeni düzenlemede elektronik ortamda yapılan bildirimler tebligat olarak kabul edilecek.
BANT DARALTILMASI
Bant daraltılması uygulaması ise temsilcilik atamamakta direnen sosyal medya platformları için zorlayıcı bir tedbir olarak kullanılacak. İhtar edilmelerine rağmen 30 gün içinde temsilci atamayanların bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması, buna rağmen temsilci atamamakta direnenlerin ise ikinci ihtardan sonra bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılması düşünülüyor. Ama bu temsilci atayanlar için geçerli değil.
DİĞER MADDELER NELER?
1- Sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor.
2- Sahte hesapların engellenmesi için hesapların gerçek kimlik üzerinden açılması zorunlu olacak.
3- Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişilik haklarına saldırılarda başvurulara 48 saat içinde cevap verilecek.
4- Mahkeme kararı ile içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili başvurulara 48 saat içinde cevap vermeyenlere 5 milyon ile 50 milyon TL arasında ceza verilecek.
5- İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak 3 ve 6 ayda rapor verecekler.
Z KUŞAĞI TERS KÖŞE YAPTI
RECEP Güven, Z kuşağı üzerinde doktora çalışması yapan bir akademisyen. Bursa bölgesinde 2200 denek üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmada farklı bir Z kuşağı çıktığı için aktarmak istedim. 2023 seçimlerinde 7 milyon genç oy kullanacak ama Recep Güven, siyasilerin Z kuşağını anlamadığı ya da yanlış anladığı kanısında.
SİYASETLE İLGİLERİ NE KADAR?
Z kuşağının siyasetle ilgileri üzerinde çalışılmaya değer. Siyasetle ilgili değiller. Ama bu tamamen ilgisiz oldukları anlamına gelmiyor. Yüzde 42.6’yla “Siyasetle hiç ilgilenmiyorum” diyenlerin oranı yüksek. Hatta bunu tepeden tırnağa siyaset olan 68 kuşağı ile karşılaştırdığınızda aralarında bir uçurum var. Ama “Siyasetle ilgiliyim” diyenlerin oranı da bu yaşa göre azımsanmayacak bir seviyede. Yüzde 27.4’ü “İlgiliyim” diyor.
SİYASETLE NEDEN İLGİLENMİYORLAR?
Siyaseti sevmemek yüzde 47.3’le ilk sırada geliyor. Onu yüzde 35.4’le siyasilere olan güvensizlik takip ediyor. Yolsuzluk iddiaları, yalan söyleme, ayrımcılık, kutuplaşma ise bu ilgisizliği besleyen nedenler olarak ortaya çıkıyor. Ama siyasette liderin ne kadar belirleyici olduğunu burada da görüyoruz. Yüzde 15.8’le liderlere olan güvensizlik gelirken, liderlerin tutumu yüzde 15.1’le onu takip ediyor.
Z KUŞAĞI NASIL BİR LİDER İSTİYOR?
Belki hepinizi şaşırtacak sonuç buradan çıkıyor. Lider profili olarak milliyetçilik, otoriterlik ve Atatürkçülük ön plana çıkıyor.
1- Araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 35.7’si otoriter bir lider istiyor.
2- Milliyetçi lider isteyenlerin oranı ise yüzde 45.4’e ulaşıyor.
3- Atatürkçü lider tercihinde bulunanların oranı da yüzde 35.5’le yüksek tercihler arasında yer alıyor.
Bu veriyi besleyen bir gösterge ise toplumun yüzde 46.5’i milliyetçi, yüzde 46.1’i Atatürkçü olarak tanımlanması.
NEYE GÖRE OY VERİYORLAR?
Z kuşağının oy verme gerekçeleri de incelenmeye değer sonuçlar ortaya koyuyor. Ekonomi, yüzde 45.4’le ilk sırada geliyor. Onu yüzde 43.3’le partinin gelecek projeleri oluşturuyor. Araştırmaya ciddi bir itirazım söz konusu. Özgürlüklerine bu denli düşkün olan kuşağın siyasi tercihlerinde özgürlükler hiçbir yerde çıkmıyor.
DISLIKE İTİRAZI
Bu ülkede Z kuşağı adına bir sorun yaşanıyor. Birileri kendilerini Z kuşağı adına ahkâm kesmeye yetkili görüyor. Z kuşağı da en çok buna gıcık oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle ilgili yayınında, “dislike” konusu çok popüler oldu. Geçen hafta Z kuşağıyla ilgili yazımda bununla ilgili bir espri yaptım. Z kuşağı beni anladı. Ama dinozorların bir kısmı Z kuşağını tehdit ettiğimi iddia etti. Ben niye tehdit edeyim? Bir defa “dislike” tehdit değil “beğenmeme” demek. O zaman bu mantığa göre Erdoğan’a, “dislike” atanlar Cumhurbaşkanı’nı tehdit mi etti? Z kuşağı adına konuşma hakkını size kim veriyor? Çekilin Z kuşağı ile benim aramdan...
Sosyal medyaya ‘unutulma’ düzenlemesi geliyor
Yeni doğan bebek üzerinden ailesine yapılan çirkin saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı isyan ettirmişti. Erdoğan’ın insanların şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırıları önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılmasına yönelik talimatı üzerine kollar sıvandı. AK Parti bu hafta çalışmalara başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlemeye güçlü bir şekilde destek vermişti. Sosyal medya düzenlemesinde MHP’nin görüşlerinden de yararlanacak.
UNUTULMA HAKKI GETİRİLİYOR
Sosyal medyada yaşanan en önemli sorunlardan birine yeni düzenlemede çözüm getiriliyor. Kişilerin şeref ve itibarının korunması için “unutulma hakkı” getiriliyor.
Geçmişte olumsuz bir konudan dolayı haber olan kişi, daha sonra yeni bir hayat kuruyor. Ancak bu internet ortamında yıllarca kalıyor. Daha çocukları, yakınları ya husumeti olan bir kişi o isimle internete girdiğinde haber karşılarına çıkıyor. Bunun kaldırılması için kimi zaman mahkeme kararları dahi yetersiz kalıyor. Daha sonra aklanan ya da farklı bir hayat kuran insanların mağduriyeti ise sürüyor. Yeni düzenlemede bunun hukuki çerçevesi çizilerek arama motorlarından silinmesi sağlanacak.
ELEKTRONİK TEBLİGAT
Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında hakaret, küfür, taciz dahil olmak üzere haksız saldırılara uğrayan kişiler iki sorun yaşıyor.
1- Birkaç saniye içinde servis edilen ve insanların şeref, namus ve haysiyetlerine dönük saldırıların kaldırılması uzun zaman alıyor.
2- Sosyal medya platformlarının temsilcilikleri olmadığı için mahkeme kararı verilen cezaların tebliğinde sorun yaşanıyor. Yeni düzenlemede elektronik ortamda yapılan bildirimler tebligat olarak kabul edilecek.
BANT DARALTILMASI
Bant daraltılması uygulaması ise temsilcilik atamamakta direnen sosyal medya platformları için zorlayıcı bir tedbir olarak kullanılacak. İhtar edilmelerine rağmen 30 gün içinde temsilci atamayanların bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması, buna rağmen temsilci atamamakta direnenlerin ise ikinci ihtardan sonra bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılması düşünülüyor. Ama bu temsilci atayanlar için geçerli değil.
DİĞER MADDELER NELER?
1- Sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor.
2- Sahte hesapların engellenmesi için hesapların gerçek kimlik üzerinden açılması zorunlu olacak.
3- Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişilik haklarına saldırılarda başvurulara 48 saat içinde cevap verilecek.
4- Mahkeme kararı ile içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili başvurulara 48 saat içinde cevap vermeyenlere 5 milyon ile 50 milyon TL arasında ceza verilecek.
5- İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak 3 ve 6 ayda rapor verecekler.
Z KUŞAĞI TERS KÖŞE YAPTI
RECEP Güven, Z kuşağı üzerinde doktora çalışması yapan bir akademisyen. Bursa bölgesinde 2200 denek üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmada farklı bir Z kuşağı çıktığı için aktarmak istedim. 2023 seçimlerinde 7 milyon genç oy kullanacak ama Recep Güven, siyasilerin Z kuşağını anlamadığı ya da yanlış anladığı kanısında.
SİYASETLE İLGİLERİ NE KADAR?
Z kuşağının siyasetle ilgileri üzerinde çalışılmaya değer. Siyasetle ilgili değiller. Ama bu tamamen ilgisiz oldukları anlamına gelmiyor. Yüzde 42.6’yla “Siyasetle hiç ilgilenmiyorum” diyenlerin oranı yüksek. Hatta bunu tepeden tırnağa siyaset olan 68 kuşağı ile karşılaştırdığınızda aralarında bir uçurum var. Ama “Siyasetle ilgiliyim” diyenlerin oranı da bu yaşa göre azımsanmayacak bir seviyede. Yüzde 27.4’ü “İlgiliyim” diyor.
SİYASETLE NEDEN İLGİLENMİYORLAR?
Siyaseti sevmemek yüzde 47.3’le ilk sırada geliyor. Onu yüzde 35.4’le siyasilere olan güvensizlik takip ediyor. Yolsuzluk iddiaları, yalan söyleme, ayrımcılık, kutuplaşma ise bu ilgisizliği besleyen nedenler olarak ortaya çıkıyor. Ama siyasette liderin ne kadar belirleyici olduğunu burada da görüyoruz. Yüzde 15.8’le liderlere olan güvensizlik gelirken, liderlerin tutumu yüzde 15.1’le onu takip ediyor.
Z KUŞAĞI NASIL BİR LİDER İSTİYOR?
Belki hepinizi şaşırtacak sonuç buradan çıkıyor. Lider profili olarak milliyetçilik, otoriterlik ve Atatürkçülük ön plana çıkıyor.
1- Araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 35.7’si otoriter bir lider istiyor.
2- Milliyetçi lider isteyenlerin oranı ise yüzde 45.4’e ulaşıyor.
3- Atatürkçü lider tercihinde bulunanların oranı da yüzde 35.5’le yüksek tercihler arasında yer alıyor.
Bu veriyi besleyen bir gösterge ise toplumun yüzde 46.5’i milliyetçi, yüzde 46.1’i Atatürkçü olarak tanımlanması.
NEYE GÖRE OY VERİYORLAR?
Z kuşağının oy verme gerekçeleri de incelenmeye değer sonuçlar ortaya koyuyor. Ekonomi, yüzde 45.4’le ilk sırada geliyor. Onu yüzde 43.3’le partinin gelecek projeleri oluşturuyor. Araştırmaya ciddi bir itirazım söz konusu. Özgürlüklerine bu denli düşkün olan kuşağın siyasi tercihlerinde özgürlükler hiçbir yerde çıkmıyor.
DISLIKE İTİRAZI
Bu ülkede Z kuşağı adına bir sorun yaşanıyor. Birileri kendilerini Z kuşağı adına ahkâm kesmeye yetkili görüyor. Z kuşağı da en çok buna gıcık oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle ilgili yayınında, “dislike” konusu çok popüler oldu. Geçen hafta Z kuşağıyla ilgili yazımda bununla ilgili bir espri yaptım. Z kuşağı beni anladı. Ama dinozorların bir kısmı Z kuşağını tehdit ettiğimi iddia etti. Ben niye tehdit edeyim? Bir defa “dislike” tehdit değil “beğenmeme” demek. O zaman bu mantığa göre Erdoğan’a, “dislike” atanlar Cumhurbaşkanı’nı tehdit mi etti? Z kuşağı adına konuşma hakkını size kim veriyor? Çekilin Z kuşağı ile benim aramdan...