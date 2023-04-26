Siyasi kulisleri karıştıran kaset iddiası FETÖ yöntemidir

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Eşcinsel kasetin siyaseti karıştıracağı ifade ediliyor. Kaseti olan kişinin muhafazakâr bir partinin üst düzey yöneticisi olduğu belirtiliyor.

Ankara kulislerinde doğru ya da yanlış bazı isimler konuşuluyor.

Ama tek kelime ile söyleyeyim, bu yöntem FETÖ yöntemidir. Bu yöntem çok iğrenç bir yöntemdir. Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Bunun üzerinden operasyon çekmek ahlaksızca bir iştir. Geçmişte FETÖ, MHP’ye kaset operasyonu çekmişti. Deniz Baykal’ı kaset darbesiyle tasfiye edip Kılıçdaroğlu’nu getirmişlerdi.

FETÖ YÖNTEMİ

Bu yöntemi sadece FETÖ değil, aynı zamanda organize suç örgütleri ya da şantajcı kesimler de kullanır.

Kişinin cinsel tercihi kendisini ilgilendirir. Ama birileri kaset üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorlarsa buna karşı çok kararlı ve ilkeli bir tavır koymak gerekiyor. FETÖ tarzı bir operasyona alet olmamak gerekir. Yeni bir şantaj-montaj kasetine prim vermemek gerekir.

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AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A KURŞUNLU MESAJ

Meral Akşener, mevcut liderler arasında en tecrübeli olan siyasetçilerden biri.

Fakat öyle acemilikler yapıyor ki anlamak mümkün değil. Zaten bu İYİ Parti’nin oylarına da yansıyor. İYİ Parti bir süredir eriyor.

Akşener’in gerileme dönemi Saraçhane şovuyla başladı, “Ne kumar ne noter masasında olmayacağız” diyerek kalktığı masaya 72 saat sonra tekrar oturmasıyla zirveye çıktı. Meclis kürsüsünden kurşun atmasıyla birlikte ise mum gibi erimeye başladı.

Meral Akşener yaptığı hatalardan ders çıkaran bir siyasetçi değil. Onları tekrar etmeye devam ediyor.

Meclis kürsüsünden kurşun atmak bir siyasi deha ürünüymüş gibi şimdi de çıkmış, “O kovanlar Cumhurbaşkanı’na mesajdı” diyor.

BU MAFYA YÖNTEMİDİR

Kurşunla mesaj vermek mafyanın işidir. Bir siyasetçi mesajını kurşunla vermez ki. İçişleri Bakanlığı yapmış bir parti lideri bunu bilmez mi? Bir siyasetçi, ülkenin Cumhurbaşkanına kurşunla mesaj verir mi? Sen Meclis’te temsil edilen önemli bir partinin liderisin. Meclis’te konuşursun, televizyonlarda yayına çıkarsın, gazetelere konuşursun, miting düzenlersin. Bir siyasetçinin aklına hiç getirmemesi gereken bir şey, kurşunla mesaj vermektir. Cumhurbaşkanı’na mesaj vermek için bula bula mafyanın kullandığı yöntemi mi buldun?

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İKTİDARLA MUHALEFETİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

CNN Türk’teki programda, seçimlere giderken iktidarın ve muhalefetin avantajları ve dezavantajları konusunda programa katılanların önerisiyle bir tablo yaptık. Tablonun tarafsızlığı konusunda herkes emin oldu. Hatta Masum Türker ve Hakan Bayrakçı tablonun fotoğrafını çektiler.

Ben ise bugün kendi tablomu yapmak istiyorum. Çok kişisel bulabilirsiniz, itiraz ettiğiniz maddeler olabilir. Ben olsam şunu da yazardım diyeceğiniz birçok nokta olabilir. Dedim ya, bu benim kişisel listem.

İKTİDARIN AVANTAJLARI:

1- Erdoğan sevgisi.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği. Dünya çapında kriz çözücü özelliği.

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3- Deprem, sel, yangın başta olmak üzere doğal afetlerde verilen sözlerin tutulması. Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına başlanması.

4- MEGA Projeler: Seçimlere damgasını vuran Togg’dan, TCG Anadolu savaş gemisinden, İHA’lardan, SİHA’lardan söz ediyorum.

5- PKK ile mücadele, Mavi Vatan, Karabağ ve Libya’da kendini gösteren milli politikalar.

6- Karadeniz doğalgazının sisteme verilmesi, asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarında yapılan artışlar.

7- Sözünde durması. Seçmende oluşan yaparsa yine Erdoğan yapar duygusu.

8- Muhafazakâr kesimdeki kazanımlarını kaybetme endişesi.

9- Cumhur İttifakı’nın uyumu.

10- Ayasofya’nın açılması.

DEZAVANTAJLARI:

1- Ekonomi, hayat pahalılığı.

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2- 21 yılın getirdiği yıpranmışlık.

3- Deprem.

4- Pandemi.

5- Suriyeli mülteciler sorunu.

MUHALEFETİN AVANTAJLARI:

1- CHP’nin sağ partilerle kurduğu Millet İttifakı.

2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.

3- Enflasyon ve hayat pahalılığı.

4- İktidarın yıpranması.

5- HDP desteği.

6- Muhalif kesimdeki Erdoğan düşmanlığı.

DEZAVANTAJLARI:

1- Erdoğan gibi bir rakiple mücadele etmek.

2- Kandil ve HDP desteği.

3- 7 başlılık.

4- FETÖ desteği.

5- Milletvekili listelerinde yaşanan sorunlar.

6- Millet İttifakı’nda sık sık patlak veren kriz.

7- Kriz ve kaos görüntüsü.

8- Seçim sonrasına ilişkin çok başlılık ve belirsizlik.

9- Muharrem İnce.

KILIÇDAROĞLU’NUN ALEVİLİĞİ

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek isteyen solcu gazeteciler, siyasetçiler, İYİ Partililer nereden vurmaya çalıştı?

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Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olsun diye çaba gösteren muhalif medya Kılıçdaroğlu’nun önünü kesmek için ne yaptı?

Mansur Yavaş aday olursa seçilir diye kulis yapanlar Kılıçdaroğlu’nun önünü kesmek için hangi kartı sahaya sürdü?

AHMET ŞIK’TAN UYARI

Bunlar çağdaş ya, bunlar solcu ya...

Bunlar Millet İttifakı’nın ortağı ya...

TİP Milletvekili Ahmet Şık, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum”, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, “Alevi kimliği Sünniler için endişe” demişti.

‘KILIÇDAROĞLU NEDEN KAYBEDER’ KAMPANYASI

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması nedeniyle kazanamayacağını bir kampanyaya dönüştürdü. “Kılıçdaroğlu neden kaybeder” diye yazılar yazdı.

“Çok iddialı bulabilir bazılarınız ama ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda kesinlikle kaybedeceğine inananlardanım” diye yazdı. Peki Kılıçdaroğlu neden kaybedermiş? Malum, Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelili ve Alevi kökenli.

Ben o zaman bu kafa çağdışı kafa dedim. Kılıçdaroğlu’nun “Aleviyim” diye video yayınlamasını da mezhep ve etnik siyaseti tehlikeli bulduğum için eleştirdim.

O gün Kılıçdaroğlu Alevi diye hakaret edenler bugün tornistan yaptı, Kılıçdaroğlu’nu Alevi videosundan dolayı alkışlıyorlar.

Bunların gerçek yüzü ve karakteri bu diyor, başka bir şey demiyorum.