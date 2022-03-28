Seçim hazırlıkları

Seçim yasasındaki değişiklikler Anayasa Komisyonu’ndan geçti, önümüzdeki hafta da Genel Kurul’da kabul edilip yasalaşması bekleniyor.
Seçim yasasındaki değişiklikler siyaseti yeniden formatlamaya aday görünüyor. Onları maddeler halinde sıralamak istiyorum.
ERKEN SEÇİME ENGEL
1. Yazının başlığına bakıp erken seçim sonucu çıkarılmasın. Hatta tam aksine yeni seçim yasası demek, erken seçime gidilmeyeceği demektir.
Yeni seçim yasasının yürürlüğe girdiği tarihin üzerine 1 yıl ekleyin, o size o tarihe kadar seçim olmayacağını gösterir. Çünkü Anayasa’nın 67. Maddesi’nde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor. AK Parti ve MHP seçimlerde uygulamayacağı yasayı neden çıkarsın? Ayrıca Cumhur İttifakı seçim yasasındaki değişikliği kasım ya da aralık ayında da yapabilirdi. Erken seçim tartışmalarının önüne geçmek için şimdiye kadar bekletildi.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
2. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘yüzde 50 artı 1’in aranması ve ittifak sistemi küçük partilerin elini güçlendirmişti. Seçim yasasındaki değişiklikler ile küçük partilerin cumhurbaşkanlığı seçimindeki gücünü korurken, milletvekili seçimindeki etkilerini sıfırladı.
3. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerde yüzde 50 artı 1 arandığı için küçük partilerin desteğine muhtaç.
4. Milletvekili seçiminde partilerin aldığı oylar sayılacağı için küçük partiler de Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu ya da Akşener’in desteğine ihtiyaç duyacak.
5. Küçük partiler ya CHP veya İYİ Parti listelerinden seçime girecekler ya da Saadet Partisi’yle birlikte yeni bir ittifak kuracaklar.
6. Altı parti lideri dün Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Gündemde ne olursa olsun küçük partilerin tek bir gündemi vardı. O da seçimlerde Meclis’e girebilmek.
KILIÇDAROĞLU FORMÜL ARAYIŞINDA
7. Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu formül arayışında. CHP liderinin, küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.
8. Kılıçdaroğlu böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti seçmeninin oyunu garantiye alırken, diğer yandan da Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’a CHP listelerinden yer vererek muhafazakâr-dindar seçmendeki CHP alerjisini kırmayı hedefliyor.
DEMİRTAŞ’A ZİYARET TRAFİĞİ
9. Seçimlere HDP, sol bileşenlerle birlikte girecek. Ancak asıl önemli olan nokta HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmaması. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için temaslar yoğunlaştırıldı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler Edirne Cezaevi’ndeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaretlerini artırdılar.
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş’ı barış insanı olarak ilan etmiş ve önümüzdeki günlerde Meclis’te yerini alacağını söylemişti.
10. Kılıçdaroğlu da her konuşmasında Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. CHP’li yöneticilerin Demirtaş’la HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmaması ve Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi yönünde görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.
ERDOĞAN’IN ŞİFALI KARIŞIMI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan Tokat’ta çiftçilerle buluşmasında her akşam yatmadan önce yediği karışımı tarif etmişti. Manda yoğurduna hurma, kestane balı, ve yulaf ezmesi eklediğini, bu karışımın şifa olduğunu söylemişti.
Erdoğan, Eskişehir’den AK Partili bir belediyenin bakraç içinde manda yoğurdu gönderdiğini söyledikten sonra, “Bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız sağ olsun aynı şekilde temin ediyor” demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Ankara Mamak’ta üretilen yoğurt bir anda ilgi odağı oldu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi arayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği yoğurdun sırrını sordum.
Adı Ravak yoğurdu. Mamak ilçesine bağlı Kutludüğün’de kadınlar tarafından üretiliyor. Kutludüğün deyince, sıradan bir yer değil. Çok önemli bir özelliği var. Kutludüğünlüler, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu’nun gelip buraya yerleşmiş bir kolu olduklarını ifade ediyorlar. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlılar. Yöresel kıyafetleri var. Düğünleri, asker uğurlamaları, bayramları hep geleneklerine uygun olarak icra ediliyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yatmadan önce Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi ile karıştırıp yediği Ravak yoğurdu, kadınlar tarafından tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. 10 kilo sütten bir kilo yoğurt elde ediliyormuş. Süt kaymağından yapılan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen yoğurt, Cumhurbaşkanı’nı kendisine bağlayan bir lezzete sahip. Kutludüğün’de evlerde geleneksel yöntemlerle yapıldığı gibi Mamak Belediyesi’nin desteklediği MAKKOP bünyesinde kadınlar tarafından da üretiliyormuş. Ravak yoğurdu ve ekşili ekmek kadınlar için bir gelir kaynağı olmuş. Kooperatif bünyesinde 8 kadın çalışıyor ama 100 kadına da iş verebiliyorlarmış.
Hem Ravak yoğurdu hem de odun fırınında pişirilen ekşi mayalı Kutludüğün ekmeği için coğrafi işaret alınmış.
Mamak’ın çok çalışkan bir belediye başkanı var. Murat Köse lavanta bahçeleri kurmuş. Kadınlara eğitim verilmiş. Petek ve arı verilip lavanta balı üretilecek. Hem de hepsi arıcı kadınlar tarafından.
KAFAMDAKİ REYTİNGLER
AHMET Hakan’ın programında sık sık ismini duyuyorsunuz aslında. Ahmet Hakan, “Onur, bağlantı hazır mı? Onur, son dakika mı var? Onur tamam, o soruyu sordum” diyor ya, Onur Akhan’dan söz ediyor. Onur, Genel Müdür Murat Yancı’nın yönetiminde CNN Türk’ün başarılarına katkısı olan isimlerden biri. Gündemi çok iyi takip ediyor. Hiçbir ayrıntıyı atlamıyor. Ama hangi konu tartışılsa, hangi bağlantı ne zaman yapılsa, hangi konuklar alınsa daha iyi reyting yapar işini de iyi biliyor.
Onur Akhan bu kez karşımıza “Kafamdaki Karıncalar” kitabıyla çıktı. Bu kez diyorum çünkü Mesut Demirbilek’le birlikte “Cinayet Sohbetleri” ve “Hepimiz Katiliz” isimli kitaplara imza atmıştı.
Ben Onur’un yerine olsam “Kafamdaki Reytingler”i yazardım ama Ceyla ile Egemen’in bir vapurda kesişen yollarının marazi bir şekilde anlatıldığı kitap olunca, “Kafamdaki Karıncalar” ismi olmuş.
Seçim hazırlıkları
Seçim yasasındaki değişiklikler Anayasa Komisyonu’ndan geçti, önümüzdeki hafta da Genel Kurul’da kabul edilip yasalaşması bekleniyor.
Seçim yasasındaki değişiklikler siyaseti yeniden formatlamaya aday görünüyor. Onları maddeler halinde sıralamak istiyorum.
ERKEN SEÇİME ENGEL
1. Yazının başlığına bakıp erken seçim sonucu çıkarılmasın. Hatta tam aksine yeni seçim yasası demek, erken seçime gidilmeyeceği demektir.
Yeni seçim yasasının yürürlüğe girdiği tarihin üzerine 1 yıl ekleyin, o size o tarihe kadar seçim olmayacağını gösterir. Çünkü Anayasa’nın 67. Maddesi’nde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor. AK Parti ve MHP seçimlerde uygulamayacağı yasayı neden çıkarsın? Ayrıca Cumhur İttifakı seçim yasasındaki değişikliği kasım ya da aralık ayında da yapabilirdi. Erken seçim tartışmalarının önüne geçmek için şimdiye kadar bekletildi.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
2. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘yüzde 50 artı 1’in aranması ve ittifak sistemi küçük partilerin elini güçlendirmişti. Seçim yasasındaki değişiklikler ile küçük partilerin cumhurbaşkanlığı seçimindeki gücünü korurken, milletvekili seçimindeki etkilerini sıfırladı.
3. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerde yüzde 50 artı 1 arandığı için küçük partilerin desteğine muhtaç.
4. Milletvekili seçiminde partilerin aldığı oylar sayılacağı için küçük partiler de Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu ya da Akşener’in desteğine ihtiyaç duyacak.
5. Küçük partiler ya CHP veya İYİ Parti listelerinden seçime girecekler ya da Saadet Partisi’yle birlikte yeni bir ittifak kuracaklar.
6. Altı parti lideri dün Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Gündemde ne olursa olsun küçük partilerin tek bir gündemi vardı. O da seçimlerde Meclis’e girebilmek.
KILIÇDAROĞLU FORMÜL ARAYIŞINDA
7. Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu formül arayışında. CHP liderinin, küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.
8. Kılıçdaroğlu böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti seçmeninin oyunu garantiye alırken, diğer yandan da Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’a CHP listelerinden yer vererek muhafazakâr-dindar seçmendeki CHP alerjisini kırmayı hedefliyor.
DEMİRTAŞ’A ZİYARET TRAFİĞİ
9. Seçimlere HDP, sol bileşenlerle birlikte girecek. Ancak asıl önemli olan nokta HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmaması. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için temaslar yoğunlaştırıldı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler Edirne Cezaevi’ndeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaretlerini artırdılar.
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş’ı barış insanı olarak ilan etmiş ve önümüzdeki günlerde Meclis’te yerini alacağını söylemişti.
10. Kılıçdaroğlu da her konuşmasında Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. CHP’li yöneticilerin Demirtaş’la HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmaması ve Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi yönünde görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.
ERDOĞAN’IN ŞİFALI KARIŞIMI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan Tokat’ta çiftçilerle buluşmasında her akşam yatmadan önce yediği karışımı tarif etmişti. Manda yoğurduna hurma, kestane balı, ve yulaf ezmesi eklediğini, bu karışımın şifa olduğunu söylemişti.
Erdoğan, Eskişehir’den AK Partili bir belediyenin bakraç içinde manda yoğurdu gönderdiğini söyledikten sonra, “Bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız sağ olsun aynı şekilde temin ediyor” demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Ankara Mamak’ta üretilen yoğurt bir anda ilgi odağı oldu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi arayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği yoğurdun sırrını sordum.
Adı Ravak yoğurdu. Mamak ilçesine bağlı Kutludüğün’de kadınlar tarafından üretiliyor. Kutludüğün deyince, sıradan bir yer değil. Çok önemli bir özelliği var. Kutludüğünlüler, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu’nun gelip buraya yerleşmiş bir kolu olduklarını ifade ediyorlar. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlılar. Yöresel kıyafetleri var. Düğünleri, asker uğurlamaları, bayramları hep geleneklerine uygun olarak icra ediliyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yatmadan önce Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi ile karıştırıp yediği Ravak yoğurdu, kadınlar tarafından tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. 10 kilo sütten bir kilo yoğurt elde ediliyormuş. Süt kaymağından yapılan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen yoğurt, Cumhurbaşkanı’nı kendisine bağlayan bir lezzete sahip. Kutludüğün’de evlerde geleneksel yöntemlerle yapıldığı gibi Mamak Belediyesi’nin desteklediği MAKKOP bünyesinde kadınlar tarafından da üretiliyormuş. Ravak yoğurdu ve ekşili ekmek kadınlar için bir gelir kaynağı olmuş. Kooperatif bünyesinde 8 kadın çalışıyor ama 100 kadına da iş verebiliyorlarmış.
Hem Ravak yoğurdu hem de odun fırınında pişirilen ekşi mayalı Kutludüğün ekmeği için coğrafi işaret alınmış.
Mamak’ın çok çalışkan bir belediye başkanı var. Murat Köse lavanta bahçeleri kurmuş. Kadınlara eğitim verilmiş. Petek ve arı verilip lavanta balı üretilecek. Hem de hepsi arıcı kadınlar tarafından.
KAFAMDAKİ REYTİNGLER
AHMET Hakan’ın programında sık sık ismini duyuyorsunuz aslında. Ahmet Hakan, “Onur, bağlantı hazır mı? Onur, son dakika mı var? Onur tamam, o soruyu sordum” diyor ya, Onur Akhan’dan söz ediyor. Onur, Genel Müdür Murat Yancı’nın yönetiminde CNN Türk’ün başarılarına katkısı olan isimlerden biri. Gündemi çok iyi takip ediyor. Hiçbir ayrıntıyı atlamıyor. Ama hangi konu tartışılsa, hangi bağlantı ne zaman yapılsa, hangi konuklar alınsa daha iyi reyting yapar işini de iyi biliyor.
Onur Akhan bu kez karşımıza “Kafamdaki Karıncalar” kitabıyla çıktı. Bu kez diyorum çünkü Mesut Demirbilek’le birlikte “Cinayet Sohbetleri” ve “Hepimiz Katiliz” isimli kitaplara imza atmıştı.
Ben Onur’un yerine olsam “Kafamdaki Reytingler”i yazardım ama Ceyla ile Egemen’in bir vapurda kesişen yollarının marazi bir şekilde anlatıldığı kitap olunca, “Kafamdaki Karıncalar” ismi olmuş.