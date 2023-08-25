Putin’in Prigojin operasyonu

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1- Putin’i anlamak için St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemi ve Yeltsin’in özel kalem müdürlüğünü yaptığı dönemi özel olarak incelemek gerekiyor. Putin, Oligark sisteminin temelini o dönemlerde attı. Devlet başkanı olduktan sonra Wagner’i kurdu.

2- Wagner’i kuran ve Prigojin’i ortaya çıkartan Putin’di.

KAHRAMAN OLDULAR

3- Rusya-Ukrayna savaşının uzaması nedeniyle malvarlıklarına yaptırım getirilen, ticari olarak zarar gören oligarkların bir kısmı ve Prigojin Rusya’nın savaşı bir an önce zaferle sonuçlandırması fikrini seslendirmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Şoygu ve Putin’i başarısızlıkla suçlamaya başladılar.

4- Putin’in kurduğu sistem Putin’in aleyhine işlemeye başlamıştı.

5- Biz seçim telaşında olduğumuz için pek ilgilenemedik. Ama Putin, haziran ayı içinde Wagner’in düzenli orduya katılması için bir tarih ilan etti.

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6- Ukrayna savaşındaki başarıları nedeniyle Rusya’da efsaneleşen Prigojin, Rus ordusunu başarısız buluyordu. Düzenli orduya katılmayı intihar olarak gören Prigojin, isyan etti. İlk başta müthiş başarılıydı. Belarus Devlet Başkanı’nın aracılığıyla Moskova’ya 200 kilometre kala durdurulabildi.

İDAM EDİLMESİ GEREKİYORDU

7- Normalde 24 saate kalmadan Prigojin’in idam edilmesi, Wagner’in dağıtılıp isyancıların idamla yargılanması gerekiyordu. Ama Putin affetti.

8- Putin, karizmasını yerle bir ettikleri halde Ukrayna savaşı sırasında gösterdikleri başarılar nedeniyle Wagner’e ve Prigojin’e dokunursa halkın ayaklanmasından korktu.

9- Peki, Putin bunu unuttu mu? Hayır, hiçbir zaman unutmadı. Tam aksine birinci gündem maddesi yaptı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

10- Putin, Wagner isyanından sonra bir röportajında sinyali vermişti.

- Affetmek mümkün müdür sizin için?

- Evet.

- Ama her şeyi değil..

- Affedilemeyen nedir?

- İhanet.

11- Wagner isyanı durdurulduktan sonra ABD eski Başkanı Trump, darbeyi ikinci kez önlemede başarılı olunamayabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu, ABD Putin’i devirmek için ikinci bir darbe daha planlıyor yorumlarına yol açmıştı.

PUTİN KAZANDI

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12- Putin’in Türkiye ziyareti gündemde olduğu sırada bir yetkili, “Putin ciddi olarak suikast korkusu yaşıyor. Wagner olayıyla birlikte buna bir de darbe korkusu eklendi. Putin gelmeyebilir” diye uyarmıştı.

13- Ya Putin Prigojin’i götürecekti ya da Prigojin Putin’i ortadan kaldıracaktı. Putin elini daha çabuk tuttu. .

14- “İntikam soğuk yenilen bir yemektir” denilmiştir. Putin zamanlamasını ve şeklini kendisinin belirlediği bir sırada düğmeye bastı. Prigojin ve iki yardımcısı ortadan kaldırıldı.

15- Prigojin’in ortadan kaldırılması üzerine, “Devlet ihmal etmez, sadece mühlet verir” sözü yeniden hatırlandı.

KILIÇDAROĞLU HANGİ SÖZÜ VERDİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında, “CHP Genel Başkanı’nın bölücü örgüt uzantılarına neler vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz” dedikten sonra,

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“Bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Kandil’deki terör baronlarına acaba neyi vaat ettiniz? Pensilvanya’daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki milletin sinir uçları ile oynayarak uçak bileti paylaşıyor? Amerika’daki hamburgercide 8 saat ne konuştunuz” diye sordu.

CUMHURBAŞKANI’NIN KUŞKUSU

Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı. Devletin bütün imkânları elinde. Bu soruları sorduğuna göre elinde bazı bilgiler var. Bundan sonrası Kılıçdaroğlu’nun sorunu. Ya bu sorulara kamuoyunu ikna edici cevaplar verecek ya da bu iddialar bir gölge gibi kendini takip eder.

HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAKTI

Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te HDP’yi ziyareti bitmişti. HDP Eş Genel Başkanları ile ortak açıklama yapmışlar, HDP’nin desteğini cebine koyan Kılıçdaroğlu mutlu bir şekilde HDP’den ayrılmıştı. HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkarma kararı almıştı. Selahattin Demirtaş daha sonra itiraf etti, HDP’den cumhurbaşkanı adayı olmak için bastırıyordu. Genel Merkez’in eğilimi kadın adaydan yanaydı. Mücella Yapıcı ve Gültan Kışanak ismi üzerinde duruluyordu. Buna rağmen havanın bir anda değişip Kılıçdaroğlu’na destek kararının çıkması şaşırtıcıydı. Görüşme yeni bitmişti.

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PERVİN BULDAN KARŞIYDI

Görüştüğüm CHP’li yetkililerden biri, önce bir soru sordu. “Pervin Buldan’ın yüzünü gördün mü?” dedi. Daha cevap vermeden, “Yüzü asıktı” dedi. Bunun üzerine ben, “Neden asıktı?” diye sordum. “Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesine karşıydı. HDP’nin kendi adayını çıkarmasını savunuyordu. Nasıl ikna edildi anlamadım” demişti.

SIRRI SAKIK’IN SORUSU

Ardından Sırrı Sakık’tan seçim sürecine damga vuran soru geldi. Sakık, Kılıçdaroğlu’na, “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” diye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu bu çağrıya cevap vermedi. Kandil’den gelen “Cumhuriyet’in yüz yılıyla hesaplaşacağız” diye yapılan meydan okumalara, İmralı’nın kapısını kırıp Öcalan’ı çıkaracağız diye meydan okumalara cevap vermedi. Ama bu sorular onun peşini bırakmadı. Yüzde 2 oy oranı için Ümit Özdağ’a 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı’nı veren, yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekili veren Kılıçdaroğlu yüzde 10 oyu olan HDP’ye hangi sözleri verdi? Bu soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışıyla artık ciddi bir kuşkuya dönüştü.

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ARACI KİM OLDU

1- Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında bölgenin önemli bir işadamı aracı oldu mu? Seçimlerden 6 ay önce uzlaşmaya varıldı mı?

PKK’YA OPERASYONLAR

2- Kılıçdaroğlu döneminde CHP, tarihinde ilk kez Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermişti. Kılıçdaroğlu, Kandil’e Irak ve Suriye’ye yönelik yurtdışı operasyonu yapılmayacağı güvencesi verdi mi?

KAYYUM SÖZÜ

3- PKK ile ilişkisi tespit edilen HDP’li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmıştı. Kılıçdaroğlu, kayyumların alınıp görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının görevlerine iade edileceği sözünü verdi mi?

DEMİRTAŞ ÇIKACAK MIYDI

4- Kılıçdaroğlu, Van mitinginde, “Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” demişti. Kılıçdaroğlu, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere PKK’lıların serbest bırakılması için söz verdi mi? Kılıçdaroğlu, HDP’nin desteği karşılığında Kandil’e hangi sözleri verdi? Açıkla Kılıçdaroğlu.