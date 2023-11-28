Ponzi Seçil olayını ikinci iddianame aydınlatacak

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Kızılay Meydanı’nı gören binalarda bankerlerin tabelaları asılıydı.

Banker Kastelli en meşhur olanıydı. Televizyonlarda reklamı yayınlanırdı. Emin Çölaşan, Banker Yalçın’ın kitabını yazdı. ‘Yalçın Nereye Koşuyor’ diye. Banker Bako filmlere ilham kaynağı oldu.

Sonunda adına ‘banker faciası’ dedik. Bankerler battı. Bir koyup beş kazanmak isteyenlerin milyonları uçtu.

BANKER FACİASI

Banker faciasının yaşandığı dönemde, Cumhurbaşkanlığı’nda ve Genelkurmay’da görev yapan birçok asker de parasını bankerlere kaptırmış. Tek umutları devletin bu borcu üstlenmesi. 12 Eylül dönemi. Bunun tek yolu da Kenan Paşa’nın talimat vermesi.

KENAN PAŞA’NIN CEVABI

Kenan Evren’e günlük olarak sunulan haber özetlerinde, batık bankerlerin haberlerini en üste koyuyorlar. Ama Kenan Paşa pek ilgilenmiyor. Sonunda banker faciasının çok can yaktığı, askerlerin de para kaptırdığı belirterek devletin bu paraları ödemesini talep ettikleri iletiliyor. Kenan Paşa, ”Vermeseydi p.venkler. Verirken devlete mi sormuşlar ki, devlet ödesin istiyorlar...” diye kestirip atıyor. Böylece devlet, bankerlerin borcunu üstlenmekten kurtuluyor.

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DENİZBANK NE YAPACAK

Seçil Erzan’ın ünlü futbolcuları büyük kâr vaadiyle dolandırdığı olayda da gözler Denizbank’a çevrilmiş durumda. Banka ise tam olarak Kenan Evren modunda. “Parayı verirken bize mi sordular?” diyor. Gazeteci olarak ben de olan biten hakkında kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorum.

SORULAR... SORULAR...

Yeşil sahalarda izlemekten zevk aldığımız futbolcular bu işin neresinde? Fatih Terim ismi üzerinde bir gizem perdesi mi var? Bu olayın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak olan ikinci bir iddianame daha geliyor. İkinci iddianame ve yargılama sürecinde bazı isimlerin rolünün daha da netleşeceğini düşünüyorum.

O nedenle isterseniz ben iddianameden, ses kayıtlarından ve ifadelerden portreler çıkarayım, kararı siz verin.



FATİH TERİM BU İŞİN NERESİNDE



Fonun adına ‘Fatih Terim fonu’ deniliyor. Parasını kaptıranların çoğunluğu Fatih Terim’in yakın çevresindeki isimler. Kızı Buse Terim var. Seçil Erzan, “Beni kızı gibi severdi” dediği Fatih Terim’in ismini kullanarak bazı futbolcuları fona katılması için ikna etmiş. Fatih Terim, “Ben para vermedim” diyor. Seçil Erzan’ın evinde bulunan tabloda Fatih Terim isminin karşılığı boş bulunuyor. Fatih Terim iddianamede müşteki olarak da başka bir sıfatla da yer almıyor.

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DENİZBANK’TAKİ GÖRÜŞME

Ama Fatih Terim ismine bazı yerlerde rastlıyoruz.

Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun avukatları, mahkemedeki savunmalarında Fatih Terim’in de fona para verdiğini söyledi. “Terim’in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş’ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenip ödenmemesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim’in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu” iddia ettiler.

SEÇİL ERZAN’LA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bu olay ne? Arda Turan-Seçil Erzan telefon konuşmasında geçiyor.

Arda Turan-Seçilciğim biz sabah 8’de Hakan Ateş’i arayacağız. Yarım saat sonra da buluşacağız”

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Seçil Erzan- Siz saat 8.5’ta Hakan Ateş’le mi buluşacaksınız?

Arda Turan-Evet

Seçil Erzan-Kim kim?

Arda Turan-Ben, Emre Belözoğlu, Fatih Hoca... Mağduruz. “Hakan abi. Biz Denizbank’a inanıp geldik. Bizim mağduriyetimizi gider, bu olay kapansın, basına yansımasın” diye...

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Seçil Erzan, savcılıktaki ifadesinde, “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım” derken, mahkemede Terim’in ismini vermişti. “2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Bu kişi sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben de bir şekilde o parayı devam ettirdim” diye anlattı.

Mahkeme başkanı bunun üzerine “Bu 300 bin doları size kim verdi?” diye sordu. Seçil Erzan bu soruya, “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” diye yanıt vermişti.

TERİM’İN ROLÜ

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Fatih Terim’in bu olaydaki rolünü anlayabilmek için ikinci iddianameyi ve yargılama sürecini görmek gerekecek.

SEMİH KAYA

Seçil Erzan’ın çok para vaadiyle kandırdığı futbolcular arasında çok mağdur olanlar var. Semih Kaya gibi verdiği paradan fazlasını alıp tefeci durumuna düşenler var. Semih Kaya’nın futbol topuna kafa attığını biliyorduk ama bu sayede Seçil Erzan’ın kafasına silah dayamak gibi, ‘Benim MİT’te tanıdıklarım var’ diye tehdit etme gibi bir huyunun da olduğunu öğrendik.

PASTANEDE VERİLEN MİLYON DOLARLAR



FUTBOLUNA hayran olduğum iki isim Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise bu işin en büyük mağdurları.

EMRE BELÖZOĞLU PARAYI NASIL VERMİŞ

Emre Belözoğlu’nun parasını Seçil Erzan’a ulaştıran, aynı zamanda kuzeni olan Volkan Bahçekapılı şöyle anlatıyor:



“İlk olarak 17 Mart’ta Emre Belözoğlu bana 1.492.000 USD parayı nakit olarak verdi. Ben bizzat bu parayı Seçil Erzan’a Denizbank Levent Şubesi’nde, odasında teslim ettim. Aynı gün Emre Belözoğlu tarafından tekrar elden 1.400.000 USD para gönderildi. Bu kez bu parayı Seçil Erzan gelip bizzat Levent’teki ofisimden teslim aldı. Emre Belözoğlu’ndan duyduğum kadarıyla 18 Mart’ta 400.000 USD parayı Emre Belözoğlu’nun şoförü Alpaslan Akyüz, Denizbank Genel Müdürlük binasının hemen önünden elden teslim etmiştir.”

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İYİ NİYET ABİDESİ

Son ana kadar iyi niyetini koruyan ve Seçil Erzan’a yardımcı olmaya çalışan Arda Turan ise milyon dolarları bakın nasıl yatırmış?

“Seçil Erzan’ın da çok sık aramasından artık bunalmıştım. Ben de 3.000.000 USD’yi parayı elden Denizbank Levent Şube’sinin yan tarafından bulunan Pelit Pastanesi’nde elden teslim ettim. Ben yine aynı şekilde 4.000.000 USD daha Fulya Acıbadem’in karşısında bulunan SS Moto Kiralamadaki Sinan Kandemir isimli arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm, yine elden verdim. Akabinde tam tarihini hatırlayamamakla birlikte Eyüp Sultan Sütlüce’de bulunan arazimi satıp 4.000.000 USD daha nakit parayı elden verdim.”



PARALAR BULGARİSTAN’DA MI



Burada en kritik nokta 45 milyon doların nerede olduğu. Bu olayda Seçil Erzan’a yardımcı olduğu anlaşılan Ali Yörük’ün günübirlik olarak Bulgaristan’a gidip gelmesinden dolayı “Parayı Bulgaristan’a mı kaçırdılar?” diyenler var. Ama o paralar Ali Yörük’ün kaçırdığı paralar da olabilir. O nedenle bu işin en önemli halkası olan paralara ilişkin bir ize rastlanmış değil.