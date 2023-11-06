Özgür Özel, ittifakları yeniden kurabilecek mi

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Divana göre tribünlerin sağına Özgür Özel taraftarları, sol tarafa ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler yerleşmişti. Tribünler hareketliydi. Karşılıklı sloganlar atıyorlardı. Deniz Baykal’la Erdal İnönü’nün, Deniz Baykal’la Mustafa Sarıgül’ün, Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin yarıştığı kurultaylara özgü bir hava vardı.

SALON PERFORMANSI

Erdal İnönü sakin bir güçtü. Deniz Baykal’ın hitabeti güçlüydü. Şiir gibi konuşur ama seçimi Erdal İnönü kazanırdı. Deniz Baykal’ın karşısına dikilen Mustafa Sarıgül ise salondaki hırçınlıkları yüzünden kongreyi kaybetmişti. Muharrem İnce şiir gibi konuşmuştu ama Kılıçdaroğlu kazanmıştı. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark kapandığı için salon performansları önemliydi. Bir de delegelerin tavrı.

DELEGELER KENDİNİ GİZLEDİ

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Özgür Özel salona kendine özgü bir müzikle girdi. Özel’i destekleyenlerin bulunduğu tribün coşkuluydu. Delegelerden de destek vardı ama öyle ‘Özgür Özel kurultayı aldı’ dedirtecek bir görüntü vermediler. Demek ki taktikmiş. Kendilerini gizlediler. Hiç unutmam Özal Başbakan’dı. Kritik bir seçime gidiliyordu. Demirel meydanları dolduruyordu. Özal seçim otobüsünde değerlendirme yapıyordu: “Siz sessiz çoğunluğa bakın. Sonucu sessiz çoğunluk belirler” demişti.



CHP kongresinde de o oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu salona girdiğinde delegelerin desteği daha yüksekti. CHP delegeleri imza verdi, alkışladı ama Kılıçdaroğlu’na oy vermediler.

BAY BAY KEMAL OLDU

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Gandi Kemal, ‘Bay bay Kemal’ oldu. CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı. İki kez tekrarlanan seçimi Özgür Özel kazandı. CHP’de Özgür Özel dönemi başladı. CHP delegesinin iradesine saygı göstermek gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU, CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

* Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği gece istifa edip olağanüstü kurultay süreci başlatsa kahraman olurdu. 13 yıldır genel başkanı olduğu partide ağır bir mağlubiyet yaşadı.

* Kılıçdaroğlu, ilk turda seçilemeyince ikinci tur seçimlere girmeyip çekilse yine kurultay salonundan omuzlarda ayrılabilirdi. O şansı da kullanmadı. Hem seçimi kaybetti hem de saygınlığı zedelendi.

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* CHP kurultayını kaybeden İsmet Paşa, CHP’den istifa etmişti. Ecevit, 12 Eylül’den sonra bir daha CHP’ye dönmedi. Bakalım Kılıçdaroğlu CHP’den istifa edecek mi?

* Kılıçdaroğlu’yla ilgili bu bölümü Demirel’in bir sözü ile bitirmek istiyorum. Demirel, ”Siyasetin ilacı başarıdır” derdi. Kılıçdaroğlu önce cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti sonra CHP genel başkanlığını...

ÖZGÜR ÖZEL’İ BEKLEYEN SINAV



* Ecevit’in elinden tutup genel sekreter yapan İsmet Paşa’ydı. İnönü’yü deviren Ecevit oldu. Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu’nun elinden tuttu. Siyasetin basamaklarını hızla tırmanmasını sağladı. Baykal’ı deviren Kılıçdaroğlu oldu. Özgür Özel’in elinden tutan Kılıçdaroğlu’ydu. Kendi yerine grup başkanı yaptı. Kılıçdaroğlu’nu siyasetten silen Özgür Özel oldu. Demek ki her Sezar’ın bir Brütüs’ü varmış.

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* CHP kurultayına değişim talebi damgasını vurdu. Değişim rüzgârını iyi yakalayan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi. Böylece muhalefette genç siyasetçi kuşağı bayrağı devralmaya başladı. Acaba sıra hangi muhalefet liderine geldi?

* Özgür Özel’in ilk sınavı yerel seçimler olacak. CHP’deki değişim yerel seçimi olumlu etkilerse, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçimleri kazanırlarsa Özgür Özel ilk testi başarıyla geçmiş olacak.

* Ekrem İmamoğlu, CHP’de değişim yaşanmazsa bu durumun yerel seçimlere olumsuz yansıyacağını savunuyordu. Bu durumda Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir mazereti kalmadı.

ÖZGÜR ÖZEL- EKREM İMAMOĞLU İTTİFAKI

* Özgür Özel seçimi kazandı ama arkadaki gücün Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor. CHP’de şimdi Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu dönemi başladı.

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* Erdal İnönü ile Deniz Baykal, sakin genel başkan-güçlü genel sekreter modeline dayanıyordu. Yürümedi. Kılıçdaroğlu CHP’ye genel başkan olduğunda, Önder Sav-Kılıçdaroğlu ikilisi partiyi yönetiyordu. Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak kendisini seçtiren Önder Sav’ı harcayıp liderliğini ilan etti. Bakalım Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ittifakı ne kadar sürecek? Ne zaman bozulacak? İttifakı bozan taraf kim olacak? Bu durumdan kim kazançlı çıkacak, kim kaybedecek? Çünkü bir köyde iki muhtar olmadığı gibi bir partide iki genel başkan olmaz.

ERDOĞAN-GÜL MODELİ Mİ?



Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ittifaklarını, Erdoğan-Gül modeli üzerinden izah ediyorlarmış. Erdoğan genel başkandı, Gül başbakan oldu. Çünkü Erdoğan’ın seçimlere girmesi YSK tarafından engellenmişti. Erdoğan başbakan oldu, cumhurbaşkanlığını altın tepsi içinde Abdullah Gül’e ikram etti. Erdoğan başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi koltukları Abdullah Gül’e ikram etmesine rağmen bu ilişki yürümedi. Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığından indikten sonra2018 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına muhalefetin adayı olarak çıkmak için çaba gösterdi ama başarılı olamadı. Ama bir daha AK Parti’ye dönmedi, muhalefeti destekledi.

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Erdoğan-Gül modeli bile yürümedi ki Ekrem İmamoğlu- Özgür Özel modeli yürüsün.



HANÇER SİYASETİ



Kılıçdaroğlu gitti ama siyasete bir hançer hediye etti. 6’lı Masa’da ortağı olan Meral Akşener’i kast ederek, ”Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” dedi.

Seçimden sonra adeta pandoranın kutusu açıldı. Bütün kirli ittifaklar ortaya saçıldı. Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ’a üç bakanlık ve MİT Başkanlığı’nı verdiği gizli ittifakından o sayede haberdar olduk. Meral Akşener, seçimlere girmek için Kılıçdaroğlu’ndan 15 CHP milletvekili istemesini hayatının en büyük pişmanlığı olarak nitelendirdi. Ahmet Davutoğlu en son tercihinin CHP listelerinden seçime girmek olduğunu söyledi. Neler söylenmedi ki?

Demek ki bunlar birbirlerine hançer saplamakla, kumpas kurmakla meşgullermiş. Seçimi kazansalar milletin sırtına hançer saplayıp, kirli kirli tuzaklar kuracaklarmış. İYİ Partili Adnan Beker’in söylediği gibi; “Allah memleketi korumuş”.



İYİ PARTİ VE HDP İLE İTTİFAK



Özgür Özel’in ilk sınavı yerel seçimler olacak demiştim. CHP yerel seçimlerde umudunu İYİ Parti ve HEDEP ile ittifaka bağlamış durumda. İYİ Parti, ittifak siyasetinin bittiğini açıkladı. Ama CHP’de başta İstanbul olmak üzere yerel bazda ittifak umudu sürüyor. Çünkü seçimi kazanmak için başka umutları yok. Kılıçdaroğlu tekrar seçilseydi ittifak zor görünüyordu ama Özgür Özel’le birlikte HDP ve İYİ Parti yeni bir değerlendirme yapacak mı?

Kandil, Özgür Özel için olumlu mesajlar vermişti. O nedenle HEDEP, Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi için ittifaka yeşil ışık yakabilir. Meral Akşener İstanbul ve Ankara için ittifak kararını yeniden gözden geçirir mi? Orası net değil. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, bu iki partiyi ikna edebilir mi? Siyasette cevabı aranacak en önemli soru bu olacak. Çünkü ittifak konusu yerel seçimlerin kaderini etkileyecek.