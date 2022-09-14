Muhalefette sürpriz içinde sürpriz bekleniyor

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Seçim için AK Parti cephesinde 14 Mayıs tarihi konuşuluyor. Akşener de, 14 Mayıs tarihini desteklediğini açıkladı.

Muhalefet, ekonomik sıkıntının yakıcı olduğu bir dönemde erken seçim istiyordu. Ayrıca erken seçim olursa muhalefet eski seçim yasasına göre ittifak yapmayı planlıyordu. Akşener, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ittifak sayesinde CHP’nin 21, İYİ Parti’nin ise artı 4 milletvekili çıkardığını söyledi. CHP’de yapılan simülasyonda ise ittifak sayesinde fazladan 32 milletvekili çıkardılar.

Seçimlerin zamanında yapılacağını söylemekten Erdoğan ve Bahçeli’nin dillerinde tüy bitti. Zaten muhalefet de artık seçimlerin zamanında yapılacağını kabullenmiş durumda.

ERDOĞAN NEDEN İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise birkaç nedenden dolayı seçimlerin zamanında yapılmasını istediği söyleniyor.

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1- Yılbaşından itibaren ekonomideki iyileşmenin daha çok hissedileceği.

2- Yılbaşında memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış, asgari ücrette tatmin edici bir düzenleme ile dar gelirlilere yönelik iyileştirici ek tedbirlerin devreye sokulması.

3- Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın 2023’te evlere verilmesi.

4- İlk yerli ve milli otomobilimiz olan TOGG’un, seri üretiminin gerçekleşmesi. 29 Ekim tarihinde TOGG fabrikasının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. İlk araç seri üretim bandından indirilecek.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN GÖNDERİLMESİ

Yapılan kamuoyu araştırmalarında ekonomiden sonra ikinci sırada Suriyeli sığınmacılar konusu geliyor. Suriye’ye yönelik operasyondan sonra başta İstanbul olmak üzere Ankara, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi Suriyeli sığınmacıların, yoğun olarak yaşadığı bölgelerden kurulacak güvenli bölgelere yerleştirilmesi amaçlanıyor.

ERDOĞAN’DAN YENİ TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen her toplantıda partililere ‘Sahada olun, seçimlere çalışın’ diye talimat veriyor. Erdoğan önceki gün MKYK toplantısında ise, “Herkes en etkili olduğu alanların en ucuna giderek, ibreyi partinin lehine çevirsin” diyor. Bu sadece sokakta olma anlamına gelmiyor. Kararsız seçmenin kazanılması, AK Parti’nin küskünlerinin ikna edilmesi, Kürt seçmen dahil olmak üzere birçok başlık bunun altına giriyor.

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AKŞENER, ‘KILIÇDAROĞLU’ DEMEDİ

Muhalefet cephesinde ise başta cumhurbaşkanı adaylığı olmak üzere ciddi sorunlar uç vermeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçim ittifakı üzerinden yaşanan gerilim farklı siyasi sonuçlara neden olabilir. Muhalefet kulislerinde cumhurbaşkanlığında ittifak ama seçimlere ayrı ayrı girilmesi modeli konuşulmaya başlandı. Tabii ortak cumhurbaşkanı adayı konusunun da garantisi yok.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda belirleyici konumda olan Meral Akşener, FOX TV’de, İlker Karagöz’ün ısrarlı soruları üzerine, “Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbir adaya ön yargımız yok” dedi. Bu yanıtı iki kez tekrar etti. Kılıçdaroğlu sorularından kurtulduğunu sanıyordu ki bu kez Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına hazır olduğu söylendi. Akşener de, “Herkes hazır. Çünkü cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Kemal Bey’leyse kemal Bey’le, başka birisiyleyse başka birisiyle. Ama tehlikeye atamayız” yanıtını verdi.

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AKŞENER NE YAPACAK

Akşener şimdiye kadar, “Adayımız Kılıçdaroğlu” demedi. Bir süredir Akşener’in “kazanacak aday” kriterine boşuna dikkat çekmiyorum. 6’lı masa cumhurbaşkanı adaylığını görüşmek üzere toplandığında Akşener, Kılıçdaroğlu ile kazanılacağını görüyorsa “Evet” diyecek. Yok eğer Kılıçdaroğlu ile kazanılamayacağı kanaatin oluştuysa “Hayır” diyecek.

İşte asıl ondan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı olduğuna göre ondan sonra ibre çoklu adaya dönebilir.

KARAR NE ZAMAN

Seçim takvimi ilan edildiği zaman 6’lı masa ilk olarak cumhurbaşkanı adayını konuşacak, ardından da seçim ittifakı ele alınacak. Burada da seçim ittifakından ziyade küçük partilerin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi formülü üzerinde duruluyor.

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AKŞENER SÜRPRİZ YAPAR MI

Bu arada İYİ Parti’de yeni bir eğilim ortaya çıkmaya başladı. O da cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak hareket edilmesi ama seçim ittifakı yapılmaması yönünde. Akşener yeni seçim yasasının ittifakları anlamsız bıraktığını belirterek ilk sinyali verdi. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, seçimlere ittifak halinde girmenin bir avantajının kalmadığını söyledi. İYİ Parti’yi izlemekte fayda var. O gün geldiğinde Akşener üst üste sürprizler yapabilir.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞECEK

Gürsel Tekin’in HDP’li bakan olabilir çıkışından sonra CHP ile İYİ Parti arasında patlak veren kriz gözlerin iki lidere çevrilmesine neden olmuştu. Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüşüp krizi sonlandırması bekleniyordu. Ama iki lider bugüne kadar görüşmedi. Akşener ile Kılıçdaroğlu bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Tarım Şurası’nda bir araya gelecekler. Bilkent Otel’de saat 13.30’da düzenlenecek program için iki lider katılımlarını bildirdiler. Bilkent’teki toplantıda iki lider bir araya gelecek ama kriz konuları için asıl görüşme Kılıçdaroğlu’nun 2 Ekim’deki 6’lı masa toplantısı öncesinde yapacağı ziyarette ele alınacak.

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DEMİRTAŞ’TAN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

Kılıçdaroğlu Akşener’den beklediği desteği bir türlü alamadı ama Selahattin Demirtaş’tan güçlü bir destek geldi. Demirtaş, daha önce Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmişti. Belli ki o da İmamoğlu formülünün suya düştüğünü gördü, rotayı Kılıçdaroğlu’na çevirdi. “Bence Sayın Kılıçdaroğlu, ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip görünüyor” dedi.

MANSUR YAVAŞ’A KIRMIZI KART

Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na destek verirken Mansur Yavaş’a kırmızı kart gösterdi. “Ülkenin sorunları hakkında henüz tek kelime etmemiş kişilerin suskunluklarının bazı anketlerde bir parça yüksek çıkması kimseyi yanıltmasın. Ülkenin son derece önemli sorunları hakkında konuşmaya başladıklarında, ki aday olursa konuşmaları gerekecek, bazı anketlerde görülen bu destek sürer mi emin değilim” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE HDP ANLAŞTI MI

Demirtaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili değerlendirmeleri HDP’nin açıklamaları ile örtüşüyor. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan’ın, CHP Genel Merkezi’ni ziyaretlerinde, Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olduğunda destek vereceklerini bildirdikleri söyleniyor. Zaten İYİ Parti’yi rahatsız eden nokta da bu ilişki biçimi. 6’lı masanın dışında Kılıçdaroğlu ile HDP arasında bir anlaşma olduğunu düşünüyorlar.