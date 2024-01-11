MİT’in kalesinden izlenimler

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Şunu baştan ifade edeyim; MİT’e girince tam anlamıyla MİT’e girdiğinizi hissediyorsunuz.

İSTİHBARATIN KALESİ

Kale gibi. Ama sadece bina olarak değil, MİT dünyanın en güçlü istihbarat örgütlerinden olarak istihbaratın da kalesi gibi.

Siz belki sadece bir binayı görüyorsunuz ama o kadar geniş bir alan ayrılmış ki.

İleride MİT’in genişlemesine uygun olarak düşünülmüş.

TELEFON YOK

MİT’teki programı sadece davetli olan gazeteciler izledi. Muhalif medyadan da davetli isimler vardı. Bence bu ayrımı kaldırmak gerekiyor.

Söz konusu MİT olunca sıkı güvenlik önlemleri altında girdik ‘Kale’ye. Telefonlarımız ve diğer dijital unsurlar girişte alınıp bizlere birer numara verildi.

SALONUN İÇİ

Ben her zamanki meraklı bir muhabir edasıyla olan biteni gözlemleyip sizlere ulaştırmak için bol bol not aldım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi beklenirken, gazeteciler bol bol sohbet etti. O anda canlı yayında olsak iyi bir reyting yapacağından emindim.

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MÜZE AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona gelmeden önce MİT’in “Vatan, Gelenek ve Gelecek” temalı müzesinin açılışını yaptı. İstanbullular, müzeden bir seçki 19 Ocak’ta AKM’de sergilenecek. MİT sergisini kaçırmayın derim.

MİT’İN LOGOSU

Salondaki ekranda MİT’in 97. yıldönümüne özgü olarak hazırlanan logo vardı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında ekrana Türk bayrağı geldi.

İBRAHİM KALIN’IN KONUŞMASI

İbrahim Kalın daha önce yaptığı görevlerinin ve devlet adamı kumaşının da katkısıyla MİT’e çok kısa sürede iyi uyum sağladı. Bir şey dikkatimi çekti; İbrahim Kalın entelektüel birikimi ile istihbarat dünyasına yeni terimler kazandırıyor. MİT’teki programda gözler Hakan Fidan’ı aradı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan’da olduğu için MİT’teki programa katılamadı.

MİT’İN KUANTUM SIÇRAMASI

Kalın konuşmasında örneğin ‘yapay zekâyı’ dijital çağın ‘atom bombası’ olarak tanımladı.

Savunma sanayisindeki gelişmelere ise, ‘kuantum sıçraması” dedi. Ama bence MİT’in mütevazı olmasına gerek yok. Yurtdışında PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütüne yaptığı nokta operasyonlarla, Mossad’a yönelik kontrespiyonaj operasyonuyla MİT şu anda dünyanın ilk üç istihbarat servisinin arasında yerini aldı. MİT de kuantum sıçraması yapan kurumlarımızdan biri oldu. İbrahim Kalın’ın, “Hiçbir ihanet cezasız kalmayacak” sözlerinin en çok alkış almasının arkasında bu başarı vardı.

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İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi’nin açılışını duyurdu.

MASADA VE SAHADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 21 yıldır ülkeyi Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yönetmenin verdiği birikimle konuştu. Eğer savunma sanayisinde, istihbaratta kuantum sıçraması yapıldıysa burada en büyük pay lider olarak Erdoğan’a ait.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, “Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun artık tüm unsurları ile birlikte gerçeğe dönüşmektedir” sözleriyle başladı.

TÜRKİYE EKSENİ

Bu ülkede yıllarca göbeklerinden Batı’ya bağlı olanlar, AK Parti döneminde bir Türkiye’nin ekseni kaydı tartışması başlattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin eksenini tarif etti. “Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir” dedi.

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GÜVENLİK KONSEPTİ

Rusya ve Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’ye saldırısı dünyada güvenlik konseptinin ne kadar değiştiğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında buna değindi ve Türkiye’nin bunu önceden görerek güvenlik konseptinde köklü değişikliklere gittiğini anlattı. Tabii bunlardan birisi de güvenlik birimlerinin eşgüdüm içinde çalışmasıydı.

MİT’İN SİVİLLEŞMESİ

Maalesef geçmişte MİT, polis, askerin çatışmalarına tanık olduk. Bundan devlet zarar gördü. MİT ve asker dışarıda teröristle uğraşacağına seçilmiş hükümetlere darbe yapmanın peşine koştu. Türkiye’ye bunun bedeli ağır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktaya işaret ederken, aslında vesayetle yönetilen Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı ortaya koydu. Artık MİT de asker de hükümeti devirmek için uğraşmıyor, kendi işine bakıyor. Bunda Erdoğan’ın güçlü liderliği çok büyük rol oynuyor.

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MOSSAD’A YAPILAN OPERASYON

Hatırlarsanız kısa bir süre önce MİT ve emniyet, Mossad ile bağlantılı bir hücreyi çökertti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu konuya da değindi. “Bu daha başlangıç” dedi. Erdoğan daha önce de İsrail’i uyarmıştı ama dikkate almamışlardı, ben İsrail’in yerinde olsam Erdoğan’ın “Bu daha başlangıç” uyarısını dikkate alırım. Belli ki İsrail’le çalışanlara yönelik karşı operasyonlar yolda.

ERDOĞAN’IN UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözleri bu açıdan çok uyarıcı: “Son dönemde ülkemize yönelik ispiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonları ile kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail’in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail’i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız vesaire. Dur bakalım bu daha işin ilk adımı. Türkiye’yi tanıyacaksınız, hâlâ tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkûmsunuz.”

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Nokta. Başka söze gerek var mı?