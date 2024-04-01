Millet iradesine saygı gösterilmeli

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Milletin iradesine saygı duymak gerekiyor. Milletin kararının başımızın üstünde yeri var. Milletin seçim sandığından verdiği mesajı da doğru okumalı. Seçim sonuçlarıyla kavga edilmez. Akıllı siyaset, sandıktan ders çıkarır. Seçmenlerin verdiği mesajları doğru analiz eder.

ERDOĞAN: SAYGI DUYUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesinin milletin kararına saygı duyuyoruz şeklinde olması şaşırtıcı değil. Demokrasilerde son söz sahibi millettir.

Bu seçim sonuçları Türk siyaseti açısından nasıl sonuçlar doğuracak iyi gözlemlemek gerekiyor.

ERDOĞAN’DAN 4 MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mesajı merak ediliyordu. Erdoğan mesajlarını yine balkon konuşmasında verdi. Ama bu balkon konuşması farklıydı. Zafer anında balkon konuşması yapmak güzeldir ama zor günde partisinin balkonuna çıkmak önemliydi. Lider zor dönemde partisinin başında olandır.

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1- “31 Mart seçimleri bizim için bir yenilgi değil bir dönüm noktasıdır” dedi. Bu bir bitiş değil yeni bir başlangıç mesajını verdi.

2- Seçim sonuçlarına ilişkin kucaklayıcı mesajlar verdi. “Bu seçimin galibi millettir. Demokrasimizdir. 85 milyondur” diye konuştu.

3-Yola devam mesajı verdi. “Girdiğimiz her seçimi kazandık. Bu kez böyle oldu. Şimdiye kadar hep başardık. Başararak yola devam edeceğiz” dedi.

4-Seçim sonuçlarına göre partide değişim mesajı verdi.

1989 VE 1994 SEÇİMLERİ

1989 seçimlerinde milletimiz ANAP’ı uyarıp SHP’ye kredi açmıştı. Ama SHP bunu değerlendiremedi. 1994 yerel seçimlerinde halkımız Refah Partisi’ne kredi açtı. Refah Partisi o şansı iyi değerlendirdi. Önce yerel yönetimlerde sonra Türkiye’de iktidar oldu. AK Parti hem yerel de hem genel seçimlerde seçmenlerden aldığı krediyi doğru değerlendirdiği için iktidarını korudu. Bakalım CHP bu seçim sonuçlarını nasıl yönetecek?

EKONOMİ VE EMEKLİLER



1- Bu seçimler yerel seçimlerdi ancak seçim sonuçlarına ekonomi ve emekliler damga vurdu.

2- Ancak sadece ekonomi ve emeklilerle izah edilemeyecek bir sonuçla karşı karşıyayız. Yeni bir rüzgâr esti. Seçmenler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a kredi açtı.

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3- Bu bir yerel seçim. Genel seçimler 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Bu sonuçların genel siyaset üzerinde etkisi elbette olacaktır. Ama onun ötesinde anlamlar çıkarmak zorlama olur.

CHP’YE KREDİ AÇTI

4- Bu seçimlerde halkımız yerel yönetimlerde CHP’ye bir alan açtı. ‘Yerel seçimlerde çalış başarılı ol. Benim sana önyargım yok’ dedi. CHP bu krediyi iyi değerlendirir yerel yönetimlerde başarılı olursa, 2028 seçimlerinde iktidar adayı olabilir. Ama bu sonuçlar üzerinden erken seçim kampanyası açarsa seçmenlerin verdiği mesajı yanlış değerlendirmiş olur. Sandıktan erken seçim mesajı çıkmadı. CHP’ye 5 yıl yerel yönetimlerde hizmet et sonucu çıktı.

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1989 SEÇİMLERİ

5- 1989 seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’i SHP’ye vererek seçmen benzer bir mesaj vermişti. SHP, 1989 seçimlerinde yüzde 28 oy almıştı. Ama bunu iyi değerlendirmediği için 2 yıl sonra yapılan genel seçimlerde oy oranı yüzde 20’ye düştü. 1991 seçimlerinde DEP’lileri listelerinden Meclis’e taşımak SHP’ye 8 puan kaybettirmişti.

ERKEN SEÇİM OLMAZ

6- Seçim sonuçları üzerinden erken seçim tartışmasını başlatmak sandıktan çıkan sonucu yanlış değerlendirmek olur. Erken seçim için ya Meclis’te 360 milletvekili ile karar alacaksınız ya da cumhurbaşkanı seçimlere götürecek. Bunun dışında başka bir yol yoktur.

İSTANBUL’U KAZANDI

7- Bu seçim bir anlamda İstanbul seçimleriydi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u kazanmayı başardı. CHP, İstanbul ve Ankara’da arayı açarken diğer yerlerde büyükşehir belediyelerini korumayı başardı. Bursa’da olduğu gibi onlara yeni yerler ekledi.

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8- Bu seçimlerde gözler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerindeydi. İki belediye başkanı oylarını artırarak Türk siyasetinde varlıklarını perçinlediler.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ REKABETİ



9- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığının favori isimleri. Seçmen ne Ekrem İmamoğlu’nu ne Mansur Yavaş’ı bu yarışta öne çıkarmadı, ikisini de yarış pistinde tuttu. Bundan sonra İmamoğlu ve Yavaş yarışına tanıklık edeceğiz. İmamoğlu ve Yavaş rekabetini takip etmekte yarar var.

ÖZGÜR ÖZEL’E YARADI

10- CHP’nin seçim başarısı Özgür Özel’in koltuğunu da sağlama almasına neden oldu. Artık CHP Genel Başkanlığı koltuğuna rahat oturabilir.

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11- Özgür Özel seçimlerden sonra sorumlu bir açıklama yaptı. Kucaklayıcı bir dil kullanarak seçimlerin kaybedeni olmadığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU BİTTİ

12- Seçim sandığı CHP’deki 1 Nisan senaryolarını bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi geleceği kalmadı.

AKŞENER İSTİFA EDECEK Mİ



13- Bu seçimler Meral Akşener ve İYİ Parti açısından tam bir hüsranla sonuçlandı. Seçimlere, “Hür ve müstakil olarak girme kararı” alan İYİ Parti silindi. Meral Akşener seçimi kaybederse evine döneceğini açıklamıştı. İYİ Parti’de Akşener’in istifası bekleniyor.

YANLIŞ ADAY SEÇİM KAYBETTİRİR

14- Yerel seçimler yanlış adayda ısrar edildiği taktirde seçimin kazanılamayacağını gösterdi.

15- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesine rağmen parti yönetiminde ve Kabine’de değişiklik yapmamıştı. Bu kez nasıl hareket edeceği merak ediliyor.



YENİDEN REFAH ÇIKIŞI



16- Yeniden Refah Partisi bu seçimlerde iyi bir çıkış yakaladı. Ama seçime girdiği yerlerde kendisi kazanamasa dahi AK Parti’ye kaybettirmeyi başardı.

DEM OYLARI CHP’YE

17- CHP ile DEM arasındaki “kent ittifakı” İstanbul’da başarılı oldu. 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti İstanbul’da yüzde 8 oy alırken, DEM yüzde 1.5’e geriledi. DEM oyları CHP’ye aktı. Meral Danış Beştaş, seçim gecesi Ekrem İmamoğlu’na aldığın oyların hepsi senin değil, DEM’lilerin oylarıyla seçim kazandın diye hatırlatma gereği duydu. Biz de seçim sürecinde hep DEM, CHP’ye çalışıyor diyorduk. Meral Danış Beştaş bunu doğruladı. Ama diyet borcunu hatırlattı. Peki İmamoğlu’nun ödeyeceği diyet borcu ne?

18- Seçim dönemine damgasını vuran para sayma görüntülerinin seçim sonuçları üzerinde etkili olmadığı ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada bu seçim sonuçları siyasette yeni bir denklemi ortaya çıkardı.