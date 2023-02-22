Mehmetçik sahaya geç mi çıktı

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Haklıydı. Çünkü depremde enkazla uğraşıldığı kadar yalan haberle mücadele edildi.

Asrın felaketini yaşamışız.

Deprem hâlâ can almaya devam ediyor. Bir şehir büyüklüğünde insanımızı depreme kurban vermişiz.

Depremin başından beri polemiklere girmemeye çalışıyorum. Siyasi kulislerden uzak duruyorum. Çünkü gün polemik günü değil, yaraları sarma günü.

Bu prensibimi bozmayacağım.

Ama birileri sıcak koltuklarında oturup yalan haber üretmekle meşguller.

Hem de bu ülkede bakanlık yapmış, parti lideri olan, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan, ekranlarda boy gösteren, sanatçı unvanını taşıyan insanlar bunlar.

TROLLEŞME DURUMU

Tam bir trolleşme durumu.

Bir iddia ortaya atıyorlar. Baraj patladı diyorlar. Çalışmalara ara veriliyor, belki o sırada kurtarılacak insanlar ölüyor. İddia yalan çıkıyor.

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Bu kez, “Yüz binlerce Suriyeli geliyor” diyorlar. Sınırlar kontrol ediliyor tam aksine Suriyelilerin gittiği ortaya çıkıyor, bu kez başka bir yalana sığınıyorlar.

GOEBBELS’İ GEÇTİLER

Goebbels ne demişti, “Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin.”

Goebbels bunları görse mesleği bırakırdı. Şimdi de işi gücü bırakmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşıyorlar. Mehmetçik geç çıktı yalanına sarılıyorlar.

HULUSİ AKAR ANLATTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem anından itibaren yaşananları şöyle anlatmıştı:

“İlk deprem saat 04.17’de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı’nın yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin harekât merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30’da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na ‘Hazır ol’ emri verildi. Saat 04.50’de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00’te Bakanlığı’mız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eşzamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı.”

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Akar, gerekli bilgileri aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kuruyor. “Saat 05.10’da Sayın Cumhurbaşkanı’mızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilk raporları sunduk. Aldığımız ilk bilgilere göre Hatay’da bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine sunup Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük” diyor.

ÖLÜME GİDECEKSİNİZ TALİMATI

Deprem şartlarında ve kış koşullarında bir komutanın o gece verdiği talimatı ise

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aktarmıştı: “Bir komutanımız helikopterleri sahaya sürüyor. 4 helikopterimiz ilk etapta gitmeye çalışıyor, gidemiyor. Tekrar geliyor, tekrar gidiyor. Tekrar geliyor ve en sonunda verdiği talimat şu: Savaştayız arkadaşlar, gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz.”

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O şartlarda Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedelerin yanında oldu.

MEHMETÇİK SAHADA

Ama birileri hâlâ bu yalanı sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dediği gibi, “İlk andan itibaren Mehmetçik milletiyle birlikte oldu. Hamiyetperver milletimiz bunun farkında”.

Ama bunun farkında olmayanlar ve olmak istemeyenler için depremin ilk anından itibaren yaşananları saat saat paylaşmak istiyorum.

SAAT SAAT NE YAŞANDI

- 06.00 itibarıyla Mehmetçik deprem bölgesinde arama kurtarma birlikleri ve diğer birliklerle sahada.

- 07.30 iki fırkateyn ve iki helikoptere İskenderun körfezine intikal emri verildi.

- Kar yağışından dolayı kapanan pistin açılmasıyla birlikte 3 adet A400M uçağı Kayseri’den hareket etti.

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- Yaşam malzemesini taşıyan ilk uçak 07-08.30 arasında yükleme yapıp Adana Şakirpaşa Havaalanı’na indi.

- Hatay’daki 8. Komando Tugayı saat 10.00 itibarıyla arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

KOMUTANLAR BÖLGEDE

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte deprem bölgesine hareket etti.

- Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanlarını taşıyan uçak, Hatay Havalimanı’nın depremde zarar görmesi nedeniyle saat 11.30’da İncirlik’e indi. Akar ve komutanlar karayoluyla Hatay’a hareket etti.

MEHMETÇİĞE UYKU YOKTUR

Bu örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum. Yapmayın. Kısır tartışmalar uğruna Mehmetçiği yıpratmaya kalkışmayın. Çünkü başka ordumuz yok. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar bölgede. Mehmetçik, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ta ki bölge normalleşene kadar, Mehmetçiğe uyku yoktur.