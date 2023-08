Mehmet Şimşek’in önceliği doğrudan yatırım

Haberin Devamı

Özellikle İstanbul ve Ankara’da AK Parti’nin adayları önemli olacak. İkinci sırada ne çıkıyor? Ekonomi. Onu Suriyeli sığınmacılar takip ediyor. Belli ki bu yerel seçimlere de ekonomi damgasını vuracak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortalarından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak” dedi.

İNANDIRICILIK

Ekonomik sıkıntılar bir gerçek. Bir de herkesin durumu farklı. Dar gelirli daha büyük sıkıntı çekiyor. Ama benim umutlanmamı sağlayan nokta, doğru bir ekonomi programı uygulanıyor. Mehmet Şimşek, “2024 yılı ortalarından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak” dediği zaman inanıyorum.

PİYASALAR DESTEKLİYOR

Piyasalar da inanıyor. Yerli ve yabancı yatırımcı da güveniyor. Ekonomin yarısı güvendir. Mehmet Şimşek ve ekibi bunu tesis etmeyi başardı. Yeni sürecin kendine özgü avantajları ve diğer dönemlerden ayrışan yönleri var.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl süreyle Türkiye’yi yönetmek üzere milletten güçlü bir destek aldı. Ekonomi yönetimi, yabancı yatırımcı ile masaya oturduklarında önlerine 5 yıllık bir takvim koyabiliyorlar.

2- Ekonomi ekibinin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü desteği var. Siyasi iradenin güçlü desteği olmadan ekonomi yönetiminin yapabilecekleri sınırlıdır.

3- Yeni dönemde piyasa dostu bir ekonomi yönetimi işbaşında. Aldıkları kararlar da piyasalarla uyumlu. O nedenle gömleğin ilk düğmesini doğru iliklediler.

4- Pandemi döneminin şartlarında ‘swap’a yönelinmişti. Şimdi ise hem Körfez ülkeleriyle hem Batı’lı yatırımcılarla masaya doğrudan yatırım için oturuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan gezisinde, müzakereler doğrudan yatırım kalemleri üzerinden yürütüldü.

TÜRKİYE EKONOMİ FORUMU

5- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün JP Morgan’ın organize ettiği Türkiye Ekonomik Forumu’na katılacak. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yaklaşık 50 yatırımcının katılacağı forumda yabancı yatırımcıya Türk ekonomisini anlatacaklar. Mehmet Şimşek ayrıca BlackRock, JP Morgan, Singapur varlık fonu Franklin Templeton temsilcileriyle görüşecek.

KÖRFEZ TURU BAŞARILIYDI

6-Erdoğan ve Şimşek’in katıldığı Körfez turundan ekonomi yönetimi umduğu başarıyı elde etti. Sadece artık yatırımların başlaması ve paranın Türkiye’ye gelmesi zaman meselesi. Yıl sonuna kadar 10-12 milyar dolar büyük ihtimalle gelmiş olacak. Orada özel sektör ve kamu kurumları süreçleri iyi takip etmeli ve yatırımcının önünü açmalı. Bütün dünyada bu böyledir zaten. ABD’de de Japonya’da da Avrupa Birliği ülkelerinde de.

KRİTİK EŞİK AŞILACAK

7-Şimşek’in bu yatırımcılarla yaptığı toplantıyı çok önemsiyorum. İstanbul’daki toplantıda kritik bir eşik aşılacak. Milyarlarca doları yöneten yatırımcılar Türkiye’yi yeniden bir fırsat penceresi olarak görmeye başladı. Kısa vadeli olsun uzun vadeli olsun ciddi bir kaynak girişi başlayabilir. Körfez sonrası AB ile yapılan açılımın devamı niteliğindeki bu yatırımcı görüşmesiyle Batılı şirket ve fonları da Türkiye’yi radarına aldı.

İMAMOĞLU ROTAYI İSTANBUL’A ÇEVİRDİ



Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin eski genel başkanları ile yaptığı toplantıda ilginç bir sahne yaşanıyor. İmamoğlu’na, CHP Genel Başkanlığı’na aday olup olmayacağı soruluyor. İmamoğlu ne ‘Evet’ diyor ne de ‘Hayır’. İmamoğlu ile Zoom toplantısına katılanların bir kısmında da aynı kanaat hâkimdi. “Tereddütlü” diyorlardı. Karar vermekte zorlandığının altını çiziyorlardı. Ekrem İmamoğlu, mehter yürüyüşüyle ilerleyince o boşluğu farkedenler “Abi” formülünü öne sürdüler. Siyaset boşluk kaldırmaz.

Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Gökhan Günaydın, ”Hem Hikmet Çetin hem Murat Karayalçın hem de Altan Öymen son derece ciddi entelektüel katkı sunmakta ve parti sorunlarıyla ilgilenmektedir. Biz de onların görüşlerinden yararlanıyoruz. Ancak Sayın Genel Başkan’larımızı sıcak siyasetin bir parçası haline getirmek gibi bir amacımız olmaz. Ekrem Bey’in de böyle bir amaç içinde olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Bunun Türkçesi, eski genel başkanların desteğini önemsiyoruz ama onları ‘Abi’ formülüyle geçiş döneminde, CHP’nin başına geçirmek gibi bir projemiz yok.

GÖKHAN GÜNAYDIN OLABİLİR

Gökhan Günaydın’ın bu vurgusu neden önemli? Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’na çok yakın. Eğer, Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacaksa, geçiş döneminde kendisi aday olmak istiyor.

İMAMOĞLU NEYİ BEKLİYOR?

Ekrem İmamoğlu ibreyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çevirmiş durumda. Ama CHP genel başkan adaylığından da vazgeçmiş değil. İmamoğlu’nun ilçe kongreleri bittikten sonra oluşan delege yapısına göre karar vereceği söyleniyor. Mahalle delegelerinde Kılıçdaroğlu ezici bir üstünlük sağladı. İlçe kongrelerini de kazanırsa İmamoğlu aday olmayabilir deniliyor. Kaybedeceği CHP genel başkanlığı yerine kazanma umudu olan İstanbul’u tercih edeceği söyleniyor.

15 TEMMUZ’DA FETÖCÜLERİN HEDEF ALDIĞI PAŞA



15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilerin Genelkurmay Karargâhı’nda etkisiz hale getirdiği Metin Gürak Paşa, Genelkurmay Başkanı oldu. 15 Temmuz’un iki gazisi Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, Metin Gürak Paşa ise Genelkurmay Başkanı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, FETÖ’yle mücadele tereddütsüz devam edecek demektir.

Bu arada Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in tabiriyle önceden üç gün süren Yüksek Askeri Şûra toplantısı 3 saatte bitti.

ERDOĞAN’IN MÜCADELESİ SAYESİNDE

Eski YAŞ toplantıları rejim krizlerinin yaşandığı, askerlerin sivil hükümetlere had bildirdiği toplantılardı. Askeri vesayetin tasfiye edilmesiyle birlikte, demokratik Batı ülkelerinde bu tür toplantılar nasıl yapılıyorsa bizde de aynı şekilde yapılabiliyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri vesayetle ve darbelerle verdiği mücadelenin altını çizmek gerekiyor. Erdoğan olmasaydı, her YAŞ toplantısı her MGK toplantısı rejim krizi şeklinde devam eder giderdi.

YAŞ VE MGK’DAN ÖRNEKLER

Dört örnek paylaşmakla yetineceğim.

1- Abdullah Gül’ün başbakan olarak katıldığı ilk YAŞ toplantısında MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, ”Karının başını aç” deme cesaretini göstermişti.

BENİ SIKIŞTIRMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ

2- Erdoğan başbakan olarak katıldığı YAŞ toplantısında, 1 yıl önce tepki gösterdiği irtica brifingi tekrar verilince, “Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? Beni bana mı şikâyet ediyorsunuz? Geçen sene de bunları söyledim. Bunlar sizin işiniz değil. Burası onun yeri değil. Beni bunlarla sıkıştırmaya mı çalışıyorsunuz?’diye tepki göstermişti. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, “Sayın Başbakan çok ağır konuşuyorsunuz” demekle yetinmişti.

“KES ULAN”

3- 2003 yılı Ağustos MGK toplantısında, Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk veda konuşmasında, irtica gerekçesiyle iktidara ithamlarda bulunuyor. Erdoğan, önce anlattığı olayların doğru olmadığını söylüyor. Asparuk, konuşmasını uzatıyor ve iddialarını sürdürüyor. Erdoğan bunun üzerine “Kes ulan” diye bağırıyor.

Peki Asparuk susuyor mu? Evet susuyor.

BÜYÜKANIT’A, ‘SEN Mİ YÖNETECEKSİN BEN Mİ?’

4- 27 Nisan e-Muhtırası verildiği gece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Başbakan Erdoğan’ın telefonlarına çıkmamıştı. Büyükanıt, 28 Nisan günü, Erdoğan’ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan’ın ilk sözü “Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi?” oluyor.