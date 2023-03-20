Mansur Yavaş’ın önerisine 6’lı Masa nasıl bakıyor

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Peki Mansur Yavaş ne dedi? “Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan’ı ilan edin, Sayın Genel Başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerinin başında olsunlar’ diyecektik. Kendi gruplarının başlarında olmalarının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu Sayın Genel Başkanlarla konuşacağım ama takdir Masa’nın” dedi.

AKŞENER’DEN DESTEK

Yavaş’a tek destek Akşener’den geldi. Akşener, TV100’de, “İki belediye başkanını koşu partneri olarak Masa’ya ben getirmiş oldum ama bunlar CHP’yle anlaşarak oldu” diye konuştu.

5 LİDER RAHATSIZ

Kılıçdaroğlu suskun ama diğer liderler tepkili. Akşener dışında Mansur Yavaş’a destek yok. O nedenle Millet İttifakı’nda bazı partiler Mansur Yavaş’a randevu vermeyebilirler.

Şunu ifade ediyorlar:

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- 6 Mart’ta yayınlanan Mutabakat Metni’nin altında 6 liderin imzası var. Mansur Yavaş dahil olmak üzere herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekiyor.

YAVAŞ 7’NCİ LİDER DEĞİL

- Millet İttifakı 6 parti tarafından oluşturuldu. Masa’da 6 lider karar alıyor. Mansur Yavaş’ın ismini Masa’ya bir lider getirdi. Mansur Yavaş 7’nci lider gibi hareket edemez, Masa’ya öneri getiremez. Masa’ya öneriyi ancak Kılıçdaroğlu üzerinden getirebilir.

- Parti liderlerinin milletvekili olması teklifini masaya getirecek olan yine liderlerdir, Mansur Yavaş masaya teklif getiremez.

- Kısaca 1+2+5 olarak formüle ettiğimiz, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları artı 5 lider de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tanımlanan model, 6 liderin mutabakatı ile kararlaştırıldı, değiştirilemez, diyorlar.

8’Lİ MASA OLMAZ

Bunu kendileri ifade etmedi ama konuşmalarımdan çıkardığım sonuca gelince, 5 lider Mansur Yavaş’a, “İrademizi seninle paylaşmayız. 6’lı Masa’yı 8’li Masa haline getirmeyiz. Mutabık kalmadığımız modeli Mansur Yavaş istedi diye tartışmaya açmayız” diyorlar.

GECE YARISI AKŞENER’İN EVİNDE

Meral Akşener’in 72 saat sonra Masa’ya tekrar dönmesini sağlayan formül neydi? Sonra bu model 6’lı Masa’da nasıl değişti? İsterseniz bir iz sürelim. Ama gizemli bir hava vermeye, bir dedektiflik yapmaya gerek yok. Çünkü Meral Akşener’in Ersan Şen’e anlattıkları ile Mansur Yavaş ve yine Akşener’in yaptıkları açıklamalar birçok şeyi anlatıyor.

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YEŞİLÇAM FİLMLERİNİ ARATMIYOR

Ben sadece aralarına kulis bilgilerini serpiştireceğim. Ortaya ise Yeşilçam filmlerini aratmayacak bir senaryo çıkacak.

Hatırlayın, 2 Mart’ta 6’lı Masa toplanmış, 5 lider Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaşmaya varmış. Meral Akşener ise masaya terk edip zehir zemberek bir açıklama yapmış. 6 Mart’ta liderler toplanacak ama Akşener katılacak mı katılmayacak mı, belli değil. “Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız” restini çektikten sonra Masa’ya dönmesi beklenmiyor.

O GECE

İşte ne oluyorsa oluyor, Akşener’i masaya döndüren çarklar işlemeye başlıyor. Ekrem İmamoğlu saat 22.30’da Meral Akşener’i arıyor. Mansur Yavaş’la birlikte gelmek istediklerini söylüyor. Akşener, “Hay hay buyurun gelin” diyor. Hafta sonları genellikle İstanbul’da olan Akşener krizin patlak vermesi nedeniyle o hafta Ankara’yı terk etmiyor. Ama dikkat çekmemek için Akşener’in oturduğu siteye İYİ Partili bir yöneticinin aracında giriş yapıyorlar. İmamoğlu ve Yavaş gece saat 02.15’te Akşener’in Ankara’daki evine geliyorlar.

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İKİ BAŞKAN’IN GETİRDİĞİ FORMÜL

İki başkan bir formülle geliyor. Coca Cola’nın formülü değil elbette ki. Akşener’in Masa’ya dönmesini sağlayacak bir öneri sunuyorlar. Ama burada bir incelik var. İki başkan kendilerini sistemin merkezine yerleştiriyorlar. Getirdikleri öneri şu; Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise icra yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olsun.

AKŞENER DESTEKLİYOR

Akşener bu modeli kabul ediyor. Bunu yazılı hale getiriyor. İki başkan öneriyi bu kez Kılıçdaroğlu’na götürüyorlar. Kılıçdaroğlu, teklifi kabul ettiğini ama nihai kararın 6’lı Masa’da alınacağını söylüyor. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun ekibi, formülü 5’li masaya sızdırıyor. Kılıçdaroğlu Çukurambar’da bir otelde yaptı?? g?r??mede mutabakat? kesinle?tirince ğı görüşmede mutabakatı kesinleştirince Masa’ya dönüyor.

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ARKA MASA DİPLOMASİSİ

Kılıçdaroğlu, Akşener ile mutabık kalırken diğer yandan 5’li masa ile ayrı bir temas kuruluyor. Tabii bundan Meral Akşener’in haberi yok. Akşener bu kanaate 6’lı Masa’ya oturunca varıyor. Çünkü biraz önce Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları bir artı iki formülüne Masa’dan itiraz geliyor.

ALİ BABACAN MASADAN KALKIYOR

2 Mart’taki toplantıda Meral Akşener Masa’yı terk etmişti. 6 Mart’ta ise Ali Babacan Masa’dan kalkıyor. Babacan bir artı 2 formülüne itiraz ediyor. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla 1 saat süren toplantı yapıyor. Ali Babacan; iki belediye başkanının aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının hukuken problemli olduğunu söylüyor. Bir lider iki başkanın bakan olmasını öneriyor.

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1+2+5 FORMÜLÜ DOĞUYOR

Kılıçdaroğlu bir kez daha Masa’yı yanına alarak İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili formülü istediği yönde şekillendiriyor. Ahmet Davutoğlu liderlerin milletvekili adayı olmamasının bir özgüveni yansıtacağını söyleyerek cumhurbaşkanı yardımcılığında ısrar ediyor. Zaten Akşener dışındaki 5 liderin kafasında da cumhurbaşkanı yardımcısı olmak var. Her parti bir cumhurbaşkanı yardımcısı, bir bakan artı milletvekili sahibi olacak. Liderler bu yetkilerini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a devreder mi?

KILIÇDAROĞLU’NUN SON DAKİKA MÜDAHALESİ

Bir artı iki formülü liderler tarafından bir artı 2 artı 5 modeline dönüştürülüyor.

İmamoğlu ve Yavaş’ı sisteme dahil ediyor ama Kılıçdaroğlu son dakika müdahalesiyle iki cumhurbaşkanı yardımcısının kendi istediği zaman ve istediği kurallar çerçevesinde olmasını kabul ettiriyor.

FOTOĞRAFLAR HER ŞEYİ ANLATIYOR

Yaşananlar karşısında Akşener ikinci kez Masa’yı terk etme gücünü kendinde bulamıyor. 72 saat içerisinde yaşadığı linç onu geri adım attırıyor. Bu isteksizlik cumhurbaşkanı adayının açıklanması sırasında Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yüzüne yansıyor.