Lütfü Türkkan’ın milletvekilliği düşürülecek mi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sırasında siyasetteki gerginlikten duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Siyasi kutuplaşmanın ülkeye yarar vermediğini savunuyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kılıçdaroğlu ve Akşener her gün bana hakaret ediyor. Gerginliğin müsebbibi onlar” diyor.

HELALLEŞME YOLCULUĞU

Bu diyalogdan haberi oldu mu bilmem ama Kılıçdaroğlu hafta sonu yayınladığı videosunda helalleşme yolculuğuna çıkacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, en çok Erdoğan’a hakaret ettiği için, helalleşme yolculuğuna önce Erdoğan’la başlaması gerekiyor. O yüzden bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem’i takibe alacağım. İletişim Başkanlığı’nı arayıp Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan helalleşme randevusu istedi mi, diye soracağım.

KİMLERLE HELALLEŞMELİ?

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca CNN Türk’te yayına çıktığı için ihraç ettiği CHP’lilerle de helalleşmesi gerekiyor. Boykot ettiği CNN Türk’le helalleşmeli.

Tehdit ettiği memurlar ile helalleşmesine ise hiç değinmeyeceğim.

Ama kontrollü darbe ve tiyatro dediği 15 Temmuz’dan dolayı şehit aileleri ve gazilerle helalleşebilecek mi?

28 ŞUBAT’LA

28 Şubat’ın arkasında yer aldıkları ve başörtüsü zulmünü destekledikleri için demokratlarla ve dindarlarla helalleşebilecek mi?