Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e iki operasyon

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Erşan Şen, 6’lı Masa’yla ilgili önemli bir kulis haberini Habertürk ekranlarında paylaştı.

Ersan Şen, canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklamış, bunun üzerine Meral Akşener kendisini arayarak teklifte bulunmuştu. Reklam arası cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yaşanmış, Meral Akşener 6’lı Masa’ya dönünce Ersan Şen ortada kalmıştı. Meral Akşener yine bir canlı yayında Ersan Şen’i evinde yemeğe davet etmişti. Tüm bunları neden hatırlatıyorum?

İLK FORMÜL

Çünkü Ersan Şen, Akşener’in anlattıklarını birinci kaynak olarak paylaştı: “1+2 formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş. Daha sonra bu içeride değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülüyle ilgili Akşener’in kabul etmek zorunda kaldığı bir formül olmuş” dedi.

Ersan Şen bu formülden “Bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada” diyor. Formülden hoşnut olmayan arkadaşlar kim? Yanıtını yine Ersan Şen veriyor: “Sunulan formülden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hoşnut olmadı.”

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MASADA DEĞİŞMİŞ

Ersan Şen’in anlattıklarını takip etmekte yarar var. Çünkü bazı perde arkası bilgileri paylaşacağım.

“1+5+2 değil de 1+2 formülü masadaymış. Neticede tanımlamanın doğru yapılması gerekiyor. Böyle bir başkanlık konseyi gibi, belki öyle düşünmüş olabilir ama bu sisteme uyar mı, uymaz mı ona bir bakmak lazım. Ama daha ziyade 1+2 formülü masadaymış. Sayın Akşener kendisinden öneri gitmediğini, bazı seçeneklerin kendisine geldiğini söyledi. ‘Ben de bu seçenekler arasında 2 aday adayından bahsettim’ dedi. 6 Mart’taki toplantıda sürecin 1+5+2’ye evrildiğini ifade etti.” 1+2 formülünün masada 1+5+2’ye evrildiğini kim söylüyor? Meral Akşener söylüyor.

İMAMOĞLU, AKŞENER’İ ARIYOR

Ersan Şen’in açıklamaları üzerine İYİ Parti ve CHP kulislerine kulak kabarttım.

Akşener Masa’ya döner mi, 6’lı Masa’nın toplantısına katılır mı tartışmalarının sürdüğü bir sırada, Ekrem İmamoğlu saat 22.30’da Meral Akşener’i arıyor. Mansur Yavaş’la birlikte gelmek istediklerini söylüyor. Akşener’in, “‘Hay hay, gelin ama Kemal Bey’in bilgisi var mı?’ dedim” dediği görüşmeden söz ediyorum.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gece saat 02.15’te Akşener’in evine geliyorlar.

Getirdikleri formül şu, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da icra yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını açıklayacak.

Akşener bu modeli kabul ediyor. Yazılı hale getiriyor. İmamoğlu ve Yavaş’la birlikte Kılıçdaroğlu’na gönderiyor.

5 Mart Pazar günü saat 21.30’da bu kez Kılıçdaroğlu, Akşener’i arıyor. İki arkadaşın geleceğini söylüyor. Akşener’in ağzı sütten yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. İmamoğlu ve Yavaş’la görüştüğünü söylüyor. Formülü yazılı hale getirdiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bilgisi olduğunu ifade ediyor. “Arkadaşlar size öneri getirecek” diyor.

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KILIÇDAROĞLU KABUL EDİYOR

İYİ Parti cephesi Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı karşılığında İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcılığını kabul ettiğini söylüyor. CHP cephesi ise Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyi 6’lı Masa’ya götürmeyi kabul ettiğini savunuyor. “Eğer bu öneri kabul edilirse İmamoğlu ve Yavaş istifa etmek durumunda kalır. O takdirde İstanbul ve Ankara belediyeleri yerel seçimlere kadar AKP’nin eline geçer. Kılıçdaroğlu bunu kabul eder mi” diye itiraz ediyorlar.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapamıyor ama güçlü cumhurbaşkanı yardımcıları olarak sistemde yer almalarını kabul ediyor. Kılıçdaroğlu ile Çukurambar’da bir otelde yaptığı görüşmede mutabakatı kesinleştirince Masa’ya dönüyor.

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ARKA MASA DİPLOMASİSİ

Arka kapı diplomasisi deriz ama burada arka masa diplomasisi işliyor. En azından İYİ Parti’deki kanaat öyle.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile mutabık kalırken diğer yandan 5’li Masa ile ayrı bir temas kuruluyor. Tabii bundan Meral Akşener’in haberi yok. Akşener bu kanaate 6’lı Masa’ya oturunca varıyor. Çünkü biraz önce Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları bir artı iki formülüne Masa’dan itiraz geliyor. Akşener ikinci kez masayı terk etme gücünü kendinde bulamıyor. 72 saat içerisinde yaşadığı linç onu geri adım attırıyor.

Kılıçdaroğlu bir kez daha Masa’yı yanına alarak İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili formülü istediği yönde şekillendiriyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı sisteme dahil ediyor ama siyasi kaderlerini avuçlarının içine alıyor. Kılıçdaroğlu istediği zaman ve istediği kurallar çerçevesinde cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını kabul ettiriyor.

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İSTANBUL MODELİ

Ersan Şen’in “Başkanlar hoşnut değil” dediği nokta burası. CHP kanadında bir artı 2 formülünün İstanbul sermayesinin formülü olduğu görüşü hâkim. İş dünyası Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapamadı ama başbakan yetkisiyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak için bu formülü geliştirmiş diye düşünüyorlar.

İstanbul modeli 6’lı Masa’ya gelince Ankara modeline dönüşüp bildiğimiz şeklini alıyor.

ERBAKAN-ECEVİT KOALİSYONU

TEMEL Karamollaoğlu, “Erbakan Hoca da siyasete atıldığında ilk koalisyonu CHP ile kurdu” dedi. Doğru. Ama onun devamını söylemiyor.

KIBRIS FATİHİ OLDU

1974 yılında kurulan CHP-MSP Koalisyonu’nun en büyük başarısı, Kıbrıs Barış Harekâtı oldu. Ecevit’in Kıbrıs Fatihi olduğu, dağlara taşlara Karaoğlan yazılarının yazıldığı Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ne oldu? Erbakan Ecevit’i ‘Kıbrıs Fatihi’ yaparken Ecevit, koalisyon protokolüne rağmen İskandinav ülkelerine yapacağı yurtdışı gezisi için Erbakan’a vekâlet vermedi. Erbakan’a güvenmediğini söyledi. Erbakan da yurtdışına çıkış kararnamesini imzalamayınca Ecevit istifa etti.

ECEVİT KAZANDI

Sonunda kazanan kim oldu?

Erbakan Hoca CHP ile koalisyon kurduğunda 48 milletvekili vardı. Hükümet yıkıldıktan sonra gidilen 1977 seçimlerinde ise MSP’nin milletvekili sayısı yarı yarıya azalıp 24’e düştü. O koalisyonun tek kazananı Ecevit oldu. Ecevit, hem Kıbrıs Fatihi oldu hem de girdiği ilk seçimde 213 milletvekili çıkardı.

Şunu bir kenara yazın. Tarih tekerrür edecek. 6’lı Masa’nın kaybedeni Saadet Partisi, kazananı ise Kılıçdaroğlu olacak.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa edeceği yönündeki bilgiler kulislere yansıdı. Ancak benim edindiğim bilgiye göre Ağıralioğlu bu aşamada istifa etmeyi düşünmüyor. Ama kırgın. Kırgınlığının da Akşener tarafından bilinmesini istiyor. Nihai kararını vermeden önce Akşener’le görüşmeyi planlıyor. Peki Yavuz Ağıralioğlu neden kırgın? Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalkmasını doğru bulanlardandı ama geri dönüşünü doğru bulmuyor. Akşener’in Masa’ya dönüş şeklinin hem İYİ Parti’ye zarar verdiğini hem Akşener’in güvenilirliğini zedelediğini düşünüyor.

İYİ Parti içinde Yavuz Ağıralioğlu gibi Akşener’in Masa’ya geri dönüş şeklini doğru bulmayan bir grup var. Tabii “İyi oldu, 6’lı Masa kurtuldu, Millet İttifakı dağılmadı” diye sevinenler olduğu gibi. Ancak Yavuz Ağıralioğlu rahatsızlığını gizlemeyenlerden.