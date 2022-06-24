Kılıçdaroğlu’nda Akşener tedirginliği

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, CHP içindeki engelleri büyük ölçüde aştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geriletti.

HDP’nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener’i istemediğini açıklaması Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi. Bir el devreye girdi, Kılıçdaroğlu’nun rakiplerini tek tek denklem dışına itti.

Bu tablo karşısında cumhurbaşkanlığı adaylığı Kılıçdaroğlu açısından dikensiz gül bahçesine döndü diyebilir miyiz?

Hayır diyemeyiz.

Çünkü hesaba katılması gereken çok önemli bir faktör var. O da Meral Akşener.

Kılıçdaroğlu, 6 liderin 3 Temmuz’da Akşener’in ev sahipliğinde yapacağı toplantıda adaylığını açıklamayı planlıyordu. Ama bu kararını erteledi. Çünkü beklediği desteği henüz alamadı. Kimden destek bekliyordu? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nu kastetmiyorum.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu için Akşener’in desteği belirleyici olacak. O nedenle öncelikle Akşener’in desteğini sağlamaya çalışıyor. Akşener tamam dedikten sonra diğer liderlerin de kendisini destekleyeceğini düşünüyor.

EYLÜLÜ BEKLİYOR

Kılıçdaroğlu, Akşener’den beklediği sinyali alamayınca Kurban Bayramı’ndan önce adaylığını ilan etmekten vazgeçti. Bir sonraki toplantıya Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yapacak. Ondan sonra 6 lider nasıl bir çalışma takvimi oluşturacaklar belli değil. O nedenle Karamollaoğlu’nun yemeğine kadar Akşener’in desteğini almak istediği konuşuluyor.

Eğer Akşener destek verirse Kılıçdaroğlu’nun eylül ayında cumhurbaşkanı adaylığını ilan edeceği söyleniyor. Ama Akşener’den beklediği desteği alamazsa seçim takviminin işleyeceği zamanı bekleyeceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı Akşener’e endekslenmiş durumda. Ama Meral Akşener şimdiye kadar en ufak bir renk vermedi. Elini kapalı tutuyor. Kartlarını ustaca oynuyor. Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde.

KILIÇDAROĞLU TEDİRGİN

2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ü devre dışı bırakması ve birinci parti olmak için İYİ Parti teşkilatlarına talimat vermesi Kılıçdaroğlu’nu tedirgin ediyor.

Kemal Bey’in son anda bir Akşener darbesi ile yarış dışı kalma kaygısı taşıdığı söyleniyor. Akşener’in tutumu nedeniyle ortak aday formülü suya düşerse CHP’nin adayı olarak seçimlere girme formülünü canlı tutuyor.

Haberin Devamı

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının anahtarını elinde tutuyor.

HADİ KEMAL BEY MERAL HANIM... SIRA SİZDE

EK bütçe ile cumhurbaşkanına ek ödeneğin yüzde 20.2 oranında artırılması önerildi. Bunun üzerine CHP ve onun medyası müthiş bir algı operasyonuna girdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşını yüzde 40 oranında artırdığını işlemeye başladılar. Öyle ki millet açken, cumhurbaşkanı işi gücü bırakmış kendi maaşına zam yapmanın peşine düşmüş gibi bir hava oluşturmaya çalıştılar. Ama bu arada kendi maaşlarına gelecek yıllık yüzde 80’e yakın artıştan söz etmediler.

İşin özü şu, eski milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar ve Meclis başkanlarının maaşı cumhurbaşkanının maaşına endeksli. Cumhurbaşkanı olmanın onuru Erdoğan’a yeter. Erdoğan maaşım 100 bin liradan 140 bin liraya çıksın diye cumhurbaşkanlığı yapacak birisi değil. Zaten 2022 yılında maaşına zam istemedi. Ancak maaş artışı cumhurbaşkanına endeksli olan eski milletvekillerinin mağduriyet yaşamaması için yüzde 20.2 oranında bir artışı kabul etti.

Haberin Devamı

MAHİR ÜNAL’IN ÇAĞRISI

Ancak emekli milletvekillerinin maaşına yapılacak artış her defasında sorun oluyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ve siyaset kurumu bunun üzerinden yıpratılıyor. O nedenle AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın çağrısını yürekten destekliyorum.

SIRA MUHALEFETTE

Hadi Kemal Bey, hadi Meral Hanım.

Sıra sizde.

Madem cumhurbaşkanı maaşını artıracak diye yeri göğü inletiyordunuz. Cumhurbaşkanının maaşında bir kuruş artış olmasın. Ama siz de destek verin, emekli milletvekillerinin maaşıyla ilgili sorun kökten çözülsün.

Emekli milletvekillerinin maaşları artacak diye cumhurbaşkanı siyaseten bedel ödemek zorunda mı?

UCUZ POPÜLİZMİN YERİ Mİ

MARMARİS’te helikopter yok, uçak yok diye açıklama yaparken, başının üzerinden yangını söndürmeye giden helikopterler geçiyor.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu’nun heyeti ise bir liderlerinin yüzüne bakıyor bir de sesi gelen helikopteri takip ediyorlar. Anında tekzip durumu.

Marmaris’te ciğerlerimizi yakan yangın başladığında 8 dakika içinde müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o gece yangın bölgesindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan veliaht Prensi Salman’ın resmi ziyareti olmasına rağmen önce bölgeye gidip yapılan çalışmaları denetledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi Arabistan veliaht Prensi’nin ziyaretiyle ilgili resmi heyette bulunduğu için Ankara’ya geldi. Toplantı bitti, gece yarısı sahaya döndü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise bir an bile sahayı terk etmedi. İtfaiye eri gibi çalıştı.

Haberin Devamı

UÇAK VE HELİKOPTER DURUMU

Kılıçdaroğlu’nun bir uçak, bir helikopter bile yok dediği sırada 45 helikopter, 12 yangın söndürme uçağı, 348 arazöz, 57 su tankeri olmak üzere 815 araç, 17 dozer, 108 iş makinesi, 20 Toma ve 2851 personel yangını söndürmek için geceli gündüzlü çalışıyordu.

KILIÇDAROĞLU NE DİYOR

Marmaris’te ciğerlerimizi yakan bir yangın çıkmış.

CHP Lideri yangının olduğu bölgeye gitmiş.

Yangın anından itibaren sahada olan iki bakanla görüşüp bilgi almak yerine, yangını söndürmek için canla başla çalışanlara geçmiş olsun demek yerine, sanki pikniğe gitmiş gibi orada ayaküstü bir açıklama yapıyor.

Uçağın, helikopterin olmadığını söylüyor. Ama o sırada yangını söndürmeye giden helikopterler başının üzerinden uçuyor. İnsan başını çevirip şöyle bir havaya bakar. Hadi bakanlara selam verme gereği duymuyorsun, insan yangını söndürmek için canı pahasına mücadele edenlere moral verir.

Kılıçdaroğlu onu yapmıyor. Ne yapıyor? Hükümeti istifaya davet ediyor. “Bir an önce gitsinler” diyor. Sanki Erdoğan istifa etse o rüzgârla yangın sönecek. Kılıçdaroğlu iktidar olsa ülkede bir daha yangın olmayacak.

THK UÇAKLARI NE OLDU

Geçen yıl yangın çıktığında Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını toplayıp Türk Hava Kurumu’na gitmişti. “Yardım kampanyası açar, 4 milyon dolar değil 14 milyon dolar toplarız” demişti.

THK’nın uçaklarını uçuracakları sözünü vermişti. Sonra ne oldu? O günden sonra da bir daha THK’ya uğramadı. Değil 14 milyon dolar toplamak, 14 kuruş vermedi. Bırakın uçakları uçurmayı, bir kapı kolunu dahi temin etmedi.

Yapmayın Allah aşkına. Ormanlarımız yanarken bari ucuz politika yapmayın.