Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti

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Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenenin ötesinde bir performans ortaya koydu. Daha 6 ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önünde gözüküyordu. Ayrıca 2 Mart’ta Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun diye masayı terk etmişti. Kılıçdaroğlu, buna rağmen 72 saat sonra cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı.

AKŞENER MORALSİZDİ

Bu sürecin tartışmasız kazananı Kılıçdaroğlu oldu. Kaybeden ise Meral Akşener’di. Öyle ki Akşener’in moral bozukluğu kameralara yansıdı. Liderler masasında yenilgi almış gibi bir hali vardı. Zaten toplantıdan sonra liderlerin yemeğine kalmadı.

KILIÇDAROĞLU HEYECANLIYDI

Ağır bir yükün altına girmenin sorumluluğu Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yansımıştı. Kısmen heyecanlıydı. Seçimi kazanıp kaybetmenin sorumluluğu omuzlarına yüklenmişti. Tabi Kılıçdaroğlu açısından zor bir durum. Kılıçdaroğlu şimdi siyasetin sırat köprüsüne çıktı. Kazanırsa heykeli dikilir, kaybederse hain ilan edilir. Diğer liderler de durgundu. Doğrusu cumhurbaşkanı adayı belirlemenin coşkusunu yansıtmaları bekleniyordu ama moralsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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LİDERLER FORMÜLE İTİRAZ ETTİ

Toplantıya ilişkin izlenimlerimi ve kulis bilgilerimi paylaşmaya devam edeceğim. Meral Akşener masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle döndü. Gün boyu yaşanan trafiği biliyorsunuz. Önce İmamoğlu ve Yavaş’la biraraya geldi. Ardından Çukurambar’da bir otelde Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sonra 6’lı Masa toplantısına döndü. Peki İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı oldu mu? Yok.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Neden çünkü, İmamoğlu ve Yavaş’ın güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü diğer liderler tarafından kabul edilmedi. O nedenle toplantıya ara verilmek zorunda kaldı. Liderler, seçtirdikleri belediye başkanlarının kendileriyle eşit hatta kendilerinden bir gömlek üstte olan güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına itiraz ettiler.

HUKUKEN SORUNLU BULUNDU

Ayrıca yerel seçimlerin 1 yıl sonra yapılacağını belirterek, cumhurbaşkanı yardımcısı oldukları taktirde görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini ileri sürdüler. ”1 yıl sonrayerel seçimlere giderken İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropolü AKP’ye teslim edemeyiz” görüşünü savundular. Belediye başkanlarının hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem de belediye başkanı olarak devam etmesinin isehukuken mümkün olmadığını belirttiler. Yani siyasetin temel kuralı işledi. Liderler, iki belediye başkanının amirleri olmasını istemediler.

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LİDERLER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Toplantıda Akşener’in itirazları kabul görmedi. Ama Akşener bu kez masayı terk etmedi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ise tekrar başa dönüldü. 5 liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasında uzlaşmaya varıldı. Peki daha önce ben icra gücüyle donatılmış, başbakanlık fonksiyonuna sahip tek cumhurbaşkanı yardımcısı olayım, benimle Gültekin Uysal eşit olmasın diye itiraz eden Meral Akşener ne yaptı? Budurumda ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Diğer 5 genel başkanla eşit olmayı kabul etti.

CHP VE İYİ PARTİ ŞANSLI

6’lı Masa’nın önerisine göre eşit yetkilere sahip 5 cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir de her partiye birer bakanlık verilecek. Diğer bakanlıkların dağılımı ise partilerin seçimlerde aldıkları oy oranına göre belirlenecek. CHP ve İYİ Parti’nin bakan sayısı fazla olacak. Doğal olanı da bu.

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CHP GENEL BAŞKANLIĞI

Kılıçdaroğlu sadece ortak cumhurbaşkanı adaylığını kabul ettirmedi. Çok önemli kazanımlar elde. Bu açıdan bakınca masadan güçlenerek çıkan bir lider oldu. Yol haritasının 10. maddesinde, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanmasıyla birlikte mevcut cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erer” deniliyor. Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanana kadar CHP genel başkanı olarak kalacak demek. Yani öyle cumhurbaşkanı seçildiğinde hemen CHP genel başkanlığından istifa etmeyecek demek.

CHP’NİN İPLERİNİ ELİNDE TUTACAK

Bu düzenleme Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığını da garanti altına alması anlamına geliyor. Yerel seçimlere gidilirken belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek demektir. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kaderi Kılıçdaroğlu’nun iki dudağı arasında olacak demektir. Ayrıca Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilirse ben CHP genel başkanı olurum diye hazırlananlar vardı. Ekrem İmamoğlu’na yaşın daha genç önce CHP genel başkanı ol sonra ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olursun diye telkinde bulunanlar vardı.Kılıçdaroğlu onların da önünü kesti. CHP genel başkanlığını da garantiye aldı.

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HANİ ERDOĞAN PARTİLİ CUMHURBAŞKANIYDI

6’lı Masa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en büyük muhalefetlerini partili olması üzerine kurmuştu. Bunun için parlamenter sisteme geçişi vaat ediyorlardı. Peki bu öneri ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu partili cumhurbaşkanı olmayacak mı? Bu bir çelişki değil mi?

İMAMOĞLU VE YAVAŞ MADDESİ

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinin diğer liderler tarafından kabul edilmediğini aktarmıştım. Yol haritasının 12. maddesinde, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları sayın cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır” deniliyor.

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KILIÇDAROĞLU UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN

Bu maddeye göre İmamoğlu ve Yavaş ne zaman cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar? Tabii ki Kılıçdaroğlu ne zaman uygun görürse o zaman olacaklar. Kılıçdaroğlu, başından beri iki belediye başkanının görevinin başında olmasını savunuyordu. “İstanbul ve Ankara’yı AKP’ye teslim edemeyiz” diyordu. Akşener ile aralarında bu konuda kriz yaşanmıştı. Hem bunu savunup hem de seçimden sonra iki başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak İstanbul ve Ankara’yı altın tepsi içinde AK Parti’ye ikram eder mi? CHP genel merkezindeki konuşması sırasında iki belediye başkanını yanına alması da bunlar benim belediye başkanlarım bunlarla ilgili kararı ben veririm demek değil miydi?

YA BAŞKANLIK YA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

2024 yerel seçimleri geldiğinde Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı çaığırıp ya belediye başkan adaylığı ya cumhurbaşkanı yardımcılığı birinden birini tercih edin diyebilir.

Tabii bu hesaplar Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı taktirde geçerli. Erdoğan kazandığında ise muhalefet cephesinde herşey sil baştan olur.

Bu sürecin kazananı Kılıçdaroğlu oldu dedim. Bir diğeri kazanını da Erdoğan oldu. Çünkü Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyordu.