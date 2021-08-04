Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Deprem oluyor, sel geliyor, ormanlarımız yanıyor, insanlarımız ölüyor, cinayet işleniyor. Biz o derdimizi bırakıp sosyal medya terörü ile uğraşmak zorunda kalıyoruz.
Bu durum artık bir sosyal medya sorunu olmaktan çıktı. Tam olarak adını koyacak olursak bu durum artık bir milli güvenlik sorununa dönüştü.
Ormanlarımız yanıyor, insanlarımız yanıyor, börtü böcek yok oluyor. Ama bunlar içsavaş çıkarmak için sosyal medyayı bir silah olarak seçmişler, oradan yeni ateşler yakmanın peşindeler.
TEHLİKELİ OYUN
“Arkadaşlar durum vahim molotof düzeneği bulundu hala ciddiyeti kavrayamayanlar var iç savaş var şu an cayır cayır yakılıyoruz yetkililer artık devreye girsin ölümüz mü çıkacak buradan”
Bunlar için felaketin adı önemli değil. Ne olursa olsun onlar her felaketten bir kaos çıkarmanın peşindeler. Fedakâr insanlarımız canını yok sayarak yangını söndürmek için uğraşırken, onlar neyin peşinde?
DERT YANGIN DEĞİL
“manavgatta şu an yangın falan yok burda terör var eli silahlı kişiler var molotofla ormanları yakıyorlar ateş açıyorlar bitmek bilmiyorlar durumun ciddiyetinin farkında olmayanlar var artık çığırından çıktı her şey bizim burdan kurtarılmamız lazım can güvenliğimiz hiç yok.”
Baştan belirteyim ki, bu doğru değil. Bu yüzden yeni anayasayı doğru bir zeminde ve doğru bilgiler ışığında tartışmamız çok önemli hale geldi.
SİSTEMİN ADI
Bu yüzden basında yer alan “iyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi” iddialarını Yeni Anayasa Taslağı’nı hazırlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunan Yeni Anayasa Bilim Kurulu’nun Başkanı Prof. Yavuz Atar’a sordum.
Yeni Anayasa Taslağı’nda “İyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi” mi var?
“Yeni Anayasa’da hükümet sisteminin adı açıkça “başkanlık sistemi” olarak düzenleniyor. “İyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı, iyileştirilmiş başkanlık veya iyileştirilmiş parlamenter sistem” gibi adlandırma ve nitelendirmeler literatürde yer almıyor, ayrıca bilimsel olarak da yanlıştır. AK Parti Anayasa Taslağı çalışmasının “Bilim Kurulu” ve “siyasi heyet müzakereleri” aşamalarında hiçbir şekilde böyle bir nitelendirme yapılmamıştır. Başkanlık sisteminin böyle yanlış bir ad altında kamuoyuna sunulması da düşünülmemektedir. Basında yer alan bu minvaldeki açıklama ve yorumlar dayanaksızdır.
DENGE DENETLEME
Denge ve Denetleme sistemi nasıl kuruluyor? Türk Başkanlık Sistemi’nin temel felsefesi nedir?
Yeni Anayasa Taslağı’nda yasama, yürütme ve yargı organları ve fonksiyonları bakımından “denge ve denetleme sistemi” yeniden kurgulanıyor. Daha doğru şekilde Türk Tipi Başkanlık Sistemi olarak adlandırılabilecek bu modelin temel felsefesi yasama, yürütme ve yargının sorunsuz olarak işleyebilmesi ve ciddi çatışma ve tıkanmaların ortaya çıkmasının engellenmesidir. Bununla birlikte, Yeni Anayasa Taslağı’nda denge ve denetim mekanizmalarında Meclis’i güçlendiren ve sistemdeki ağırlığını arttıran bir yaklaşım benimsenmiştir.
Ancak özellikle de Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın da kabul edeceği siyaset üstü bir isimle temas halinde olduğu yönündeki kulis çok ilgi gördü. CHP kanadı sessizliğini korurken, herkes o isim ya da isimlerin peşine düştü. Çünkü bir değil iki isimle temas kurulduğu yönünde bilgiler vardı. Bir spekülasyona meydan vermemek için hiçbir ismi yazmadım. Ama temas trafiğini dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Henüz neticelenmiş bir şey yok. Sadece nabız yoklanıyor diyebilirim.
KÜRT PLANLARI BOZULDU MU?
HDP’ye açılan kapatma davasında ön savunmasını yapması için 60 günlük süre verilmişti. HDP, en geç 9 Eylül günü savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne teslim etmek zorunda.
Bu tarihi neden hatırlattım?
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın, “Eylül ayında tüm Türkiye’ye bir tutum belgesi açıklayacağız” açıklaması ile örtüştü.
Sancar, tutum belgesinde HDP’nin bundan sonra ne yapacağı sorusunun cevabının yer alacağını ifade etti.
HDP’nin ne yapacağı sorusu sadece HDP’nin sorunu değil, Türk demokrasisinin sorunu.
HDP’nin ne yapacağı sorusu aynı zamanda 2023 seçimlerinin en önemli sorunu.
Kulislerde konuşulanları 40 artı iki madde halinde sıralamak istiyorum.
KILIÇDAROĞLU’NUN B PLANI
1- Kılıçdaroğlu, kasım ayından bu yana her adımda cumhurbaşkanlığı adaylığına daha çok yaklaşıyor.
2- Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının A planı olmadığı, B planı olarak yedekte tutulduğu söyleniyor.
3- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin ön plana çıkmasını önlemek için kendi ismini ön plana çıkardı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I DÜŞÜNÜYOR MU?
4- Peki Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyor mu?
5-
Tunus’un en büyük siyasi partisi olan Nahda’nın lideri Gannuşi ise başkanı olduğu Meclise sokulmadı. Tunus’ta demokrasinin yaşaması için diyaloğu esas alan Gannuşi, tüm siyasi partilerin bir masa etrafında toplanarak bir çıkış planında anlaşmasını önerdi.
Tunus darbesi karşısında Batı dünyası yine kendisine yakışanı yaptı. Mısır’da olduğu gibi darbecilerin arkasında yer aldı.
BAE ETKİSİ
Tunus darbesinde dikkat çekmek istediğim farklı bir nokta var. Mısır’daki darbede olduğu gibi Tunus darbesinin arkasında da Birleşik Arap Emirlikleri’nin parmağı olduğu ortaya çıktı.
BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in adamı olarak bilinen Dubai Emniyet Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Dhahi’nin, darbeden 4 gün önce “Müslüman Kardeşler’e darbe geliyor” şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Bin Zayed’in ise Tunus darbesi için 5 milyar dolarlık bir fon oluşturduğu söyleniyor. BAE resmen ve alenen darbe sponsorluğu yapıyor.
15 TEMMUZ GECESİ
15 Temmuz gecesi “Ha düştü ha düşecek” diye Erdoğan’ı takip eden BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’den başkası değildi. Muhammed Bin Zayed’in Erdoğan’ı devirmek için 3 milyar dolarlık bir fon oluşturduğu söylenmişti. Şimdi Tunus’taki darbeye bakınca Birleşik Arap Emirlikleri merkezli video saldırıları ile ne amaçlandığı daha iyi anlaşılmıyor mu? Bir de bu gözle bakın istedim.
SEÇİM YASASINDA NELER OLUYOR?SEÇİM
DENİZ Baykal’la ilk tanışmam, siyasi yasakların kaldırılmasından sonra Gaziosmanpaşa’daki bürosunda olmuştu. 12 Eylül sonrası siyasete güçlü bir dönüş yaptığı dönemden sonra SHP Genel Sekreterliği sürecinde, Erdal İnönü ile girdiği genel başkanlık yarışında hep izledim. CHP’nin yeniden açılma sürecinde ise büyük bir risk almış, adeta siyasete yeniden başlamıştı. Çevre Sokak’taki tarihi genel merkezde sohbetlerimiz olurdu. SHP’nin koalisyon hükümeti olduğu bir dönemde CHP’nin yeniden açılması siyaseten bir riskti belki ama Baykal o riski aldı ve sonunda kazanan o oldu.
RAHŞAN ECEVİT GİBİ DEĞİLDİ
Uzun bir süredir izlememe rağmen Baykal’ın evine hiç gitmemiştim. Önceki gün Angora Evleri’nde Baykal ailesiyle bir araya geldim. Doğrusu bu kadar sıcak bir ortam beklemiyordum.
Oran Sitesi’ndeki evinde Ecevit’le röportaj yaptığım bir sırada mutfaktan tıkırtılar gelmişti. Ecevit’e “İçeride biri mi var?” diye sorduğumda, “Rahşan mutfakta” demişti. Rahşan Hanım selam vermekle yetinmişti.
OLCAY HANIM, ASLI BAYKAL, YILMAZ ATEŞ
Baykal’ın evindeki tablo ise farklıydı. Olcay Hanım hep bizimle beraber oldu. Aynı masanın etrafında sohbet ettik. Baykal’ın yakın kurmaylarından Yılmaz Ateş bize eşlik etti. Kızı Aslı Baykal ise bir orkestra şefi gibiydi. Aslı Baykal bir tıp profesörü ama babasının basın danışmanı gibi hareket ediyor.
Siyasetçilerin, hele Deniz Baykal gibi 1970’li yıllardan beri siyasetin zirve noktalarında bulunmuş insanların yurt ve dünya olaylarına ilişkin değerlendirmeleri elbette ki önemli. Tecrübe imbiğinden süzerek anlatıyorlar. Ama onların bir de insani yönleri var. İstedim ki, ikisi birlikte bu söyleşide yer alsın.
OLCAY’LA AŞKIMIZ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR
HDP’nin üçüncü bir ittifak mı oluşturacağı yoksa Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına mı destek vereceği sorusu, seçimin kaderi açısından belirleyici olacak.
O nedenle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 2023 seçimlerine yönelik değerlendirmelerini dikkatle takip ediyorum. Siyaset yapıcılarının da Buldan’a kulak vermesi gerektiğine inanıyorum.
HDP’DEN İLK UYARI
Pervin Buldan kısa bir süre önce, Millet İttifakı’na, “Günah bizden gitti” anlamında bir mesaj göndermişti. Ardından da 2023 seçimlerinde beklentiniz gerçekleşmezse kimse bizden bilmesin diye bir çıkış yapmıştı.
Pervin Buldan, “İstanbul seçimlerinde İzmir, Ankara, Mersin, Antalya seçimlerinde desteklediğimiz Demokratik Güç Birlikleri elbette ki önemliydi. Ancak bundan sonraki süreçlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir” demişti.
MİLLET İTTİFAKI’NA UYARI
Uyarıları pek anlaşılmamış olmalı ki Pervin Buldan ikinci açıklamasının dozunu yükseltti.
“Millet İttifakı’ndan size herhangi bir katılım çağrısı oldu mu?” sorusuna, “Ne onlardan böyle bir çağrı geldi, ne bizde böyle bir heves var. Buna ihtiyacımız da yok. Parlamento seçimlerinde yüzde 10 seçim barajı gibi bir sorunumuz yok” diye karşılık verdi.
YALAN TERÖRÜ
Erdoğan, “yalan haber” demedi. “Yalan terörü” olarak tanımladı. “Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor; ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık” diye konuştu.
UYARICI OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var” sözü ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, “Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır” açıklaması ise benim için uyarıcı oldu.
BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki sosyal medya konusunu sadece “yalan terörü” olarak görmüyor. İşin bir de rejim boyutu var. Fahrettin Altun bunu “Beşinci kol faaliyeti” olarak yorumladı. Beşinci kol, yani başka bir ülke adına Türkiye’nin içinde faaliyet göstermek. Ya da başka bir deyişle başka bir ülke adına yalan haber yapmak, kaos ortamının oluşmasına hizmet etmek.
REJİM BOYUTU
Ben Cumhurbaşkanlığı’nda sosyal medya işinin bu kadar ciddi bir tehdit olarak görüldüğünün farkında değildim.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü nedeniyle yapılan gezide Erdoğan’ın değindiği konular şöyle özetlenebilir:
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in davet edildiğini söyledi. Ama Temel Karamollaoğlu’nun davet edildiği halde gelmemesini biraz sitemkâr bir ifade ile söyledi.
Erdoğan, milli meselelerde davet edilecek isimler konusundaki duyarlılığını ise “Ben de bu tür programlarda bu hassasiyetlere hep dikkat ederim” sözleriyle ortaya koydu.
HEDEF BELLİ
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti hedefine odaklanmış durumda. Erdoğan’ın müjde olarak açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni Meclis Binası’nın ilan edilecek Kıbrıs Türk Devleti’ne hazırlık olduğunu düşünüyorum. İlan edilecek yeni Kıbrıs Türk Devleti’nin yeni mekânlarda çalışması hedefleniyor.
SEÇİM YASASI
3-
Bayram sabahı hareketlilik erken başladı. Hala Sultan Camisi’nde bayram namazını kıldık. Kıbrıs’ın manevi mimarlarından olan Peygamberimizin halasının adını taşıyan cami, Sultanahmet Camisi’ne benzer bir mimari ile yaptırılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımıyla yakından ilgilenmiş. Büyük bir cami. Bırakın caminin içini, avluda yer kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın camiye gelişi sırasında bir dalgalanma oldu. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz bitti ama cami boşalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonu eline alıp, “Selamün aleyküm” deyince camiden tekbir sesleri yükseldi. Erdoğan kısa bir tebrik konuşması yaptı. Ama Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmak isteyenler uzun süre camiyi terk etmedi. Coşkulu bir hava vardı.
CAMİDEKİ KONUŞMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir ısrarla aynı noktaya vurgu yapıyor. Her gün o yönde yeni bir adım atıyor. O da Kıbrıs’ta egemen ve eşit iki devletli çözüm. Camideki kısa konuşmasında da, “Kıbrıs’ın 47 yıl önce yaşadıkları bir daha yaşanmayacak. Güney-kuzey, böyle bir derdin içinde olmayacağız. Kıbrıs Türkü daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” dedi. Tahmin ettiğiniz gibi bu sözlerden sonra alkış koptu.
SONRAKİ HAMLE NE OLACAK?
Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde Türkiye’nin güçlü bir şekilde temsil edilmesinin Kuzey Kıbrıs’ta meydana getirdiği olumlu havayı söylemeye gerek yok. Rum kesiminde de o denli endişeyle izlendiği sır değil. Rum-Yunan cephesi güçlü temsilden ziyade Erdoğan’ın bir sonraki hamlesini merak ediyor. Ama merak eden sadece onlar değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bizi arayanlar 20 Temmuz’da herhalde rahatsızlık verecek bir konuşma olmaz diyorlar. Bunun iznini sizden alacak değilim” sözleri bunu ortaya koyuyor. Şimdi ben merak etmeye başladım. Erdoğan’ı arayan kim ya da kimler acaba?
SIR DEĞİL, YENİ HEDEF
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü nedeniyle Kıbrıs’a tam bir “devlet” çıkarması yaptı. Meclis Başkanı Şentop başta olmak üzere yedi bakan ve çok sayıda milletvekili geziye katıldı.
İki uçak halinde hareket ettik. Biz Ankara’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Lideri Mustafa Destici ve Oğuzhan Asiltürk ile birlikte AK Partili yönetici ve milletvekilleriyle birlikte uçtuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte ayrı bir heyet ise İstanbul’dan hareket etti. Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs’ta buluştuk.
DEVLET UÇAĞI ESPRİLERİ
MHP Lideri Bahçeli ile birlikte olmamız nedeniyle, “Devlet uçağı” esprileri yapıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı ve Bülent Ecevit söz konusu olunca DSP ayrı bir program yapmış. Ankara’da şeref salonuna girince DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la karşılaşınca şaşırdım. Önder Bey, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan davet gelince, devletle olalım diye kendi programımızı iptal edip, buraya katıldık” dedi. Önder Aksakal sağduyulu bir politikacı. Keşke iktidarı ve muhalefetiyle Türkiye, Barış Harekâtı’nın yıldönümünde Kıbrıs’ta olabilseydi.
ECEVİT-DEMİREL
Siyah beyaz televizyondan hatırlıyorum. Ama hiç unutmuyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı olduğunda muhalefet lideri Süleyman Demirel’in Başbakanlığın merdivenlerinin dibinde yaptığı bir açıklama vardı. Başbakan Ecevit, muhalefet lideri Demirel’i davet edip bilgilendirmiş. Demirel de, “Gün iktidar muhalefet günü değil, Mehmetçiğin arkasındayız. Devletimizi, hükümetimizi destekliyoruz” diye açıklama yapmıştı. Devlet adamlığı budur.
OĞUZHAN ASİLTÜRK İLE SOHBET
Benim için bir sürpriz de şeref salonundan içeri giren
Optimar’ın temmuz ayı araştırmasında en çok kullandığımız sosyal medya platformları ile hangi parti hangi sosyal medyayı tercih ediyor sorusuna cevap arandı.
INSTAGRAM’IN YÜKSELİŞİ
Fotoğraf paylaşımı ve göreceli olarak daha nitelikli bir kitleye hitap etmesi Instagram’ın öne çıkmasını sağladı. En sık kullandığınız sosyal medya aracı hangisi sorusuna ankete katılanların yüzde 30.4’ü Instagram yanıtını verirken, Facebook yüzde 30.1’le ikinci. Twitter ise kısa sürede çöplüğe dönüşmesi nedeniyle üçüncü sıraya geriledi. Twitter’ı takip ediyorum diyenlerin oranı yüzde 19.6 olurken, YouTube kullanıyorum diyenlerin oranı yüzde 11.5 oldu. Bu arada Tiktok’u kullanıyorum diyenler 1.4’e ulaşırken, skandallarla gündeme gelen Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı ise 0.1’de kaldı.
KADINLARIN TERCİHİ
Kadınlar yüzde 30.3’le ilk sırada Instagram’ı kullanırken, onu yüzde 30.1’le Facebook takip etti. Kadınlar yüzde 19.5’le Twitter’ı, 11.4’le YouTube’u tercih ederken, Tiktok kullanımında 1.6’yla erkekleri geçtiler.
ERKEKLER NEYİ TERCİH EDİYOR
Erkeklere de haksızlık etmeyelim. Erkeklerde de sıralama da Instagram yüzde 30.5’le birinci gelirken, Facebook yüzde 30.3’le ikinci sırada yer alıyor. Erkekler Twitter’da 19.6’yla kadınları geçerken, üstünlüklerini YouTube’de sürdürüyorlar. YouTube diyen erkeklerin oranı 11.6 olurken, Tiktok’ta 1.3’le kadınların gerisinde kaldılar.
CLUBHOUSE’CU ERKEKLER
Optimar’ın anketlerini ise hem bir siyasi partinin siparişi değil, kaynağını kendisinin karşılaması, hem güvenilir olması, hem de ilk kez bu köşede yayınlanıyor olması nedeniyle tercih ediyorum.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 10-13 Temmuz tarihleri arasında 1726 kişi ile CATİ yöntemiyle yaptığı 15 Temmuz özel anketinin sonuçları çok önemli uyarılar içeriyor. Aslında bu anketin verilerini haziran araştırması olarak değerlendirmekte yarar var.
2023’e giderken iktidar ne yapmalı diye soracak olursanız, o sorunun cevabı bu ankette yer alıyor. Bir süredir özellikle ekonomiye, geçim sıkıntısına ve işsizliğe dikkat çekmeye çalışıyorum. Kitleler AK Parti’yi refahını yükselttiği için tercih ediyor. Bence 2023’ün anahtarı da burada yatıyor.
2023’te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelime ile cevap veririm. Ekonomi.
EKONOMİ ARTI İŞSİZLİK
Türkiye’nin en önemli sorunu ne sorusuna ankete katılanların yüzde 38.5’i ekonomi yanıtını vermiş. Koronavirüs salgını yüzde 14.8’le ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.6’yla işsizlik var. Bir süredir ilk üç sıra değişmiyor.
Ekonomiyle işsizliği birlikte düşündüğümüzde ise bu oran 51.1’e ulaşıyor.
ÜÇ AYIN VERİLERİNE
Erdoğan’ın bu rejime yaptığı en büyük hizmet Cumhurbaşkanlığı seçimini doğrudan millete götürmesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte artık asker ne diyor, medya kimi destekliyor, iş dünyasının adayı kim, Amerika kimi istiyor gibi sorular ortadan kalktı. Artık millet kimi istiyorsa o seçiliyor. Millet ne diyorsa o oluyor. Demokrasinin öznesi millet oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılı haziran ayında yapılacak ama seçim kampanyası başladı.
2023 SAVAŞI BAŞLADI
Yaşanan tartışmaların odağında da 2023 seçimleri yer alıyor. Emekli amirallerin bildirisi, video operasyonları ve HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı ile vesayet sistemi 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçti.
Şurası çok net ki, 2023 seçimleri, “Erdoğan seçimi” olacak.
Peki bu seçimlerde Erdoğan’ın rakibi kim olacak? Elbette ki Erdoğan’ın rakibinin kim olacağı çok önemli olacak. Ama AK Parti’nin rakibini biliyorum. AK Parti’nin rakibi yine AK Parti. O nedenle AK Parti’nin bu gerçeği görerek silkinmesi ve dava şuuruyla harekete geçmesi gerekiyor. Bezginliği, bıkkınlığı, yılgınlığı bir kenara bırakıp, yeniden dirilişe ihtiyaç var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yapmaya çalışıyor.
ERDOĞAN İZLENİMLERİ
Kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı
Dün aynı zamanda yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı adaylığı için bir süredir atağa kalkan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı tarifi yaptı. Böylece artık elimizde bir Cumhurbaşkanı adayı kriterleri oluştu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tarifi bana Demirel’i hatırlattı. Demirel, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Büyük Birlik Partisi milletvekilleri ile bir araya gelmişti.
Muhsin Yazıcıoğlu, Demirel’in adaylığına sıcak bakmadıklarını anlatmak için gönüllerindeki Cumhurbaşkanına ilişkin kriterleri sıralamıştı. Yazıcıoğlu, “Cumhurbaşkanı sivil olmalı. Alnı secdeye değmeli. Darbelere karşı olmalı” diye sıralamaya başlayınca Demirel ayağa kalkıp, “Kardeşim siz beni tarif ediyorsunuz. Ben siyasi hayatım boyunca darbelerle mücadele ettim. Sivil Cumhurbaşkanlığının mücadelesini verdim. Ben ta 1960’larda, ‘Bu ülkede herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmeli’ demiştim” diye sözü alıp, ikna etmeye çalışmıştı.
Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı için kriterler ortaya koydu. “Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte olmalı” dedi.
Bu kriterlerde bir eksik var. O da adı Kemal Kılıçdaroğlu olacak denilmiyor. Kılıçdaroğlu, ideal cumhurbaşkanı olarak kendini tarif ediyor. Burada geri vitese atar mı? Bence Kılıçdaroğlu, her geçen gün Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru daha çok yaklaşıyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ BELEDİYE DE KALSIN İSTİYOR
Ayrıca Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş başta olmak üzere belediye başkanlarının ikinci bir dönem daha illerine hizmet etmelerini istiyor. Yakın çevresine de Murat Karayalçın örneğini verdiği söyleniyor.
Karayalçın
Çünkü AK Parti’nin en önemli açılımlarından olan çözüm sürecinin tu kaka ilan edildiği bir dönemde Erdoğan, çerçevesi çok iyi belirlenmiş, mesajları isabetli olarak seçilmiş bir konuşma yaptı.
Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti bir başlangıç. İlkbahara kadar Doğu ve Güneydoğu’nun tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Her ay bir ile gidecek. Dün gençlik buluşmasında “Bir sonraki buluşmayı Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz” dedi. Erdoğan, hem Diyarbakır’ın hem Erzurum’un temsil ettiği siyasi misyona hitap edebilen bir lider. O nedenle sahaya çıkması, siyasi iklimi değiştiriyor.
Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti üç noktayı ön plana çıkardı.
1- Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?
2- Erdoğan, erken seçime mi hazırlanıyor?
3- “Serok Erdoğan” sloganları Cumhur İttifakı’nda bir soruna yol açar mı? MHP’yi rahatsız etti mi?
YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?
Yeni bir çözüm süreci başlatılmıyor.
Aslında bu soru işareti Erdoğan’ın Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti üzerine oluşmaya başlamıştı.
Bir çiçekle bahar gelmez. Oğuzhan Asiltürk ziyareti seçim işareti olmaz diye düşündüm.
İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bir kez daha düşünmeme yol açtı. Erdoğan AK Parti’nin her MKYK toplantısında, il başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, milletvekilleri ile buluşmasında seçimlere dönük mesajlarının dozunu artırıyor.
Diyarbakır ziyaretiyle birlikte çözüm sürecini tartışmaya açması ise seçim konusu üzerinde yoğunlaşmama neden oldu.
O nedenle AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya, Erdoğan’ın seçimlere ilişkin mesajlarının anlamını çözmeye çalıştım.
BAHÇELİ İLE GÜVEN İLİŞKİSİ
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim diyor ama her defasında 2023 seçimleri diyor.
2-
Belki de o psikolojiyle izlediğim için Erdoğan’ın il başkanları toplantısında ısrarla seçim de seçim demesi daha çok dikkat etmeme neden oldu.
SEÇİM VURGUSU
Erdoğan’ın il başkanlarına 2023 seçimlerine dönük olarak çalışmaları yönünde talimat vermesini anlıyorum. Ama sanki seçim kararı alınmış da önümüzdeki ay sandık başına gidecekmişiz gibi bir hava vermesi antenleri açmama neden oldu. Erdoğan seçim olmadan seçime hazırlanıyor, 19 yıldır girdiği her seçimi kazanmasının sırrı burada, diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama Bahçeli seçimler zamanında yapılacak derken, Erdoğan 2023’ü hedef gösterirken, 2023 seçimlerine de daha iki yıl varken bu kadar abanması dikkatimi çekti.
İKİ DURAK
İster 2023’te olsun ister ondan önceki bir tarihte. Seçim tarihi ne olur bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim startını verdi. “2023’e eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021’dir, 2022’dir. 2023 tamamen seçim yılıdır” dedi.
ÖNEMLİ VİRAJ
Ama ondan önce bir cümlesi vardı, “2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor” dedi. 2023 seçimlerini Türkiye açısından bir kırılma noktası olarak gördüğünü söyledi.
Erdoğan
Kuşoğlu, CHP Çankaya ilçe binasının açılışında partililere, “Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini vermiş, “İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız” demişti.
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişlerdi.
KUŞOĞLU-KILIÇDAROĞLU DOSTLUĞU
Bülent Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi önemli bir nokta. Çünkü Bülent Kuşoğlu, bürokrasiden bu yana Kılıçdaroğlu’nun yakın arkadaşı. Çekirdek ekipten. Doğru Yol Partisi’nde de milletvekilliği yapan Kuşoğlu, CHP’de Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi. Külliye’ye giden CHP’li olayında faturanın Bülent Kuşoğlu’na kesilmeye çalışılmasına rağmen Kılıçdaroğlu hem PM listesine aldı hem yeni dönemde genel başkan yardımcısı yaptı.
Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde konuşuyor diye değerlendirmek lazım.
KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI
Peki
Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamaları CHP kadar İYİ Parti Genel Merkezi tarafından da yakından takip ediliyor.
Peki Millet İttifakı’nın ortağı olarak İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasından dolayı rahatsız mı? Bu konuya nasıl bakıyorlar?
Kılıçdaroğlu’nun her geçen gün Cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirdiğini düşünüyorlar. Her adımında Cumhurbaşkanı adaylığına daha çok yaklaştığını gözlemliyorlar.
“Kılıçdaroğlu doğru olanı yapıyor. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Türkiye’yi yönetmeye talip olmalı. Cumhurbaşkanı adayı olmayan CHP genel başkanlığını da yapmakta zorlanır. Çünkü geçen sefer de aday olmamıştı.” Buraya kadar hem samimi değerlendirmeleri hem de resmi görüşleri. Meral Akşener de “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır” demişti.
MASADA KARAR VERİLMELİ
Ancak Millet İttifakı olarak ortak aday çıkarılacaksa, ona liderlerin karar vermesi gerektiğini düşünüyorlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Cumhurbaşkanlığı seçimini almaya en yakın kimse ona iki lider karar verecek” demişti.
Ancak işin en hassas noktası şurada yatıyor. “Eğer Millet İttifakı başka bir aday belirlerse, Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul etmekte zorlanmaması gerekir” diyorlar.
CHP Lideri’nin bu konuda bir sorun çıkarmasını beklemiyorlar. Kendi ismi etrafında bir dayatma içine gireceğine ihtimal vermiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu dışındaki alternatife de açık duruyorlar.
KILIÇDAROĞLU’NUN TAKTİĞİ
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını ön plana çıkararak usta bir taktik kullandı. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun isminin geri plana düşmesini sağladı. İkinci olarak her kim Cumhurbaşkanı adayı olsa seçime kazanamasa gözünü CHP Genel Başkanlığına diktiği için, Ekrem İmamoğlu’nun oradan da önünü kesmiş oldu. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, “Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar” sözünü yabana atmamak lazım.
LÜTFÜ SAVAŞ’ın İTİRAFI
Lütfü Savaş tam 12’den isabet ettirdi. Çünkü parti kapatma konusunda destek bulmak için ABD’de temaslarda bulunan HDP heyetinin kulağına Millet İttifakı’nın ortak adayını desteklemelerinin fısıldandığı söyleniyor. O nedenle HDP; Millet İttifakı’na girmeyecek. Dindar Kürt oylarının AK Parti’ye gitmesini önlemek için seçimlere ayrı girecek. Ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak, millet ittifakının ortak adayına destek verecek.
ORTAK ADAY OLABİLECEK Mİ?
Tabi bu ortak aday Kılıçdaroğlu olacak mı?
2023 seçimlerine giderken muhalefeti en çok Cumhurbaşkanı adaylığı konusu zorlayacak.
İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına sesini çıkarmıyor. Ama Millet İttifakı’nın ortak adayı olmasına sıcak baktığını zannetmiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu ile seçimi kazanabileceklerini düşünmüyorlar. Eğer Kılıçdaroğlu bir dayatma içine girerse ortak aday formülü suya düşebilir. O zaman Kılıçdaroğlu sadece CHP’nin adayı olur.
Yıpranmamış AK Partili isimlerle dirsek teması kurduğuna göre Kılıçdaroğlu’nun da ortak adaylık konusunda emin olduğunu zannetmiyorum.
GERÇEK HAYATTA SUÇ OLAN SOSYAL MEDYADA DA SUÇ OLMALI
ORMANLARIMIZ yanıyor, biz bir yanda ateşi söndürmek için mücadele ediyoruz diğer yanda sosyal medya terörü ile boğuşmak zorunda kalıyoruz. Deprem oluyor, insanlarımızı enkazın altından kurtarmaya çalışırken diğer yandan da sosyal medyadan yayılan dezenformasyonla uğraşıyoruz.
Oysa felaket anlarında sosyal medya çok yararlı bir işlevi üstlenebilir. Ulaşılamayan yerlere ulaşılmasını, yardımlaşma duygumuzun harekete geçmesini sağlayabilir. Sosyal medyanın sağladığı özgürlük ortamından yararlanarak demokrasimizi güçlendirebiliriz.
DEMOKRASİYİ TEHDİT EDİYOR
Aslında sosyal medyanın sunduğu imkânlar, bu umutların yeşermesine neden olmuştu. Ama umutlar ile gerçekler taban tabana zıt oldu. Siyaset bilimi profesörü olan AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’la sosyal medyanın bu yönünü konuştuk. Yayman, “Sosyal medya geldiği aşamada kişisel hak ve özgürlükleri tehdit eden, pedofili ve itibar suikastı aracına dönüşen, demokrasiyi tehdit eden bir boyuta ulaştı” dedi.
YIKICI ETKİSİ
Hüseyin Yayman’la sosyal medyanın demokratik rejimleri tehdit eden yönünü konuştuk.
“Sosyal medyanın yıkıcı etkisi, yapıcı etkisinden daha güçlü” dedi.
“Arap Baharı, Ukrayna’daki Turuncu Devrim ve Ermenistan’da Paşinyan’ın seçilmesi” diye sıraladı. Sosyal medya üzerinden kitleleri harekete geçirme girişimini biz nerede görmüştük? Yayman, “Türkiye boyutu Gezi ile başladı. Her sosyal olayda kendini gösterdi, en son yangın ile devam ediyor” dedi.
Sosyal medyanın rejim üzerindeki etkisiyle yeni tanışıyoruz. Ama bundan sonra ayrı bir uzmanlık alanı olarak takip etmemiz gerekecek. Çünkü 60’lı, 70’li yıllarda CIA’nın ülkelerde giriştiği psikolojik savaşın yerini şimdi sosyal medya savaşları alıyor. CIA ve FBI’nın ülkeleri, liderleri, rejimleri takip etmek için yeni birimler oluşturduğu biliniyor.
2023 SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK
Hüseyin Yayman bu aşamada, “2023 seçimlerinde de etkin bir şekilde kullanılacağı anlaşılıyor” diye uyarıda bulundu. Sosyal medya bir gerçek. Onu sadece felaketlerle, dezenformasyonla tanımlamak doğru değil.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman bu konuda Batı demokrasilerindeki düzenlemelerin incelenip, hayata geçirilmesinden yana. Yayman, “Demokrasi çare üretme rejimidir. Biz Almanya, Fransa ve İngiltere örneklerini inceliyoruz” dedi. Yayman iki noktanın altını çizdi. Ben de bunun önemli olduğu kanaatindeyim.
Sosyal medya düzenlemesi sansürü kapsamayacak.
Demokrasiyi besleyen, kişi hak ve özgürlüklerini koruyan bir düzenleme olacak.
‘HELP TURKEY’ Mİ DEDİNİZ?
Şehrazat’ın terliği kapmış anne modunda Farah Zeynep Abdullah’a, “Bana bak kızım” dediği, Nilüfer’in, “Benim milli duygularımı yaralıyor” diye itiraz ettiği “Help Turkey” tartışması keşke sanatçı duyarlılığı boyutunda kalsaydı.
Yangınların tam ortasında “Help Turkey” başlığı ile başlatılan kampanyanın altından ilginç şeyler çıktı. 2.5 milyon paylaşımcının hepsinin aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Bir kısmı Türkiye’ye yardım amacıyla kampanyaya destek vermiştir ama İngiliz Akademisyen Marc Owen Janes’in “Help Turkey” kampanyasıyla ilgili tespitleri ilginç.
Dr. Jones diyor ki:
Help Turkey kampanyası manipülasyon dolu.
Sahte ve bot hesaplarla dezenformasyon yapıldı.
En çok paylaşım yapan hesaplar daha sonra tweet’leri sildi.
Takibi zorlaştırmak için kullanıcı adları da değiştirildi.
İŞTE O HESAPLAR
Bazı hesaplar üzerinden örnekler vermiş Dr Jones.
En çok etkileşim gösteren ve sadece 2 takipçisi olan @ege20281770 hesabının 2 Ağustos’ta yani o gece açıldığını, akışta başka tek bir tweet bulunmadığını, Help Turkey paylaşımları yaptıktan sonra tespit edilmeyi önlemek için tweet’lerini sildiğini tespit etmiş.
ALDATMACA
O gece yoğun paylaşımlar yapan @Badboy2147 hesabında ise Dr. Jones sıradışı bir durum tespit etmiş. Neymiş o? @Badboy2147 hesabı algı operasyonundan sonra kullanıcı adını @Badboy353435 olarak değiştirmiş. Onunla da yetinmemiş “Help Turkey” ile ilgili tweet’lerini silmiş.
7.400 HESAP
Dr. Jones o gece aktif olan ama daha sonra kullanıcı isimlerini ve uzantılarını değiştiren ya da tamamen silen tam 7.400 hesap belirlemiş.
Dr. Jones bize bir de uyarıda bulunuyor. Benzer yöntemlerin Körfez ülkelerinde kullanıldığını belirtiyor.
Şimdi gel de Şehrazat’a hak verme...