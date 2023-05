Kılıçdaroğlu, milliyetçilik gömleğini giydi

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu üç ayaklı bir strateji belirledi.

1- Sinan Oğan’ın desteğini almak ve milliyetçi oyları yanına çekebilmek için PKK ve FETÖ konusunda konuştu.

2- Erdoğan’ı hedef aldı. Keskin bir dil kullandı. Rakibini mülteciler, Hizbullah ve dolar üzerinden vurmaya çalıştı.

3- İlk tur seçimlerde yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle moralsiz olan muhalif seçmeni sandığa çekmek için “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

Bu kez masaya vurmadı ama her sözünün başında “Erdoğan” dedi, her sözünün sonunu “nokta” diye bitirdi.

SİNAN OĞAN’A MESAJLAR

İlk turda Kandil’in, HDP’nin ve FETÖ’nün desteğini sağlamıştı. Ancak seçimlerde Kandil’in desteğinin, FETÖ’nün kirli kaset kumpaslarının CHP’ye zarar verdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ikinci turda rotayı milliyetçiliğe kırdı. Hedef olarak Sinan Oğan’ı seçti. Sinan Oğan hangi şartları ileri sürdüyse Kılıçdaroğlu, “Ben varım” dedi. O yönde adım attı. Bırakın cumhurbaşkanı yardımcılığını ve bakanlığı, Sinan Oğan CHP’nin tapusunu istese vermeye hazır.

PKK’YA PKK DİYEMEDİ

Sinan Oğan, “FETÖ, PKK ve Hizbullah Terör Örgütü başta olmak üzere terör örgütleri ile mesafe olmazsa olmazlarımız. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan gelmesin” demişti. Kılıçdaroğlu, mesajı aldı.

1- PKK ile arasına mesafe koymak için, “Terör örgütleriyle masaya oturmayacağım” dedi. Ama PKK’ya PKK diyemedi.

FETÖ HAMLESİ

2- FETÖ desteğini gölgelemek için, “Mehmetçiğe kumpas kuranlarla yan yana durmayacağım” diye konuştu. Kumpas döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin CHP listelerinden milletvekili seçildi. Kumpas döneminin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti milletvekili oldu. Taraf gazetesinde yazdığı dönemde FETÖ’ye güzellemeler yapan Yüksel Taşkın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve bu seçimde İzmir milletvekili oldu. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Fatih Gürsul ise FETÖ’den hapiste. FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpas kasetlerini Meclis kürsüsünden Kılıçdaroğlu yayınladı. FETÖ’yle birlikte 15 Temmuz’a kontrollü darbe dedi. CHP Genel Başkanlığı’na FETÖ’nün Baykal’a kurduğu kaset kumpası ile gel, cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibin Muharrem İnce FETÖ’nün ürettiği sahte kasetlerle tasfiye edilsin. Sen şimdi çık, kahraman orduya kumpastan söz et. O zaman şimdiye kadar niye işbirliği yaptın?

MÜLTECİLER

3- Sinan Oğan’ın saydığı 5 şarttan biri, “Sığınmacıların gönderilmesi”ydi. Kılıçdaroğlu, “Tüm mültecileri evlerine göndereceğim” dedi.

4- Sinan Oğan, terör örgütlerini sayarken Hizbullah’a da özel bir yer ayırmıştı. Hatta, “Ne domuz bağı ne Kandil dağı” demişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan kazanırsa, “Domuz bağıyla adam öldürenler iktidar olacak” diye konuştu.

İKİ SEÇİM ARASI MİLLİYETÇİLİK

Kılıçdaroğlu rotayı milliyetçiliğe kırdı ama milliyetçilik iki seçim arasında giyilecek mevsimlik gömlek değil ki. İlk turda Kandil’den destek açıklaması yapan PKK baronlarına itiraz etme, Öcalan özgürlüğüne kavuşacak diyenlere ses çıkarma, Van mitinginde, “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” diye slogan atanları susturma, sonra çık bir numaralı Türk milliyetçisi kesil. Daha iki gün önce HDP, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Duran Kalkan, Kandil’den Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Bunu nereye koyacağız? Terör örgütleriyle masaya oturmam derken bile PKK diyemiyor. Irak ve Suriye tezkeresine hayır dediği için özeleştiri yapmıyor.

MÜCAHİT Mİ BAŞBUĞ MU

Kılıçdaroğlu işine gelince Mücahit Kılıçdaroğlu oluyor, işine gelince Başbuğ Kılıçdaroğlu oluyor, işine gelirse Fatih Erbakan’dan daha hızlı Erbakancı kesiliyor. Kılıçdaroğlu her şey oluyor da bir şey olamıyor. Tutarlı olamıyor.

Hem Kandil’in desteğini al hem milliyetçilik rollerine soyun. Sana kim inanır?

KORKU SİYASETİ

Belli oldu. Kılıçdaroğlu korku siyaseti yapacak. Dolar 30 lira olur, ekmek 10 liraya çıkar, şehirler mafyaya teslim olur sözleri bunu gösterdi. Mafya liderinin iddialarını Meclis kürsüsünden seslendir, Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için önerge ver, her türlü işbirliğini yap, sonra kalk şehirler mafyaya teslim olacak de. Bu ne yaman çelişki böyle?

AK PARTİ SOMUT ÖNERİLERLE ÇIKMALI

SEÇİMLERE altın kıymetinde 9 gün kaldı. Erdoğan’ın seçimleri kazanabilmesi için ilk turda hangi noktalardan oy kaybedildi ona göre bir strateji oluşturulmalı.

1- Hayat pahalılığı, zamlar, fiyat artışları ve sık sık değişen etiketler büyükşehir seçmeninin belini büküyor. Küçük ekonomi seçimlerde büyük sonuçlara dönüşüyor. Halkın ekonomisine yönelinmeli.

2- Ekonomide topluma bunlar işbaşına gelirse ekonomiyi düzeltir güvenini verebilecek bir kadro ve yeni ekonomi politikası açıklanmalı.

3- Büyükşehirledeki kira sorununun çözümü için net bir çözüm getirilmeli. Yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacak kararı kira sorununu çözmeye yetmiyor.

4- Suriyeli mültecilerin dönüşü için somut bir proje sunulmalı.

5- HÜDA Par ve Hizbullah konusunda ikna edici bir dil geliştirilmeli.

SOYLU’NUN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net bir açıklama yaptı.

“Cerablus’ta aynı zamanda El Bab’da aynı zamanda Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde 3 ana merkezde yaklaşık 240 bin konuta başlanıyor. Bunu biz 6-7 ay önce anons ettik. Ama tabii deprem ondan önce özellikle Ukrayna ve Rusya savaşının devreye girmesi biraz bu konuda frene basmamıza sebebiyet verdi. Yoksa şu ana kadar evlerin temeli atılmış ve bir noktaya kadar gelinmişti. Mare’de, El Bab’da, Cerablus’ta, Çobanbey’de, Resulayn’da, Tel Abyad’da organize sanayi siteleri yaptık. Onların kendi gelirleri ile yaptık, biz katkı sağlamadık. Yaklaşık 250-300 bin kişinin orada çalışabileceği organize sanayi siteleri. Bir ön hazırlık yapıyoruz.

Bu bölgede 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek” dedi.

Mültecilerin geri dönüşüyle ilgili bu tür bilgi verilir, bir takvim açıklanırsa ikna edici olur. Halkımız Kılıçdaroğlu’na değil ama Erdoğan’a inanır. Artık mültecileri savunan dilin anlamı kalmadı. Tam aksine mültecilerin geri dönüşüyle ilgili net ve kararlı olunmalı.

VİCDANSIZLAR

BU millete yıllarca bidon kafalılar diye hakaret eden, AK Parti’ye oy verenleri makarna, kömür karşılığı oylarını satmakla suçlayan seçkinci kafa, işi depremzedelere hakaret etmeye kadar götürdü. Depremzedeleri nankörlükle suçladılar.

HÜSEYİN YAYMAN’IN TEPKİSİ

Kendisi de depremzede olan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’la konuşuyorduk. Depremzedelere nankör denilmesi öyle bir acı vermiş ki, “Depremzedelere en büyük hakareti yaptılar. Bu millet kendisine hizmet edeni de hakaret edeni de unutmaz” dedi. Hüseyin Yayman yerden göğe kadar haklı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖRÜR

Kılıçdaroğlu deprem bölgesine gidecekse tavsiyem önce bu yayınları yapanlara haddini bildirip depremzedeleri kapıya koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı disipline versin.

Yoksa deprem bölgesine gidince tepkiyle karşılanabilir.