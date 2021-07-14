Kılıçdaroğlu kimi tarif etti İmamoğlu ne yapacak?

Çünkü AK Parti’nin en önemli açılımlarından olan çözüm sürecinin tu kaka ilan edildiği bir dönemde Erdoğan, çerçevesi çok iyi belirlenmiş, mesajları isabetli olarak seçilmiş bir konuşma yaptı.
Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti bir başlangıç. İlkbahara kadar Doğu ve Güneydoğu’nun tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Her ay bir ile gidecek. Dün gençlik buluşmasında “Bir sonraki buluşmayı Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz” dedi. Erdoğan, hem Diyarbakır’ın hem Erzurum’un temsil ettiği siyasi misyona hitap edebilen bir lider. O nedenle sahaya çıkması, siyasi iklimi değiştiriyor.
Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti üç noktayı ön plana çıkardı.
1- Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?
2- Erdoğan, erken seçime mi hazırlanıyor?
3- “Serok Erdoğan” sloganları Cumhur İttifakı’nda bir soruna yol açar mı? MHP’yi rahatsız etti mi?
YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?
Yeni bir çözüm süreci başlatılmıyor.
Aslında bu soru işareti Erdoğan’ın Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti üzerine oluşmaya başlamıştı.
Bir çiçekle bahar gelmez. Oğuzhan Asiltürk ziyareti seçim işareti olmaz diye düşündüm.
İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bir kez daha düşünmeme yol açtı. Erdoğan AK Parti’nin her MKYK toplantısında, il başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, milletvekilleri ile buluşmasında seçimlere dönük mesajlarının dozunu artırıyor.
Diyarbakır ziyaretiyle birlikte çözüm sürecini tartışmaya açması ise seçim konusu üzerinde yoğunlaşmama neden oldu.
O nedenle AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya, Erdoğan’ın seçimlere ilişkin mesajlarının anlamını çözmeye çalıştım.
BAHÇELİ İLE GÜVEN İLİŞKİSİ
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim diyor ama her defasında 2023 seçimleri diyor.
2-
Belki de o psikolojiyle izlediğim için Erdoğan’ın il başkanları toplantısında ısrarla seçim de seçim demesi daha çok dikkat etmeme neden oldu.
SEÇİM VURGUSU
Erdoğan’ın il başkanlarına 2023 seçimlerine dönük olarak çalışmaları yönünde talimat vermesini anlıyorum. Ama sanki seçim kararı alınmış da önümüzdeki ay sandık başına gidecekmişiz gibi bir hava vermesi antenleri açmama neden oldu. Erdoğan seçim olmadan seçime hazırlanıyor, 19 yıldır girdiği her seçimi kazanmasının sırrı burada, diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama Bahçeli seçimler zamanında yapılacak derken, Erdoğan 2023’ü hedef gösterirken, 2023 seçimlerine de daha iki yıl varken bu kadar abanması dikkatimi çekti.
İKİ DURAK
İster 2023’te olsun ister ondan önceki bir tarihte. Seçim tarihi ne olur bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim startını verdi. “2023’e eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021’dir, 2022’dir. 2023 tamamen seçim yılıdır” dedi.
ÖNEMLİ VİRAJ
Ama ondan önce bir cümlesi vardı, “2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor” dedi. 2023 seçimlerini Türkiye açısından bir kırılma noktası olarak gördüğünü söyledi.
Erdoğan
Kuşoğlu, CHP Çankaya ilçe binasının açılışında partililere, “Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini vermiş, “İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız” demişti.
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişlerdi.
KUŞOĞLU-KILIÇDAROĞLU DOSTLUĞU
Bülent Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi önemli bir nokta. Çünkü Bülent Kuşoğlu, bürokrasiden bu yana Kılıçdaroğlu’nun yakın arkadaşı. Çekirdek ekipten. Doğru Yol Partisi’nde de milletvekilliği yapan Kuşoğlu, CHP’de Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi. Külliye’ye giden CHP’li olayında faturanın Bülent Kuşoğlu’na kesilmeye çalışılmasına rağmen Kılıçdaroğlu hem PM listesine aldı hem yeni dönemde genel başkan yardımcısı yaptı.
Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde konuşuyor diye değerlendirmek lazım.
KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI
Peki
CHP Genel Başkanı’nın hapse girmesinin bedelini Türk demokrasisi ödeyebilir mi? Ana muhalefet lideri konuştuğu için dokunulmazlığı kaldırılıp hapse atılacak olsa ilk olarak ben karşı çıkarım.
Peki bu iş nereden çıktı?
Hakkındaki fezleke Meclis’e gelince Kılıçdaroğlu, “Erdoğan beni hapse attırmak istiyor” konulu bir video çekti.
Bahçeli’den de “Çıksın mahkeme karşısına, versin üzerine atılı suçlamaların hesabını. Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP’ye destek vereceğiz, onlara ‘tamam’ diyeceğiz” çağrısı gelince CHP liderine hapis tehditi beni rahatsız etti. Meclis kulislerini araştırdım. Meclis’te Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir hazırlık yok. Bırakın Kılıçdaroğlu’nu, diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde de bir çalışma yok.
Dokunulmazlıkların kaldırılması için önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor. Ardından Meclis Genel Kurulu’na gelip, oylanıp kabul edilecek. Hangi dosyada dokunulmazlığı kaldırılırsa o dosyadan yargılanacak.
KOMİSYON GÜNDEMİNDE YOK
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bir gündemi yok.
Meclis’in gündeminde ise şimdi 4. Yargı Paketi var. Ardından hayvan haklarıyla ilgili düzenleme gelecek. Meclis ekonomiyle ilgili torba yasayı çıkarıp tatile girecek.
O kadar net.
Kimse aklımızla alay etmesin.
Algı operasyonları yetmedi şimdi devreye psikolojik savaş unsurlarını soktular.
Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar.
“AKP’li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre” diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar, TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor. Ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar.
PSİKOLOJİK SAVAŞ UNSURLARI
Tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Türkiye’de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Psikolojik savaşın unsurları sahaya sürüldü.
Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı’nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor.
Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistemi, iktidarın ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni esas alan yeni anayasa çalışmaları önemli ölçüde şekillenmeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığında oluşturulan Anayasa Bilim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan anayasa taslağı AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin de katıldığı bir toplantıda görüşülmeye başlandı. İlk toplantı 30 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı.
YOL HARİTASI
Bir yol haritası belirlendi. Buna göre:
1- AK Parti’nin hazırladığı taslak üzerindeki çalışmalar tamamlanacak.
2- MHP’nin hazırladığı taslak incelenecek.
3- Erdoğan ve Bahçeli’nin kararına göre ya Cumhur İttifakı’nın ortak taslağı hazırlanacak ya da AK Parti ve MHP ayrı ayrı ilerleyecek, ancak Cumhur İttifakı’nın ortak anayasa hazırlaması eğilimi ağır basıyor.
4-
Erdoğan siyasetin yönünü belirleyen güçlü bir lider olduğu için, önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerini dikkatle takip edip, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorum.
Cumhurbaşkanı ile toplantıya katılan milletvekillerinin sadece bir bölgenin ya da ilin değil, Türkiye’nin her bölgesinden temsilciler olmasına özen gösteriliyor. Böylece Türkiye’nin havası oraya yansıyor.
57 milletvekilinin katıldığı toplantıda Erdoğan’ın olduğu bölümde 38 milletvekili söz almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nın açıklanacağı toplantıya katılacağı için kendisi ayrıldıktan sonra toplantı Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın başkanlığında devam etmiş.
ERDOĞAN NOT TUTMUŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıyı açış konuşması önemli. Ama ona geçmeden önce Erdoğan toplantı süresince konuşulanları not almış, zaman zaman araya girip milletvekillerinin sorularına yanıt vermiş. Geçen seferde olduğu gibi kamera kaydı yine alınmış. Erdoğan, “Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım videoyu izleyip, not çıkaracak” diye izah etmiş.
KİMSE SÖZÜNÜ ÇEKMESİN
Cumhurbaşkanı açılış konuşmasına, “Koronavirüs salgını bizim kendimizi ölçmemize, tartmamıza ve yeni bir değerlendirme yapmamıza neden oldu” diye başlamış. Toplantının başında milletvekillerinden rahatça konuşmalarını, çekinmeden her şeyi dile getirmelerini istemiş. Milletvekillerini, “Arkadaşlar bizim geleneğimizde istişare vardır. Rahatça konuşun. Her şeyi anlatın. Kimse sözünü çekmesin” diye uyarmış. Erdoğan’a diktatör diyorlar ya! Böyle diktatör mü olur?
Geçen haftaki toplantıda genel siyasete ilişkin sorunlar gündeme getirilmişti. Dünkü toplantıda ise milletvekilleri genellikle seçim bölgelerinin sorunlarını dile getirmişler. Aktaracağım, renkli diyaloglar da yaşanmış.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde AK Parti’ye bir perspektif verdi. 2023’e giderken çetin bir süreç yaşanacağı anlaşılıyor. O nedenle Erdoğan yeni şartlara göre AK Parti’ye format atmaya devam edecek.
İSTİŞARE SÜRECİ
Erdoğan bir dönemin AK Parti mekanizmasını yeniden harekete geçirmeye çalışıyor. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Pandemi nedeniyle ara verilen istişare süreci yeniden başladı. Erdoğan geçen hafta bir grup milletvekili ile toplanmıştı. Konuşmalar kameraya kaydedilmiş, toplantı boyunda not alan Erdoğan, “Benim gözümden kaçan bir şey olursa yardımcılarım bu videoları izleyip not alacaklar” demişti. Cumhurbaşkanı bugün de bir grup milletvekili ile buluşacak. Meclis’in yeni yasama döneminde de bu istişare süreci devam edecek.
Erdoğan, istişare toplantılarının önemine dikkat çekerek, “AK Parti’nin malum en önemli vasıflarından biri olan istişare kültürünün örneği olarak gördüğüm bu toplantılarda söz alan her milletvekilimiz özgürce düşüncesini ifade ediyor” dedi.
2023 İÇİN NE DEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubundaki konuşmasında 2023 seçimleri öncesinde önemli bir uyarıda bulundu. “Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor” diye konuştu.
Bizde cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bir mekanizma harekete geçiyor, darbelerden muhtıralara, 367 garabetinden Cumhuriyet mitinglerine kadar her şey yaşanıyor.
FOTOĞRAF
Kanal İstanbul’la ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yatırımcıları tehdit ediyorlar. ‘Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız’ diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar” sözlerine yanıt olarak verdi.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEHDİTLERİ
Kılıçdaroğlu ise tehditlerini sürdürdü. “Alacağım, alacağım, söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim; bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim” dedi.
DAVUTOĞLU’NUN TUTARLILIĞI
AK Parti’de olduğu sırada “Kanal İstanbul projesiyle sadece İstanbul için değil, Türkiye için yeni bir dönem başlamış olacaktır” diyen, “Havalimanını da yapacağız, Kanal İstanbul’u da yapacağız” diye söz veren dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, şimdi Kanal İstanbul’u ihanet projesi olarak gösteriyor.
BABACAN, VİZYONDAN RANTA DÖNDÜ
Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olduğu zaman, Kanal İstanbul’u, “Vizyon projesi” olarak tanımlayan Babacan, “Biz, bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için, hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna da inanıyoruz” demişti. Babacan şimdi ise Kanal İstanbul’u bir rant projesi olarak tanımlıyor.
Muhalefet liderliğine hızlı bir giriş yapan Davutoğlu ve Babacan, kısa sürede CHP zihniyetine teslim oldular.
AK Partililerin ne yapacağı merak ediliyordu. “İstifa mı edecekler yoksa görmezden mi gelecekler” tartışması yapılıyordu. Kimse direneceklerini düşünmüyordu.
Abdullah Gül, “Şimdi kritik bir karar eşiğindeyiz. Şu anda alacağımız kararla Türkiye’nin geleceğinde ya biz olacağız ya da onlar” dedi.
Gül’ün onlar dediği darbeciler, muhtıracılardı.
ERDOĞAN DİRENME KARARI ALMIŞTI
Erdoğan ise bir an bile tereddüt etmemiş, muhtıraya karşı direnme kararını almıştı. Kesinlikle istifa etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz, diyordu. Ülkeyi darbeci zihniyete teslim edemeyiz, diye konuşuyordu.
Muhtıraya karşı ne yapılacağı konusunda çok fazla bir tereddüt yaşanmadı.
Teslim olmak, istifa etmek bir an bile düşünülmedi.
Direndiler kazandılar.
Pandemi nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler zaten burnundan soluyordu, bir de bu adaletsizlik karşısında isyanları oynadılar. Ama haber asılsız çıktı. T24 sitesi erdemli bir iş yaptı, özür diledi. Bunun üzerine gözler Kılıçdaroğlu’na döndü. Hem yanlış haberden dolayı özür diler hem de sınav öncesi psikolojisini olumsuz yönde etkilediği gençlerin gönüllerini almış olur, diye düşünüldü. CHP lideri tam aksini yaptı. Üste çıkmaya çalıştı. Trollerden girdi, Katarlılardan çıktı. Tam bir bombardıman yaptı.
CHP ZAMANINDA YAPILMIŞ
Kemal Bey de bilir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sadece Katar’la değil, 40 ülkeyle askeri işbirliği anlaşması var. Bir kısmı da CHP’nin koalisyon ortağı olduğu dönemde imzalanmış. Bir örnek olması için 15.9.1994 tarihinde DYP-SHP hükümeti döneminde Kazakistan’la yapılan Askeri İşbirliği Anlaşması’nı dikkatinize sunuyorum.
MUHALEFET STRATEJİSİ
Haftaya da ayrı bir grup milletvekili ile görüşecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bunu bir istişare serisi olarak tanımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının başında kısa bir konuşma yapmış. Pandemi nedeniyle ara verdikleri istişare sürecinin tekrar başladığını ifade etmiş. Belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, önümüzdeki hafta yeni bir grup milletvekili ile toplantı yapacaklarını belirtmiş. Erdoğan yeni grupla 1 Temmuz’da bir araya gelecek. Erdoğan, “Ekim ayından itibaren istişare toplantılarına devam edeceğiz” demiş. 57 milletvekilinin katıldığı toplantıda 17-18 milletvekili konuşmuş.
ERDOĞAN NOT ALMIŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını kısa tuttuğunu ifade etmiştim. Daha çok milletvekillerinin sorularına yanıt vermiş. Erdoğan, konuşulanları tek tek not almış.
VİDEO İLE KAYDEDİLMİŞ
Ama ilk kez bir uygulama yapılmış. Konuşmalar video ile kaydedilmiş. Cumhurbaşkanı, “Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım kontrol eder” demiş. Liderlik bu işte. Erdoğan’ın liderlik sırrı burada yatıyor. Erdoğan’ın 19 yılda girdiği her seçimi kazanmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri burada yatıyor. Tabanın sesine kulak veriyor.
FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ
Son dönemlerde yapılan toplantılara ilişkin olarak,
Kimileri bunu “fabrika ayarlarına dönme” olarak değerlendirebilir. Ama ben kuruluş değerlerine dönüş, gönül diliyle konuşma olarak değerlendiriyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda da aynı hava hissediliyor.
Belediye başkanlarıyla toplantıda sadece hissedilen samimi havayı vurgularsam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifesto değerindeki uyarılarına haksızlık etmiş olurum.
Erdoğan, samimi bir dille uyarılarda bulunuyor, AK Parti belediyeciliğinin temelini oluşturan hizmet belediyeciliğini, “Gönül Belediyeciliği” ile tamamlıyor. Ama bir de uyarılar bölümü var ki, onun altının da özellikle çizilmesi gerekiyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A HANGİ GÖNDERMEDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hizmet belediyeciliği yapmaları ve gönüllere girmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunurken, “Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz” diyor. Ama asıl önemli cümleler ondan sonra geliyor. Erdoğan, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri” demiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinden söz etmiyor. Ama, “iki belediye” deyince herkes İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarının kastedildiğini anlıyor. Zaten Erdoğan da İmamoğlu ve Yavaş’ı kastediyor.
ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI RAKAM
Cumhurbaşkanı
Zafer Şahin büyük umutlarla kurulan DEVA ve Gelecek Partileri bekleneni veremeyince “DEVA Gelecek” ismi altında birleştirileceği kulisini paylaştı.
Ama bunun ikinci bir aşaması daha var. O da birleştirilen Deva ve Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin üçlü ittifak yapacağı yönünde.
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin bekleneni veremediği bir sır değil. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da AK Parti’den yüzde 30 oranında oy koparmalarını beklediklerini ama umulanı veremediklerini itiraf etti.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Başarısız oldukları bir gerçek ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendilerini birer dükalık olarak gördükleri için birleşmelerini zor görüyorum. Aslında Ali Babacan partisini kurmadan önce Davutoğlu, “Sen genel başkan ol. Yeter ki birlikte parti kuralım” teklifini götürmüş ama Abdullah Gül ve Ali Babacan istememişlerdi. Hatta Ahmet Davutoğlu’nun “Hani birlikte hareket edecektik” sitemi üzerine Ali Babacan, “Söz mü verdim” diye çıkış yapmıştı.
Zor görünüyor ama eğer birleşmeyi başarırlarsa önerim başa Abdullah Gül’ü geçirmeleri. Böylece Erdoğan’ı sırtından hançerleyen Troyka’nın toplumdaki karşılığını görmüş oluruz. Hem de onlar AK Parti’yi kurduğu günden bu yana her seçimi kazanıp, iktidardan iktidara koşan Erdoğan’ın büyüklüğünü anlamış olurlar.
ÜÇÜNCÜ İTTİFAKIN AYAK SESLERİ
Birleşmeden ziyade üçüncü bir ittifakın ayak sesleri işitiliyor.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görüşmesi hakkında yazılıp konuşulanları bir haftadır ağzım açık bir şekilde izliyorum. Yazılanları okuyunca kendime “Bir de siyaset kulisi yazıyorum diyorsun ama dünyadan haberin yok” diye kızdığım da olmuyor değil. Sadece ben değil tüm Ankara temsilcilerinin, siyaset yazarlarının hiçbirinin de bu işten haberi olmamış.
Nasıl atlamışız... Öyle böyle değil. Uzun atlama...
Maksat algı operasyonu olunca bilgiye gerek yok. Anayasa şöyle yazıyormuş, perde arkasında şunlar konuşulmuş, siyasi gelenek böyleymiş demenin de anlamı yok.
ÖRNEĞİ YOK
Parlamenter sistemle yönetildiğimizde hükümeti başbakan kurar, kabineyi cumhurbaşkanı onaylardı. Bakanların azli ise başbakanın talebi üzerine Cumhurbaşkanı’nın onayıyla gerçekleşirdi.
AK Parti hükümetlerini geçtim, darbe dönemleri dahil Türk devlet geleneğinde Meclis başkanlarının bakanların istifasını talep etmesi gibi bir uygulama yok. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin en önemli hukukçularından biri. Şentop hangi yetkiye göre Soylu’nun istifasını isteyecekti? Zaten görüşmenin hiçbir yerinde de böyle bir talep yok. Tam aksine sıcak havada geçen ve “Sık sık görüşelim” diye bitirilen bir görüşme.
ANAYASAYA GÖRE
Başkanlık sisteminde ise bu yetki yine Cumhurbaşkanı’nda. Zaten Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kuruluyor. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinin sıralandığı Anayasa’nın 104. maddesinde, “Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir” deniyor.
Anayasa Mahkemesi üyeleri iki konuda daha karar alacaklar.
1- HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulması konusunda karar verecekler.
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi yasak konulmasını talep ettiği 451 kişi hakkında karar verecekler.
Anayasa Mahkemesi raportörü kapatma davası açılması yönünde rapor verdi. Anayasa Mahkemesi üyeleri bu karara uymak zorunda değil. HDP hakkında kapatma davası açılması kararı çıkabileceği gibi ikinci kez geri çevirme de mümkün olabilir.
Ama ilkine rağmen iddianamenin özenli hazırlandığı ifade ediliyor. O nedenle bugün Anayasa Mahkemesi’nden HDP hakkında kapatma davası açılması kararının çıkması bekleniyor. Ancak HDP’nin hesaplarına tedbir konulması talebinin reddedilmesi ve siyasi yasakların son karar duruşmasına bırakılması söz konusu.
HDP hakkında kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak olan bir süreç başlayacak.
Ama önemli olan konu şu: Kapatma davası oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alınacak?
HDP BASKININDA KARANLIK NOKTALAR
Ortada büyük bir siyasi provokasyonun olduğu açık. Bu saldırı sadece HDP’ye değil, demokrasiye ve iç barışımıza yönelik yapılmış bir saldırıdır. Arkasında organize bir yapı olup olmadığı ortaya çıkarılmalı. Onur Gencer, HDP binasında 40 kişinin katılacağı toplantı yapılacağı istihbaratını alarak bu saldırıyı gerçekleştirdiyse büyük bir katliamın planlandığı açık.
BU FİLMİ GÖRDÜK
Geçmişte sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni olaylarını yaşadık. İzmir gibi duyarlı bir kentimizde yapılan saldırı ile bir Türk-Kürt çatışması, HDP’li MHP’li kavgası planlandığı açık. İlk andan itibaren parmakların gösterdiği hedefler işin arkasındaki gerçek mahfilleri gizlemek için yapılmış olabilir. Kitlelere sokağa çıkmaları yönünde yapılan çağrılar tehlikeli olabilir. Bizim ülkede sokaklar tekin değildir. Aman ha bu provokasyona gelmeyelim. Biz geçmişte bu filmi çok gördük. Hepsi büyük bir felaketle sonuçlandı.
Bildirilerle, video operasyonlarıyla nihayet HDP’ye yapılan kanlı saldırı ile Türkiye alacakaranlık kuşağına sokulmak isteniyor. Belli ki birileri düğmeye bastı. Bu olayların devamı gelecek. Türkiye’yi bir kaos ortamına sürüklemek isteyecekler. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü çatı çökerse hepimiz altında kalırız.
ARKASINDAKİ YAPI
HDP’yi basarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in eylemi PKK nefreti ile yaptığı yönündeki beyanı ikna edici değil. Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın da milliyetçi duygularla hareket ettiği söylenmişti. Arkasından örgütlü bir yapı çıktı. Onur Gencer’in sağ olarak yakalanması önemli. Arkasındaki bağlantılarını ortaya çıkarırsak bu bize daha sonra yapılacak olan eylemleri önleme fırsatı verir.
SAĞDUYU ZAMANI
Gün birbirimizi suçlama günü değil. Gün kitleleri tahrik edip sokağı harekete geçirme günü değil. Gün elele verip bir provokasyonu önleme ve HDP’ye yapılan saldırıyı aydınlatma günü. Gün her zamankinden daha çok sağduyuya sahip olma günü.
Bu ülkede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediği takdirde erken seçime gidilir. Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 18 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli tarafından götürüldü.
‘ERKEN SEÇİM YOK’ DEDİ
Bahçeli de “Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır” dediğine göre erken seçim yok demektir.
ERKEN SEÇİM CEPHESİ
Bahçeli sadece erken seçim yok demiyor. Erken seçim isteyenleri ihanet cephesine yerleştiriyor.
“Bu şahıs (Kılıçdaroğlu) hemen seçim diyor.
PKK da seçim istiyor.
FETÖ, yarın seçim olsun diye bekliyor.
Kılıçdaroğlu kimi tarif etti İmamoğlu ne yapacak?
Muhalefeti bekleyen en önemli sorun kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı. 2023 seçimlerine 2 yıl varken, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu muhalefeti sarsmaya başladı.
Dün aynı zamanda yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı adaylığı için bir süredir atağa kalkan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı tarifi yaptı. Böylece artık elimizde bir Cumhurbaşkanı adayı kriterleri oluştu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tarifi bana Demirel’i hatırlattı. Demirel, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Büyük Birlik Partisi milletvekilleri ile bir araya gelmişti.
Muhsin Yazıcıoğlu, Demirel’in adaylığına sıcak bakmadıklarını anlatmak için gönüllerindeki Cumhurbaşkanına ilişkin kriterleri sıralamıştı. Yazıcıoğlu, “Cumhurbaşkanı sivil olmalı. Alnı secdeye değmeli. Darbelere karşı olmalı” diye sıralamaya başlayınca Demirel ayağa kalkıp, “Kardeşim siz beni tarif ediyorsunuz. Ben siyasi hayatım boyunca darbelerle mücadele ettim. Sivil Cumhurbaşkanlığının mücadelesini verdim. Ben ta 1960’larda, ‘Bu ülkede herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmeli’ demiştim” diye sözü alıp, ikna etmeye çalışmıştı.
Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı için kriterler ortaya koydu. “Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte olmalı” dedi.
Bu kriterlerde bir eksik var. O da adı Kemal Kılıçdaroğlu olacak denilmiyor. Kılıçdaroğlu, ideal cumhurbaşkanı olarak kendini tarif ediyor. Burada geri vitese atar mı? Bence Kılıçdaroğlu, her geçen gün Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru daha çok yaklaşıyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ BELEDİYE DE KALSIN İSTİYOR
Ayrıca Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş başta olmak üzere belediye başkanlarının ikinci bir dönem daha illerine hizmet etmelerini istiyor. Yakın çevresine de Murat Karayalçın örneğini verdiği söyleniyor.
Karayalçın başarılı bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’ydı. Ancak SHP Genel Başkanlığı’na getirildi. Ondan sonra CHP bir daha Ankara’da seçimi kazanamadı. Ta ki Mansur Yavaş’a kadar. İmamoğlu ve Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olur ama seçilemezlerse CHP İstanbul ya da Ankara’nın kaybedilmesini istemiyor.
Bunun bir nedeni daha var. Kılıçdaroğlu o noktada doğru düşünüyor.
İmamoğlu ve Yavaş başta olmak üzere belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı hedefine kilitlenip, yönettikleri şehirlere hizmet vermeyi ihmal etmelerinin önüne geçmeye çalışıyor.
RAKİP GÖRÜYOR
Bunlar bir lider açısından anlaşılabilir önlemler. Tabii bir de madalyonun öteki yüzü var. Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı kendine rakip olarak görüyor. Ayrıca kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nu ikiye katlıyorlar.
ÇİFTE KIRMIZI KART
Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak” demek suretiyle İmamoğlu ve Yavaş’a kırmızı kart gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “Değerlendirmeyi Genel Başkanımız yapmış. Doğru, belediye başkanlarımızın birinci görevi millete hizmet etmektir” diyerek ikinci kırmızı kartı göstermiş oldu.
İMAMOĞLU’NU İSTEMİYOR
Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu’nun kafasında İmamoğlu ve Yavaş’a yer olmadığı anlaşılıyor. Ama bu işin bir de İmamoğlu ve Yavaş cephesi var. Mansur Yavaş’ı bilmem ama Ekrem İmamoğlu henüz sözünü söylemedi. Ama İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi’nin bu tavrından dolayı çok rahatsız olduğu söyleniyor. CHP Genel Merkezi’nin kendisine karşı olduğunu düşündüğü ifade ediliyor. Bence İmamoğlu’nun bu tespiti yanlış değil. CHP Genel Merkezi Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor. Hatırlarsanız Muharrem İnce CHP’de olduğu sırada cumhurbaşkanı adaylığı konusunu gündeme getirmişti. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yöneten ve “Kahraman’ın Yolculuğu” kitabının yazarı Necati Özkan, “Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekânın yeni sahibi var” diye tweet atmıştı. İmamoğlu ekibinin bu çıkışı üzerine CHP Genel Merkezi’nde bir rahatsızlık yaşanmıştı.
GENEL MERKEZE RAĞMEN
Eğer Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olursa CHP Genel Merkezi’ne rağmen aday olacak demektir. O da ancak masanın kararı üzerine olur. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim gecesinden itibaren cumhurbaşkanı adaylığını kendine bir hak olarak görüyor.
ABD ve HDP desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olacağına inanıyor.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı liderlerinin belirleyeceği doğru ama eksik bir tanım olur. Sadece Kılıçdaroğlu ya da Akşener karar vermeyecek. Masa karar verecek.
KILIÇDAROĞLU’NUN PLANI
Erdoğan karşısında hangi adayın kazanacağı önemli. Çünkü eğer İmamoğlu ile en yüksek oy alınıyorsa İmamoğlu, Yavaş’la en yüksek oy alınacaksa Yavaş tercih edilecek. Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için İmamoğlu’nu şimdiden diskalifiye etmek ve işi masaya bırakmadan çözmek istiyor.
ERDOĞAN NEDEN KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALIYOR?
Meral Akşener ya da HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar da muhalefet liderleri olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’na yükleniyor. Bugün AK Parti grubu var. Peki Erdoğan neden Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor? Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmasını istiyor.
BAHÇELİ’NİN KRİTİK MESAJLARI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Diyarbakır gezisi sonrası Bahçeli’nin konuşmasını çok dikkatli bir şekilde dinledim. Diyarbakır gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik atılan “Serok Erdoğan” sloganları nedeniyle Bahçeli’nin ne diyeceği önem kazanmıştı. MHP Lideri Cumhur İttifakı’nın geleceği ve 2023 seçimleri açısından çok kritik mesajlar verdi.
CUMHUR İTTİFAKI
Bahçeli, “Son günlerde Cumhur İttifakı’nı hedef alan alçak kampanyalara tamamıyla kulağımız tıkalı, gözümüz de gönlümüz de kapalıdır” diyerek Cumhur İttifakı’nda çatlak arayanların heveslerini kursaklarında bıraktı. “Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın, dağılsın” dedi.
ECEVİT’E SAHİP ÇIKTI
Ecevit’in siyasi mirasını yiyen CHP, Zülfü Livaneli’nin karşısında Ecevit’in hukukunu korumadı ama Bahçeli, bir dönem koalisyon ortağı olduğu Ecevit’e destek çıktı. Bahçeli, siyasi vefa açısından önemli bir ders verdi.
“Bu çürümüş ve kibir kulesi şahıs, özellikle merhum Başbakan Bülent Ecevit’e çok ağır bühtanda bulunmuştur. Bu bühtanı reddediyoruz, merhum Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmak isteyenleri de Allah’a havale ediyoruz” diye konuştu.
SEROK
Bahçeli, “Serok Ahmet” üzerinden kendisine yüklendiği için Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Diyarbakır’da, “Serok Erdoğan” sloganları atılınca Bahçeli’yi hedef almıştı. Bahçeli, “Serok Erdoğan” sloganlarına değinmeden Davutoğlu’na, “Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır” diye seslendi.
ERKEN SEÇİM VAR MI?
Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bu ülke erken seçime gidecek olursa onu belirleyecek olan Bahçeli olur. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır” dedi. Şimdilik nokta.