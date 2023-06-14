Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi kritik

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Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak son kez CHP grubuna geliyordu. O günkü izlenimlerimi “Kılıçdaroğlu mutluydu. Hatta hiç olmadığı kadar mutluydu. Sevincini gizleyemiyordu” diye aktarmıştım.

Kılıçdaroğlu salona, “İktidar, iktidar” sloganları arasında girmiş, milletvekilleri kendisini ayakta karşılamıştı. Kılıçdaroğlu kürsüye yine “İktidar, iktidar” sloganları arasında çıkmıştı.

O gün CHP grubunda farklı bir hava vardı. Kılıçdaroğlu, “Bu kürsüye veda etmek için geldim” deyince salonda bir uğultu yükselmiş, duygusal bir hava oluşmuştu. “Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı” derken Kemal Bey’in sesi titremişti.

ADAM KAZANACAK DEMİŞLERDİ

Bir gazeteci açısından izlenmesi gereken tarihi bir andı. En çok CHP’ye yakın gazetecilerin hali dikkatimi çekmişti. Çok coşkulu bir halleri vardı. Öyle ki Kılıçdaroğlu daha grup salonuna girmeden önce kuliste gözükünce gazetecilerin olduğu bölümde bir dalgalanma olmuştu. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Kılıçdaroğlu’nu, “Geliyor gelmekte olan” diyerek karşıladılar. Kemal Bey, kürsüde veda konuşması yaparken kulağıma eğilip “Adam kazanacak” diyenler oldu. “Acele etmeyin” diye karşılık verdiklerim de oldu. “Hayırlısı, orasını millet bilir” dediklerim de.

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ÖZGÜR ÖZEL’İN GÖZYAŞLARI

Kılıçdaroğlu’nun veda konuşmasını dinlerken bir meslektaşımın uyarısıyla kafamı çevirdiğimde Özgür Özel’in gözyaşlarıyla karşılaşmıştım. 8 Mart 2023 tarihli yazıma, “Kılıçdaroğlu masada kazandı, seçimde kaybederse” başlığını atmıştım.

Yazımı, “Kılıçdaroğlu masada kazanıp sandıkta kaybederse bunun hesabını nasıl verecek? Seçim gecesini düşünmek bile istemiyorum” diye bitirmiştim.

O günkü izlenimlerimi geniş geniş aktarmamın bir nedeni var. Dün seçimlerden sonra CHP’nin ilk grup toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu toplantıya gelirken yanında Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Ama artık gözleri yaşlı değildi. Tam aksine genel başkanlığa aday olabileceğini açıklamış bir siyasetçinin bakışları vardı. Gözleri çakmak çakmaktı. Gazeteciler ise peşinden, “İstifa edecek misiniz?” diye koşuyordu.

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KILIÇDAROĞLU BIRAKMIYOR

Bu izlenimlerimi paylaştıktan sonra kurultaya giden CHP’den kulisler aktarmak istiyorum. Kılıçdaroğlu, “Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin” dedi.

Kaptan Kemal CHP gemisinin dümenini bırakmayacağını açıkladı. Ama “Değişimin önünü açacağım” dedi. Ama, “Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü değil uzun vadeli yapısını düşünüyorum” vurgusu önemliydi. Gemimi fırtınalı denizin ortasında bırakmam, kaptan olarak gemiyi limana ulaştırmakta kararlıyım mesajını verdi.

Bakalım CHP gemisinin kaptanı kim olacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜŞECEKLER

KILIÇDAROĞLU ile İmamoğlu seçimlerin ardından bugün üçüncü kez görüşecekler. Ekrem İmamoğlu hemen seçimden bir gün sonra değişim talebiyle ortaya çıkmış, ikinci görüşmelerinde Kılıçdaroğlu’na, “Ben değişime öncülük yapabilirim. Siz onursal genel başkan olun” teklifinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu da Sözcü TV’deki yayında Ekrem İmamoğlu’na, “Kazandığımız bir büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim? İmamoğlu aday olabilir. Arkadaşlar olabilirler, neden oluyorsunuz demem. Ben İstanbul sorununun çözülmesini isterim” demişti. Ekrem İmamoğlu sıcağı sıcağına yanıt verdi. “Mesele İstanbul’dan ibaret değil” dedi.

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KILIÇDAROĞLU ZOR DURUMDA

Ekrem İmamoğlu geri adım atmıyor. Tam aksine baskıyı artırıyor. Kılıçdaroğlu’nun ekibi ise birer ikişer kendisini terk ediyor. Ama çaresiz değil çünkü genel başkan olarak hâlâ güçlü. O nedenle Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yapacakları görüşme sürecin seyri açısından kritik gelişmeler neden olabilir.

MERAL AKŞENER BOMBALAYACAK

CHP’deki genel başkanlık yarışına odaklandık ama kurultaya giden İYİ Parti’de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Partinin kurucularından Ahat Andican ile Aytun Çıray’ın istifasını kastetmiyorum.

İYİ Parti’nin 24-25 Haziran tarihlerinde kongresi var. Meral Akşener’in yeniden seçilme sorunu yoktur. Ama seçimde izlediği strateji nedeniyle zor durumda. Çünkü İYİ Parti girdiği ikinci seçimde de başarılı olamadı. Kumar masası dediği 6’lı Masa’dan kalkıp sonra tekrar oturması İYİ parti’nin oylarını düşürdü.

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1- İYİ Partililer, seçim kampanyasında Kandil ve HDP’nin desteklediği aynı adayı desteklemeyi izah edemediler. Partinin etkili isimlerinden Adnan Beker, “Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi” demişti.

2- İYİ Parti teşkilatlarında, 6’lı Masa’da yüzde 1 oyu bile olmayan 4 parti seçimlerde en büyük payı aldı ama İYİ Parti ittifakın ikinci büyük partisi olarak hiçbir şey kazanamadı, diye tepki var.

DİP DALGA

İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakın olarak bilinen isimler Uğur Poyraz ve Kürşat Zorlu bu dip dalgayı fark ettiler. Kongrede Millet İttifakı’nın hesabını ödememek için, “Seçimlerden sonra Millet İttifakı bitmiştir” diye açıklama yaptılar. İYİ Parti’nin yerel seçimlerde birkaç büyükşehir belediye başkanlığı almak koşuluyla ittifak yapacağı haberleri yayıldı. Tüm bunlar kongre öncesinde tabanın gazını almaya dönük hamlelerdi.

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AKŞENER NE DİYECEK

Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor. Kulislere sızan haberlere göre Akşener’in, İYİ Parti’nin kazanacak aday diye ısrar etmesine rağmen masadan Kılıçdaroğlu kararının çıktığını, İYİ Parti’nin uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle kazanılabilecek seçimin kaybedildiğini anlatacağı söyleniyor.

Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor.

AKŞENER-İMAMOĞLU PASLAŞMASI

İkinci tur seçim gecesi ilk çıkışı Meral Akşener yapmış, Ekrem İmamoğlu ise onu takip etmişti. Ekrem İmamoğlu’na hapis kararının çıktığı gün Saraçhane’de ikilin sergilediği tavır da dikkate alındığında CHP’de Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener yine birlikte hareket ediyorlar kanaati hâkim. “Akşener ile İmamoğlu organize hareket ediyorlar” deniliyor.

Akşener’in kongredeki konuşmasında parti ismi vermeden İmamoğlu’nun değişim çağrılarını desteklemesi bekleniyor.