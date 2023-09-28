Kılıçdaroğlu, erken seçim kampanyasını başlatacak

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Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılınca, ilk arayan yine Kılıçdaroğlu’ydu.

Çünkü Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da, İYİ Parti ile ittifak yapabileceğini düşünüyor. O nedenle Meral Akşener’in tüm çıkışlarına rağmen köprüleri atmamaya çalışıyor.

Meral Akşener de İstanbul ve Ankara adaylarını en sona bırakarak bu kapıyı kapatmıyor.

Kılıçdaroğlu sadece seçimi kazanmak için değil, yerel seçimden sonrası için planladığı çıkışı yapabilmek için de İYİ Parti ile ittifaka güveniyor.

Kılıçdaroğlu, il kongrelerini kazanıyor. Kurultay biletini cebine koydu. Özgür Özel’i yenip, seçim yenilgisinin izlerini silmek istiyor. Önünde İstanbul Kongresi kaldı.

İSTANBUL KONGRESİ

İstanbul’da ortak aday çıkarmak için çok yoğun çaba gösterdi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine strateji değiştirdi. İki adaya da eşit mesafede yaklaştığını göstermek için Cemal Canpolat ve Özgür Çelik’i Ankara’ya çağırıp, ayrı ayrı fotoğraf verdi.

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Kılıçdaroğlu’nun 8 Ekim’de ne yapacağı belli olmaz. Çünkü Ankara’da da “Tarafsızım” deyip Ümit Erkol’u desteklemişti.

Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan Toprak’ın desteklediği bir isim. Kazanmaya yakın. Cemal Canpolat’ı, Canan Kaftancıoğlu ve Battal İlgezdi destekliyor. Cemal Canpolat’ın, Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğu yayılıyor ama doğru değil. Kılıçdaroğlu, Cemal Canpolat kaybettiği zaman Ekrem İmamoğlu karşısında yenilmiş olmak istemiyor. O nedenle şimdilik ortada duruyor. Kılıçdaroğlu için İstanbul’dan çıkaracağı delegenin sayısı önemli.

İstanbul İl Kongresi için gergin bir hava var. Şimdiden şerh düşeyim İzmir’de, Siirt’te, Afyon’da yaşanan kavgaların bir benzeri yaşanabilir.

KILIÇDAROĞLU’NUN A PLANI

Kılıçdaroğlu’nun Akşener planına dönecek olursak. CHP Lideri, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki şehirde il bazlı ittifakı sağlar ve seçimde başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak.

A planında ne var? İstifasının istendiği seçim haftasında onu yakın çevresiyle paylaşmıştı. “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” demişti.

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AKŞENER FARKINDA

Kılıçdaroğlu’nun bu stratejisini uygulayabilmesi için tek umudu Meral Akşener. PM toplantısında, “Kurultaydan sonra oturulur konuşulur” dedi.

Akşener de bunu bildiği için, “CHP kurultayından sonra Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek” demişti.

ABD, KIŞKIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna’da Rusya’yı bir türlü yenemeyen ABD, Karabağ’da ikinci cephe açmak için çırpınıyor. Ama Azerbaycan’ın 24 saatte zaferle sonuçlanan operasyonu ile bu planı başarısızlığa uğratıldı.

Ama ABD yine boş durmuyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Kim ve Uluslararası İlişkiler Ajansı yöneticisi Samantha Power, Başkan Biden’in mektubunu iletmek üzere Erivan’daydılar. ABD, Ermenistan’ı karıştırmaya devam ediyor.

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ABD’YE YANAŞMIŞTI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ukrayna savaşı nedeniyle pozisyonu zayıflayan Rusya’ya karşı son dönemde ABD’ye yaklaşmıştı. Ermenistan tarihinde ilk kez ABD ile ortak askeri tatbikat yaptı.

Erivan, Putin’in Ermenistan topraklarına adım attığında tutuklanmasını gerektirecek Roma Antlaşması’nı onaylayacağını açıkladı. Rusya, 1 yıldır bunu engellemek istiyordu. Erivan’ın ısrarı karşısında rahatsız oldu.

Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan Kiev’e giderek, Zelenski’nin eşi Olena Zelenska ile görüştü. Anti-Rus meydanını ziyaret etti. Azerbaycan aleyhine açıklamalar yaptı.

ORTADA BIRAKTI

Tüm bunlar, 19 Eylül’deki 24 saatlik anti terör operasyonundan önce yaşandı.

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Ama Paşinyan da gördü ki, ABD gaz verir sonra Azerbaycan’ın demir yumruğu karşısında yalnız bırakır.

Aynen Zelenski’ye yaptıkları gibi.

Türkiye tüm bu süreçlerin farkında. Ama tarihi bir konjonktür yakalandı.

Uluslararası ilişkilerde konjonktür önemli.

Atatürk’ün, Hatay’ı Türk topraklarına katması da yine uluslararası konjonktürü değerlendirmesinin sonucu olmuştu.

ZENGEZUR’DA YOL HARİTASI

Nahçıvan’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bu tarihi fırsatı değerlendirmek üzere bir yol haritası belirlediler.

Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ’daki teröristler ile Ermenistan devletini ve Paşinyan’ı ayrı tutuyor. Ermenistan’ı kışkırtanlar arasında yer almasına rağmen İran’a ılımlı mesajlar veriyor.

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Çünkü Paşinyan masaya oturulacak bir muhatap olarak görülüyor. Uhuletle ve suhuletle bu iş çözülsün isteniyor.

ALİYEV-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ

5 Ekim’de, İspanya’da Cumhurbaşkanı Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecekler.

2020 yılındaki 44 günlük savaştan sonra Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul eden ateşkes imzalanmış, Zengezur Koridoru’nun açılması kabul edilmişti. Ancak barış anlaşması imzalanmamıştı.

NİHAİ ÇÖZÜM SAĞLANMALI

1- ABD’nin Karabağ’da ikinci bir cephe açma planlarının önüne geçmek ve bölgede huzur ve güveni temin etmek için nihai çözümü sağlayacak olan barış anlaşması imzalanmalı.

2- Karabağ’da, Azerbaycan’ın toprakları olan Hankendi, Hocalı ve Hocavend tamamen Azerbaycan’ın kontrolüne geçmeli.

3- Ermenistan’ın yüzünün Batı’ya çevrilmesini sağlayacak olan Zengezur Koridoru açılmalı.

4- Zengezur Koridoru’yla birlikte Türkiye-Nahçıvan ve Azerbaycan bütünleşmesi sağlanmış olacak.

İRAN CUMHURBAŞKANI GELECEK

5- 24 saatlik savaşın ardından İran, dengenin Türkiye ile Azerbaycan’ın lehine değiştiğini gördü. Zengezur denkleminden çıkmamak için alternatif öneri getirdi. Koridorun İran topraklarından geçecek olması bizim için A planı değil ama değerlendirilebilir bir öneri.

6- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ekim İspanya zirvesi öncesinde ‘Ermenistan’a alternatifin var’ mesajını vermek hem de İran alternatifini değerlendirmek için olumlu yaklaştı.

7- Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya ve Ukrayna ziyaretinin ardından İran’a gitmişti. Şimdi İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye’ye gelecek. Ardından da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Ankara’yı ziyareti planlanıyor.

Zengezur Koridoru’nun açılması kolay olmayacak ama başarılacak. Çünkü uluslararası konjonktür lehimize. Türkiye ve Azerbaycan yükseliş dönemini yaşayan iki ülke.