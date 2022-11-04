Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor mu

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Kendisine rakip olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı püskürttüğünün farkındayım.

Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmaktan dolayı onur duyacağını söylediğini biliyorum. “Ya benimle olun ya yolumdan çekilin” diye partisine rest çektiğini unutmuş değilim. “Bir de Kemal kardeşinizi deneyin” dediğini ben yazdım. Hatta yakınlarının cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruları karşısında, “Hiçbir sorun yok” dediğini duymuşluğum var.

Peki, bu kadar belirti varken niye “Kılıçdaroğlu galiba cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor” diye yazıyorum? Ayrıca ana muhalefet lideri olarak cumhurbaşkanı adayı olmasının hakkı olduğunu savunanlardanım.

YANLIŞLAR ZİNCİRİ

Ama bir cumhurbaşkanı adayının bu kadar yanlış işler yapacağını düşünememiştim. Yaşananlardan dolayı bir süredir “Kılıçdaroğlu galiba cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor” diye düşünmeye başladım. Çünkü tam da cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına aldı diye düşünürken, Kemal Bey bir çuval inciri berbat etti. Hiç yokken bir ABD gezisi çıkardı. ABD’de kaybolduğu bir 8 saat yaşadı. Unutulmuşken başörtüsü teklifini gündeme getirdi. Yetmezmiş gibi Türkiye Cumhuriyeti’ni cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Şimdi de icazet tartışmalarının odağında İngiltere gezisine çıkmış bulunuyor. Aslında iktidarın, ekonominin gündemden düşmesini sağladığı için Kılıçdaroğlu’na plaket vermesi gerekiyor.

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ADAY OLAMAYABİLİR

Kılıçdaroğlu böyle devam ederse cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalı hale gelecek. 6’lı masa Kılıçdaroğlu’nu taşımakta zorlanacak. Erdoğan’ın çaktırmadan attığı destekler bile Kılıçdaroğlu’nu aday yapmaya yetmeyebilir.

FUTBOL SERGİSİNDEKİ SÜRPRİZLER

Şut ve Gol sergisinin açılışı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydim.

Bu kadar spor adamını ilk kez bir arada gördüm. Sağımda Mustafa Denizli ile Şenol Güneş oturuyordu. Saffet Sancaklı ile Alpay milletvekili kontenjanından değil, eski milli takım oyuncusu kategorisinden bulunuyordu. Çünkü Şenol Güneş zaman zaman “Burada milletvekili değil, futbolcu olarak bulunuyorsun” diye Alpay’a takıldı. Salona girişte Rıdvan Dilmen’le karşılaştım. Ön sırada Selçuk, Mehmet Topuz, Hamit Altıntop, Hami Mandıralı oturuyordu. Hasan Şaş ve Ümit Davala ile sergiyi gezerken karşılaştık.

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KUNTZ NE YAPTI

Ama benim ilgimi en çok çeken Milli Takım Antrenörü Kuntz oldu. Alman soğukluğunu üzerinden atalı çok olmuş. Karşılaştıkları ile sıcak bir şekilde tokalaştı. Bizimkiler gibi sarılıyordu. Kuntz yakında musafaha yaparsa şaşırmayın.

Türk futbol tarihi sergisini ilk olarak yazarken sürprizler var demiştim. Ben bir sürprizden söz etmiştim ama birkaç sürpriz yaşandı. Anlatacağım.

ERDOĞAN’IN FUTBOL ANILARI

Programı ATV-Aspor’un başarılı spikerlerinden Melike Şahin sundu. Futbol olunca Erdoğan’ın gözlerinin içi gülüyor. Erdoğan, sergiyi gezerken her objenin başında durdu. İlgilisine sorular sordu. Sergiyi adım adım gezdi dersem yeridir.

İKİYE BÖLÜNMÜŞ KUPA

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İlk sürpriz ikiye bölünmüş kupalardı. Bir türlü bitmeyen maçların, yenişemeyen takımların centilmence kupayı ikiye bölüp paylaşmalarıydı. Böyle 8 kupa saydım. Cumhurbaşkanı “Bir kupayı ikiye bölmek suretiyle barışa selam çakan anlayışı bu sahalarda gördünüz” dedi. İçimden keşke bu centilmenliği siyasette de görsek diye geçirmedim değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde başvekil yazan ikiye bölünmüş kupanın yanında Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları ile fotoğraf çektirdi. Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin başkanları da ikiye bölünmüş Dilaver Argun kupasını ortaya alıp Erdoğan ile fotoğraf çektirdiler.

LEFTER, BABA HAKKI, METİN OKTAY

Futbol sergisi de olsa söz döndü dolaştı siyasete geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açık tribün kartıyla girdiğimiz stadyumda Lefter üstadımızı seyrediyorduk. Birileri kaleye yerleştiriyor ama Lefter orta sahadan kaleye bir giderdi ki futbolun ordinaryüsü denilirdi” dedi. İlahi Kemal Bey. Lefter’i kaleci yapmıştı. Eski bir futbolcu olan Erdoğan bunu kaçırır mı?

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Erdoğan, Baba Hakkı’dan girdi Dozer Cemil’den çıktı. Metin Oktay’a sıra gelince, “Efsane futbolcumuz Metin Oktay sadece gözlerin takip edebildiği goller atardı” dedi.

HALİT KIVANÇ KÖŞESİ

Kısa bir süre önce kaybettiğimiz Halit Kıvanç unutulmamıştı. Şut ve Gol sergisinde Halit Kıvanç’a vefa köşesi hazırlanmıştı. Halit Kıvanç eski bir radyodan maçları anlatmaya devam ediyordu.

DÜNYA KUPASI KÖŞESİ

Dünya kupası için ayrı bir köşe hazırlanmıştı. Hasan Şaş, Ümit Davala, Alpay, Selçuk köşeyi gezerken o anları yeniden yaşar gibiydiler. Alpay, “Yaşarken bunları görmek insanı mutlu ediyor” dedi. Şenol Güneş milli takım hocası gibiydi. Dünya kupasıyla ilgili anılarını paylaştılar. Sonra Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirdiler.

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ERDOĞAN KÖŞESİ

Sergiyi gezerken Cumhurbaşkanı’na, “Siz de futbol oynadınız. Sizden bir şey var mı?” diye sordum. “Ayakkabılarım ve formamı verdim” dedi. İkinci sürpriz buydu. Erdoğan için ayrı bir köşe hazırlanmış. Erdoğan’ın futbol oynadığı Erokspor’da giydiği forması ve ayakkabısı sergileniyordu.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI

Şut ve Gol sergisinde Ampute Milli Takımı’na ayrı bir bölüm ayrılmıştı. Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’mız her türlü takdiri hak ediyor. Minyatür bir yeşil saha kurulmuştu. Erdoğan o bölüme gelince, “Türkiye, Türkiye” tezahüratlarıyla karşılandı. Erdoğan’dan penaltı çekmesi istendi. Ama o Saffet Sancaklı, Tanju ve Alpay’a penaltı attırdı, kendisi

atmadı.

Sergiye gelince, çok başarılı bir sergi olmuş. Gezmenizi tavsiye ederim. Sergiyi hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sefer Turan’ın koordinasyonundaki ekibi tebrik ediyorum.