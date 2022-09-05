Kılıçdaroğlu, 6’lı masadan engelleme bekliyor mu

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Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kesin kararını vermiş durumda. Hedefine doğru yürüyor. CHP’de adaylığına kimsenin karşı çıkmasını beklemiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kendisine rağmen aday olmalarına ise engel olmakta kararlı. Eğer cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunları yapması gerekiyordu. En doğal hakkıydı. Kılıçdaroğlu cesaretli davrandı, kararlı olarak hareket ettiği için bugün CHP içinde tartışmasız cumhurbaşkanı adayı haline geldi. Oysa daha 1 yıl önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilk üçte çıkarken Kılıçdaroğlu ismi yedinci sıradaydı. Şimdi yedinci sıraya İmamoğlu geriledi, Kılıçdaroğlu ilk üçe girmeyi başardı.

CHP GENEL BAŞKANI KİM OLACAK

Yasal olarak bir zorunluluk yok ama Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılacak. CHP tüzüğünün 48. maddesine göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ancak seçim sürecinde parti ayrıca kurultay çekişmesine sahne olmaması için seçimden sonra istifayı planlıyor. Tabii cumhurbaşkanı seçilebilirse. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanırken iki alanı dizayn etmeye çalışıyor.

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1- Kılıçdaroğlu’ndan sonra CHP genel başkanı kim olacak?

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için Faik Öztrak’ı istediği konuşuluyor. Ama Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Oğuz Kaan Salıcı’nın da isimleri geçiyor. Siyasi yasaklı olmasına rağmen Canan Kaftancıoğlu’nun da genel başkanlık yarışında etkili olacağı ifade ediliyor.

FAİK ÖZTRAK MI İMAMOĞLU MU

Ekrem İmamoğlu’nun son dönemlerde Kılıçdaroğlu’na yakınlaşması, “CHP genel başkanlığına aday olacak” şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu düşünmediği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylığından sonra CHP genel başkanlığı için de İmamoğlu’nu istemiyor. Çünkü İmamoğlu’na güvenmiyor. İmamoğlu’nun partiyi elinden alacağını düşünüyor. Süleyman Demirel DYP’yi Tansu Çiller’e, Turgut Özal ise ANAP’ı Mesut Yılmaz’a kaptırmıştı. O dönemleri bürokrat olarak yakından takip eden Kılıçdaroğlu’nun güvenilir bir isim olarak gördüğü için Faik Öztrak’ı destekleyeceği söyleniyor.

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2- Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ise 6’lı masa ile birlikte devleti nasıl yöneteceğinin hazırlıklarını yürütüyor.

6’LI MASADAN ENGEL BEKLİYOR MU

Tabii tüm bunların olması için Kılıçdaroğlu’nun öncelikle 6’lı masa tarafından ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi ve Erdoğan karşısında cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması gerekiyor. Peki, Kılıçdaroğlu 6’lı masada bir sorun bekliyor mu? Akşener ya da Karamollaoğlu’nun ortak adaylığına engel olmasından endişe ediyor mu?

6’LI MASADA SORUN BEKLEMİYOR

Meral Akşener’in bir türlü ortak adayımız Kılıçdaroğlu dememesi, Temel Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül ismini yeniden gündeme getirmesi, Ali Babacan’ın ortak aday çıkmazsa cumhurbaşkanı adayıyım demesi onu tedirgin ediyor mu?

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Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine 6’lı masada bir sorun beklemediğini, ortak cumhurbaşkanı adaylığına diğer liderlerin engel olmayacağını söylediği ifade ediliyor.

İKİ LİDER İKNA OLMADI

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine verdiği mesajlar bu yönde. Ama 6’lı masada en az iki liderin Erdoğan’ın karşısında Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılacağından kuşkulu olduklarını biliyorum.

CEMEVİ ZİYARETLERİ İLGİ GÖRDÜ MÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, cemevlerine yönelik saldırıların olduğu bir sırada, Muharrem ayında Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmiş, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma etkinliklerine katılmıştı.

Peki Erdoğan’ın cemevi ziyaretleri toplum tarafından nasıl karşılandı?

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Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 12-15 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı temmuz ayı araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cemevi ziyareti sorulmuş.

CEMEVİ ZİYARETİNE DESTEK

Ankete katılanların yüzde 44.5’i Erdoğan’ın ziyaretini olumlu buluyor. Olumsuz bulanların oranı ise yüzde 23.2’de kalırken ankete katılanların yüzde 32.7’si “Fikrim yok” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenine katılmasını ise ankete katılanların yüzde 45’i olumlu olarak değerlendiriyor. Olumsuz değerlendirenlerin oranı yüzde 23.2 çıkarken, “Fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 31.8 çıkıyor.

SEMRA GÜZEL NEREDE SAKLANDI, GÖKTAŞ NASIL KAÇTI

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NECİP Hablemitoğlu suikastıyla ilgili olarak aranan Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan’da, PKK’lı teröristle eli silahlı fotoğrafları çıktığı için milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel ise Yunanistan’a kaçmak üzereyken Edirne yolunda yakalandı.

İki isim 24 saat arayla yakalanırken perde arkasında geceli gündüzlü devam eden bir takip yaşandı.

GÖKTAŞ İLK YAKALANDIĞINDA

Mustafa Levent Göktaş yakalandığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin yardımlarını ulaştırmak için bulunduğu Pakistan’da açıklama yapmıştı. Soylu, “Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad şehrinde Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı” dedi. Mustafa Levent Göktaş’ın yakalandığı MİT tarafından tespit ediliyor. Ama bin bir surat Göktaş’ı tespit etmek o kadar kolay olmuyor. Bulgar makamları bir tereddüt yaşıyor. MİT müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Raşkov arasında bir köprü kuruluyor. Yakalanan kişinin Göktaş olduğu kesinleşene kadar 500 bin Bulgar Leva kefalet ödeyen Mustafa Levent Göktaş’ın kefaletle serbest bırakıldığı anlaşılıyor. Ama üçlü arasındaki irtibat sürüyor. Bulgaristan makamları ciddi olarak destek veriyor. Göktaş, Bulgaristan’dan kaçmak için hazırlık yaparken kıskıvrak yakalanıyor.

GAYBUBET EVİ

Hakkında yurtdışına kaçtığı yönünde haberler çıkan HDP’li Semra Güzel’in ise uzun süre İstanbul’da PKK’ya ait bir “gaybubet evi”nde saklandığı tespit ediliyor. Gaybubet evi size FETÖ’den tanıdık geldi değil mi? FETÖ’nün önemli birçok ismi gaybubet evlerinde saklanırken yakalanmıştı. PKK da gaybubet evlerini FETÖ’den örnek almış.

Aynı kaynaktan beslenen terör örgütleri birbirine örnek oluyor.