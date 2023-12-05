İYİ Parti’nin kararı seçim sonuçlarını etkileyecek

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Geçen seçimlerde CHP ile ittifak yapan, 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasını sağlayan İYİ Parti, yerel seçimlere kendi başına girme kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL TEKLİF ETMİŞTİ

Daha doğrusu İYİ Parti Genel İdare Kurulu daha önce yerel seçimlere, “Hür ve müstakil olarak” girme kararı almıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meral Akşener’i ziyaret ederek yerel seçimlerde işbirliği yapma teklifi üzerine İYİ Parti GİK toplandı. Tüm gözler GİK’ten çıkacak karara çevrilmişti.

HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK

İYİ Parti seçimlere kendi başına girme kararının arkasında durdu. İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu kararın oy çokluğu ile alındığını açıkladı. 15 üye CHP ile ittifak yapılmasını isterken 35 üye seçimlere “Hür ve Müstakil” olarak girme kararının arkasında durdu.

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ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞTI

Meral Akşener, CHP kurultayında seçim ittifakından dolayı HDP’ye, 6’lı Masa’nın diğer üyelerine teşekkür edilirken İYİ Parti’ye teşekkür edilmediği belirterek sitem etmişti. Hatta, “Şükür namazı kıldım” demişti.

AKŞENER’İN MANEVRASI

Buna rağmen Akşener, Özgür Özel’e “Bizim seçimlere parti olarak girme kararımız var. Ben diğer partilere de hür ve müstakil olarak girmeleri yönünde çağrı yaptım. Bu aşamadan sonra sizin seçim işbirliği teklifinizi kabul edemem” demedi. “GİK’te kendi adımıza girme kararımız var” dedi. Akşener siyasi olarak doğru bir hamle yaptı.

GİK’TE İKİ GÖRÜŞ ÇARPIŞTI

İYİ Parti içinde iki görüş vardı. GİK toplantısında ağırlıklı bir grup CHP ile ittifakın İYİ Parti’ye zarar verdiği görüşünü savundu. İYİ Parti’nin CHP gölgesinde kaldığı için yeterince büyüyemediğini savundu. “CHP seçimleri kaybederse biz de kaybetmiş sayılırız. Seçimden sonra partiyi toparlamamız mümkün olmayabilir” görüşünü savundular. “Kendimize saygımız gereği daha önce aldığımız kararın arkasında duralım” görüşünü savundu.

SEVİNÇ TWEETİ

İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Metin Ergun ile Şükrü Kuleyin başından itibaren seçimlere parti olarak girme kararını savunan isimlerdi. Şükrü Kuleyin toplantının ardından sevincini “Allah utandırmasın. Hür müstakil seçimlere katılıyoruz” diye attığı tweetle ortaya koydu.

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İTTİFAKI SAVUNANLAR

Seçim işbirliğini savunanlar ise İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini iktidara kaptırmamak için, “Kazan kazan” yöntemiyle işbirliği yapılmasını savundu. Ama sonuçta İYİ Parti seçimlere kendi başına girme kararının arkasında durdu.

İYİ PARTİ TABANINDA NASIL KARŞILANACAK

PEKİ bu karar İYİ Parti tabanında nasıl karşılacak? Tavanda sağlanamayan ittifak tabanda kurulabilecek mi? Özellikle de İstanbul ve Ankara’da İYİ Parti seçmeni Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklemeye devam edecek mi? Yoksa İYİ Parti adayına oy verecekler mi? İYİ Parti’nin İstanbul’daki oy oranı yüzde 8, Ankara’da ise yüzde 13 olduğu dikkate alınırsa seçimler üzerinde etkili olacak.

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SEÇİMİN KADERİNİ ETKİLEYECEK

Meral Akşener bu seçimlere “Kantara çıkacağız ne kadar ağırlığımız olduğu ortaya çıkacak” demişti. İYİ Parti aldığı bu kararla hem kendi siyasi kaderi hem yerel seçimlerin kaderini etkileyecek bir adım attı. Şimdiye kadar yaptığı zikzaklar nedeniyle güvenilirliği zedelenen Meral Akşener ise siyasi tutarlılık adına önemli bir karar aldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN SEÇİMİ

İYİ Parti’nin bu kararı en çokEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kaderini etkileyecek. Bundan sonrasını İmamoğlu ve Yavaş düşünsün. Ama sadece İmamoğlu ve Yavaş’ın değil başta Antalya, Adana, Balıkesir ve Manisa olmak üzere en az 10 büyükşehir seçimleri üzerinde etkili olacak.

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İYİ PARTİ’NİN GELECEĞİ

İYİ Parti kendi siyasi geleceği açısından kritik bir karar aldı. Her seçimde CHP ile ittifak yapan parti neredeyse CHP’ye seçim kazandırma partisi konumuna düşmüştü. İYİ Parti bu kararıyla Türk siyasetinde kendi adı ve adaylarıyla yer alacağını ilan etmiş oldu. İYİ Parti kendi siyasi geleceği açısından doğru bir karar verdi.

TERİM’İN 3 MİLYON DOLARI

DİLAN Polat olayını unutma, unutturma.

Ponzi Seçil olayını unutma, unutturma.

Eğer bunları unutursan daha büyük fenomenler, daha büyük ponziler ortaya çıkar.

Eğer unutursan; milyonlarca çalışanın asgari ücret ne kadar olacak diye hesap üstüne hesap yaptığı, insanların Halk Ekmek kuyruğunda beklediği, elektrik, su faturasını ödemek için kılı kırk yardığı, emeklinin zam beklediği bir dönemde sonradan görme fenomenlerin ortalığa dolarları saçarak dolaşmaları karşısında alın teriyle geçinen milyonlar umutsuzluğa kapılır. Orhan Gencebay modunda, “Batsın Bu Dünya” şarkılarını söylemeye devam ederler...

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SANAL BAHİS ÇETESİ

Çünkü o fenomenler işin vitrini. Asıl arkada bir ucu Gürcistan’da, bir ucu Kıbrıs’ta, diğer ucu Dubai’de olan bahis çetesi, kumar mafyası ve kara para baronları var.

Güzellik merkezleri; kozmetik ürün pazarlamaları adı altında kirli paralarını sisteme sokmaya çalışıyorlar.

Etrafa saçılan Dilan Polat’ın, “Enercii”si değil, kara para...

ÇETELERLE MÜCADELE

O nedenle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çetelerle mücadelesini yürekten destekliyorum. Çünkü bu işin sonu Kıbrıs’taki Halil Falyalı cinayetinde olduğu gibi silahlı hesaplaşmaya kadar gider.

PONZİ SEÇİL TEK BAŞINA MIYDI

Yüksek kâr getirisi altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan gibilerden, onlara kol kanat gerenlerden hesap sormazsan banka şubeleri Ponzi Seçil’ler ile dolar.

‘Seçil Erzan bu işleri tek başına mı yapmış, ona referans olanların, onu koruyup kollayan banka yöneticilerinin hiç suçu yok mu?’ demezsen; bir Seçil bulur, tüm faturayı ona keser, onlar büyük futbol adamı, büyük bankacı olarak ortalarda dolaşmaya devam ederler.