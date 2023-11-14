İYİ Parti’den pis kokular geliyor

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Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem’in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener’in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’a çevrilmiş durumda. Meral Akşener’in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti’yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener’in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü:

EKREM İMAMOĞLU-MANSUR YAVAŞ

1- Akşener: “Finiş çizgisine kadar gelip, geriye koşanları da gördük.”

Bu sözün muhatabı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak teklif etti. Her ikisi de söz vermişlerdi. Ama sonra geri adım attılar. Akşener’i yalnız bıraktılar. O nedenle Meral Hanım’ın ikisine yönelik öfkesi dinmiyor.

ÜMİT DİKBAYIR

2- Akşener: “İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim.”

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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, Akşener’le akraba olduğu söyleniyordu. Dikbayır’ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını incelettiği ve belediyeler ile çıkar ilişkisi içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için partisine müracaat etti.

UĞUR POYRAZ

3- Akşener: ”En yakınım olsun, en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim.”

Akşener’in bir dönem sağ kolu olan İYİ Parti’nin eski genel sekreteri ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz’ı işaret ettiği söyleniyor. Uğur Poyraz ise, “Beni kast ettiğini düşünmüyorum” diyerek iddiaları üzerine alınmadı.

MİDE BULANDIRICI

Akşener: “Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim.”

‘Akşener’in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?’ dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener’in “Gariban kız çocuklarına, delikanlılara...” iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum.

Ama bildiğim bir şey var. İYİ Parti kaynıyor. İYİ Parti’de iddialar havada uçuşuyor. Yurtdışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor. İYİ Parti’de istifalar sürecek. Huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor.

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AKŞENER, ARINMA SÜRECİ BAŞLATMIŞ

Ama İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak, bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçimi kaybetme tehlikesi doğdu. “Biz buna karşı çıktığımız için istifa ediyoruz” diye bir gerekçe sunacaklar. Ama gerçekler farklı.

Güvendiğim bir kaynağım Meral Akşener, partide bir arınma ve temizlik süreci başlattı dedi. Temizlik süreci başladığına göre demek ki pis işler olmuş...



KOMPLO DEĞİL, İSRAİL VE ABD PLANI



GAZZE kasabı Netanyahu’nun CNN muhabirinin sorusu üzerine sinirlenerek, “İnsanlar zamanında Franklin Roosevelt’e Pearl Harbor’dan sonra bu soruyu sordu mu? George Bush’a 11 Eylül saldırılarından sonra sordu mu?” diye yanıt vermesi,

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e sürpriz baskınının ardından İsrail’in, Gazze’yi işgal planına ilişkin kuşkularımı artırdı.

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PEARL HARBOR BASKINI

* ABD, İkinci Dünya Savaşı’na girmekte isteksizdi. İngiltere ve ABD derin devleti ise savaşa girmek istiyordu. Pearl Harbor baskınında istihbarat birimleri devre dışı bırakıldı. Japonya bunu bir zaaf olarak gördü. Pearl Harbor baskınını gerçekleştirdi. Ama bu ABD’nin savaşa girmesine neden oldu. ABD, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası attı. Japonya yenildi, İkinci Dünya Savaşı bitti. Savaşı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan İngiltere galip devletler safında yer aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından bugün de geçerli olan yeni bir dünya düzeni kuruldu.

11 EYLÜL SALDIRISI

* Afganistan’da, Ruslara karşı savaşması için El Kaide’yi kuran ABD, 11 Eylül’de El Kaide saldırısı ile sarsıldı. 11 Eylül saldırısı ABD için bir fırsat oldu. ‘Demokrasi getireceğim’ diyerek Ortadoğu’ya kalıcı olarak girdi. Irak ve Afganistan’ı işgal etti. 90’lı yıllarda Ortadoğu’da başlayan iç savaş, istikrarsızlık ve gerilimlerin temelini attı.

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İRAN BU İŞİN NERESİNDE



* Evet Mescid-i Aksa bölgesinde Filistinlilere yönelik baskılar, yer yer kanlı infazlar yaşanıyor, son dönemlerde hırsız işgalcilerin Filistinlilerin evlerini ellerinden aldıklarına dair haberler artıyordu.

* Ama Gazze bölgesinde ikinci intifadayı başlatacak gibi bir hava yoktu.

* İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme süreci başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Netanyahu ile görüşmüş, karşılıklı olarak Türkiye ve İsrail’i ziyaretler konuşulmuştu.

* O nedenle 7 Ekim’de Hamas baskını herkes açısından şoke edici oldu.

* Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal, baskını televizyondan öğrendiğini açıkladı.

* İsrail ile Arap ülkelerinin yakınlaşması ve Türkiye-İsrail ilişkilerindeki ilerleme durdu. İsrail’in, Gazze’deki katliamı nedeniyle tablo tam tersine döndü.

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* Hamas’ın askeri kanadının son dönemlerde İran’la yakınlaştığı konuşuluyordu. İran’ın, Hamas saldırısıyla İsrail ile Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki normalleşme sürecini engellemeyi amaçladığı söylendi.

HAMAS’I YALNIZ BIRAKTI

* İran, üst perdeden yaptığı açıklamalara rağmen Hamas’a ciddi bir destek vermedi. Savaşın kaderini etkilemesi beklenen İran bağlantılı Hizbullah ise savaşa girmeyerek Hamas’ı yalnız bıraktı.

MOSSAD VE CIA TAKİBİ NEDEN BIRAKTI

* Mısır istihbaratının 3 gün önce Hamas saldırısını haber vermesine rağmen Mossad’ın harekete geçmemesi, 1 yıl önce Hamas’ın ve CIA’in Hamas’ın askeri kolu olan El Kassam Tugayları’nı izlemekle görevle biriminin takibi bırakması Pearl Harbor ve 11 Eylül örnekleriyle birebir örtüştü.

ABD VE İSRAİL’İN PLANI

* 7 Ekim’den sonra ABD ile İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü savaş sadece masum insanları katletmekle sınırlı kalmadı. Filistinlilerin, Gazze’den sürülüp Mısır’da Sina Çölü’ne ve Ürdün’e yerleştirilmesi planının yıllar önceden hazırlandığı ortaya çıktı.

Plan eski ama bu planın uygulanmasına zemin hazırlayan saldırı ve ardından gelen katliam yeni gerçekleşti.

* Şimdi gündemde olan; Gazze’nin Hamas’ın kontrolünden çıkarılıp ABD ve İsrail tarafından oluşturulacak bir güç tarafından yönetilmesi