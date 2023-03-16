İYİ Parti seçimde ne yapacak Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

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İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın, üniversiteye dönmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Seçim gelir geçer. Önemli olan deprem bölgesindekileri konutların içine sokabilmek. Önceliğimiz onlar” dediğini aktardı. Erdoğan belki siyasi hayatının en kritik seçimlerinden birine giriyor ama onun aklı seçimde değil, depremzede vatandaşlarımızda.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise sel felaketini takip ediyordu. Öznur Çalık 6 Şubat’taki depreme Malatya’da yakalanmıştı. Yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu.

FİNLANDİYA’NIN ÜYELİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini konuştuk. “İsveç verdiğimiz mesajı aldı” dedi. Finlandiya’nın ise üyeliğe yakın olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısının çıkışında; Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın cuma günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirterek, “Verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz” dedi. İsveç de teröristlerin peşine takılmasaydı Finlandiya ile birlikte NATO’ya üyelik yolundaydı.

REİS’İ SATMAM

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Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Dışişleri Bakanı olarak farklı bir yoğunluğu var. Ama o fırsat bulduğunda deprem bölgesini ziyaret ediyor. Bir gazeteci, “Deprem bölgesinde çocuklarla yağ satarım bal satarım oynamışsınız” dedi. Çavuşoğlu, “Yağ satarım, bal satarım ama Reis’i satmam” diye tamamladı.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan grup konuşmasında ağırlığı deprem bölgesine yapılacak kalıcı konutlara verdi ama seçimlere de değindi.

“Sonunda ‘Bay Bay Kemal’ birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, er meydanına çıkacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs’a kadar demokratik şekilde yarışacak, gereken koltuğu kendisine vereceğiz” dedi.

EMEKLİ KOLTUĞU

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması aynı zamanda Erdoğan’ın başarısı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyordu, onu başardı. Kendi rakibini kendi eliyle belirledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Gereken koltuğu kendisine vereceğiz” derken ironi yaptı. “EYT kanununu çıkardık. Ona lazım olur” dedi. 14 Mayıs’tan sonra Kılıçdaroğlu’na emekli koltuğunu gösterdi.

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6’LI MASA’DAKİ KAVGA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, milletvekillerine 6’lı Masa’da yaşanan kavgayı anlatan bir video izletti. Belli ki benzer videoları seçim meydanında kullanacak.

“Öyle bir kavga çıktı ki... Masanın altı üstüne geldi. Bu kavgada söylenen sözlerin, edilen tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde yeterince kalın bir dosya sahibi olmuşlardır” diye konuştu.

Erdoğan haksız mı? 72 saat süresince muhalif kesimler tarafından Akşener için söylenen sözlerin yüzde biri AK Partililer tarafından söylenmedi. Fazıl Say, sifonu çekmekten söz etti. Ötesi var mı?

YAVUZ AĞIRALİOĞLU ÇIKIŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Peki bunlar İYİ Parti’de bir kırgınlığa neden olmadı mı? İYİ Partililer kendilerini rencide edilmiş hissediyorlar. Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’in öbür köşesinde gazetecilerle sohbet ediyordu. Ağıralioğlu kırgınlığını gizlemiyor. “Masa’ya dönerken rencide edildik” diyor. İstifa aşamasına gelmiş durumda. Hafta başında bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

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İYİ PARTİ SEÇİMLERDE NASIL ÇALIŞACAK

Seçimlerde İYİ Parti sahada nasıl çalışacak, merak ediyorum. Meral Akşener, “Bugün, ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır” dedi. Ama buna kendisinin de inandığını zannetmiyorum. Akşener’in, “Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte, Türkiye’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” sözleri 6’lı Masa’da farklı algılandı.

MASA’DA OPERASYON YAPILDI

Konuştuğum bir yetkili, “Meral Akşener, bir artı iki formülüne ikna olmuştu. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları olacaktı. Ama masada 1 artı 5 artı 2’ye dönüştürüldü. Akşener kendisine ikinci kez operasyon yapıldığını düşünüyor. O nedenle diğer liderlerin ismini saymadı” dedi.

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SEÇİM STRATEJİSİ

Peki bunun sahaya yansıması nasıl olacak?

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine asılmayacağı, partisinin oyunu artırmak için milletvekili seçimine yükleneceği söyleniyor. İYİ Parti oy oranını yükselterek Meclis’e güçlü bir şekilde girmek istiyor.

ERDOĞAN’DAN İTTİFAK GENİŞLEYECEK SİNYALİ

TEKRAR AK Parti grubuna dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önce vatanım ve milletim diyen herkesle işbirliği yapmanın zeminini arayacağız” dedi. Bu Cumhur İttifakı’nın genişleyeceği mesajıydı. Önümüzdeki hafta DSP ve ANAP’la ilgili gelişme yaşanabilir.

YENİDEN REFAH AÇIKLAYACAK

Peki Yeniden Refah Partisi’nde durum ne? Bugün Fatih Erbakan’ın açıklama yapması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi’nin seçimlere kendi adı ve amblemiyle girmesi ama cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı desteklemesi sürpriz olmamalı.

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ECEVİT, ÖZAL, ERBAKAN

Erdoğan, Ecevit’in DSP’sini, Özal’ın ANAP’ını, Erbakan’ın Yeniden Refah’ını yanında görmeyi çok istiyor. Onları getireceği oydan ziyade bir misyon olarak görüyor. Cumhur İttifakı’na sinerji sağlayacağını düşünüyor.

KILIÇDAROĞLU-HDP GÖRÜŞMESİ

KILIÇDAROĞLU, cumartesi günü HDP’yi ziyaret edecek. HDP’deki ibre Kılıçdaroğlu’ndan yana. Mithat Sancar, “Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı’nın Ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile olacaktır” demişti.

İBRE YEŞİL SOL PARTİ’DEN YANA

Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşecek ama HDP’nin kendi adıyla seçime girip girmeyeceği net değil. Hakkındaki kapatma davası nedeniyle HDP’nin, Selahattin Demirtaş’ın işaret ettiği Yeşil Sol Parti adı altında girme ihtimali güçlü.

HDP’DE TİP ÇATLAĞI

Daha seçim kampanyası başlamadı ama muhalefette çatlak bitmiyor. 6’lı Masa’dan sonra bu kez de HDP’nin sol partilerle oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nda kriz çıktı. TİP’in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı şartını koşması ve hafta sonu Hatay’da yaptıkları toplantıda seçimlere kendi ismi ve amblemi ile girme kararı almaları HDP’yi rahatsız etti. Bu kararların alınmasından ziyade HDP’ye parmak sallanması rahatsız etti.

HDP’DEN TEPKİ

HDP’nin etkili isimlerinden Ziya Pir, “Arkadaşlar bu ne üslup, nasıl bir retorik? Sen mi HDP’yi Meclis’e taşıdın yoksa HDP mi seni? Biraz mahcubiyet yahu!” diye tweet atarak tepki gösterdi.

Ziya Pir tek değil. HDP içindeki bir grup, TİP’lilerin HDP’nin sırtından Meclis’e girip sonra HDP’ye ayar vermesinden dolayı rahatsız.