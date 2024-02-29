İstanbul seçimlerinde Kurum, İmamoğlu’nu geçti

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Hatta Murat Kurum’un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.

ÖNE GEÇTİ

Geçmişte birçok başarılı ankete imza atan Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, İstanbul’daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı. Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. Bu bir dönüm noktasını oluşturuyor.Önümüzdeki 1 aylık süreçte iki aday arasındaki fark açılacak mı, ibre kimden yana dönecek buna bakacağız.

FARK VAR

1-İlk kez Murat Kurum oy alma kapasitesinde öne geçti.

2-Diğer adaylar da seçimlerin sonucunu etkileyecek oranda oy alma kapasitesine sahipler.

3-Son 10 günde az oy alan adayların seçmenlerinden Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu’na bir yönelme bekleniyor.

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KURUM VE İMAMOĞLU

Optimar’ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

Murat Kurum’a oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7, kararsızların oranı yüzde 7.6 çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41 çıkarken yüzde 51.9’luk bir kesim ise oy vermem diyor. İmamoğlu konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 7.1 oluyor.

DİĞER ADAYLARIN ORANLARI

Diğer adayların ise oy alma kapasiteleriyle ilgili verileri paylaşacağım. Çünkü diğer adaylarda kararsızların oranı daha düşük.

Buna göre üçüncü sırada yüzde 9.8’le YRP adayı Mehmet Altınöz gelirken, onu yüzde 7.7’yle Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu takip ediyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş yüzde 7.4, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 5.3, Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3.7, Memleket Partisi adayı Berk Hacıgüzeller yüzde 3, Deva Partisi adayı İdris Şahin yüzde 1.6, Vatan Partisi adayı İbrahim Okan Özkan yüzde 1.5, Millet Partisi adayı Hasan Hüsnü Güner ise yüzde 1.3’lük bir oy alma kapasitesine sahip çıkıyor.

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Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu oy alma kapasitesini gösteren bir anket sonucu...

MURAT KURUM HANGİ İLÇELERDE ÖNDE

Murat Kurum’a, yüzde 50’nin üzerinde oy vereceğini söyleyen ilçeler şöyle çıkıyor.

Bayrampaşa, Beykoz, Güngören, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye.

İMAMOĞLU HANGİ İLÇELERDE ÖNDE

Ekrem İmamoğlu’na yüzde 50’nin üzerinde destek veren ilçeler ise şunlar;

Şişli, Şile, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Maltepe ve Tuzla.

DEM ADAYI ÇEKİLİRSE

Optimar, DEM Partisi seçmenlerine seçimlere bir ya da iki gün kala Meral Danış Beştaş çekilse Ekrem İmamoğlu’na oy verir misiniz diye sormuş.

Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5.6 çıkarken, yine kendi partime oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 32.3 oluyor. Yüzde 7.1’lik bir kesim ise diğer partiye oy veririm diyor.

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DEM ADAYI ÇEKİLMEZSE

Peki Meral Danış Beştaş çekilmezse DEM Parti seçmeninin eğilimi ne yönde olacak. Ankete katılanların yüzde 55.2’si DEM Parti adayına oy veririm diyor.

Yüzde 33.2’lik bir kesim Ekrem İmamoğlu’na oy veririm derken yüzde 9.7’lik bir kesim fikrinin olmadığını belirtiyor.



Kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 1.8 çıkıyor.

ÖMER BOLAT: ‘CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUM’



Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı babasının vefatı nedeniyle taziye vermek için aramıştım. Bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan affını istediği yönündeki haberleri sordum. Bu haberlerin asparagas olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan böyle bir talepte bulunmasının söz konusu olmadığını belirtti. “Görevimin başında canla, başla çalışıyorum” dedi. “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabine olarak uyum içinde çalışıyoruz. Bu tür asılsız haberlere itibar etmiyoruz” diye konuştu.

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MERAL AKŞENER’İN CHP’Lİ SEÇMENLE DİYALOĞU



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’daki seçim çalışması sırasında CHP’li bir seçmenle girdiği diyaloğu nedeniyle gündemde.

CHP seçmeni bir kadın, “Siz neden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nu desteklemiyorsunuz?” diye soruyor. Akşener, “Ayrı giriyoruz kardeşim” diye yanıt veriyor. CHP’li seçmen bu kez, “Niye ayrıldınız, niye döndünüz” diye hesap soruyor.

DEM’E TEŞEKKÜR İYİ PARTİ’YE KÜFÜR

Akşener, “Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk! Niye yazık günah olsun? Oy vermeyin kardeşim. Gidin CHP’yi destekleyin seçtirin. DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz! Hadi be!” diye tepki gösteriyor.

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Siyasi iletişim açısından yanlış bir dil. Akşener’in kaybettiği nokta burası. Burası tamam.

YANLIŞ KURGU

Ayrıca Akşener, partisini yanlış kurguladı. Sanki CHP’ye seçim kazandırma partisi gibi bir misyonu oluştu. 2018 ve 2019 seçimlerinde hiçbir karşılık almadan CHP’ye seçim kazandırdı. Ne zaman ki, CHP ile ittifak yapmadı işte o zaman linç edilmeye başlandı.

DEMİREL VE ECEVİT’E YAPILMADI

Meral Akşener yine de iyi dayanıyor. Demirel ve Ecevit’in 50 yıllık siyasi hayatları boyunca yaşamadıkları linci Meral Akşener, seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararını aldığı günden bu yana yaşıyor. Partisi parçalanmaya çalışılıyor.

ECEVİT VE MUHARREM İNCE’YE OPERASYON



Bir dönem adı dağlara taşlara yazılan Bülent Ecevit, 12 Eylül’den sonra CHP ile yollarını ayırdığı için “Bir bölen” olmakla suçlanmadı mı?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Türk siyasi tarihinin en karanlık operasyonlarından birine maruz kalıp, geri çekilmek zorunda bırakılmadı mı?

Aynı operasyon Meral Akşener’e çekiliyor.