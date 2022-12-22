İmamoğlu konusunda hava döndü

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Daha önce Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı kürsüye çıkarıp konuşturan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu söz konusu olunca, bu jesti yapmayı çok görmüştü. İmamoğlu’nun yüzüne baka baka, “Herkes Bay Kemal’i beklesin” demişti.

KULAĞIMA FISILDANAN

CHP grubuna ilişkin notlarımı cebime koymuş, Meclis kulislerinde dolaşıyordum. Kulağıma, “Yarın Meral Akşener tarihi açıklamalar yapacak” diye fısıldandı. İşi daha ileri götürüp, “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu konuşturmadı ama Akşener, misilleme yapıp İmamoğlu’nu, İYİ Parti grubunda kürsüye çıkaracak” diyenler oldu. Onlara, “Yok. O kadar da olmaz. O zaman İmamoğlu’nun CHP’den kopuş süreci başlar” diye itiraz etmiştim. Doğru yapmışım.

Ama yine de hem bir gün önce dolaşıma sokulan “Tarihi açıklamalar yapacak” kulisi hem de Kılıçdaroğlu’nun, “Bir parti, diğerinin içişlerine karışmamalı” diye Akşener’e gönderdiği ültimatom nedeniyle Meral Akşener’in grup konuşmasını dikkatle dinledim. Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’na vereceği yanıtı merak ediyordum.

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DOĞRUDAN YANIT VERMEDİ

Akşener, Kılıçdaroğlu’na yanıt vermekten kaçındı. Kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık vermek yerine iktidarı hedef almayı tercih etti.

CHP’ye yakın medyada Ekrem İmamoğlu kararını Saraçhane şovuna çevirmekle, İmamoğlu ile birlikte Kılıçdardoğlu’na kumpas kurmakla, siyasi yasak kararını sevinçle karşılayıp çak yapmakla suçlanmasına rağmen Akşener, iktidara yakın medyayı hedef aldı. “Ortada kuyu var, yandan geç” demeyi tercih etti. Kılıçdaroğlu’na yanıt verip gerilimi tırmandırmamayı tercih etti. Akşener, tecrübeli bir politikacı. CHP’ye yönelik söylenecek her şeyi söylüyor, Saraçhane mitinginde olduğu gibi yapılacak her şeyi yapıyor ama bir noktaya gelince vazoyu çatlatmamaya özen gösteriyor. Çünkü 6’lı Masa’yı dağıtan olmak istemiyor.

Ama yine de satır aralarında verdiği mesajlar vardı.

KILIÇDAROĞLU’NA HATIRLATMA

1) “Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam, bu defa da Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum” sözleriyle Kılıçdaroğlu’na, ‘Unutma, o gün senin yanındaydım’ mesajını verdi.

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MANSUR YAVAŞ’A İMA

2) Akşener, ne zaman Ekrem İmamoğlu’nu ansa mutlaka Mansur Yavaş’ı da eklemeyi unutmuyor.

“Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkanı koyarsa bu sefer de bir saniye düşünmeden onun yanında dimdik dururuz” diyerek ‘Mansur Başkan yarın bu işler senin de başına gelebilir’ dedi.

SEN NEYMİŞSİN MERAL ABLA

3) Akşener ile İmamoğlu’nun çak yapması ve Kılıçdaroğlu beklenmeden Saraçhane’nin Akşener ile İmamoğlu’nun gövde gösterisine çevrilmesi üzerine yapılan yorumlar belli ki Akşener’i fena halde kızdırmış. “Milletvekilimsi troller, bakanımsı troller, gazetecimsi troller ‘Hayır, operasyonu Meral Akşener yaptı’ diyor. Sen neymişsin be Meral Akşener” dedi.

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MUHALİF MEDYAYA

4) Akşener, muhalif medyaya ise, “Başka bazı ahmaklar da buna inandı! Ha ha ha!” dedi. Bakalım muhalif medya bu “ahmaklar” töhmetinin altından nasıl kalkacak.

ERDOĞAN’DAN ÜÇ MESAJ

Meral Akşener’i izledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceğini merak ettiğim için AK Parti grubuna geçtim. AK Parti grubunda Ekrem İmamoğlu konusunda baskın bir gündem maddesi olmadığı dikkatimi çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan değinmese niye değinmedi denilmezdi. Daha önce “Ben eski futbolcuyum. Kaleyi boş görünce çakacaksın” demişti. Öyle yaptı.

1) Erdoğan, 6’lı Masa için, “Herkesin arkasından iş çevirdiği bir garip masa” dedi. Son 1 haftadır çevrilen dolaplar dahi Erdoğan’ı doğrulamıyor mu? En sonunda Kılıçdaroğlu gibi sakin biri bile isyan etmek zorunda kaldı.

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2) Muhalefet ne yaptı ne etti, İmamoğlu kararının 6’lı Masa’yı karıştırmasını başardı. Erdoğan, “Yasak kararını alır almaz bir sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak kutlayanı mı ararsınız... Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi hesaplar yapanı mı ararsınız... Maşallah tekmili birden ortaya döküldü” diyerek o noktaya işaret etti.

OĞLUNU AKŞENER’E KAPTIRMA

3) Bizde siyaset çok sert yapılıyor. Ama siyasete mizah karışınca ortaya çok keyifli benzetmeler çıkabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “CHP’nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor? ‘Biz baba-oğul gibiyiz’ bunları duyunca biz de içimizden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demekten öte duramadık” dedi. Erdoğan arkasından “şaka bir yana” diye ekledi ama şaka maka, mesajını verdi.

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Kılıçdaroğlu’na, ‘Ekrem’e sahip çık yoksa Akşener’e kaptıracaksın’ mesajını verdi.

Siyaset ne tuhaf bir iş. Bir hafta önce İmamoğlu kahramandı, 1 hafta içinde siyasi mizah konusu oldu.

İMAMOĞLU’NU BİTİRDİLER Mİ

Son bir not yazmadan yazımı bitirmek istemiyorum.

Ankara’da hava döndü. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ölesine savunanlar dahi, “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa, İstanbul’u AKP’ye kaptırırız. o nedenle İstanbul’da kalmalı” demeye başladı. İYİ Parti ve AK Parti gruplarını yazdım ama kulisi CHP’den vereyim. Ekrem İmamoğlu, “Erdoğan’ın karşısında rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar ya da sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum” demişti.

Ama Kılıçdaroğlu onu yedek futbolcu olarak bekletmeye devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun onu oyuna alma gibi bir niyeti yok.

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu elele verip Ekrem İmamoğlu’nu bitirdiler. İşin mizahını yapmak da Erdoğan’a kaldı.