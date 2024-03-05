İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi

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Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kesmek için hamle üstüne hamle yapıyordu. Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya çağırıyor. Ahlatlıbel’de, “İstanbul’un sorunlarına odaklan. Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkla” diye baskı yapıyordu. İmamoğlu ise cumhurbaşkanı adayı gösterilmeyeceğini fark etmişti. Kılıçdaroğlu’ndan bunu rövanşını almak için hazırlık yapıyordu.

BABA OĞULLARDI

O süreci yakından takip ediyor, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki güç mücadelesini yazıyordum. İmamoğlu, “Sevgili genel başkanımla aramı kimse açamaz” diye açıklama yapıyor, Kılıçdaroğlu ise “Ben Ekrem İmamoğlu’yla baba oğul ilişkisi içindeyim” diye konuşuyordu.

Tarih bazen gecikir ama talih gecikmez.

KILIÇDAROĞLU’NU TASFİYE ETTİ

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki can ciğer kuzu sarması görüntüsü seçimlere kadar sürdü. Seçimden sonra bayrağı ilk açan Ekrem İmamoğlu oldu. Kılıçdaroğlu bir de baktı ki, Ekrem İmamoğlu tarafından tasfiye edilmiş. Siyasette Brutus kuralı bir kez daha işlemişti. İkinci Brutus olayını ise Özgür Özel yaşatmıştı.

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DOĞRULARI YAZMAK

O zaman çıkıp, hani siz baba oğul gibiydiniz? Hani ben aranıza fitne sokmaya çalışıyordum diye yazabilirdim. Çünkü yazdıklarım doğru çıkmıştı. Ama yazmadım. Çünkü doğruları yazmak zaten benim görevimdi.

İMAMOĞLU-ÖZGÜR ÖZEL ÇEKİŞMESİ

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun arası birkaç yıl iyiydi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreciyle birlikte araları açılmaya başladı. Ama Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun arasının açılmasına birkaç ay yetti. 5 Ağustos’ta CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’na karşı ikisi güç birliği yapmıştı. Ama benzer çekişme bu kez Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşanmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nu devirmek için işbirliği yapan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun arasına kara kedi girdi.

İLK MÜDAHALE

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki ilk güç savaşı hemen kurultaydan sonra başladı. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’ni dizayn etti. Özellikle kritik adamlarını teşkilat, seçim işleri başkanlığı, mali işler, genel sekreterlik gibi kilit mevkilere yerleştirdi. Böylece Özgür Özel’e kımıldayacak hal bırakmadı. “Seni ben seçtirdim. Partiyi de ben yöneteceğim” mesajını verdi.

KAPIŞMA

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Belediye başkan adaylıklarının belirlenme sürecinde ise Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu sık sık karşı karşıya geldi. Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere alan açma çabasına İmamoğlu izin vermedi. Size iki isim arasında geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum.

5 Ocak günü Ekrem İmamoğlu’nun lansmanı vardı. Özgür Özel toplantıya katılmış, ancak önce aday sonra parti genel başkanının konuşması gerekirken, önce Özgür Özel sonra İmamoğlu konuşmuştu. O zaman, “partinin gerçek lideri Ekrem İmamoğlu, emanetçisi ise Özgür Özel” yorumları yapılmıştı.

YEMEKTE YAŞANANLAR

İşte o toplantıdan önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yemekte buluşuyorlar. Yanlarında İmamoğlu’nun en güvendiği isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek var. İmamoğlu, İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine kimseyi karıştırmayacağını Özgür Özel’in yüzüne karşı söylüyor. Bazı illerde belediye başkan adaylıklarının belirlenmesinde Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’dan kaynaklı sıkıntılar olduğunu anlatıyor. “İstanbul’u ben belirleyeceğim. Geri kalanı Gökhan sana anlatır. Şimdi benim gitmem gerekiyor” diyor ve kalkıp gidiyor.

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Özgür Özel de İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarının ilan edildiği tanıtım toplantısına katılmıyor.

AFİŞ KRİZİ

Bir de afiş krizi var. Ekrem İmamoğlu bilboardlara asılmak üzere afişler hazırlatıyor. Özgür Özel, İmamoğlu ile afişlerde kendi fotoğrafının da yer almasını istiyor. Ama İmamoğlu bunu kabul etmiyor. Böylece İstanbul’daki seçim afişlerinde Özgür Özel yer alamıyor. Dahası Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da seçim kampanyasını kendisinin yürüteceğini belirtiyor. Özgür Özel’i İstanbul’da istemiyor. Özgür Özel CHP Genel Başkanı ama Ekrem İmamoğlu istemediği için İstanbul’daki seçim kampanyasına katılamıyor.

Belki bu yazıdan sonra İmamoğlu yumuşar Özgür Özel’in de birkaç ilçede miting yapmasına izin verir.

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1 NİSAN HESAPLARI

Ama asıl kulisi sona sakladım. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u kaybederse CHP’nin başına geçmek için 1 Nisan günü harekete geçer yorumları yapılıyordu ama İmamoğlu şimdiden harekete geçmiş bile. Ama kazansa da kaybetse de Özgür Özel’i tasfiye etmek için düğmeye bastığı söyleniyor. Seçimleri kaybederse CHP’nin başına geçmek için harekete geçeceği, seçimi kazansa dahi Özgür Özel’i genel başkanlıkta tutmamakta kararlı olduğu konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU KUŞKUSU

Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile ilişki kurması İmamoğlu’nu rahatsız etmiş. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu’nun kendisine karşı ittifak yapabileceklerinden kuşkuluymuş. Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman arkasından ağlayan tek kişi Özgür Özel’di. İlk ihaneti o yaptı. Kurultaydan sonra ise Kılıçdaroğlu’na yaklaştı. Ekrem İmamoğlu da “Kılıçdaroğlu’na ihanet eden bana haydi haydi ihanet eder” diye düşünüyormuş. Ona göre Özgür Özel’i tasfiye etmek için tedbir geliştirmiş.

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EKREM’İ SIRTINDAN AT DEMİŞTİ

Hatırlarsanız Özgür Özel, CHP genel başkanlığını devralmadan önce eşiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu orada, “Ekrem’i sırtından at yoksa emanetçi genel başkan olmaktan kurtulamazsın” demişti. Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkan adayları belirleme sürecine müdahale etmesi üzerine Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan destek istemişti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAZIRLIĞI

Tabii Özgür Özel’in attığı her adım genel merkezdeki adamları tarafından Ekrem İmamoğlu’na anında bildiriliyor. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki yakınlaşmadan dolayı rahatsız. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in kendisine karşı güç birliği yapmalarından endişe ediyor. O nedenle şimdiden 1 Nisan için kollarını sıvamış durumda.

GÖKHAN GÜNAYDIN MI

Seçimi kaybederse CHP genel başkanı olmak için harekete geçecek. Seçimi kazandığı taktirde İmamoğlu’nun olağanüstü kurultayı toplayıp Özgür Özel’i devirmek için düğmeye basacağı söyleniyor. Özgür Özel’e güvenmediği için onun yerine Gökhan Günaydın’ı CHP’nin başına geçirmeyi planladığı konuşuluyor.

İmamoğlu seçimi kazansa da kaybetse de 1 Nisan’dan sonra Özgür Özel için tehlike çanları çalıyor.