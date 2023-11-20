İkinci ‘One Minute’

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Gazze katliamının vahşet boyutuna ulaştığı bir dönemde Almanya’da İsrail’in uşağı haline gelmiş olan batı dünyasına ikinci “One Minute” çekti.

Zeytin Dalı operasyonu sırasında PKK yanlısı haberlere imza atan Alman gazetecinin sorusuna ve Almanya Başbakanı Scholz’un Hamas’ı suçlayan, İsrail’in uyguladığı soykırımı haklı göstermeye çalışan açıklamalarına hak ettikleri cevabı verdi. İnsanlığın vicdanı, Gazze’deki masumların sesi oldu.

HOLOKOST GERÇEĞİ

İkinci Dünya Savaşı’nda gaz odalarına gönderdikleri, toplama kapmlarında katlettikleri Yahudilerin faturasını Gazzeli masumlar üzerinden ödemeye çalışan Almanya’ya, gözlerinin içine baka baka soykırımcı olduklarını hatırlattı. Holokost gerçeğini yüzlerine vurdu. Hem de bunu bizzat kendi evlerinde yaptı.

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Sanki sadece 7 Ekim ve sadece Hamas var. Peki; 7 Ekim’den sonra katledilen 5 bini aşkın çocuk ve 14 bine yaklaşan masum insanların hayatı size bir şey ifade etmiyor mu?

GURUR DUYDUM

Hele Alman gazetecinin Eurofighter uçağı alımı üzerinden Türkiye’yi tehdit etmesine karşılık 10 numara beş yıldız cevabını verdi.

O anda iyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. İnsanlığın sesi, cesur bir lider olan Erdoğan’la gurur duydum. Onur duydum.

YEMEKTEKİ HAVA

Ha bu arada edindiğim bilgiye göre, Almanya Başbakanı ile yemek olumlu bir atmosferde geçmiş. Scholz bu konulara hiç değinmemiş. Erdoğan’a karşı oldukça saygılı davranmış. Eurofighter uçaklarına karşılık İHA ve SİHA satışları gündeme gelmiş. Bunu içimizdeki Alman kompleksliler korkmasın diye yazdım.

ÖZGÜR ÖZEL DOĞRU SÖYLÜYOR MU

17 Kasım tarihli yazımda Kemal Kılıçdaroğlu’nun devir teslim töreninden önce evinde kendisini ziyaret eden Özgür Özel’e, “Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek olurum” dediğini yazmıştım.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ses çıkmadı. Özgür Özel de, “Yok katiyen Kemal Bey bana öyle bir şey demedi” demedi. Diyemez de. Çünkü kaynağıma güveniyorum.

Peki Özgür Özel ne yaptı? Gazetecilerin sorusu üzerine, “Abdulkadir Selvi, CHP kurultayına en çok ilgi gösteren köşe yazarıydı. İlk baştan itibaren son güne kadar ne dediyse boş çıktı. Söylediklerinin hepsi yanlış çıktı” dedi.

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Şimdi söylediklerinin hepsi boş çıkmış, yanlış çıkmış bir yazar olarak CHP kurultayından önce Özgür Özel’e hiç şans tanınmadığı, banko Kılıçdaroğlu denildiği tarihlerde yazdığım yazılardan birkaç alıntı yapmak istiyorum.

ANKETTEN KILIÇDAROĞLU MU ÖZGÜR ÖZEL Mİ ÇIKAR

11 Eylül 2023, yazımın başlığı, ”Anketten Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi çıktı?”

Betimar’ın anketinden Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili verileri paylaşıyorum.

‘CHP seçmeni Özgür Özel’in adaylığını nasıl buldu?’ sorusuna verilen yanıt:

“CHP’lilerin yüzde 46’sı Özgür Özel’in kararını doğru buluyor. Yanlış buluyorum diyenler yüzde 26 çıkarken, adaylığını destekliyorum ama zamanlamasını yanlış buluyorum diyenler yüzde 21.4 çıkıyor. Yüzde 6’lık bir kesim ise cevap vermemeyi tercih ediyor.”

Devam ediyorum.

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CHP SEÇMENİ FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Betimar, ‘Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır?’ sorusunu bir kez de CHP seçmenine sormuş. CHP seçmeni ise, ‘Özgür Özel kazanır’ diyor. Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 43.3’ü ‘Kılıçdaroğlu kazanır’ derken, ‘Özgür Özel kazanır’ diyenlerin oranı yüzde 47.6 çıkıyor. Yüzde 9.1’lik bir seçmen ise, cevap vermemeyi tercih ediyor.”

Yazımı ise, ”CHP seçmenleri, Kılıçdaroğlu için ‘artık git’ diyor” diye bitiriyorum.

ANKETTEN KILIÇDAROĞLU MU ÖZGÜR ÖZEL Mİ ÇIKIYOR?

Güvenilir anketleri dikkatle takip ederim. 24 Ekim tarihini taşıyan, “Anketten Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi çıkıyor?” başlıklı yazımda ise, Optimar’ın anketini paylaşıyorum.

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“Ankete katılanların yüzde 37.3’ü ‘Özgür Özel’ derken, Kılıçdaroğlu’nu isteyenlerin oranı yüzde 24.3 çıkıyor.”

Bu yazımı da, “Kılıçdaroğlu açısından tehlike çanları çalıyor” uyarısı ile bitiriyorum.

KILIÇDAROĞLU’NUN KOLTUĞU TEHLİKEDE DEMİŞİM

1 Kasım tarihli yazım, ”Kılıçdaroğlu’nun koltuğu tehlikede” başlığını taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun 400 farkla kazanacağını söyleyenlerin artık 100 oy farkla kazanacağını savunduğunu anlatıyorum. CHP tabanındaki değişim talebinin çok güçlü olduğuna dikkat çekiyorum. “Kılıçdaroğlu az bir farkla kazanırsa şükretsin” diyorum.

CHP KURULTAYINDAN SÜRPRİZ ÇIKAR MI

2 Kasım tarihli, “CHP kurultayından sürpriz çıkar mı?” başlıklı yazımda ise, CHP’de değişim rüzgârı estiğini anlatıyorum ve “CHP’de dananın kuyruğu kurultay salonunda kopacak. Her şey olabilir. CHP kurultayından sürpriz çıkabilir” diyorum.

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ÖZGÜR ÖZEL’İN ÖNGÖRÜSÜ

Ha öngörüye gelince. Özgür Özel kadar öngörülü olmadığım kesin. O nedenle öngörülü olacaksan Özgür Özel gibi olacaksın diyor.

Özgür Özel ne demişti? “Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AKP’li ya Cumhur İttifakı trolu çıkar.”

CHP GRUBUNU İZLEMİŞTİM

Özgür Özel, doğru söylüyor. CHP’yi kurultaydan sonra da takip ettim. Eğer Gazze savaşı olmasa daha sıkı takip ederdim. Özgür Özel’in Genel Başkan olarak katıldığı ilk grup toplantısını da izledim. Gece İstanbul’da yayındaydım. Onu izlemek için Ankara’ya döndüm. Burada sözü Özgür Özel’e bırakıyorum.

“Kurultaydan sonraki süreçte de çok dikkatle bizi takip ediyor, hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum, sizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultaydan sonra yaptığı ilk grup toplantısını salı günü izlediniz. Abdulkadir Selvi de izlemiş. ‘Coşku yoktu, ilgi yoktu, izleyenler sakin ve mutsuzdu’ dedi. Eğer Abdulkadir Selvi doğru söylüyorsa, siz takdir edin. Orada hepiniz CHP’den coşkulu, CHP’den salonlara sığmayan, CHP’nin müthiş bir moralle yapılan grup toplantısı diye anons çektiniz. Abdulkadir Selvi o salonda heyecan görmemiş, bugün de Abdulkadir Selvi’nin söyledikleri o gün söyledikleri kadar doğru. O gün yaptığı değerlendirmeler hangisi doğruysa, bugün de o doğrudur.”

NE YAZMIŞIM?

Madem söz konusu olan doğru değerlendirme, o zaman CHP grubundan izlenimleri paylaştığım yazımın ilgili bölümünü aktarıyorum.

“İlk grup toplantısı olması nedeniyle heyecan vardı. Özgür Özel de heyecanlıydı. Grup toplantısına girerken, “Salon doldu mu?” diye sorma gereği duydu. CHP grubu il başkanları ve milletvekilleriyle birlikte ortak toplandı. Kalabalıktan dolayı gazetecilere yer kalmamıştı. Özgür Özel salona girince de kürsüye çıkınca da alkışlandı. ‘Kral öldü, yaşasın yeni kral’ durumu. Siyasetin gerçeği bu. Ama Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il başkanları ve milletvekilleri durgundu.”

Yazdıklarım ortada. Takdir sizin.