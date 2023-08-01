İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Failleri yakaladık olayı aydınlatacağız’

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Bir grup, tekel bayisine baskın yapıyor. Sonrasını biliyorsunuz. Tezgâhın arkasında üstüne çullanıp kafasına bastırdıkları Yunus Emre Erzen’i kafasına sıkarak infaz ediyorlar. O sırada yanında olan arkadaşı Batuhan Bayındır’ı da öldürüyorlar. Önce baskını gerçekleştirenlerden Murat Özbay ile Servet Özbay yakalandı. Dün akşam saatlerinde de Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay yakalandı. Böylece bir olayın faili meçhul kalmasına izin verilmedi. Bu olay daha önce birlikte ticaret yapmış iki aile arasında bir husumetmiş. Alacak verecek meselesiymiş. Şimdi o para fidan gibi iki genci geri getirecek mi?

İÇİŞLERİ BAKANI TOPLANTIDAYDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile, İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı asayiş toplantısından sonra konuştuk. Tabii ki gündemimizde Esenyurt’taki olay vardı. İçişleri Bakanı İstanbul’daki asayiş durumuna ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Yerlikaya söze, “Dün gece saat 03.00’te ikinci şahsı tespit edip hemen o saatte aldık. Şimdi diğer iki şahsın peşindeyiz. Failleri yakalayacağız. Bu olayı aydınlatacağız” diye başladı.

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ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olmadan önce İstanbul Valisi’ydi. Hem İstanbul’u hem İstanbul’daki polis teşkilatını iyi tanıyor. İçişleri Bakanı kararlı konuştu. “İstanbul polisi her zaman olduğu gibi tecrübe ve birikimiyle bu işi aydınlatmak için yoğun bir çaba gösteriyor. Ben de takip ediyorum. Gereken noktada talimat aldırıyorum. Çok üzücü bir olay. 20 yıla yakın ticaret yapmış, birbirini tanıyan iki aile arasındaki bir husumet. Bu olayı çözmek ve failleri yakalayıp adalete teslim etmek için çok titiz bir çalışma yürütüldüğünün kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Birçok olayı aydınlatıyoruz, hiçbir olayı faili meçhul bırakmıyoruz. Bu olayı faili meçhul bırakmayacağız” dedi.

BOT HESAPLAR DEVREDE

Bu olay hepimizi üzdü. Ama Türkiye’yi karalamak, dünyanın gözbebeği olan İstanbul’u kötü göstermek için organize bir şekilde hareket eden PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri de fırsatı ganimet bilip sosyal medyada harekete geçtiler. İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Sosyal medyada bu olayı gündemde tutan hesapların yüzde 52’si bilinen hesaplar. Yüzde 48’i ise bot hesaplar. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Amaçları asayiş ile ilgili olumsuz algı oluşturmak. Biz dünyanın 16’ncı büyükşehiri olan İstanbul’u biliyoruz, tanıyoruz. Ben bu ilin uzun süre valiliğini yaptım. İstanbul polisi ile birlikte şehrinizin huzur ve güvenliğiyle ilgili çalışıyoruz” diye konuştu.

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DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile sadece Esenyurt’taki üzücü olayı konuşmadık. İstanbul’un en önemli iki sorununa da değindik. Daha doğrusu Ali Yerlikaya değindi. “İstanbul’un taksi sorunu ve düzensiz göçle ilgili planlı çalışmalar yapıyoruz. Ekim-kasım ayına gelindiğinde düzensiz göçle ilgili farklı şeyler konuşacak noktaya ulaşacağız” dedi. İstanbul’da son dönemlerde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Yakalananlar süratle sınır dışı ediliyor. İnşallah bu sorun kısa sürede gündemimizde çok geri sıralara düşer.

SABIRLA, TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya ile tekrar Esenyurt’taki üzücü olaya dönüyoruz. Bakan Yerlikaya: “20 yıldır birbirini tanıyan, aralarında alacak verecek meselesi olan iki aile üzerinden İstanbul’la ilgili güvenlik endişesi oluşturulmasını doğru bulmuyoruz. Bu olayı sosyal medyada bir kampanyaya dönüştürmeye çalışan FETÖ ve PKK terör örgütlerini iyi tanıyoruz. Türkiye’ye karşı hedeflerini iyi biliyoruz. Tekrar ifade ettim, bu olayı aydınlatmak ve faillerini yakalayıp adalete teslim etmek için sabırla, kararlılıkla ve titizlikle çalışıyoruz.”

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN BİR NEFERİ OLARAK

Ali Yerlikaya çok başarılı bürokrasi ve valilik görevlerinden sonra İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi. O nedenle şu sözleri önemli: “İçişleri Bakanlığı’nın bir neferi olarak bakanlığa geldiğim günden bu yana bu olayların aydınlatılması için çalışıyorum. İçişleri Bakanlığı olarak bizim iki görevimiz var.

1- Suç işlenmesini önlemek.

2- Eğer bir suç meydana gelmişse onu aydınlatmak.

Esenyurt’taki olayda da tüm failleri yakaladık. Herkes müsterih olsun. Bu olayı aydınlatacağız.”



HESAP ZAMANI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CNN TÜRK’teki programa yetişmek için uçağa giderken Esenboğa Havaalanı yolunda konuştum. Telefonu, “İnşallah diğer iki kişi de yakalanır, adalet önünde hesap verirler” diye kapattık. Yazımın sonunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı çok kararlı gördüğümü belirterek bitirmiştim. İstanbul’a indim, Ali Yerlikaya’nın diğer iki kişinin de yakalandığı mesajını gördüm. Faillerin yakalanmasına sevindim, umutlandım. Bir de hak ettikleri cezaya çarptırılırlarsa o zaman yüreğimizdeki ateş soğuyacak. Şimdi hesap zamanı.