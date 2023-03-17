HÜDA PAR’A Gaffar Okkan ve Hizbullah sorusu

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Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu, 2000 yılında İstanbul Beykoz’da çıkan çatışmada öldürüldü. Hizbullah faaliyetlerine son verdi. Ama Hizbullah aktif olduğu dönemlerde Gaffar Okkan suikastından Konca Kuriş’in katledilmesine kadar bir dizi cinayete imza attı.

Terör örgütünün adı ha PKK ha DHKPC olmuş, ha DEAŞ ha Hizbullah, ne fark eder? Terör, terördür.

HİZBULLAH FOTOĞRAFLARI

Ancak HÜDA PAR seçimlerde Erdoğan’ı destekleme kararı aldı ya, Hizbullah’ın ne kadar cinayeti varsa onun faturasını HÜDA PAR’a kestiler. Oysa HÜDA PAR, Hizbullah’tan tam 12 yıl sonra kurulmuş bir siyasi parti. Ama olsun, Erdoğan’ı desteklemeleri onlar için yeter. Oysa HÜDA PAR Kılıçdaroğlu’nu desteklese Seyyidler Partisi ilan edilirdi.

PKK’YI HATIRLATACAKLAR MI?

Kılıçdaroğlu, HDP’yi ziyaret edecek. HDP, Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. HDP’deki görüşmede belki bunu deklare edecekler.

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Peki birisi çıkıp PKK’nın bebek katili olduğunu, hedefi Türkiye’yi bölüp parçalamak olan bir terör örgütü olduğunu hatırlatacak mı? Kılıçdaroğlu’na “Sen eli kanlı PKK terör örgütünün uzantısı olan HDP ile işbirliği yapacak mısın?” diye soracak mı?

Sizce?

HİZBULLAH’IN DEVAMI MISINIZ?

Çarşamba günü CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na sorular sorduk.

SORU- Sizin Hizbullah’la ilgili sorular sorulduğunda net cevap vermediğiniz söyleniyor. Bu yönde eleştiriliyorsunuz. HÜDA PAR olarak siz Hizbullah’ın devamı mısınız? Gaffar Okkan, Konca Kuriş ve İzzettin Yıldırım cinayetlerini onaylıyor musunuz?

YAPICIOĞLU- Kim bir kimseyi kasten, haksız bir yere öldürürse bu dünyada cezası idam olmalı, ahirette de benim inancıma göre kutsal kitabımın bana öğrettiği şudur ki, onun cezası ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Şiddetin her türlüsünü reddettiğimizi söyledik. Hiçbir cinayeti tasvip etmeyiz. Bize birçok televizyon kanallarında bu soru soruldu, (Hizbullah’ın devamı mısınız?) biz kimsenin devamı değiliz. Biz hiç kimsenin uzantısı değiliz.

HİZBULLAH SORUSU

SORU- Siz Hizbullah’ın devamı değil misiniz?

YAPICIOĞLU- Değiliz. Bak bunu çok net söylüyorum. Bunu onlarca defa söyledim.

Biz Hizbullah’ın devamı falan değiliz. Onun mirasçısı değiliz. Biz başka bir örgütün de devamı ya da siyasi kolu değiliz. Bizim devamı olduğumuz iddiası gerçekleri yansıtmıyor.

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ÖCALAN’IN MEKTUBU MU KARAYILAN’IN AÇIKLAMALARI MI

Yıllardır Öcalan’ın mektubunu ağızlarına sakız yaptılar. Kim ağzını açacak olsa Öcalan’ın mektubu, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını öne sürdüler. Öcalan’ın mektubu da Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması da yanlıştı.

Ancak Öcalan, İmralı’da bir mahkûm. PKK üzerinde etkisinin kalmadığını da mektup bize göstermiş oldu. Ancak PKK’nın yönetildiği Kandil duruyor. PKK’nın Türkiye’yi bölmeyi hedefleyen silahlı mücadelesi devam ediyor. PKK ve YPG, ABD’nin desteğiyle Suriye’de bir PKK devleti kurmak için çalışıyor. Geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı burayı ziyaret etti. Türkiye’nin bölünmesi tehlikesi geçmiş değil. ABD binlerce TIR silah vermeye devam ediyor. PKK’nın silahlı kanadını ise Murat Karayılan yönetiyor.

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KARAYILAN’IN 14 MAYIS ÇIKIŞI

Murat Karayılan PKK’nın kanalına çıkıp 14 Mayıs seçimleri için bir açıklama yaptı. “14 Mayıs’ta yalnızca cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir” diye konuştu. 6’lı Masa’nın sözcüsü gibi konuştu. “6’lı Masa’ya operasyon çekmek istediler ama 6’lı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir” dedi. Hızını alamadı. “Önder APO’nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir” diye konuştu.

6’lı Masa ne diyecek, Karayılan’a nasıl cevap verecek diye iki gün bekledim. Ama ses çıkmadı.

MERAL HANIM SUSACAK MI?

Öcalan’ın mektubunu ağzından düşürmeyen Meral Hanım, öncelikle size sormak istiyorum. Çünkü siz aynı zamanda Türk milliyetçiliği iddiasını güdüyorsunuz. Karayılan’a, sen kim oluyorsun, biz demokratik bir yarış yapıyoruz, sen bir teröristsin, terörü bırakmadan konuşamazsın, sen önce şehitlerimizin hesabını ver, öyle konuş, demeyi düşünüyor musunuz?

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KILIÇDAROĞLU SİZ NE DİYECEKSİNİZ?

Cumhurbaşkanlığına talip olan Kemal Bey, sahi siz Karayılan’a, bu seçim bizim seçimimiz, sen önce yaptığın terörün hesabını ver, demeyi düşünüyor musunuz?

ADAY FIRTINASI YAŞANIYOR

Seçim gongu çaldı, milletvekili adaylığı için müracaatlar başladı. İktidarıyla, muhalefetiyle tam anlamıyla bir adaylık fırtınası yaşanıyor.

REMZİ PAŞA ADAY OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın özel kalem müdürü Remzi Paşa AK Parti’den milletvekili adaylığı için müracaat etti. FETÖ’nün darbe girişiminden sonra Hulusi Akar’ın özel kalem müdürlüğü görevini üstlenen Remzi Albasan, Astsubay olarak girdiği TSK’da generalliğe yükselen ilk isim oldu. Arkasında bir başarı hikâyesi var. Remzi Paşa’nın, “Ortadoğu’da Türk Askeri Misyonu” kitabı ise bölgedeki varlığımızı stratejik açıdan anlatıyor.

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Remzi Paşa TSK’daki birikimini siyasette değerlendirmek üzere AK Parti’den milletvekili aday adayı olarak yola çıktı.

ÇORUM ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ GÜL

Zeki Gül’ü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu günden beri tanıyorum. Çorum Belediye Başkanı olarak güzel hizmetlere imza attı. Dürüstlüğü ile ön plana çıkan bir isim oldu. AK Parti’nin Çorum’da yüksek oy oranlarına ulaştığı dönemlerde onun katkısı vardı. Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanlığı’ndan sonra Çevre Bakanlığı’ndaki görevi sırasında Türkiye’ye hizmet etti.

Bazı siyasetçiler vardır yük olur, bazı politikacılar vardır yük alır. Zeki Gül yük alan, saygın siyasetçilerden biri olarak AK Parti’den Çorum’da milletvekilliğine aday oldu.

ERDOĞAN’IN DOKTORU AHMET ÇOTUK SİYASETTE

Ahmet Çotuk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fizyoterapisti olarak en yakınındaki isimlerden biriydi. Ama bunu hiçbir zaman ön plana çıkarmadı. Hatta 15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler Marmaris’e baskın yaptıklarında Ahmet Çotuk ve sağlık görevlileri kurşunların arasında kalmışlardı. FETÖ’cüler ölü ya da diri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ele geçirmek istiyorlardı. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibinin bulunduğu otele silahlı baskın yaptılar. Ahmet Çotuk o çatışmayı baştan sona yaşadı. Her defasında “Marmaris baskınını kitap yap” diye öneride bulunduğum Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak siyasete atıldı. AK Parti’den milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu.

Siyasette güzel insanların sayısının artması dileğiyle...