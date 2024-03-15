Hilmi Başkan Ferrero savaşını kazandı

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Başkan Hilmi Güler’in bu mücadelesini 22 Ağustos 2022 tarihli Hürriyet’te “Ordu belediye Başkanı Hilmi Güler: Fındık için savaşacağım” diye manşetten duyurmuştuk. Karadeniz’deki fındık üreticisini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ferrero firmasına karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Ferrero hakkında 2022 tarihinde soruşturma açan Rekabet Kurulu firmanın alım gücünü kullanarak fındık alım fiyatlarının düşmesine neden olduğu sonucuna vardı. Ferrero firması Rekabet Kurulu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatının altında alım yapmayacağı yönünde taahhütte bulundu.

İtalyan firma bunu kamuoyuna açıklayacak. Ferrero firması Nutella, Kinder, Ferrero, Rocher ve Raffaello ürünlerinin üreticisi.

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SAVAŞACAĞIM DEMİŞTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Ordu’nun fındığı için savaşacağını belirterek, “Fındığı birkaç spekülatörün insafına bırakamayız. Buna yeni bir boyut kazandıracak çalışmalar içindeyiz” demişti.

SÖZÜNÜ TUTTU

Bu aslında sadece Ordu için değil Karadeniz’deki tüm fındık üreticileri için verilen bir savaştı. Hilmi Güler sözünü tutup, Ferrero firmasının rekabet koşullarını ihlal ettiği ve düşük fiyatla alım yaparak fındık üreticisini zarara uğrattığı gerekçesiyle Rekabet Kurulu’na şikâyette bulunmuştu.

ÇEAŞ VE KEPEZ MÜCADELESİ

Enerji Bakanlığı döneminde Uzan’lara karşı Kepez ve ÇEAŞ soruşturmalarını açan Hilmi Güler, İtalyan Ferrero firmasının üreticinin elinden fındığı düşük fiyatla almanın önüne geçmek için farklı bir yöntem kullanmış. Ordu Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Tarım Şirketi üzerinden fındık üretimi yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte fındık üreticisi bazı firmalar, Ferrero firmasının alım gücünü kötüye kullanarak fındık fiyatlarının düşmesine neden olduğu iddiasıyla Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu.

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MONOPSONİ YÖNTEMİ

Böylece Ferrero firmasının piyasada “monopsoni” işlemi yaptığını savundular. Monopsoni yöntemi, firmanın alım gücünü kötüye kullanarak açıklanan taban fiyatın da altında alım yapması anlamına geliyor.

TESPİT EDİLDİ

Rekabet Kurulu, soruşturma sonucunda Ferrero firmasının, “monopsoni” yöntemiyle piyasayı domine ettiği sonucuna varıyor. Bunun üzerine Ferrero firması cezai yaptırımdan kurtulmak için resmi olarak ilan edilen fındık taban fiyatlarının altında bir alım yapmayacağı yönünde Rekabet Kurumu’na taahhütte bulundu. Ferrero’nun bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

DEVRİM GİBİ BİR KARAR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kararın başta Ordu olmak üzere fındık üreticisinin mağduriyetinin önüne geçeceğini belirtti.

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REKABET KURULU AÇIKLAMASI

Hilmi Güler “Fındık üreticisinin emeğini koruma adına bu devrim gibi bir karar. Söz verdiğimiz üzere mücadele ettik ve Fındık üreticisinin hakkının yenilmesinin önüne geçtik” dedi.

Rekabet Kurulu’nun resmi internet sitesinde yer alan 14 Mart tarihli açıklamada, “Ferrero Soruşturmasındaki Rekabetçi Endişelere Son” denildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturma Ferrero tarafından getirilen ve Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütlerle sona erdirilmiştir.”

KULLANDIĞI YÖNTEMLER

1- Ferrero firması fındık piyasasında kartel oluşturmak için fındık üreticisine önceden ödeme yaparak ucuza kapatıyor.

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2- Bölgede “alivre” denilen sistemle fındık üreticisine önceden ödeme yapıyor, ürünü aldıktan sonra nihai olarak hesaplaşıyorlar.

3- Kaliteli fındığı alıp kendi ürününde kullanan ya da ihraç eden firmalar, düşük kaliteli fındığı ise depolayıp yüksek fiyattan piyasaya sürüyor

FERRERO TAAHHÜTTE BULUNDU

TMO’dan sonra en büyük fındık alıcısı olan Ferrero firması Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık taban fiyatını açıkladıktan 33 gün sonra fiyat açıklayarak fiyatların düşmesine neden oluyordu. Ferrero firması artık bunu yapamayacak. Çünkü firma Rekabet Kurulu’na düşük fiyatla alım yaparak fındık üreticisini mağdur etmeyeceği yönünde yazılı taahhütte bulundu.

KARAR NE SAĞLAYACAK

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1- Bu kararla birlikte milyonlarca fındık üreticisinin mağduriyetinin önüne geçilecek. Çünkü Ferrero firması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak fındık taban fiyatlarının altında bir fiyat veremeyecek.

2- Fındık kırma firmalarında çalışan 14 bin kadının işsiz kalmasının önüne geçildi.

3- Rekabet Kurumu’na Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı fiyatın altında alım yapmayacağı taahhüdünde bulunan Ferrero firması bunu ayrıca kamuoyuna açıklayacak.

4- Firma kabuklu fındık alım fiyatlarında rekabet kurallarını ihlal etmemeye dikkat edecek.