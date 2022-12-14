H.K.G. davası öne çekildi tutuklama istendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada istismar iddialarını tam bir facia olarak nitelendirmiş ve “Davayla ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor” demişti.

AİLE BAKANLIĞI BAŞVURUDA BULUNDU

Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın çabaları sonucunda dava 30 Ocak 2023 tarihine çekildi. 30 Ocak günü H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatma Gümüşel ve sanık Kadir İstekli hâkim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Hanım başından itibaren bu davanın takipçisi. Daha kabine toplantısı başlamadan önce 12 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde Aile Bakanlığı H.K.G. ile ilgili davanın öne çekilmesi ve sanık Kadir İstekli’nin tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunuyor.

KATALOG SUÇ

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Aile Bakanlığı’nın başvurusunda H.K.G. ile ilgili dosyanın incelendiği iddianamede yer alan suçun, CMK’nın 100. Madde’si kapsamında düzenlenen, “Katalog suç” kapsamına girdiği belirtiliyor.

BAKANLIĞIN ÜÇ TALEBİ VAR

Bakanlığın başvurusunda, üç nokta üzerinde duruluyor.

1- H.K.G. ile ilgili dava, sistematik cinsel istismar olması nedeniyle CMK’nın 100. Madde’sine göre “Katalog Suç” kapsamında kabul ediliyor. Bu nedenle sanık Kadir İstekli hakkında verilen adli kontrol şartı yetersiz görülerek tutuklanması talep ediliyor.

2- Davayla ilgili kamuoyunda oluşan infial nedeniyle sanık Kadir İstekli’nin kaçma şüphesi uyandığı için tutuklanması isteniyor.

3- Olayın kamuoyunda yoğun olarak tartışılması nedeniyle H.K.G. açısından bir güvenlik ve gizliliğin ihlali sorunu oluştuğu belirtiliyor. Sanık Kadir İstekli’nin mağdureye zarar vermesinin de söz konusu olabileceği gerekçesiyle tutuklanması talep ediliyor.

Aile Bakanlığı’nın başvurusunda,

1- Duruşmanın yakın bir tarihe çekilmesi...

2- Sanığın tutuklanması...

3- H.K.G.’nin ve çocuğun daha fazla mağdur olmaması için gizlilik talep ediliyor.

Aile Bakanlığı ve H.K.G.’nin avukatının başvurusu üzerine 22 Mayıs’ta görülecek olan dava 30 Ocak tarihine çekildi.

Böylece davada yeni bir sürece girildi.

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BEKİR BOZDAĞ: KILIÇDAROĞLU BUYURSUN ÇAYIMI İÇSİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürümüştü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığın H.K.G. konusunda sessiz kaldığı iddialarına tepki göstermiş, “Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor” demişti.

Bekir Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi kendisiyle yine görüşürdüm” diye açıklama yapmıştı.

BEKİR BOZDAĞ’DAN YENİ DAVET

Peki bu davet üzerine Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme talebinde bulundu mu?

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Bu yazıyı yazdığım saate kadar Kılıçdaroğlu’nun, böyle bir girişimi olmamıştı.

Ama Bekir Bozdağ’ın daveti geçerli.

Adalet Bakanı Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nu çayını içmeye ve bu konu başta olmak üzere adaletle ilgili konuları konuşmaya davet ediyor.

Bekir Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu’na davetim geçerli. Şimdi de davet ediyorum. Buyursun gelsin çayımı içsin. Bu mesele dahil adaletle ilgili her konuda konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu isterse bugün gelebilir, isterse yarın gelebilir. Adaletle ilgili ne istiyorsa görüşmeye hazırım. Yaptıklarımızı anlatırım. Önerileri varsa kendisini dinlerim. Ne zaman istiyorsa görüşmeye hazırım” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın daveti geçerli. Kemal Bey ne zaman isterse çay içmeye bekliyor.

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BOZDAĞ NEDEN KONUŞMADI

H.K.G. konusunda Bekir Bozdağ neden konuşmuyor deniliyor. Bozdağ bu konudaki tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. “Çocuğun istismarı bir insanlık suçudur” dedi. “Çocuğun istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektedir” dedi. Daha ne desin?

BAKAN’IN AÇIKLAMASI

Buna rağmen yine de Bekir Bozdağ’a sordum. “Ben Adalet Bakanı’yım. Adalet Bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz. Bizden görüşülen davalarda tarafgirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler” dedi.

Adalet Bakanı olarak yapması gerekenleri yaptığını, hukukun işlediğini söyledi. “Şimdi bırakalım yargı görevini yapsın, hukuk işlesin, sonuçta adalet de hak da ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

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Bekir Bozdağ haksız mı?

İNSANLIK SUÇUDUR HESABI SORULMALIDIR

9 Aralık tarihli yazımda bu olayın ne insanlığa ne de İslam’a sığdığını söyledim. Olayın bir an önce aydınlatılması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrı yaptım. Duruşma tarihinin öne çekilmesini talep ettim. Ama bunun yanı sıra bu iğrenç olay üzerinden İslam’a, dindarlara saldırılmasının yanlış olduğunu söyledim.

28 Şubat’ta yaşanan örnekleri hatırlattım. Ben bu işi gündem haline getirenlerin sicillerini bilirim diyerek geçmişte bu işleri siyasallaştıranları kastettim.

Haberi yapan gazeteci Timur Soykan’a yönelik tehditlerin karşısında ilk olarak ben dururum. Çünkü haberi yaparak başarılı bir gazetecilik yapmıştır.

SİYASALLAŞTIRDILAR

Bu olay üzerinden CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, aralarında Saadet Partisi’nin Anadolu Gençlik Derneği’nin bulunduğu STK’ları tacizle, tecavüzle anılan kurumlar olarak suçladı. Kuran kurslarının kapatılmasını, hafızlık eğitiminin yasaklanmasını, tarikatların, cemaatlerin yasaklanmasını talep edenler oldu. H.K.G.’nin başına gelenleri AK Parti iktidarının kurduğu düzene bağlayıp dindarlara, muhafazakârlara parmak sallayanlar çıktı.

Benim itirazım da tam bunaydı.

H.K.G.’nin mağduriyetinin bir tarafa bırakılıp bu işin siyallaştırılmasınaydı.

DURUŞUM NET

Sanki ben Adalet Bakanlığı’na, bu iş aydınlatılsın, duruşma tarihi öne çekilsin diye çağrı yapmamışım gibi, sanki ben Duygu Delen, Pınar Gültekin, Şule Çet ve Ceren Damar olaylarında aldığım her türlü tehditlere rağmen mücadele etmemişim gibi cinsel taciz konusunda sicili kirli olan birileri beni bir yerlere çekmeye çalışıyor.

İddiaları ve mahkemeye sunulan dekontları yayınlarsam insan içine çıkamazlar

Benim ne dediğim net.

Çağrım açık. Bu iğrenç olayın aydınlatılması ve sorumlularından hesap sorulması için ne gerekiyorsa yapılsın. Ben de bunun takipçisi olacağım.