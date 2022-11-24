Esed ve Sisi ile görüşme ve kara harekâtı ne zaman

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Erdoğan, Rabia selamı vererek “Rabia” meraklılarına gereken cevabı verdi.

İstiklal saldırısı ve Karkamış’a atılan füzelerden sonra kara harekâtı beklentisi güçlendi. Erdoğan ise kara harekâtı konusunda bir anlamda adres verdi.

“Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz” dedi.

“Hava harekâtlarımızı sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz” diye konuştu.

Burada kritik cümle, “Bizim için en uygun olan vakitte” vurgusuydu.

TSK, Irak’ta Pençe Kilit operasyonunu yürütüyor. Pençe-Kilit’in aralık ayının içinde tamamlanması bekleniyor. Ondan sonra Suriye’ye yönelik kara harekâtı için geri sayımı başlatmak lazım. Bu kez çok daha geniş kapsamlı bir harekât planlanıyor.

ESED’LE GÖRÜŞME NE ZAMAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında değinmedi ama çıkışta gazeteciler, “Esed ve Sisi ile görüşme olabilir mi?” diye sordu. Erdoğan, “Olabilir. Siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartlarda adımlar atılır” dedi.

Erdoğan, “Sisi ile ikinci görüşme olur mu?” sorusuna ise, “Tarih verilir mi?” diye yanıt verdi.

Esed ve Sisi konusunda birkaç noktaya değinmek istiyorum.

1- Suriye ile doğrudan görüşüyoruz. İran ya da Rusya üzerinden mesaj verildiği yönündeki haberler doğru değil. Suriye rejimi ile görüşmeler bir süredir istihbarat servislerinin üzerindeki noktalara kadar yükselmiş durumda.

2- Esed’le 2023 seçimleri öncesinde görüşme bekleniyor. Sisi için futbol diplomasisi yöntemi kullanılmıştı. Esed’le görüşme Putin diplomasisi çerçevesinde yapılabilir.

3- Erdoğan-Esed görüşmesinden sonra Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün hızlanması bekleniyor.

SİSİ İLE İKİNCİ GÖRÜŞME NEREDE OLACAK

4- Erdoğan ile Sisi tokalaştı ama fazla gecikmeden ikinci görüşme yapılacak. Ama bu kez üçüncü bir ülkede değil, Ankara ya da Kahire’de görüşebilirler.

5- Sisi’nin Türkiye’yi, Erdoğan’ın Mısır’ı ziyareti söz konusu olabilir. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanması gündemde.

6- Erdoğan ile Sisi’nin tokalaşması dahi Yunanistan’ı panikletmeye yetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 24 saat içinde soluğu Kahire’de aldı. İkili anlaşmalar imzalandığında herhalde kalp krizi geçirirler.

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ERDOĞAN NE YAPIYOR

Demirel, “Barışmayı bilmiyorsan savaşmayacaksınız” demişti. Erdoğan ise, savaşmak gerektiği zaman savaşan barışmak gerektiği zaman barışmayı bilen bir lider. Önemli olan savaşmak ya da barışmak değil. Önemli olan savaşırken de barışırken de Türkiye’nin menfaatlerini korumaktır.

Dünya Erdoğan’ın küresel liderliğini kabullendi. Erdoğan 10 bin dolar gelir seviyesinde olan darbelerle, krizlerle boğuşan bir ülkenin lideri olarak kendini dünyaya kabul ettirdi. ABD Başkanı Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Çin lideri Şi’nin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un gücü elinde olsaydı o zaman dünya liderliği nasıl yapılırmış göründünüz.

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AKŞENER, MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK YAPTI

MECLİS’e giriş yaptığım sırada İYİ Parti grubu yeni dağılmış, Meral Akşener kürsüden yeni inmişti.

Akşener’in konuşması CHP’ye yakın muhalif medyayı çok mutlu etmişti. Ağızları kulaklarındaydı.

CHP’ye yakın muhalif medyayı bu kadar mutlu ve mesut eden, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği yanıttı.

Akşener, “Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz” dedi.

Buraya bir virgül koyup tartışmanın başladığı noktaya dönmek istiyorum.

ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya gezisi dönüşünde gazetecilerin İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin muhalefetin tutumuyla ilgili sorusunu cevaplandırırken, İYİ Parti’yi 6’lı masadan ayıran bir yorum yapıyor.

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“Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İYİ Parti’nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir“ diyor.

AKŞENER TERSİNİ YAPTI

Bu açıklamada İYİ Parti’yi rencide edecek ne var? Tam aksine 6’lı masa içinde İYİ Parti’nin konumunu güçlendirmeye dönük bir adım. CHP ile HDP konusunda, Hüseyin Baş’ın 6’lı masaya girmesi ve başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği konusunda görüş ayrılıkları yaşayan Akşener bunu bir koz olarak kullanabilirdi.

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Ama Akşener, tam aksine, “Kumar masasında olmayız” diye bir yanıt verdi.

Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da demokrasinin ürünüdür. Her iki ittifak da milli iradeyi temsil eder. Siyasi partilerin oluşturduğu bir ittifak kumar masası olarak tanımlanır mı? O zaman 6’lı masa ne masası?

KUMARHANE BENZETMESİ

Yanlışını düzeltmesi beklenirken Akşener, tam tersini yaptı. Bu kez “Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz” dedi.

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı makamını kumarhaneye benzetmesini yadırgadım. Çünkü orası tarihte 16’ncı Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı.

MİLLİ İRADENİN SEMBOLÜ

Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Cumhurbaşkanlığı makamı milli iradenin temsil edildiği bir yerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün var yarın yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti de Cumhurbaşkanlığı makamı da ilelebet yaşamaya devam edecek.

DARBEYLE GELMEDİ

Ayrıca Erdoğan oraya gasbederek oturmadı. Meral Akşener’in de katıldığı seçimlerde 26 milyon 300 bin vatandaşımızın oyunu alarak geldi. Bu milletin anasının ak sütü kadar helal oylarla seçilerek cumhurbaşkanı oldu. Darbeyle gelmedi. Tam aksine orada, 15 Temmuz’da darbeyi önleyen bir lider olarak oturuyor.

MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK

Cumhurbaşkanı’nı eleştirebilirsiniz. Cumhurbaşkanı’nı seçimlerde yenilgiye uğratmak için çalışabilirsiniz. Ama milli iradenin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamını kumarhaneye benzetemezsiniz. Bu milli iradeye karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Sivil bir siyasetçiye yakışmaz. Hele hele 28 Şubat’ta demokrasi mücadelesi vermiş olan Meral Akşener’e hiç yakışmaz

Meral Hanım, bu sözü darbeciler dahi söylemedi. Darbeciler dahi Cumhurbaşkanlığı makamını kumarhaneye benzetmedi.