Erdoğan’ın yeni oyun planı Özgür Özel’in gerilim siyaseti

Bu aslında yeni döneme ilişkin siyaset okumasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in açılış resepsiyonunda CHP dışındaki tüm partilerin liderlerini etrafında toplayıp sohbet etmesi ise sadece bir fotoğraf karesi değildi. Yeni dönem Erdoğan siyasetinin resmiydi.

ÖZGÜR ÖZEL SERTLİK YANLISI

Yeni dönemde iki siyaset tarzının mücadelesine tanık olacak. Yeni dönemde Özgür Özel’in gerilim siyaseti ile Erdoğan’ın kucaklayıcı siyasetinin çarpışmasını izleyeceğiz.

Özgür Özel, gelecek sene de aynı tavrı sürdüreceklerini açıkladı. Özgür Özel, her fırsatta gerecek. Erdoğan’ı ve AK Parti’yi protesto edecek.

KUCAKLAYICI SİYASET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her fırsatta kucaklayıcı ve kapsayıcı olacak. Muhalefet partilerinin tüm renklerini etrafında toplamaya çalışacak. Diyaloğu esas alacak. Erdoğan dün milletvekillerine yaptığı konuşmada bunun ipuçlarını verdi.“Gerginlik siyasetinin, kutuplaşma siyasetinin, kamplaşma siyasetinin içinde asla olmadık, inşallah bundan sonra da olmayacağız. 86 milyonun her bir mensubunun hassasiyetini gözeten, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir tasavvurla siyaset yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BAKALIM KİM KAZANACAK

Erdoğan, yeni dönemde CHP’yi yalnızlaştırmak için mücadele edecek. CHP’yi vurdukça vuracak. Özgür Özel’i hedef aldıkça alacak. Özgür Özel’e “Kukla genel başkan” dedi. CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP’yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak.

Bakalım Erdoğan’ın kucaklayıcı siyaseti mi yoksa Özgür Özel’in sertlik siyaseti mi galip gelecek.

HEIDEGGER’İN KULÜBESİNDEN İSRAİL-HAMAS MÜZAKERELERİNE



MİT Başkanı İbrahim Kalın bunca yoğunluğu arasında “Heidegger’in Kulübesine Yolculuk” kitabını çıkardı. Kitabın arka kapağında ise kitabın hikâyesi yer alıyor.

“Bu kitabın hikâyesi yazarın Heidegger’in kulübesini ziyaret etmesiyle başlıyor” diye başlıyor.

“Kara ormanın eşsiz tabiatıyla bütünleşen bu kulübede yazar, Heidegger’le derin bir sohbete koyuluyor” diye devam ediyor. İbrahim Kalın, MİT Başkanı ama ondan öte önemli bir entelektüel. Özellikle felsefe konusunda derinleşmiş bir biliminsanı. Ama İbrahim Kalın’ı diğer felsefecilerden ayıran bir özellik, Batılı felsefecilerle Doğu’yu sentezlemeyi başarması. Kitapta bunun izlerini görmek mümkün. “Heidegger’le sohbetini kimi zaman Nesimi’nin, Yunus Emre’nin, Âşık Veysel’in meclisine davet ediyor”.

Bunu Doğu ile Batı’nın sentezi olarak yorumlayanlar olabilir, ama ben bunu Doğu ile Batı düşüncesi arasındaki yolculuk olarak görüyorum.

İBRAHİM KALIN MASADA

Bu bir felsefe yazısı olmadığı için burada bir nokta koyup, Şarm El Şeyh’e uzanmak istiyorum. Çünkü İbrahim Kalın, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri için Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde.

Peki İbrahim Kalın’ın kitabından bu müzakerelere neden uzandım? Çünkü bu aynı zamanda İbrahim Kalın’ın müzakere yöntemini gösteriyor. İbrahim Kalın sorunları tabandan başlayarak değil, tavandan, lider kadrolardan çözmeyi tercih eden bir müzakereci. Dikkat ederseniz Terörsüz Türkiye sürecini de bu yöntemle başlattı. Daha önceki çözüm süreçleri Oslo’da temsilcilerle ya da akil insanlar heyetleriyle tabandan başlatılmıştı.

Her müzakere aynı yöntemle yapılmaz. Ama İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çalıştığı sürece birçok uluslararası sorun hakkında görüşmeler yönetti.

Çok deneyimli bir isim. Ayrıca Şarm El Şeyh’teki müzakerelere hem Hamas hem de ABD tarafından talep üzerine davet edildi.

NOBEL’DEN ÖNCE

Çünkü Trump, 10 Ekim’deki Nobel ödülleri açıklanmadan önce ateşkesin sağlanmasını istiyor. Hamas ile İsrail arasında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı biri olmadığı taktirde bu müzakerenin uzaması, hatta sabote edilme ihtimali de göz ardı edilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan dönüşünde umutlu ama ihtiyatlı olduğunu söyledi. İbrahim Kalın orada masanın sigortası olarak bulunuyor.



Bakalım Heidegger’ci yöntem Gazze’de ateşkesi sağlayacak mı?

MİLLETVEKİLLERİNİN ÖCALAN’A GİTMESİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek Öcalan’la yüz yüze görüşme sağlanmalı” diye çağrı yapmıştı. Devlet Bahçeli’nin bu önerisinden sonra dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” komisyonunda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “İmralı’ya ne zaman gidiyoruz?” diye konuyu gündeme getiriyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise net bir cevap vermiyor. İmralı’yı ziyaretin zaman ve zemin meselesi olduğunu ifade ediyor.

HASSASİYET SÖZ KONUSU

Bu sürecin en önemli hassasiyetlerinden biri PKK sorununu çözerken bir Türk sorunu çıkarmamak. Onun için özenli hareket ediliyor, şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyeti ön planda tutuluyor. Türk milliyetçiliğinin siyasi kalesi olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin umut hakkından söz etmesi, Öcalan’la milletvekillerinin görüşmesi yönünde çağrı yapması bu konuda alınan mesafeyi göstermiyor mu? Ama yine de özenli hareket etmek gerekiyor. Örneğin DEM Parti grubunda Öcalan lehine atılan sloganlar rahatsızlık verdi. Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanların eline malzeme verdi. Ama Terörsüz Türkiye sürecini destekleyenleri de tedirgin etti.

Benim edindiğim milletvekillerinin İmralı’ya gitmesi, şartların olgunlaşmasına bağlı.