Türkiye ile İsrail arasındaki farklar

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- Sürekli boyundan büyük tehditler savuruyor.

- Sürekli bulaşmaya çalışıyor.

- Sürekli aklını ve izanını kaybetmiş gibi hareket ediyor.

- Sürekli çatışma ve gerilim peşinde.

- Sürekli sonu kötü bitecek maceralara hevesli.

- Sürekli irrasyonel tercihler yapıyor.

*

TÜRKİYE...

- Her zaman soğukkanlı ve dengeli.

- Her zaman planlı ve hazır.

- Her zaman ölçülü ve rasyonel.

- Her zaman vakur ve her şeyin farkında.

-Her zaman ağırlığını koruyor ve sabırlı.

- Her zaman maceradan uzak ve ağırbaşlı.

-Her zaman gerçekçi hesaplar yapıyor.

*

Kısacası...

- İSRAİL: Devlet aklını kaybetmiş küstah bir çete tarafından yönetiliyor.

- TÜRKİYE: Bin yıllık deneyime yaslanan bir akıl tarafından yönetiliyor.

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EN SEVDİĞİM İKİ HOCA

BİRİ Şener Üşümezsoy, öbürü Osman Bektaş.

*

İki hocayı da dinleyince...

- Kâbus senaryolarına kayıtsız kalabiliyorum.

- Kafam daha yastığa gelmeden uykuya dalabiliyorum.

Şener Üşümezsoy

- Bizi korkutan hocalara nanik yapabiliyorum.

- Süper etkili bir antidepresan almış gibi oluyorum.

*

Ama bir yandan da yüreğimin taaa derinliklerinde...

“İnşallah söyledikleri doğrudur” diye bir ürperti geçmiyor değil.

Osman Bektaş

KUYTUL KURİŞ FALAN

- Alihan Kuriş kim abi? Paranı, pulunu, iradeni, her şeyini niye bu adama teslim ediyorsun? Ne özelliği var bu adamın?

*

- Alparslan Kuytul kim abi? Bu adamın rüyalarından bize ne? Bunun ve yardakçılarının “seçilmiş özel insan” propagandasına niye kanıyoruz?

*

- Tarikat mıdırlar, cemaat midirler, örgüt müdürler? Yoksa üçünden birer tutam mıdırlar? Bu tuhaf yapıların egemenliği yetmedi mi?

*

Alihan Kuriş

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- Toplanan paralar, kilolarca altınlar, milyar dolarlar... Bunlar neden maddiyatı bu kadar çok seviyorlar? Parayı toplayan neden holdingleşiyor?

*

- Maddiyat öyle belirleyici olmuş ki bu yapılarda maneviyatın izi tozu kalmamış. İnanmış insanların ne işi var bunların yanında?

*

- Kuriş, Kuytul falan. Bugün bu ikisi. Yarın başkaları. Bunların at koşturabildiği şu iklimle mücadele etmenin vakti gelmedi mi?

Alparslan Kuytul

ERKAN MUMCU’NUN MEYDAN OKUMASI

ERKAN Mumcu, sosyal medyada bazı kişilere “Çık karşıma, ekranda tartışalım” dedi.

Yanaşan yok.

*

Açık söyleyeyim:

Ben olsam ben de yanaşmam.

*

Çünkü...

- Adamın 20 yılı aşkın süredir bilenmişliği var.

-Nasıl bir patlama yapacağından emin değilim.

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- Ağzı da çok iyi laf yapıyor, sen daha cümleni kuramadan o üç cümleyi kurar.

- Kaybedecek bir şeyi olmadığı için güm güm güm yapar.

FOTOĞRAF ALBÜMLERİ YENİDEN MODA OLMALI

ESKİDEN misafir odalarının geniş sehpalarının üstünde devasa fotoğraf albümleri olurdu.

Misafirlerle birlikte bakılırdı o albümlere.

*

Bugünlerde elle tutulur somut fotoğraf diye bir şey kalmadı.

Her şey dijitalde.

*

Özensizce çekilmiş fotoğraflar da dijitalde. Binbir emekle çekilmiş fotoğraflar da.

Birine bir fotoğraf göstermek için dijital hafızada dakikalarca debelenmek zorundasın.

*

Sizi bilmem ama ben “karta basılı fotoğraf / fotoğraf albümü” dönemine dönüş yapacağım en kısa zamanda.

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POLEMİĞİN İŞE YARAMADIĞI TEK YER

MAHKEMEDE yargılanıyorsun.

Karşında “Benden rüşvet aldın” diyen biri var.

Ve sen onunla polemiğe giriyorsun.

Hemen söyleyeyim:

Baştan kaybedersin!

*

Ekrem İmamoğlu davasında bugünlerde şikâyetçiler dinleniyor.

İmamoğlu da onlarla polemiklere giriyor mahkeme salonunda.

*

“Osman Abi! Ben senden para istedim mi” diye soruyor mesela. Cevap geliyor: “Evet, istedin.” “Allah seni ıslah etsin Osman Abi” diyor İmamoğlu. Bu sefer de Osman Abi’den “Allah asıl seni ıslah etsin” karşılığı duyuluyor.

*

Hatta şikâyetçilerden biri, Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşımları karşısında...

“Senin polemiklerin burada işlemez” diyor.

*

Gerçekten de öyle.

Mahkeme salonunda şikâyetçi olarak bulunan kişilerle yapılacak polemik, başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûmdur.

*

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İmamoğlu, polemik yapacağına...

Varsa elindeki somut kanıtları ortaya koymalıdır.





Ekrem İmamoğlu

REŞAT NURİ VE ‘SİZ’ HİTABI

REŞAT Nuri’yi yeniden okurken şunu fark ettim:

Osmanlı’nın son dönemi, Cumhuriyet’in ilk dönemi...

Herkes “siz” diye hitap ediyormuş karşısındakine.

Çok yakın arkadaşlar bile “sen” yerine “siz” diyorlar konuşmalarında. “Sen”e geçiş süreci bayağı sancılı oluyor.

*

Günümüze gelecek olursak.

Valla neredeyse “siz” diyen kalmadı.





ŞOKUNU ATLATAMADIĞIM İKİ OLAY

- BİR: Yeni Parti’de ilçe başkanı olmak isteyen bir adamın, Yeni Parti milletvekiline bıçakla saldırması. Siyasetin geldiği yer açısından bayağı ibretlik bir olay.

*

- İKİ: Adamın tekinin minicik çocuğuna, “Senin annen o.... biliyor musun” demesi. Bu sözün çocuk üzerinde yaratacağı travmayı düşünüp travma yaşıyorum.

DOĞU DEMİRKOL HAKKINDA

- Evet, dinle ilgili şakalarında bazen sınırları zorluyor.

- Evet, son gösterisi “Hezeyanlar” o kadar da çok güldürmüyor.

- Evet, din ve sınıf ayrımı temalarına saplanıp kalmaması lazım.

- Evet, Nuri Bilge’nin filminde oynamasıyla ilgili şakalarından gına geldi.

- Evet, bazen abartılı aksan yapıyor ve bu çok itici.

*

Ama yine de Doğu Demirkol’un hem çok güldürmüşlüğü var hem de özgün eserler ortaya koyma potansiyeli var.

Kolayca harcayacak değiliz yani.