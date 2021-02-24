Erdoğan’a teklif mi, tuzak mı?

Soylu daha önce de “Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” diye söz vermişti.
Soylu’nun Gara operasyonuyla ilgili konuşmalarında Murat Karayılan’ı hedef göstermesi, “Murat Karayılan Gara’daymış. Operasyondan kısa süre önce orayı terk etmiş” söylentisinin yayılmasına neden oldu. Önemli bir iddia olduğu için araştırdım. Ama doğru çıkmadı. Karayılan ve Cemil Bayık bir süredir Kandil’den başlarını çıkaramıyorlarmış. Daha çok Kandil’in İran kontrolündeki bölgesinde kalmayı tercih ediyorlarmış. İran’ın Gara’ya yaptığımız operasyonu kınaması beni şaşırtmamıştı. Çünkü İran, Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ı Türkiye’ye karşı koruyor.
KANDİL’DE
Murat Karayılan Gara’da değilmiş ama PKK’nın Kandil ve Sincar’dan sonra oluşturmak istediği alternatif komuta kontrol merkezi yerle bir edilmiş. PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” demişti. Yeni kurulan telsiz sistemleri ortadan kaldırılmış. “PKK’yı 5 yıl geriletecek bir darbe vuruldu” deniliyor.
PKK, zorla kaçırıp operasyonun başında şehit ettiği 13 sivil vatandaşımızı ise 2 yıldır Gara’da “zindan” adını verdiği yerde tutuyormuş. Bir kez daha şehitlerimizin ruhu şâd olsun.
GARA’YA GİDEN MİLLETVEKİLİİçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, Gara’ya giden milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Soylu’nun açıklaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında soruşturma açtı. HDP milletvekili Taşdemir ise “Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” dedi. Bu durumda Taşdemir hakkında düzenlenecek olan fezlekeyi görmek gerekecek. Çünkü dokunulmazlığının kaldırılması istenirken, fezlekede Taşdemir hakkında yer alacak deliller önem kazandı.
SÜLEYMANİYE’DEKİ
PKK, Kandil’de baskı altına alınınca Sincar’ı aktif hale getirmiş. Sincar’a yönelik Türkiye’nin baskıları artınca da Gara’yı aktif hale getirmiş. Komuta kontrol merkezini Gara’ya taşımaya başlamış. Ayrıca Gara’nın Kandil ve Sincar’a göre daha avantajlı bir yönü var. Türkiye’ye 40 kilometre uzaklıkta ve şimdiye kadar operasyon yapılmamış. Gara’yı aktif hale getirerek, Türkiye’ye geçişleri kolaylaştırmış.
PKK sahada sıkıştıkça alternatif üretebilen bir terör örgütü. Türkiye’nin baskısıyla Bekaa’dan çıkarıldı ama ABD onları Kandil’e yerleştirdi. Kandil’de sıkışınca önce Sincar, sonra Gara’yı komuta kontrol merkezine dönüştürmeyi planladı. Ama bu kez başarılı olamadı.
Gara’ya son dönemlerde PKK’nın önemli isimlerinin gelip gittiği de tespit edilmiş.
DURAN KALKAN’IN İTİRAFI
PKK’nın ilk üç isminden biri olan Duran Kalkan, Gara operasyonunu, “Tarihin en ağır çatışmalarından biriydi” diye tanımladı. Terörist Kalkan, Türkiye’nin hedefini, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” diye tanımladı.
Duran Kalkan bunu söylediğine göre demek ki Gara operasyonu hedefine ulaşmış.
SİVİLLERİN GARA’DA TUTULDUĞU İSTİHBARATI
5-6 yıldır PKK’nın elinde olan sivillerin Gara’da tutulduğu istihbaratı ekim ayında alınmış. Bilgi birkaç kaynak tarafından teyit edilince, Gara’ya yönelik operasyon hazırlıklarına başlanmış. Şubat ayı başında ise operasyonun düğmesine basılmış.
O nedenle de muhalefette partisinin oylarını arttırıyor.
Akşener dünkü grup toplantısında konuşmasına, “10 şehrimizde şehit cenazelerimiz vardı. 10 şehrimize ateş düştü. Milletçe yüreğimiz yandı. Gara’da, lanet terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon, milli bir meseledir” dedi. Ardından da “Üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir” diye uyarıda bulundu.
Kılıçdaroğlu PKK’ya PKK diyemiyor ama Akşener üstüne basa basa “Lanet terör örgütü PKK” dedi.
Aslında Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na göre daha sert bir konuşma yaptı. Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirdi. Sözleri demir gülleler gibiydi. Ama Akşener, Türkiye’nin beka sorunu olan PKK ile mücadelede, milletinin ve devletinin yanında oldu. Ondan sonrası ise bir muhalefet liderinin eleştirileriydi.
KILIÇDAROĞLU TARZI MUHALEFET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 şehidimizle ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ayrıntılı bilgi aldıktan sonra, CHP Meclis grubunda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından Gara şehitlerimizle ilgili bölümü birkaç kez okudum.
MİTHAT SANCAR’IN GERİSİNDE KALDI
1)Kılıçdaroğlu konuşmasında 5 yerde “terör örgütü” diyor. Ama tek bir yerde dahi “PKK” demiyor. Kuva-yı Milliye’nin partisi olan CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu en azından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın gerisinde kalmamalıydı. Mithat Sancar, “Bu bir katliamdır, uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir” dedi.
BAHÇELİ ERKEN GELDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 15.00’te başlayan görüşmelere 16 dakika erken geldi. Bahçeli ile birlikte kulisteki MHP milletvekilleri Genel Kurul’a girdiler. Bahçeli görüşmeleri ön sıralardan sonuna kadar izledi.
KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Muhalefet kulisinin girişinde Enis Berberoğlu ile karşılaşınca bir an ‘deja-vu’ yaşadım. Kemal Kılıçdaroğlu, oturum başlamadan 1 dakika önce Enis Berberoğlu ile birlikte geldi. Oturum başlamadan da Meclis’ten ayrıldı. Kılıçdaroğlu iki bakanla görüştüğü için midir, yoksa dostlarını kızdırmamak için mi orasını bilemedim ama oturuma kalmadı. Bakanlar konuşmadan Meclis’ten ayrıldı.
MECLİS GERGİNDİ
Kulislerin aksine Meclis Genel Kurulu’nda gergin bir hava vardı. 13 vatandaşımızın PKK tarafından şehit edilmesine rağmen Türkiye’nin bombardımanı sonucunda öldükleri ileri sürülmüştü. 13 sivili başlarına kurşun sıkarak katleden PKK’ya bir çift söz söyleyemeyen Hüda Kaya, çarpıtma çabalarına devam ediyor. Hüda Kaya görüşmeler sırasında da en ön sırada yerini almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşurken bir ara o tarafa doğru dönüp, “Ne gülüyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Ama sırtı dönük olduğu için Hüda Kaya için söyleyip söylemediği anlaşılamadı.
BAKANLAR HAZIRLIKLI GELMİŞTİ
Milli Savunma Bakanı
Gödekli deyip geçmeyin, tam dört ülkenin sınırlarının kesiştiği bir yere kurulmuş. Karşınızda Ermenistan, az öteniz Azerbaycan ve İran. Pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir ortamda, köy okulunda ne hissedersiniz? İstiklal Marşımızın okunması, okul bahçesini dolduran çocukların cıvıltıları, Milli Eğitim Bakanı’nın ders zilini çalmasıyla yüz yüze eğitimin başlaması, dahası o çocukların gözlerindeki ışıltı... Okulu, çocukları, zil sesini ne kadar özlemişiz. Biz daha okuldan ayrılmadan sınıflardan çocukların cıvıltıları geliyordu. Milli Eğitim Bakanı ile oradan doğruca Türkiye-Ermenistan sınır kapısına geçtik. Aras Nehri’nin ayırdığı sınırdan Alican Hudut Karakolu’ndan Ermenistan tarafını seyrettik. Önceden buruk bir şekilde baktığım Ermenistan tarafını Karabağ zaferinden sonra farklı duygularla seyrettim. Hep izlenim aktaracak değilim. Milli Eğitim Bakanı ile yeni öğretim yılını da konuştuk. Onları da aktaracağım.
BURUK BİR SEVİNÇ
Milli Eğitim Bakanı’na önce ne hissettiğini sordum. “Hissettiğim şey aslında buruk bir sevinç” dedi. “Neden?” dedim. “Tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aynı anda neşe içerisinde başlayamamasından kaynaklanan bir burukluk” karşılığını verdi. Ardından ekledi: “Bazı çocuklarımın ‘Okullar lütfen açılsın’ diye gözüme baktığı anları hatırlıyorum ve onların sınıf seviyelerini açamadığım için bu burukluk derinleşiyor.” Ziya Selçuk onlara da söz verdi, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz açısından risk azaldığı anda biz muhakkak süratle açarız” dedi.
BAKANLAR KURULU’NU İŞARET ETTİ
Köy okulları açıldı. 1 Mart’ta ilkokulların tüm sınıfları ile 8. ve 12. sınıflar açılacak. Peki diğerleri? Milli Eğitim Bakanı yarın yapılacak kabine toplantısını işaret etti. “Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi, salgının seyrine bağlı olarak her ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz. Yine, Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitime ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu olacak. Buna göre karar verilecek” diye konuştu. Zor bir karar. Ziya Selçuk, günlük verilere göre hareket edildiğini anlatıyor ama sonuç itibarıyla “Biz hazırız” diyor.
BÖLGESEL OLARAK AÇILABİLECEK Mİ?
Her bölgenin, hatta her şehrin verisi farklı. Peki verileri iyi gelen bölgelerde okullar açılabilecek mi?
Ancak iki parti ortak çalışmalara başlamadı. Seçim yasasıyla ilgili çalışmalarda en çok seçim barajı merak ediliyor.
SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLÜYOR
Türkiye’nin 12 Eylül ürünü olan yüzde 10 barajından kurtulması gerekiyor. Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi düşünülüyor. Bu konuda tercih, liderlere bırakılacak. Erdoğan ve Bahçeli’nin tercihine göre yüzde 7 ya da 5 esas alınarak çalışılacak.
İTTİFAK BARAJI GELECEK Mİ?
Partiler artık seçimlere ittifaklar halinde giriyor. İttifak yüzde 10 barajını aşınca, ittifak ortağı partiler de barajı aşmış oluyor. İttifaklarla seçim barajı fiilen ortadan kalkmış oluyor. Yüzde 10 seçim barajı, baraj sorunu yaşayan partileri ittifaklara girmeye teşvik ediyor.
İTTİFAK BARAJI
Yüzde 10 seçim barajı ittifaklar için uygulanıyor. Bir de ittifaka girmeden kendi başına seçime giren partiler için geçerli oluyor. Örneğin, HDP ittifaklara girmedi ama 24 Haziran 2018 seçimlerinde 11.7 oranında oy alarak barajı aşmayı başardı.
İTTİFAK HESABI
Yeni anayasa tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlamıştı. Erdoğan dün de AK Parti grubundaki konuşmasına yeni anayasa ile başladı. “Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reformları sunarken, yeni anayasayı reformların anası olarak isimlendirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasayı reform paketinin çatısı olarak tarif etti. “Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur” diye konuştu.
AK Parti grubunda Erdoğan’ı dinlerken dikkatimi çekti. Her defasında cumhur ittifakına ve MHP’nin yeni anayasaya verdiği desteğe vurgu yaptı. Zaten Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısının perde arkasına bakarken, MHP ile ortaklığa ve cumhur ittifakına özel bir önem verildiği dikkatimi çekmişti.
İÇ KONJONKTÜR
Erdoğan dünkü AK Parti grubunda yeni anayasayla ilgili bazı sorulara yanıt verdi.
Bunların başında da “Neden şimdi” sorusu geliyordu. Erdoğan, buna iç ve dış faktörler olmak üzere iki ayaklı bir yanıt verdi.
Önce,
Boğaziçi eylemlerinin devam ettiği, birilerinin Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi çıkarmak için çaba gösterdiği bir zeminde, benim çığlığımın duyulmayacağından eminim. Ama Boğaziçi Üniversitesi gibi dünya standartlarında kaç üniversitemiz var? Sesimi kimse duymazsa duymasın. Ama karanlıkta bir mum yakmaya çalışacağım.
Boğaziçi Üniversitesi’nin LGBT ile DHKP-C, TKP-ML gibi terör örgütlerinin içine sızdığı eylemlerle, Kâbe resmine hakaretle değil, bilimle anılması gerekiyor. Çünkü Oxford da Harvard da Yale de terör örgütleriyle aynı fotoğraf karesinin içine girmek istemezler. Peki Boğaziçi bunu hak ediyor mu?
Boğaziçi Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri sıralamasında yerine iki uluslararası, bir de ulusal veri ışığında bakacağız
THE VERİSİ
Times Higher Education sıralamasına bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi son 5 yıldır adeta paraşütle yere çakılıyor.
2015 yılında 139. sıradayken 2021 yılındaki yeri 601-800 aralığında.
Elbette ki bu 2015 yılından birkaç gün önceden başlayan bir gerilime süreci.
2015 yılında 139. sırada olan Boğaziçi, 2016’da iki katından fazla bir düşüş yaşamış. 2016 yılında 401-500 aralığına gerilemiş.
Çünkü saat 14.00’te, AK Parti’nin en yüksek karar organı olan MYK toplantısı yapılacak.
MYK’yı önemli kılan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ile MHP Lideri Bahçeli’nin 4 Şubat Perşembe günkü görüşmeleri oldu.
Erdoğan görüşmede yeni anayasa ile seçim ve siyasi partiler yasasının ele alındığını ifade etti.
Bu görüşmenin ışığında bugün AK Parti MYK’da reform sürecinin yol haritası netleştirilecek.
REFORM PAKETİ
Reform süreciyle ilgili birbirine karıştırılmaması gereken iki çalışma, bir de yeni anayasa çağrısı söz konusu.
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın hazırlıklarını yürüttüğü reform paketi. Her reformun kendine has bir ruhu vardır. Yeni reform paketini, “insana dokunan reformlar” diye tarif etmek mümkün. Reform mahiyetindeki 128 düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Meclis’ten çıkarılacak kanunlarla ya da yönetmelik ve idari düzenlemelerle hayata geçirilmesi planlanıyor.
YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Sosyal medyanın son iki seçimdeki etkisi konuşuluyordu. Bu engelleme kararları, “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Twitter nasıl bir rol oynayacak?” sorusunun sorulmasına neden oldu. Artık seçimler liderler, partiler, adaylar ve bir de sosyal medya yarışına sahne olacak. Twitter ile siyaset arasında yaşanan bu gerilim nedeniyle Optimar araştırma şirketinin sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiye dair araştırmasını paylaşmak istedim.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar araştırmanın çalışması 12-20 Ocak tarihlerinde yapılmış. Yani yeni.
EN ÇOK HANGİSİNİ KULLANIYORUZ?
Araştırmada Facebook ile Instagram ilk iki sırada yer alırken, devlet başkanlarının ilk açıklamalarının adresi olmasına rağmen Twitter üçüncü sırada geliyor.
Facebook yüzde 32.2’yle ilk sırada gelirken, onu yüzde 32.1’le Instagram takip ediyor. Instagram yükselirken Twitter’da bir gerileme gözleniyor. Twitter yüzde 9.5’le üçüncü sırada geliyor. Onu yüzde 3.9’la YouTube izlerken, TikTok da araştırmalarda kendini göstermeye başladı. Araştırmaya katılanların yüzde 0.8’i TikTok’çu.
FACEBOOK’TA HANGİ PARTİ ÖNDE?
AK Partililer çoğunlukla Facebook’u kullanıyor. Onları MHP’liler takip ediyor. AK Partililerin yüzde 37.2’si, MHP’lilerin ise yüzde 35.2’si Facebook’çu. Bir anlamda cumhur ittifakı orada da sağlanmış durumda.
Yüzde 33.5’le CHP’nin üçüncü sırada geldiği Facebook’u yüzde 30.6’yla dördüncü olarak İYİ Partililer tercih ediyor.
Atasoy’un itiraflarıyla ilgili haber Fevzi Kızılkoyun imzasıyla dün Hürriyet’te yer aldı. O nedenle Atasoy’un ifadesinde verdiği bilgileri tekrar etmeyeceğim. Buraya bir nokta koyduktan sonra Serdar Atasoy şimdiye kadar nasıl tespit edilemedi ve bu noktaya kadar nasıl yükseldi sorusuna yanıt arayacağım.
AKAR: ‘HİÇBİR DOSYAYI BEKLETMEM’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşmelerimizde gündem maddelerinden birini mutlaka FETÖ’yle mücadele oluşturuyor. Akar, her defasında masasının üstünü göstererek, “FETÖ’yle ilgili hiçbir dosya beklemez. Geldiği an inceler, işlem yapılması için hemen savcılığa sevk ederim” diyor.
FETÖ’yle mücadelede ne kadar titiz davrandığını anlatan Hulusi Akar, mutlaka bir bilanço vermeyi de ihmal etmiyor.
Akar her defasında FETÖ’yle mücadelenin bitmediğini, kendisini gizlemeyi başaran örgütle mücadelenin taviz verilmeden sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyor.
FETÖ’nün 40 yılda her türlü gizlenme yöntemlerini kullanmak suretiyle yerleştiği Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 40 günde temizlenmesi mümkün değil. Değil 40 gün, on yıllarca devam ettirilmesi gereken bir mücadele bu.
Gerekçeli kararda ilk alınan ihlal kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmemesinden kaynaklanan rahatsızlık dile getiriliyor. 140. maddede ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yapması gereken işlemler sıralanıyor.
DÖRT MADDE
1)Yeniden yargılama işlemlerine başlanması
2)Mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması
3)Başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi
4)Yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi
ŞENTOP-CHP GÖRÜŞMESİ
Enis Berberoğlu
Ama MYK’da yeni anayasa konusunun üzerinde ağırlıklı olarak durulmuyor. Ancak yargı reformunun kabinedeki müzakereleri sırasında Gül, yeni anayasa önerisini gündeme getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir gündem maddesi yapıyor. Ardından da bir öneriye dönüştürüyor. Çünkü Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasayı “reformların anası” olarak görüyor. 1982 Anayasası 19 kez değişti. Yamalı bohçaya döndü. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Ancak Kenan Evren için hazırlanan darbe anayasası ruh ve felsefe olarak orada duruyor.
İKİ ÇALIŞMA VAR
Birbirine karıştırılmaması gereken iki çalışma var.
Biri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yürüttüğü, yeni yargı reformu.
Diğeri ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu üzerinde yapılan çalışma.
MHP’SİZ DEĞİL
Her iki çalışmayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli hassasiyetini ise MHP oluşturuyor.
Erdoğan
Erdoğan, “Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir” dedi. Erdoğan’ın açıklamasında kritik bir nokta vardı. Cumhurbaşkanı, “Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” diye konuştu.
Cumhur ittifakı vurgusunun altını çizmek isterim.
Erdoğan’ın, yeni anayasa çıkışının yol haritasını ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün attığı bir tweetle verdi. Gül’ün, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimizin için heyecan verici bir müjdedir” dedikten sonraki cümlesi de çok önemliydi. Adalet Bakanı, “Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras olacaktır” dedi.
Muhalefetin güçlü parlamenter sistem için ortak çalışma başlatma kararı aldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa öneresiyle gündemi belirledi. Peki Erdoğan’ın yeni anayasa önerisi ne içeriyor? Başka bir deyişle muhalefete, “Bakın başkanlık sisteminin başarısız olduğunu iktidar da kabul etti. Parlamenter sisteme dönüş için yeni anayasa önerisi yaptı” deme fırsatı sunuyor mu? Erdoğan’ın geç saatlerde gelen yeni anayasa önerisi hakkında perde arkasına bakma imkanım oldu.
1- Yeni anayasa önerisi reform paketinin içinde yer alıyor.
2- Yeni ve sivil anayasa tüm reformların anası olarak görülüyor.
3- Türkiye şimdiye kadar hep darbe anayasaları ile yönetildi. Erdoğan, Türkiye’yi darbe anayasalarıyla yönetilme ayıbından kurtarmak için bu çağrıyı yaptı. “Ruhuyla beraber sivil ve yeni olan bir anayasa yapalım” önerisini getirdi.
ANAYASA HAMLESİ
AK Parti’nin yeni reform paketiyle ilgili çalışması da bu perspektifi anımsatıyor. Buna reform sürekliliği demek de mümkün.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunda, “Türkiye’yi temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte destek vereceğiz” demişti. AK Parti MYK toplantısında ise reform paketi masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kapsamlı sunumundan sonra reform paketi üzerinde uzun süreli müzakereler yaşandı.
MANİFESTO GİBİ KONUŞMALAR
Toplantıda söz alan MYK üyeleri, istisnasız olarak reform sürecine güçlü bir şekilde destek veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan reformların öneminin altını çizen konuşmaları onaylıyor, zaman zaman notlar alıyor. Bir MYK üyesi, “Yapılan değerlendirmeler toplanıp bir kitap haline getirilse, siyasi manifesto olur” dedi.
SESSİZ DEVRİMDEN SÜREKLİ DEVRİME
AK Parti döneminde yapılan reform niteliğindeki değişiklikler, “sessiz devrim” adı altında bir kitapta toplanmıştı. Reformların görüşüldüğü toplantıda, AK Parti’nin geçmişte yaptığı, “sessiz devrimler” vurgulanarak, “Biz AK Parti olarak devrimci bir partiyiz. Muhafazakârlığımız kültürel alanla ilgilidir. Ama siyasi anlamda hep devrimci olduk. Biz devrimi AK Parti iktidara geldiğinde bir defalığına yapılmış bir şey olarak görmedik. O nedenle sürekli devrim vurgusunu yapıyoruz. Türk toplumu dinamik bir toplum. Adaletle ilgili terazi ise hassastır. O nedenle yasaların yeniden gözden geçirilip güncellenmesini ve adalet reformunun sürekli olmasını gerektirir. Bu çalışmayı yeni bir güncelleme olarak düşünebiliriz” deniliyor.
TROÇKİ BENZETMEMİN NEDENİ
Yazının girişinde
Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu ile 27 Ekim’de de görüşmüşler, 10 Aralık’ta yayınladıkları mektupta yer alan rahatsızlıklarını açık bir dille anlatmışlardı. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’yla görüşmelerinden, “Bu durum böyle devam ederse müsaade isteriz” diyerek ayrılmışlardı.
Ama CHP milletvekilleri belli ki bir ilerleme sağlanmadığını gördükleri için, 10 Aralık’ta 3 sayfalık mektubu yayınlamışlardı.
Mehmet Ali Çelebi ile daha önce yaptığımız görüşmede, bunun bir süreç olduğunu belirterek, 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana yaşananları bir kronoloji içinde sıralamıştı. Ayrıca yayınladıkları mektupta rahatsız oldukları noktaları net bir şekilde ortaya koymuşlardı. Mektupta, “2020 kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur” deniliyordu. Atatürk’ün partisi CHP’de “Atatürk’e Atatürk diyemeyenlerin varlığından duyulan rahatsızlık” dile getiriliyordu.
NE OLACAK?
CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile görüşmede rahatsızlıklarını ikinci kez net bir şekilde aktardılar. Milletvekilleri bu aşamada istifa etmek yerine, yeni bir süre tanıdılar. Eğer Kılıçdaroğlu rahatsız oldukları konuları düzeltme yolunda bir çaba içerisine girerse, üç milletvekilinin istifasını önleyebilir. Ama yine sorunları halının altına süpürüp, “dostları” ile yol yürümeye devam ederse, milletvekillerine istifa etmekten başka bir seçenek sunmamış olacak.
ÜÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDER Mİ?
CHP’deki rahatsızlıklarını meşru zeminlerde dile getiren üç milletvekili, bu süreçte diyalog kanallarını kapatmadılar. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile iki kez, Oğuz Kaan Salıcı ile bir kez görüştüler. O nedenle CHP’den istifa ettikleri takdirde kimse onlara neden görüşmediniz diyemeyecek.
DOSTLARINI SEÇTİ
Erdoğan’a teklif mi, tuzak mı?
Bugün yapılacak İstanbul il kongresi ile birlikte AK Parti’nin ilk kongreleri tamamlanacak. 24 Mart’ta ise büyük kongre yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlayacak kadroların ortaya çıkması açısından bu kongreyi çok önemsedi. Hatta pandemiye rağmen kongrelerin üzerine titredi. Çünkü Erdoğan, 2023 seçimlerini Türkiye’nin kader seçimi olarak görüyor. Büyük kongrede AK Parti kadrolarının önemli ölçüde yenilenmesi bekleniyor.
Ancak AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir. AK Parti kongresi yaklaştıkça şu tartışmayı daha sık yapacağımız anlaşılıyor: Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı’nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı’nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.
GEÇMİŞTE UYGULANDI
Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı.
ERKEN BİR YAZI
Erken yazı dedim. Çünkü burada Erdoğan’a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan’dan, Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel’in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkânı buldu. AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum. O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum.
MECLİS İLE ANAYASA MAHKEMESİ ARASINDAKİ YETKİ TARTIŞMASI
ANAYASA Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’yla ilgili ikinci ihlal kararını Meclis’e göndermesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu şekilde tembihte bulunması, bir nasihatta bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi’nin çok açık bir yetki aşımıdır” diye tepki göstermişti. Şentop, Anayasa Mahkemesi’ne tavzih yazısı yazacağını belirtmişti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın “Meclis’e bildirim münhasıran milletvekillerine ait olan kanun teklif etme yetkisine bir müdahale olmadığı gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine de herhangi bir aykırılık oluşturmamaktadır” demesine rağmen, Meclis Başkanı Şentop’un, Anayasa Mahkemesi’nin yetki aşımı içinde olduğu görüşünü koruduğu anlaşılıyor. Şentop, milli iradeye hiçbir kurumun telkin ya da tavsiyede bulunamayacağı görüşünü savunuyor. Ayrıca Şentop’un bu görüşe yeni sahip olmadığı anlaşılıyor.
ANAYASA MAHKEMESİ’NE İADE
Çünkü Meclis’in Anayasa Mahkemesi’ne iade ettiği bir karar daha var. O da Anayasa Mahkemesi’nin 29 Ocak 2021 tarihinde Meclis’e bildirdiği Sabri Uhrağ kararı. Meclis 3 Şubat tarihinde bir üst yazı yazarak Anayasa Mahkemesi’ne iade etmiş.
NEDEN İADE?
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilen yazıda, “Bilgilerini ve gereğini arz ederim” deniliyor.
Meclis’in ilk itirazı buradaki, “gereğini” cümlesine yapılıyor.
Anayasa Mahkemesi’nin Sabri Uhrağ kararı, mülkiyet hakkıyla ilgili bir ihlal iddiasına dayanıyor. Anayasa Mahkemesi ihlale yol açan kanun hükmünün ortadan kaldırılıp yeni ihlallere neden olmayacak bir yasal düzenleme yapılması gereğine işaret ediyor. Yasa yürürlükte olduğu sürece yeni ihlallere neden olacağının altı çiziliyor.
Bu ilk değil. Anayasa Mahkemesi 2019 yılında Y.T.’nin sınır dışı edilmesiyle ilgili kararda, yapısal sorunlar tespit etmiş, pilot karar kabul edilip Meclis’e bildirilmiş. Meclis bu konuda yasal düzenleme yapmış.
İŞTE O CÜMLE
Daha önce böyle bir yöntem izlendiğine göre Meclis, Sabri Uhrağ kararını neden geri çevirmiş?
O soruya yanıt arayacağız.
Anayasa Mahkemesi’nin Sabri Uhrağ kararında bir düzenleme yapılması ihtiyacına işaret ediliyor. “Başvurucunun da aralarında olduğu bu durumda olan kişiler yönünden tazminat hükümlerine ilişkin düzenleme yapılması hususunda keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesi gerekir” deniliyor. Ama Anayasa Mahkemesi’nin, “Ancak makul bir süre içinde böyle bir düzenleme yapılmaması durumunda başvurucunun Anayasa Mahkemesi’nden maddi ve manevi zararlarını talep edebileceği ayrıca belirtilmelidir” cümlesi ikinci rahatsızlık noktasını oluşturuyor.
ÜÇÜNCÜ CÜMLE
“Yapısal sorunun çözümü için keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bildirilmesine” cümlesi de rahatsızlığa neden olan üçüncü ifade olarak kayıtlara geçiyor.
MECLİS’İN YANITI
3 Şubat 2021 tarihinde TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen iade yazısında kanun teklif etme yetkisinin münhasıran milletvekiline ait olduğu belirtilerek, hiçbir makam, organ, merci veya kişinin buna müdahale etme hakkının bulunmadığının altı çiziliyor.
“Yargısal makamların veya TBMM Başkanlığı’nın, belirli bir konuda kanun teklif etmek yahut etmemek konusunda milletvekillerine tavsiye veya telkinde bulunabilmeleri hukuken mümkün değildir” denilerek, Anayasa Mahkemesi’ne iade ediliyor.
Şimdilik Anayasa Mahkemesi ile Meclis arasındaki yetki tartışmasının ciddi olduğunun altını çizmekle yetineceğim.
AKŞENER’E ELEŞTİRİ
MERAL Akşener’in İYİ Parti grup toplantısındaki konuşmasını dikkatli bir şekilde takip ettim. Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i çıplak aramayla ilgili sözlerinden dolayı sert bir dille eleştirdi. Muhalefet lideri olarak, Özlem Zengin’i eleştirmesi anlaşılabilir bir durum. Muhalefetin hakkıdır. Ancak kendisi de alçakça iftiralara maruz kalmış bir kadın olarak Akşener’den Özlem Zengin’in maruz kaldığı ahlaksız saldırıya tepki göstermesini beklerdim. Akşener, Özlem Zengin’e tepki gösterdi ama Özlem Zengin’e yapılanlara tepki göstermedi.
KADIN DERNEKLERİ NEDEN SESSİZ?
Adı Mert ama kendi namert olan bir avukat Özlem Zengin’e aşağılık bir hakarette bulundu. Bu Özlem Zengin’in şahsında tüm kadınlarımıza yapılmış bir hakarettir. Ancak söz konusu AK Parti Grup Başkanvekili ve başörtülü bir kadın olunca kadın dernekleri de sessiz kaldı. Özlem Zengin’in adı Başak ya da Canan olmadığı için mi tepki gösterilmedi? Oysa Özlem Zengin’e de Başak Demirtaş’a da Canan Kaftancıoğlu’na da Meral Akşener’e de, hangi kadına saldırıda bulunulursa bulunulsun, karşısında durmalıyız.