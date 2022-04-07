Erdoğan, ‘Üçüncü Dünya Savaşı çıkar’ diye uyardı

Ukrayna Savaşı’nda hem Putin’le hem Zelenski ile görüşen tek lider olan Erdoğan, barışın sağlanması için gösterdiği çabalarla küresel liderliğini perçinledi.
Putin ve Zelenski tarafından güvenilir arabulucu olarak görüldüğü için dünya liderleri, destek vermek ve bilgi almak için Erdoğan’la görüşmeyi tercih ediyorlar. Ukrayna konusunda Erdoğan’ın duruşu diğer ülke liderleri tarafından merak ve ilgi konusu olmaya devam ediyor.
Ukrayna Savaşı 24 Şubat’ta başladı. Erdoğan 23 Şubat tarihinden bu yana Zelenski ile dört kez, Putin’le üç kez görüştü. Ben en son 50’yi geçince saymayı bıraktım, Erdoğan bu süreçte başta ABD Başkanı Biden olmak üzere devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yaptı.
Bizim muhalefet ne yapıyor? Henüz Erdoğan’ın yediği manda yoğurdu polemiğini aşabilmiş değil.
‘AZİZ NESİN’LİK
Aylar süren tartışmalardan sonra altı liderin oturacağı masanın şeklini belirlemeyi başardılar. Liderler toplantısından sonra yayınlanan ortak bildirinin bir hikâyesi var. Anlatsam ‘Aziz Nesin’lik olur. Bir sayfalık açıklama için neredeyse masayı dağıtacak hale gelenler, yarın ülkeyi yönetmeye kalksa vay halimize. Ukrayna Savaşı biter, bunlar daha hangi açıklamayı yaparız diye tartışıyor olur. O kadar yani...
ZELENSKİ-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Ukrayna Savaşı’nda ise kimi zaman barış umutlarının yükseldiği kimi zaman savaş ikliminin ağır bastığı bir dönemden geçiliyor. Zelenski, “Putin’le görüşme olmaması muhtemel” açıklamasını yaptıktan birkaç saat sonra, bu kez Habertürk televizyonundan Sena Alkan’a iki liderin İstanbul’da görüşebileceğini söyledi.
Zelenski’nin ilk açıklaması çok umutsuzdu. AK Parti MKYK toplantısında Zelenski’nin açıklaması ve Türkiye’nin arabuluculuk çabaları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zelenski’nin ümidinin kırılmaması gerekiyor. Arabuluculuk çabalarımız sürüyor. İki lideri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çabalarımızı sürdüreceğiz. İkisini bir araya getirebiliriz” diyor.
Erdoğan umudunu koruyor. Barışın sağlanması için çabalarını sürdürüyor.
ABD Başkanı Biden ise savaşın sürmesi için elinden geleni yapıyor. Eğer Ukrayna’da bir barış sağlanacaksa bu Biden’a rağmen sağlanmış olacak.
NATO İŞİN İÇİNE GİRERSE
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NATO’nun savaşa dahil olması ihtimali soruluyor. Erdoğan, kaygılı bir dille, “NATO’nun bu işe müdahil olması Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkması demektir. Doğru değildir. NATO bu işe müdahil olmamalıdır” diye konuşuyor.
Erdoğan, Türkiye’nin mevcut pozisyonunu koruyacağının altını çiziyor.
GIDA FİYATLARI
AK Parti MKYK’da fiyat artışları da gündeme geliyor. Zaten Erdoğan’ın iki önemli önceliği var. Biri malum Ukrayna, diğeri ise hayat pahalılığı. Patlıcanın, patatesin, domatesin fiyatları ortada. Hayat pahalılığı can yakıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sebze ve meyvede yaşanan pahalılığın mevsimsel etkilerden ve ihracattan kaynaklandığını ifade ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini söylüyor. “Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı” diyor.
RUSYA’DAN GIDA İTHALATI
Ama tabii mevsimsel etkinin dışında buğday, ayçiçekyağı, şeker, et gibi temel gıda maddelerinin durumu var. Erdoğan, Rusya’ya uygulanan ambargoya Türkiye’nin katılmadığını belirterek, “Bu yıl gıda ürünlerini daha uygun fiyattan ithal edebiliriz” diyor.
SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
Seçim Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu ne demektir?
1) Seçim barajı yüzde 7’ye indi demektir.
2) Bir gece yarısı CHP’den İYİ Parti’ye milletvekili transferinde olduğu gibi, bu 20 milletvekili ile Meclis’te grubu kur, seçimlere gir devri bitti demektir.
3) İttifakla baraj sorununu aşan küçük partilerin, ittifakın sırtından milletvekili çıkarmasının sona ermesi demektir. Artık milletvekili çıkarmak için partilerin oylarının sayılarına bakılacak.
4) Engellilerin bakan yardımcısı, hâkim olabilmesi gibi kazanımlardan sonra ilk kez bu seçimde görme engelliler birinin yardımı olmadan, bir şablon yardımı ile oy kullanabilecekler. Bu değişiklik için çaba gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a da buradan teşekkürler.
ERKEN SEÇİM YOK
5 Seçim yasasıyla ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte erken seçim yok demektir.
Çünkü Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.
Yeni yasa 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre 6 Nisan 2023 tarihine kadar erken seçim yok demektir.
AĞIRALİOĞLU İLE AKŞENER HELALLEŞTİ
YAVUZ Ağıralioğlu’nun Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınması İYİ Parti’yi karıştırmıştı.
Ağıralioğlu ilk başta kararı herkesle birlikte öğrendiği için sitemde bulunmuştu. Ama daha sonra, “Bu bir nöbet değişimi. İYİ Parti siyasetinde bir değişiklik olmayacak” şeklinde açıklamalar yaptı.
Meral Akşener ile Yavuz Ağıralioğlu dün görüştü. Ağıralioğlu’na görüşmenin havasını sordum: “Güzel geçti. Helalleştik, yolumuza aynı ahenkle devam edeceğiz” dedi.
Böylece Ağıralioğlu’nun istifa edeceği, yok efendim BBP’nin başına geçeceği gibi yapılan yorumlar boşa çıktı.
Teşkilat Başkanlığı’ndan Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılan Koray Aydın’ın da huzursuz olduğu söyleniyor ama istifası beklenmiyor.
ZAMANLAMAYA DİKKAT
Zaman zaman bu liderleri hafife almayın diye uyarma gereği duyuyorum. Akşener bu değişiklikleri ne zaman yaptı? Seçimlere 1 yıl kala yaptı. Zamanlama çok önemli. Seçime giderken hangi siyasetçi sorun çıkarabilir?
Erdoğan, ‘Üçüncü Dünya Savaşı çıkar’ diye uyardı
Ukrayna Savaşı’nda hem Putin’le hem Zelenski ile görüşen tek lider olan Erdoğan, barışın sağlanması için gösterdiği çabalarla küresel liderliğini perçinledi.
Putin ve Zelenski tarafından güvenilir arabulucu olarak görüldüğü için dünya liderleri, destek vermek ve bilgi almak için Erdoğan’la görüşmeyi tercih ediyorlar. Ukrayna konusunda Erdoğan’ın duruşu diğer ülke liderleri tarafından merak ve ilgi konusu olmaya devam ediyor.
Ukrayna Savaşı 24 Şubat’ta başladı. Erdoğan 23 Şubat tarihinden bu yana Zelenski ile dört kez, Putin’le üç kez görüştü. Ben en son 50’yi geçince saymayı bıraktım, Erdoğan bu süreçte başta ABD Başkanı Biden olmak üzere devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yaptı.
Bizim muhalefet ne yapıyor? Henüz Erdoğan’ın yediği manda yoğurdu polemiğini aşabilmiş değil.
‘AZİZ NESİN’LİK
Aylar süren tartışmalardan sonra altı liderin oturacağı masanın şeklini belirlemeyi başardılar. Liderler toplantısından sonra yayınlanan ortak bildirinin bir hikâyesi var. Anlatsam ‘Aziz Nesin’lik olur. Bir sayfalık açıklama için neredeyse masayı dağıtacak hale gelenler, yarın ülkeyi yönetmeye kalksa vay halimize. Ukrayna Savaşı biter, bunlar daha hangi açıklamayı yaparız diye tartışıyor olur. O kadar yani...
ZELENSKİ-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Ukrayna Savaşı’nda ise kimi zaman barış umutlarının yükseldiği kimi zaman savaş ikliminin ağır bastığı bir dönemden geçiliyor. Zelenski, “Putin’le görüşme olmaması muhtemel” açıklamasını yaptıktan birkaç saat sonra, bu kez Habertürk televizyonundan Sena Alkan’a iki liderin İstanbul’da görüşebileceğini söyledi.
Zelenski’nin ilk açıklaması çok umutsuzdu. AK Parti MKYK toplantısında Zelenski’nin açıklaması ve Türkiye’nin arabuluculuk çabaları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zelenski’nin ümidinin kırılmaması gerekiyor. Arabuluculuk çabalarımız sürüyor. İki lideri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çabalarımızı sürdüreceğiz. İkisini bir araya getirebiliriz” diyor.
Erdoğan umudunu koruyor. Barışın sağlanması için çabalarını sürdürüyor.
ABD Başkanı Biden ise savaşın sürmesi için elinden geleni yapıyor. Eğer Ukrayna’da bir barış sağlanacaksa bu Biden’a rağmen sağlanmış olacak.
NATO İŞİN İÇİNE GİRERSE
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NATO’nun savaşa dahil olması ihtimali soruluyor. Erdoğan, kaygılı bir dille, “NATO’nun bu işe müdahil olması Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkması demektir. Doğru değildir. NATO bu işe müdahil olmamalıdır” diye konuşuyor.
Erdoğan, Türkiye’nin mevcut pozisyonunu koruyacağının altını çiziyor.
GIDA FİYATLARI
AK Parti MKYK’da fiyat artışları da gündeme geliyor. Zaten Erdoğan’ın iki önemli önceliği var. Biri malum Ukrayna, diğeri ise hayat pahalılığı. Patlıcanın, patatesin, domatesin fiyatları ortada. Hayat pahalılığı can yakıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sebze ve meyvede yaşanan pahalılığın mevsimsel etkilerden ve ihracattan kaynaklandığını ifade ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini söylüyor. “Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı” diyor.
RUSYA’DAN GIDA İTHALATI
Ama tabii mevsimsel etkinin dışında buğday, ayçiçekyağı, şeker, et gibi temel gıda maddelerinin durumu var. Erdoğan, Rusya’ya uygulanan ambargoya Türkiye’nin katılmadığını belirterek, “Bu yıl gıda ürünlerini daha uygun fiyattan ithal edebiliriz” diyor.
SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
Seçim Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu ne demektir?
1) Seçim barajı yüzde 7’ye indi demektir.
2) Bir gece yarısı CHP’den İYİ Parti’ye milletvekili transferinde olduğu gibi, bu 20 milletvekili ile Meclis’te grubu kur, seçimlere gir devri bitti demektir.
3) İttifakla baraj sorununu aşan küçük partilerin, ittifakın sırtından milletvekili çıkarmasının sona ermesi demektir. Artık milletvekili çıkarmak için partilerin oylarının sayılarına bakılacak.
4) Engellilerin bakan yardımcısı, hâkim olabilmesi gibi kazanımlardan sonra ilk kez bu seçimde görme engelliler birinin yardımı olmadan, bir şablon yardımı ile oy kullanabilecekler. Bu değişiklik için çaba gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a da buradan teşekkürler.
ERKEN SEÇİM YOK
5 Seçim yasasıyla ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte erken seçim yok demektir.
Çünkü Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.
Yeni yasa 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre 6 Nisan 2023 tarihine kadar erken seçim yok demektir.
AĞIRALİOĞLU İLE AKŞENER HELALLEŞTİ
YAVUZ Ağıralioğlu’nun Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınması İYİ Parti’yi karıştırmıştı.
Ağıralioğlu ilk başta kararı herkesle birlikte öğrendiği için sitemde bulunmuştu. Ama daha sonra, “Bu bir nöbet değişimi. İYİ Parti siyasetinde bir değişiklik olmayacak” şeklinde açıklamalar yaptı.
Meral Akşener ile Yavuz Ağıralioğlu dün görüştü. Ağıralioğlu’na görüşmenin havasını sordum: “Güzel geçti. Helalleştik, yolumuza aynı ahenkle devam edeceğiz” dedi.
Böylece Ağıralioğlu’nun istifa edeceği, yok efendim BBP’nin başına geçeceği gibi yapılan yorumlar boşa çıktı.
Teşkilat Başkanlığı’ndan Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılan Koray Aydın’ın da huzursuz olduğu söyleniyor ama istifası beklenmiyor.
ZAMANLAMAYA DİKKAT
Zaman zaman bu liderleri hafife almayın diye uyarma gereği duyuyorum. Akşener bu değişiklikleri ne zaman yaptı? Seçimlere 1 yıl kala yaptı. Zamanlama çok önemli. Seçime giderken hangi siyasetçi sorun çıkarabilir?