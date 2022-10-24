Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu kutladı: ‘Bay Kemal’in adaylığı hayırlı olsun’

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DİYARBAKIR KIPIR KIPIR

Diyarbakır’a eski havaalanının olduğu yerden, Bağlar’dan giriş yaptım. Sokaklar, caddeler miting meydanına doğru akıyordu. Kavşakta kadınlar ve gençlerden oluşan heyecanlı bir grup Erdoğan’ı bekliyordu. Kalabalık caddelerden ilerliyor, Şehitlik’te de canlı bir grup karşılamaya hazırlanıyordu. Meydana ulaştığımda ise hıncahınç dolmuştu. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting alanına gelene kadar izdihamdan yollarda durup konuşma yapmak zorunda kaldı. Erdoğan’ın Diyarbakır mitinglerinin birçoğunu izledim. Erdoğan, en kalabalık ve en canlı mitinglerinden birini yaptı.

PANKARTLAR

“AK Parti bitti” diyenlerin Diyarbakır’ı görmesini isterdim. Bu millet Erdoğan’ı seviyor. Cumhurbaşkanı kürsüye çıktığında İstasyon Meydanı coşkudan yıkılıyordu. Erdoğan meydanların nabzını çok iyi tutan bir lider. Özal’ın, Demirel’in, Ecevit’in mitinglerini izledim. Bunlar hitabeti güçlü liderlerdi. Meydanı sallarlardı. Erdoğan’ın miting performansı da çok güçlü. Meydanın nabzını eline alıyor, on binlerle konuşuyor. Erdoğan konuşmasına, “Biz Diyarbakır’ı özledik. Görüyorum ki Diyarbakır da bizi özlemiş” diye başlayınca meydanda tezahüratlar yükseldi. Konuşmasına, meydana açılan, “6’lı Masa, size buradan bir mesajımız var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz” pankartını okuyarak başladı. “Bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler. Ama bilmiyorlar ki gönülden gönüle giden bir yol vardır. Biz gerekirse serden vazgeçeriz ama Diyarbakır’dan vazgeçmeyiz” dedi. Tabii meydandan alkışlar ve sloganlar yükseldi.

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DİYARBAKIR’IN RENGİ

Erdoğan, Diyarbakır anneleri üzerinden insan hakları savunucularına yüklendikten sonra sözü Diyarbakır’a getirdi. “Diyarbakır’ın rengi terör değildir. Kültür Festivali de gösterdi ki Diyarbakır’ın rengi PKK değildir. HDP’nin sapkınlıkları değildir. Diyarbakır’ın rengi kardeşliğimizdir” diye konuştu. Diyarbakır’da seçmeli derslere Kürtçe öğretmen atadıklarını açıklayınca ve bir dönem işkenceleriyle ünlü Diyarbakır Cezaevi’nin müze olmak üzere Kültür Bakanlığı’na devredildiğini söyleyince meydandan alkışlar yükseldi. Erdoğan meydana açılan pankartların üzerinden siyasi mesajlarını vermeyi sürdürdü. “Reis sen paradan 6 sıfırı attın. 2023’te biz atacağız” pankartını okuyup Diyarbakırlılardan 2023 seçimlerinde 6’lı Masa’ya ders vermesini istedi. Erdoğan konuşmasını bitirene kadar kimse meydanı terk etmedi. Erdoğan Diyarbakır’da kendi tabiriyle 70 bin kişiye seslendi.

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GENÇLERLE BULUŞMA

Mitingden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gençlerin buluşmasına geçtik. Erdoğan gençlerle buluşunca başka bir formata geçiyor. Zaten kendisi de “Ben de gencim, çünkü gençler, sizinle yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil” dedi. Salona, “Delalım” şarkısıyla giriş yaptı. Diyarbakır’a uyarlanmış rap şarkısının da ritmiyle gençler yerinde duramıyordu. Ünlü sanatçıların seslendirdiği “Devlerin aşkı büyük olur” şarkısından uyarlama pankartı açtılar. Gençler Erdoğan’ı, “Allah’ına kurban Tayyip Erdoğan” tezahüratıyla karşıladılar. Erdoğan’da onlara “Allah’ınıza kurban gençler” diye karşılık verdi.

KÜRTÇE HOŞ GELDİNİZ

Erdoğan’a Batman’daki buluşmasında genç bir kız Kürtçe hoş geldiniz demişti. İlk olmuştu. Diyarbakır’da da genç bir kız Kürtçe ve şiveli bir şekilde yürekten hoş geldiniz deyince salon coştu. İnsanın ana dilini kullanması bir başka güzel oluyor. Hele bir de Diyarbakır’da... Erdoğan gençlerle buluşmasında Sezai Karakoç’tan şiir okudu. Allah’ı var, güzel okudu. Ahmet Kaya ile anılarını anlattı. Pınarhisar Cezaevi’ne gitmeden önce Yedikule’de düzenlenen toplantıya Ahmet Kaya’nın da katıldığını ve “Şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye’nin özlemini yaşıyoruz” dediğini aktardı. Gençler Erdoğan’a “muhafazakâr devrimci” kavramını sordular. Bu tanımı benimsediklerini belirttiler. Erdoğan onlara Nuri Pakdil’in kitaplarını okumalarını tavsiye etti.

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BAŞÖRTÜSÜ SORUSU

Dicle Üniversitesi’nden başörtülü bir öğrenci, CHP’nin başörtüsü teklifini sordu. Erdoğan, “O dönemlerde başörtüsüne bez parçası diyen Bay Kemal, şimdi ‘Bu işi çözeceğiz’ diyor. Biz de sıkıysa Anayasa değişikliğini yaparak yolumuza devam edelim diyoruz. Zaten yasal olarak sıkıntı yok. Bir de Anayasa değişikliği yapalım, yolumuza devam edelim istiyoruz” diye karşılık verdi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adaylığını tebrik etti. Bir genç Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisini değerlendirmesini istedi. Cumhurbaşkanı önce, “Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı?” dedi. Ardından sözü Kılıçdaroğlu’nun Sivas’ta Kanal 58 televizyonuna yaptığı açıklamaya getirdi. Kılıçdaroğlu, Kanal 58’de, “Şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir’ denmesi lazım” diyerek cumhurbaşkanı adaylığını neredeyse ilan etti. Erdoğan da bu açıklama üzerine, “Bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz. Bizim bir sıkıntımız yok” dedi. Bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak. Gerçi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Hayatını ortaya koymuş durumda.