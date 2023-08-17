Ekrem İmamoğlu için anketler ne diyor

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Yoksa hem CHP Genel Başkanlığı’nı kazanamayacak hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan olacaktı.

Peki İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanması garanti mi? Anketler bu konuda ne diyor? İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu’nu başarılı buluyor mu?

BAŞARILI MI

Gürkan Duman’ın sahibi olduğu Betimar Araştırma İstanbul halkına, “Ekrem İmamoğlu’nu başarılı buluyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 35.9’u “Başarılı” diyor. “Başarısız” diyenlerin oranı ise yüzde 40.5. “Ne başarılı ne başarısız” diyenler yüzde 12 çıkarken, “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 11.6 çıkıyor.

OY VERİRİM

Ankete katılanların yüzde 38.7’si yeni seçimde de Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyor. Bu oran “Başarılı buluyorum” diyenlerden 2.8 daha yüksek. Başarısız bulsalar da başta ideolojik nedenler olmak üzere çeşitli gerekçelerle İmamoğlu’na yine oy veririm diyen bir kitle var.

OY VERMEM

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“Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 43.6 çıkıyor. Bu oran da “İmamoğlu başarısız” diyenlerden 3.1 puan fazla. Söz konusu oy verme olunca “Cevap yok” diyenlerin oranı azalıyor. Herkes kendi partisinin safına geçiyor.

SEÇMEN SADAKATİ

Seçmen sadakatini ölçme adına anketin alt verileri de önemli ipuçları taşıyor.

CHP seçmeninin yüzde 77.9’u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 67’si, Yeşil Sol Parti seçmeninin yüzde 61’i İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul İttifakı” çıkışı burada önem kazanıyor. İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP’nin desteğini sağlayamazsa İstanbul seçimleri tehlikede demektir.

Çünkü Ekrem İmamoğlu seçildiğinde, partilerin desteği yüzde 80 seviyesindeydi. Şimdi yüzde 60 seviyesine gerilemiş durumda.

AK PARTİ’NİN ADAYI BELLİ DEĞİL

İstanbul seçimleri hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için AK Parti’nin adayının belli olması ve ittifakların netleşmesi gerekiyor.

Peki bu veriler bir anlam ifade etmiyor mu? Ediyor. Betimar’ın anketi Ekrem İmamoğlu’nun işinin zor olduğunu ortaya koyuyor.

İmamoğlu ikinci kez seçilebilir, AK Parti iyi bir adayla seçimi alabilir. Durum ortada. İstanbul seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimi gibi nefes nefese takip edilecek bir seçim olacak.

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EKREM İMAMOĞLU’NUN RAKİBİ EKREM İMAMOĞLU

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nun önünde duran zorluklar var.

1- Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa zafer beklentisi ile gidip hüsranla çıkan muhalif seçmen sandık küskünü oldu. Muhalif seçmeni yeniden motive edip oy kullanmaya ikna etmek kolay olmayacak.

2- Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteği ile seçildi. Kılıçdaroğlu’nun 6’lı Masa’yı, İmamoğlu’nun İstanbul İttifakı’nı kurması kolay değil.

3- Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinden bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çekilmeye zorluyor. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasına kara kedi girdi. Bu CHP seçmeni üzerinde olumsuz etki yapar.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE KAVGALI

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4- İmamoğlu ile CHP’li bazı ilçe belediye başkanları arasında sert tartışmalar yaşanıyor. CHP’nin İstanbul’da 14 belediye başkanı var. Bunların üçte ikisi Ekrem İmamoğlu’na karşı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi arasında ise köprüler atılmış durumda. Bu durum seçimde İmamoğlu’nun aleyhine olacak.

İL BAŞKANLIĞI İLE SORUNLU

5- İmamoğlu’nun seçimleri kazanmasında ittifakın desteğinin yanı sıra Canan Kaftancıoğlu’nun örgütlü çalışması etkili olmuştu. Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu kanlı bıçaklı. Yeni il başkanı, İmamoğlu’nun değil Kılıçdaroğlu’nun desteklediği isim olursa seçimlerde beklediği desteği alması zorlaşacak.

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ESER SİYASETİ

6- Geçen seçimde Ekrem İmamoğlu’nun rakibi AK Parti’ydi. Bu seçimde Ekrem İmamoğlu’nun rakibi Ekrem İmamoğlu. 4 yıldır İstanbul’u yöneten İmamoğlu’nun icraat karnesi parlak değil.

ESERLERİYLE MÜHÜR VURMADI

Bedrettin Dalan Haliç’in temizliği ile, Erdoğan İstanbul’un çöp ve su sorunu çözerek ve metro inşaatlarıyla gündeme geldi. Kadir Topbaş metroda atılım yaptı, trafik sorununun çözümünde büyük ilerleme sağladı. Erdoğan’ın başlattığı Melen Suyu projesini İstanbul’a kazandırdı. Ekrem İmamoğlu ise İstanbul’a, mührünü vurduğu bir eser kazandıramadı.

1- İstanbul’un en büyük gerçeği deprem. Ekrem İmamoğlu’nun depremle mücadele konusunda ayırdığı kaynak, reklam bütçesinin gerisinde kaldı. Kentsel dönüşümde vaatlerini gerçekleştiremedi.

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2- Trafik her geçen gün büyüyen sorun yumağına dönüştü. Trafiği rahatlatacak bir adım atmadı.

3- İstanbul ciddi olarak bir su stresi yaşıyor. 16 milyonluk şehirde su sorununun çözümü yönünde bir adım atmadı.

4- İcraatlarını sayarken metro hatları, yollar, tünellerden söz etmedi. Edemedi. Kreşlere ve Halk Süt’e değindi ancak onlarda da vaatlerinin çok gerisinde kaldı.

ECEVİT GİBİ Mİ YAPACAK ALİ BABACAN MI OLACAK

ALİ Babacan AK Parti’de olduğu sırada Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermiş ancak Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı için çalıştığını itiraf etmişti. “Görünür değildim ama tam göbeğindeydim” demişti.

Özgür Özel, CHP’nin Grup Başkanı. Yani Meclis’te Kılıçdaroğlu’nu temsil ediyor. Ama aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nu devirmek için yapılan Zoom toplantılarına katılıyor. Ekrem İmamoğlu’nun yerine CHP Genel Başkanlığı için aday olarak gösteriliyor. Yani Meclis’te Kılıçdaroğlu’nu temsil ediyor ama Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu devirmek için çalışıyor.

Siyasi etik açısından Özgür Özel’in bir an önce grup başkanlığından istifa etmesi isteniyor. Ama Özgür Özel şu ana kadar buna yanaşmadı. Özgür Özel’in, genel başkan adayı olarak bazı il kongrelerine katılacağı söyleniyor. Bu durumda Özgür Özel’in grup başkanlığından istifa etmesi yönündeki baskılar daha da artacak.

ECEVİT ÖRNEĞİ

Bülent Ecevit, İsmet Paşa’nın 12 Mart’ta Nihat Erem hükümetine destek vermesini eleştirerek genel sekreterlikten istifa etmiş, İnönü’ye karşı CHP Genel Başkanlığı yarışına girmişti. Yani hem genel sekreteri olup hem de İnönü’yü devirmeye çalışmamıştı.

1- Özgür Özel’e yakışan Ali Babacan’a benzemek değil, Bülent Ecevit’i örnek almaktır.

İMAMOĞLU DESTEĞİNİ ÇEKER Mİ

2- Özgür Özel, tabanda yeterince ilgi uyandıramazsa Ekrem İmamoğlu’nun da desteğini çekeceği söyleniyor.