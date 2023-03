Deprem sonrası anketten ne çıktı

Haberin Devamı

Elbette ki bunun önünde önemli zorluklar var. Belki normalleşme sürecinde yapılacak olan bir anketle farklılıklar oluşacak. Ama Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar tüm bu zorluklara rağmen anket yapmayı göze alabilmiş. Çünkü bu kamuoyu araştırma şirketleri açısından da önemli bir riski barındırıyor.

Deprem sonrası kamuoyunun nabzı merak ediliyor. O nedenle Optimar’ın sıcağı sıcağına yaptığı bu anketi paylaşmak istedim.

DEPREM GERÇEĞİ

Optimar’ın 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde toplam 2 bin kişi üzerinde yaptığı anket, ilginç veriler taşıyor.

Bir ay öncesine kadar tüm anketlerde ülkenin en önemli sorunu nedir denildiğinde tartışmasız olarak ekonomi öne çıkıyor. Ama deprem her şeyi tersine çevirmiş durumda. Ankete katılanların yüzde 67.3’ü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak depremi işaret etmiş. İkinci sırada ise yüzde 18.1’le ekonomi geliyor. Depreme rağmen ekonomi uyarmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

MUHALEFET, BU VERİYE DİKKAT

10 şehrimizin yıkıldığı, 50 bine yakın insanımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinde Optimar bu sorunu kim çözer diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 29.3’ü “AK Parti” çözer diyor. “CHP” diyenlerin oranı yüzde 19.1. “HDP” çözer diyenler yüzde 6 çıkarken, onu yüzde 5.6’yla “İYİ Parti” takip ediyor. “MHP” diyenlerin oranı ise yüzde 2.3 çıkıyor.

Pandemi, ekonomik sorunlar ve deprem gibi ağır sorunlar yaşamamıza rağmen halk, bu sorunu muhalefet çözer demedi. Muhalefetin asıl üzerinde durması gereken nokta burası. Muhalefet çare olamıyor, muhalefet bu kadar ağır bir tabloya rağmen umut vermiyor.

HİÇBİRİ ÇÖZEMEZ

Ankette bir nokta daha dikkatimi çekti. İkinci sırada çıkan veriye hem iktidarın hem muhalefetin dikkat etmesi gerekiyor. Ankete katılanların yüzde 21.3’ü “Hiçbiri çözemez” diyor. Bu siyasete olan güvensizliği yansıtması açısından çarpıcı bir veri.

NEDEN ÇÖZER

Ankette “Neden belirtmiş olduğunuz partinin çözüm olacağını düşünüyorsunuz?” diye sorulmuş. “AK Parti çözer” diyenler çözüm odaklı, bilgili, tecrübeli ve istikrarlı, seçeneklerinin yanı sıra liderine güveniyorum, demiş. Muhalefet yerel yönetimler eliyle Türkiye’nin yüzde 65’ini yönetmesine rağmen kriz anında dahi çözüm odaklı olmayı başaramıyor ve muhalefet liderleri ise topluma ben bu sorunu daha iyi çözerim güvenini veremiyor.

Haberin Devamı

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ Mİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ilk günlerinde yeterince yardım götüremediklerini belirterek Adıyaman halkından helallik istemişti. Optimar, ankete katılanlara “Deprem sonrası yapılan müdahalenin tüm illerde zamanında ve doğru yapıldığını düşünüyor musunuz?” diye sormuş. Çıkan sonuç iktidar açısından uyarıcı mahiyette. Ankete katılanların yüzde 64.7’si zamanında ve doğru müdahale yapılmadığını düşünüyor. Zamanında müdahale edildi diyenlerin oranı ise yüzde 35.3’te kalıyor.

DEPREM SONRASI YAPILAN YARDIMLAR

Peki deprem sonrası yapılan yardımlar yeterli bulunuyor mu? Ankete katılanların yüzde 36’sı “Yeterliydi” diyor. “Oldukça yeterli” diyenlerin oranı ise yüzde 8.4 çıkıyor. “Yetersizdi” diyenler yüzde 24.2 çıkarken, “Oldukça yetersiz” diyenlerin oranı yüzde 9.3’te kalıyor. “Orta” diyenler ise yüzde 22.2 çıkıyor.

Haberin Devamı

SİYASİLERE ANLAMLI BİR UYARI

Optimar’ın anketinden iktidar, muhalefet demeden tüm siyasetçilerin ibret alması gereken bir veri çıkıyor. “Deprem konusunun siyaset konusu yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüze 73.7’si “Olumsuz buluyorum” yanıtını veriyor. “Olumlu buluyorum diyenlerin oranı ise yüzde 14.4’te kalıyor. Bu, toplumun ezici bir çoğunluğunun depremin siyaset konusu yapılmasına karşı olduğunu gösteriyor. Herkes bu veriyi dikkate almalı ama daha çok da cumhurbaşkanı adaylığı gündemde olan Kılıçdaroğlu’nun dikkat etmesi gerekiyor.

SEÇİMLER ERTELENSİN Mİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı açıkladı. Seçimlerin ertelenmesi tartışması geride kaldı. Ama halkımızın da seçimlerin ertelenmesine sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 72.6’sı seçimlerin normal tarihi olan 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyor. “Ertelenmeli” diyenlerin oranı ise yüzde 27.4 çıkıyor.

Haberin Devamı

HANGİ LİDER

Deprem siyasi fay hatlarını nasıl etkiledi, demiştik. Buna “Depremden sonraki süreçte Türkiye’yi hangi lider ayağa kaldırır?” sorusunu da eklemek gerekiyor. Özellikle deprem bölgesinde sandığa gidenler, biraz da benim yaralarımı kim sarar diye oy kullanacaklar. Optimar’ın anketinde “Depremden sonraki süreçte parti liderlerinden hangisinin hasarın giderilmesinde daha başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 49.7’si Erdoğan diyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 12.7 çıkıyor.

MUHARREM İNCE FAKTÖRÜ

Burada Muharrem İnce’ye ayrı bir yer açmak istiyorum. Çünkü depremde sergilediği yapıcı tutumu onu yukarıya taşımış. Muharrem İnce diyenler yüzde 6.1’le üçüncü sırada geliyor.

Haberin Devamı

ÜMİT ÖZDAĞ’A NE OLMUŞ

Depremden kaos çıkarmak için her türlü yola başvuran Ümit Özdağ ise ankette sıralamaya bile girememiş. Hani son dönemde siyasette bir not etme akımı başladı ya. Millet bu süreçte sorumlu hareket edenle etmeyeni not etmiş.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ YARIŞ

Siyasetle ilgili son bir veriyi de paylaşmak istiyorum. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 43.2’si Erdoğan yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 13.5’le ikinci sırada geliyor. Onu yüzde 11.8’le Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 8.8 alan Selahattin Demirtaş’ın ardından yüzde 7.4’le beşinci sıraya gerilemiş durumda.

Mansur Yavaş’ın durumundaki belirsizlik onu üçüncü sıraya iterken Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kesinleşmek üzere olması onu ikinci sıraya yükseltmiş durumda. Ama Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun toplamı Erdoğan’a ulaşamıyor.