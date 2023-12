CHP milletvekili soruyor: “Biz şehit cenazesine nasıl gideceğiz”

Haberin Devamı

CHP, PKK’yı kınayan Meclis’teki ortak bildiriye imza atmazken; milletvekillerine soruldu mu sorulmadı mı sorusunun yanıtını arıyorum. Şu ana kadar milletvekillerine soruldu diyeni bulamadım. PKK’yı kınayan ortak bildiriye imza atılmamasını savunan tek bir CHP milletvekiline rastlamadım. Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır hariç.

DEM’LE BİRLİKTE HAREKET

Kerpiç yapılı, yoksul evlerine şehit ateşinin düştüğü bir günde; CHP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile birlikte hareket etmesini doğru bulan bir CHP’li görmedim.

Özgür Özel, PKK’nın siyasi kanadı olan DEM Parti’ye şirin gözükeyim derken kendi ipini çekmiş farkında değil. Şunu buraya yazın; Özgür Özel, CHP’nin en kısa süreli Genel Başkanı olarak tarihe geçebilir. Çünkü tepetakla gidiyor. Milletvekilleriyle konuşana kadar CHP’deki infialin boyutunu anlamamıştım.

“Seçim bölgelerimizde şehit cenazeleri var. Biz şimdi şehit cenazelerine nasıl gideceğiz?” diyen CHP milletvekili çıktı. “Bu karar tarihi bir kırılma noktasıdır” diye konuşan CHP milletvekili oldu.

SONUCU SARSICI OLACAK

Konuştuğum CHP’liler özet olarak, “CHP devleti kuran bir partidir. CHP tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. Büyük bir infial halindeyiz. Bu karar nedeniyle CHP’de tarihi bir kırılma yaşanıyor. Sonucu sarsıcı olacak. Zaten bu sarsıntı başladı. Genel Başkan şehit cenazesinde yuhalandı. Bunu provakasyon diye geçiştiremeyiz” diyorlar.

100 MİLLETVEKİLİ RAHATSIZ

CHP’nin 130 milletvekili var. PKK’yı kınayan ortak bildiriye imza atılmaması nedeniyle en az 100 milletvekilinin rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Netice itibarıyla bu insanlar siyaset yapıyor. Seçim bölgelerine şehit cenazeleri geldiğinde gidemeyecekse, CHP, PKK ile anılan bir parti konumuna düşecekse onun bedelini milletvekilleri ödeyecek.

SEÇİMLERDEKİ KANDİL DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil’den PKK baronlarının yaptığı açıklamaların bedeli sandıkta ödendi. Seçimlerden sonra hazırlanan raporda; Kandil’den yapılan açıklamalara karşı sessiz kalınması seçimlerin kaybedilmesinin birinci sebebi olarak gösterildi. Seçimlerde yaşananlardan ders çıkarılmamış ki CHP tarihinde ilk kez teröre karşı Meclis tarafından yapılan ortak açıklamaya imzasını atılmadı.

MİLLETVEKİLLERİNE SORULDU MU

CHP, Meclis tarafından yayınlanan ortak bildiriye imza vermezken milletvekillerine sordu mu? Bütçe görüşmeleri nedeniyle milletvekilleri Meclis’teydi. Ortak açıklama teklifi iktidardan değil, İYİ Parti’den geldi. Bir tereddüt oluştuysa CHP’nin ne yapması gerekirdi? Meclis’te oturuma 15 dakika ara verilmesini talep etse, milletvekilleriyle yan salona geçer kararı alırdı. Ya da buna gerek duyulmazsa milletvekillerinin ait olduğu WhatsApp grubundan sorulabilirdi. Bunun hiçbiri yapılmıyor. Özgür Özel’in kime danıştığı bilinmiyor. Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır konuşuyor. CHP milletvekilleri de imza atılmayacağını herkesle birlikte öğreniyorlar. Tabii o anda önce bir şaşkınlık, sonra büyük bir şok yaşanıyor.

12 ŞEHİT BİR CAN ATALAY ETMİYOR MU



BİR CHP milletvekili infial halindeydi. “TİP Milletvekili Can Atalay kararı üzerine CHP grubunu gece yarısı toplantıya çağıran, günlerce Meclis’te oturma eylemi yapılması talimatını veren Genel Başkanımız, PKK’yı kınayan ortak bildiriye imza atmazken neden bize sormadı? 12 şehit bir Can Atalay etmiyor muydu?” diye sordu. Özgür Özel bu sorunun cevabını ver bakalım.

MECLİS’TE NÖBET TUTTULAR

TİP Milletvekili Can Atalay’la ilgili olarak Yargıtay’ın kararı üzerine, 8 Kasım günü, Özgür Özel gece saat 21.05’te CHP grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Kapalı toplantıda Meclis’te, “adalet nöbeti”ne başlayacaklarını açıkladı. CHP milletvekilleri 8-29 Kasım tarihleri arasında Meclis’te Can Atalay için nöbet tuttular. Peki CHP milletvekili, “12 şehit bir Can Atalay etmiyor mu?” diye sorarken haksız mı?

YERİNDE BİR SORU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP’ye ”Bu bildiride yer alan ifadelerin hangisinden rahatsız olduğunuz?” diye sordu. Ortak bildiride, PKK terör örgütünün saldırısı sonucunda 12 vatan evladının şehit olduğu belirtiliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet dileniyor. Kederli ailelerine ve ve milletimize başsağlığı veriliyor. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik saldırılar şiddetle kınanıyor. Peki CHP bu ifadelerin hangisinden rahatsız oluyor?

Ben size söyleyeyim; PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile seçim ittifakı yapacaklar; o yüzden PKK’yı kızdırmak, DEM Partisi’ni küstürmek istemiyorlar.

KANDİL’İ SEVİNDİRDİ

CHP’nin PKK’yı kınayan bildiriye imza vermemesi Türk milletini üzdü ama PKK’yı sevindirdi. Terör örgütünün yayın organında Hasan Çewlig isimli bir terörist çıkmış, ”Şimdiye kadar CHP her türlü operasyonlara koşulsuz destek verirdi. Şimdi bugün niye destek vermedi? Çünkü çatlama başladı” diye sevinç naraları atıyor.

Özgür Özel bu senin eserin... PKK’yı sevindirdin, Türk milletini üzdün.

GARA’DAN SONRA

CHP, Kılıçdaroğlu döneminde Suriye ve Irak tezkeresine karşı çıktı. O bir kırılmaydı. Bunun bedelini seçimlerde ödedi.

Bu kez yaşanan tarihi bir kırılma. CHP, Milli Savunma Bakanı’nın Meclis’e bilgi vermesi talebinin arkasına saklanıyor. Gara’da şehitler verdiğimizde CHP böyle bir talepte bulunmuştu. O dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genel merkezi ziyaret ederek bilgilendirmişti. Yine de Meclis bilgilendirilmeli. CHP bildiriye imza verse bu talebinin çok anlamı olurdu. Ama sen hem PKK ile birlikte hareket et hem de “Milli Savunma Bakanı, Meclis’e bilgi versin” de. Bu kadar tutarsızlık olmaz.



ŞEHİTLERİMİZ EMNİYET KOLLARINDAN



BİR yandan da 12 şehit verdiğimiz saldırıyı anlamaya çalışıyoruz. Ortaya çıkan görüntüler Mehmetçiğin ne türlü zorlu arazi şartlarında; karda, soğukta, sisli ve puslu havada görev yaptığını ortaya koyuyor. Üs bölgesinin güvenliğini sağlamak için gözetleme yapan emniyet kollarımız şehit veriyor. Kar yağışını, sisli ve puslu havayı fırsat bilen teröristler sızma yapıyor. El bombalarıyla saldırıyorlar. Emniyet kollarında görev yapan askerlerimizin karşılık vermesi üzerine çatışma çıkıyor. Şehitlerimiz emniyet kolunda görev yapan askerlerin arasından çıkıyor. Kısa sürede üs bölgesinden takviye birlikler geliyor ve saldırıyı gerçekleştiren teröristler orada etkisiz hale getiriliyor.

Bu olayın bir yüzü, diğer yüzünde ise niye şimdi, bu saldırı üzerinden Türkiye’ye hangi mesaj veriliyor sorusu var.