Bu kez anketten farklı sonuçlar çıktı

Haberin Devamı

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi seçimlerden sonra halkın nabzını tutmuş.

2-5 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden yapılan anket, iktidara ve muhalefete ışık tutacak veriler içeriyor.

İLK SIRADA EKONOMİ

Optimar, ”Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye sormuş. Tahmin edeceğiniz üzerine ekonomi çıkıyor. Ama ezici bir oranla ‘Ekonomi’ diyenler yüzde 60.6’yla ilk sırada gelirken, onu yüzde 6.1 ile Suriyeliler ve düzensiz göçmenler takip ediyor.

BU KEZ FARKLI

“Sizce bu sorunu kim çözer?” sorusuna verilen yanıt ise anketin şimdiye kadar ki en farklı başlıklardan birisini oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 24.3’ü CHP diyor. AK Parti diyenlerin oranı ise yüzde 20.2’yle ikinci sıraya gerilemiş. Daha önceki anketlerde ekonomi yine ilk sırada çıkıyor, ancak ‘Bu sorunu kim çözer?’ diye sorulduğunda AK Parti yanıtı veriliyordu. O zamanlar da ne zaman CHP çözer denilir, o zaman seçim sonuçları değişir notunu düşüyordum.

Bu kez CHP yanıtı verilmiş. Zaten seçim sonuçları da onu doğruluyor.

Haberin Devamı

SANDIĞA NEDEN GİTMEDİLER

Bizde seçimlere katılım oranı yüzde 85’in altına düşmüyor. Ama bu kez katılım oranı yüzde 78’le son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Optimar, sandığa gitmeyen 152 kişiye neden sandığa gitmediğini sormuş. Bakın ne tür yanıtlar veriliyor;

‘Partime olan tepki’ diyenler yüzde 34.9’la ilk sırada geliyor. Onu yüzde 20’yle ‘AK Parti’ye tepki amaçlı’ cevabını verenler izliyor.

‘Kararsız olduğum için’ diyenler yüzde 19.8’le üçüncü sırada gelirken, adaya tepki gösterdiği için sandığa gitmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 14.6 çıkıyor.

SANDIĞA GİTSELER HANGİ PARTİYE OY VERİRLERDİ

Aynı 152 kişiye bu kez ‘Sandığa gitseydiniz hangi partiye oy verirdiniz?’ sorusu sorulmuş.

Yüzde 27.9’la CHP diyenler ilk sırada gelirken, AK Parti diyenler ise yüzde 20.9’la ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 9.4’le Zafer Partisi, dördüncü sırada ise yüzde 4.8’le Yeniden Refah Partisi geliyor. DEM Parti’ye diyenler yüzde 2.9 olurken, onu yüzde 2.8’le MHP takip ediyor. İYİ Parti diyenler yüzde 2.6 olurken, Memleket Partisi’ni işaret edenlerin oranı ise yüzde 1.2 çıkıyor.

Haberin Devamı

SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN MU

Optimar ankete katılanlara seçim sonuçlarından memnun olup olmadığını da sormuş.

Çok memnun olduğunu söyleyenler yüzde 16 olurken, memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37.9’la ilk sırada geliyor. İkisi toplandığında ise yüzde 53’e ulaşıyor. Seçim sonuçlarını orta bulduğunu ifade edenler yüzde 20 olurken, memnun olmadığını bildirenlerin oranı yüzde 18.6 çıkıyor. ‘Hiç memnun değilim’ diyenlerin oranı ise yüzde 7.6’da kalıyor. İkisini topladığımızda ise yüzde 26.2 çıkıyor.

MESAJ KİME

Ankete katılanlara,”Sizce 31 Mart yerel seçimlerinin verdiği en temel mesaj nedir?” diye sorulmuş.

Birinci sırada yüzde 33.3’le AK Parti’ye yanıtı verilmiş. Onu yüzde 21.5’le ekonomik kriz takip ediyor. Yönetimin değişmesi yüzde 19.5’le üçüncü sırada gelirken, bu seçimlere damgasını vuran emekliler yüzde 5.5’le dördüncü sırada geliyor.

Haberin Devamı

En son sırada ise yüzde 0.8’le CHP’nin başarısı geliyor. Halkımız CHP’nin başarısından dolayı değil AK Parti’yi uyarmak için muhalefete yöneldiğini gösteriyor.

CHP-DEM İŞBİRLİĞİNE NASIL BAKILIYOR

CHP ile DEM işbirliğine yönelik sorulara verilen yanıtlar önemli ipuçları veriyor.

İlk sırada yüzde 24.7’yle ‘Olumsuz değerlendiriyorum’ diyenler geliyor. ‘İşbirliğini doğru bulmuyorum’ diyenler ise yüzde 20.8’le ikinci sırada yer alıyor. ‘DEM ile CHP arasında işbirliği olduğunu düşünmüyorum’ diyenler ise yüzde 19.2’yle üçüncü sırada geliyor.

KENT UZLAŞISINA ONAY VAR MI

Olumsuz yanıtlar ‘kent uzlaşısı’ konusunda da sürüyor. Kent uzlaşısını doğru bulanların oranı yüzde 19.1 çıkarken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 55.8’e ulaşıyor. Yüzde 25.1’lik bir kesim ise fikrinin olmadığını söylüyor.

Haberin Devamı

DEM TEHLİKELİ BULUNUYOR MU

Optimar, DEM Parti’yi tehlikeli bulup bulmadıklarını da sormuş. Ankete katılanların yüzde 50.1’i ‘Çok tehlikeli’ derken, ‘Tehlikeli’ diyenlerin oranı yüzde 25.1 çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 75.2’si DEM’i tehlikeli buluyor. Orta seviyede bulanlar yüzde 9.5 olurken, ‘Tehlikeli değil’ diyenler yüzde 8.4, ‘Hiç tehlikeli değil’ diyenler ise yüzde 6.9 çıkıyor.

DEM’LİLER CHP’Lİ BELEDİYELERDE GÖREV ALMALI MI

‘DEM’lilerin CHP’li belediyelerde görev almasını olumsuz buluyorum’ diyenler yüzde 79.1’le ezici bir çoğunluğu oluşturuyor. ‘Olumlu buluyorum’ diyenler ise yüzde 20.9 çıkıyor.

KAYYUM ATANMALI MI

Seçimlerden sonra en çok merak edilen konulardan birisini de DEM Partisi’nin kazandığı belediyelere kayyum atanıp atanmayacağı konusu.

Haberin Devamı

Ankete katılanların yüzde 53.7’si ‘Atanmamalı’ derken yüzde 46.3’ü atanması görüşünde.

YENİDEN REFAH TEPKİ OYLARINI ALDI MI

Optimar, Yeniden Refah Partisi’nin, AK Parti’ye tepki oylarını alıp almadığını da araştırmış. Ankete katılanların yüzde 73.6’sı tepki oylarını aldığı görüşünde. ‘Hayır’ diyenler ise yüzde 26.4 çıkıyor.

AK PARTİ YÖNETİMİ DEĞİŞMELİ Mİ

‘Seçim sonuçlarına göre AK Parti yönetiminde köklü bir değişiklik olmalı mı?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 84.1’i ‘Evet’ yanıtını verirken, ‘Hayır’ diyenler yüzde 15.9’da kalıyor.

BAKANLARIN ÇALIŞMASI SEÇİM SONUÇLARINI NASIL ETKİLEDİ

Seçim sırasında en çok tartışılan konulardan biri de bakanların seçim çalışmalarına katılmasıydı. Ankete katılanların yüzde 75.9’u bakanların seçim çalışmasına katılmasının oyları düşürdüğü görüşünde. ‘Oyları yükseltti’ diyenler yüzde 6.9’da kalırken, yüzde 17.2’lik bir kesim fikrinin olmadığını belirtmiş.

BAKANLAR DEĞİŞMELİ Mİ

Optimar, ‘Seçim sonuçlarına göre Kabine’de köklü bir değişim olmalı mı?’ sorusunu da yöneltmiş. Ankete katılanların yüzde 75.1’i değişimden yana görüş bildirirken, ‘Hayır’ diyenler yüzde 24.9’da kalmış.