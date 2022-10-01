Beştepe'de 'Şut ve Gol' sergisi

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AZ bir zaman geçirsem de Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan, kitap okuyan gençler bana can suyu gibi geldi.

Çorba saatine denk geldim. Ders çalışan, sıkıldığı zaman çayını, kahvesini alan, çorbasını içen gençlere imrendim doğrusu çünkü benim kütüphaneyle ilk tanışmam çok iyi olmamıştı. Küçük bir ilçede, kütüphanenin kapısından içerideki kitapları göstermişler, “kitap gardiyanı” gibi bir görevlinin “Tamamsa gidin” uyarısıyla kütüphaneden uzaklaşmıştık.

Ta ki bir dönem ikinci adresim olan Meclis Kütüphanesi’ndeki siyasi tarihle ilgili araştırmalarıma kadar.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KÜLTÜR MERKEZİ

Millet Kütüphanesi’ni ziyaretim ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sefer Turan’ın koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı’nda bir ekibin hazırlıklarını yürüttüğü bir sergiyle ilgiliydi. Ha bu arada Millet Kütüphanesi’nde çok önemli sergiler açılıyor. Müzik sergisi yeni bitmiş. Millet Kütüphanesi kongre merkezi, sergi salonları ve kütüphanesiyle Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat merkezi. Sergiyle ilgili çalışmaları Sefer Turan’ın koordinasyonunda bir ekip yürütüyor. Adını “Şut ve Gol” koymayı planlıyorlar. Bu sergi, Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Futbol Tarihi sergisi. Sergide kulüplerin tarihi değil, futbol tarihi anlatılacak.

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SAVAŞTA FUTBOL

Bu sergide neler bulacaksınız? Çok şaşıracağınızdan eminim ama sadece tadı damağınızda kalması kaydıyla bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.





General Harington Kupası. Maç 29 Haziran 1923 günü, Taksim Stadı.

Futbol bir savaş değildir deriz. Ama savaş yıllarında futbol oynandığını pek bilmeyiz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa, “Donanma” diye bir “harp mecmuası” çıkarmış ama onun bir de spor ilavesi varmış.

İstanbul’un işgal edildiği yıllarda işgal kuvvetleri ile Türk takımları maçlar yapmışlar. İşgale karşı bir direniş gibi geçmiş maçlar. Fenerbahçe’nin işgal kuvvetlerine ait takımları peş peşe yenerek kazandığı “HaringtonKupası” da bu sergide yer alacak. Trabzonspor’dan da Kıbrıs Barış Kupası sergide olacak.

SÜRPRİZLER

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Futbol Tarihi Sergisi’nde birinci ligdeki bütün takımların formaları, kazandıkları kupalar sergilenecek. Her ilin en az bir takımından bir forma getirilerek her il temsil edilecek. Çok önemli sürprizler bizi bekliyor bu sergide. Kupa dedim de bir kupa var ki onu ben de ilk kez duydum. Sergide görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.

BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİ FUTBOL

Atatürk büyük bir strateji ustası. Büyük Taarruz öncesi komutanlarla Akşehir’e gidiyor. O sırada bir futbol maçı oynanıyor. Tüm ilgi maça odaklanırken Atatürk o sırada komutanlarla Büyük Taarruz’un harekât planlarını yapıyor. Hep derler ya futbol sadece futbol değildir diye...

Futbol tarihi sergisinde tarihi andan kareler bulacaksınız.







TAKIMLAR ÜNLÜ FUTBOL ADAMLARI



Sergide tarihle, güncel birlikte sunulacak. Galatarasay’ın Süper Kupa’sı da Beşiktaş’ın Amerika’da kazandığı kupa da olacak. Pele’nin imzalı fotoğrafıyla birlikte Milli Takım’da oynamış futbolcuların özel eşyaları da sergilenecek. Orada Fatih Terim’in UEFA kupasını kaldırdığı sırada giydiği takım elbise de Sinyor Can Bartu’nun özel eşyaları da sergilenecek. Tanju’nun Avrupa Gol Kralı olup kazandığı altın ayakkabıyı da göreceğiz, Lefter’denMetin Oktay’a kadar gururumuz olan futbolculara ait eşyaları da.







SERGİ ŞAŞIRTACAK

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Futbol tarihi denilince görsel olarak aklınıza ne geliyorsa bu sergide daha fazlasını bulacağınızdan emin olun.

Aklınıza gelmeyen ama orada karşılaşacağınız sürprizler ise daha şaşırtıcı olacak. Sadece gördüklerimle bile bu sergi vesilesiyle futbol tarihi yeniden yazılacak diyebilirim.