Bahçeli ve Akşener’in karşılıklı hamleleri

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Bahçeli, İYİ Parti’ye üç kez çağrı yaptı. Üçünde de zamanlama önemliydi.

AF ÇAĞRISI

1- MHP ile sert tartışmaların yaşandığı kopuşun ardından Meral Akşener,İYİ Parti’yi kurmuştu. İYİ Parti kongresini yapmadan 24 saat önce Devlet Bahçeli, 1 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Partililere çağrı yaptı. ”MHP’ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri samimi beklentimdir” dedi. Bahçeli’nin çağrısı, MHP’den kopan İYİ Partililere ‘af’ olarak algılandı. İYİ Parti kurultayı, Bahçeli’nin çağrısının gölgesi altında toplandı.

EVE DÖN ÇAĞRISI

2- 7 Ağustos 2020 tarihinde ise, Bahçeli, Akşener’e ‘eve dön’ çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çağrıya güçlü bir destek verdi.

KOMŞU OLALIM DAVETİ

3- Daha önce İYİ Partililere, MHP’ye dönmeleri yönünde çağrı yapan Bahçeli bu kez komşu olmaya davet etti. “Yerel iktidarda komşu olalım” dedi.

Bu çağırılardan ne çıkıyor?

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Bahçeli, tarih ve rakamlar konusuna çok önem verir. Tarihlere bakıldığında, Bahçeli bu çağrıları hep ağustos ayında yapıyor.

İkincisi ise zamanlama önemli.

ESMA BEKAR’IN TWEET’İ

Peki komşu olalım çağrısının zamanlama açısından önemi ne?

1- Akşener’in özel kalem müdürü ve partideki sağ kolu Esma Bekar, 9 Ağustos tarihinde Akşener’in 2016 yılındaki bir tweet’ini retweet etti.

26.04.2016 tarihli tweet’inde Meral Akşener, ”Ülkücü ülkücünün öz kardeşi gibidir düsturumuzu, milli ve manevi değerlerimizi partimizde hâkim kılacağız” diyor.

Meral Akşener, MHP’den 8 Eylül 2016 tarihinde ihraç edildi. Yani Akşener bu tweet’i attığında MHP’deydi.

BAHÇELİ’NİN ZAMANLAMASI

26 Ağustos’ta önemli bir çağrı yapacağı söylenen Akşener’in sağ kolundan gelen bu çıkışın üzerinden 24 saat geçmeden Bahçeli, CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hande Fırat’a bir mesaj gönderdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in ilettiği mesajda; Bahçeli, İYİ Parti’ye, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” diye çağrı yaptı.

Bahçeli ile Akşener karşılıklı olarak hamlelerini yaptı. İki lider arasında zamana karşı bir yarış başladı.

Bahçeli’nin çağrısı üzerine İYİ Parti’de Meral Akşener, Oktay Vural ve Kürşad Zorlu bir değerlendirme toplantısı yaptı. İYİ Parti’den, “26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” diye yanıt verildi. Bugün de başkanlık divanının bu konuyu ele alması bekleniyor.

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AKŞENER NE DEMİŞ?

Meral Akşener’in, “İYİ Parti, MHP’nin devamı bir parti değil. Bu tür çağrılara sıcak baksaydım daha önce sıcak bakardım” dediği ifade ediliyor.

HAMLELER

Bahçeli ile Akşener arasında müthiş bir siyaset satrancı oynanıyor.

1- Bahçeli, bu çağrılarla İYİ Parti tabanına, ‘Bakın sizi ana ocağınıza davet ediyorum ama Akşener, MHP yerine CHP ve HDP ile ittifakı tercih ediyor’ mesajı veriyor. Milliyetçi taban karşısında Akşener’i uzlaşmaz lider konumuna düşürüyor.

2- 26 Ağustos’ta çıkış yapmaya hazırlanan Akşener bir hamle yaptı ama Bahçeli karşı hamle ile kozunu elinden almış oldu. Hamle üstünlüğü Bahçeli’ye geçti.

3- İki lider birleşmek, yuvaya dönmek, komşu olmak gibi bir çaba içinde değil. Tam aksine birbirini açığa düşürmek için zaman ayarlı hamleler yapıyorlar. Kısa vadede bu işten bir şey çıkmaz.

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26 AĞUSTOS İÇİN NE DEDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 26 Ağustos’ta, “Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak” diyerek siyasi iletişim açısından başarılı bir iş yaptı.

İletişimde merak uyandırmak önemlidir. Ama bu iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Eğer 26 Ağustos’ta Akşener, Türk siyasetinde başlangıç olacak bir çıkış yaparsa bundan sonra büyük bir ciddiyetle takip edilir. Ama tersi olursa o zaman dağ fare doğurmuş olur. Akşener bundan sonra çok önemli bir açıklama yapacak olsa dahi ciddiye alınmaz.

Meral Akşener’in bu konularda karnesi parlak değil. Tutarlı bir lider imajı çizmiyor. Akşener önce çok iddialı çıkışlar yapan ama sonra tam tersini yapan bir lider konumuna düştü.

TERSİNİ YAPTI

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1- Kumar masası dediği masaya 72 saat sonra geri döndü.

2- “HDP’nin olduğu masada olmayız. HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyoruz” dedi. HDP ile birlikte Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını destekledi.

3- CHP’den 15 milletvekilini vererek İYİ Parti’nin seçimlere girmesini sağladığı için Kılıçdaroğlu’na minnet duyduğunu ifade etmişti. Hatta bunu ailesine vasiyet olarak bırakmıştı. Aynı Akşener, CHP’den 15 milletvekili istemesini hayatının en büyük pişmanlığı olarak gösterdi.

NE AÇIKLAYACAK?

Bunca beklenti oluşturduktan sonra Meral Akşener, 26 Ağustos’ta elbette ki bir açıklama yapacak. Gelen bilgiler yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan edeceği yönünde. Ama bunun bir aması var. Daha önceki gün, “Bazı illerde CHP ile ittifak yapabiliriz” demiş. Yani gözü hâlâ CHP ile ittifakta. Özellikle de İstanbul ve Ankara’da ittifak yapacağı söyleniyor. O zaman, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”

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AKŞENER NE DEDİ

Kürşad Zorlu’nun oluşturduğu beklentiden sonra Akşener, 26 Ağustos’ta bir şey söyleyecek. Ama yakın çevresine, ”Yoo ben hiçbir şey söylemeyeceğim. 7 bin 500 kişilik salonu doldurmak için söyledik” dediği ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU KAZANIYOR İMAMOĞLU KAYBEDİYOR

CHP’de, mahalle delegeleri seçimini ezici bir çoğunlukla Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da bile bir varlık gösteremedi. Dün Ankara’da, CHP’nin kalesi olan Çankaya’nın ilçe kongresi vardı. Kılıçdaroğlu sildi, süpürdü. Eğer il kongreleri de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanırsa Ekrem İmamoğlu’nun kurultayı kaybettiğinin resmidir. Bu durumda Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayabilir. Benim gözlemim İmamoğlu’nun aday olmayacağı yönünde.

İMAMOĞLU’NA MESAJ

Kılıçdaroğlu da buna razı. İmamoğlu’na, ‘Gel anlaşalım, sen genel başkanlık yarışına girme, ben de seni İstanbul’a aday göstereyim’ diye mesaj veriyor.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’nda adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun adaylığını engellemeyi göze alamayacak. Sonuçta Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak.

İMAMOĞLU KAYBEDEBİLİR

Ama seçimi kazanabilecek mi? Orası kesin değil.

AK Parti iyi bir aday çıkardığı takdirde Ekrem İmamoğlu seçimi kaybedebilir.