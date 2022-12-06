Aslı Baykal bombaladı: CHP, ya Erdoğan ya Rifkin dedi

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Bunun üzerine Aslı Baykal’la konuşmaya karar verdim. Söyleşiyi Hürriyet Ankara Haber Merkezi’nin başarılı foto muhabiri Selahattin Sönmez fotoğrafladı.

Aslı Hanım, CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu’nu açıkladığı toplantıyı nasıl buldunuz?

Uzaylıları dinler gibi dinledim. Türkiye küresel ekonomik kriz ile başa çıkarken bir Amerikalının çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Üstelik bu şahıs Almanya’nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu’nun “Tek Adam Rejimi’ne karşıyız” demesi de bir başka fıkraydı.

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Merkel’in danışmanı Jeremy Rifkin’in, Kılıçdaroğlu’na başdanışman olması tartışmaya neden oldu. Siz nasıl bakıyorsunuz?

Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye’nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP’de aklın tatilde olduğunu gösteriyor.

YA ERDOĞAN YA RIFKIN DEDİLER

CHP yabancılardan destek alarak bir vizyon belgesi açıklayamaz mı?

CHP elbette yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklayabilir. Zaten açıkladılar. Verdikleri mesaj şudur: Bize oy verirseniz yabancıların aklı ve projelerine oy verirsiniz. Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008’de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz.

CHP’DEN İSTİFA

CHP’den neden istifa ettiniz?

CHP çok radikal bir biçimde gayrimilli çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım. Hemen ardından gelen bu Rifkin çıkışı da sanırım haklılığımın ispatı olmuştur.

Eleştirileriniz CHP’nin milli çizgiden ayrıldığı yönünde odaklanıyor. Bunu neye dayanarak iddia ediyorsunuz?

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“TSK kimyasal silah kullanıyor” sözüne destek olan, “YPG terör örgütü değildir, vatanını koruyor” diyen, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu veren, uzun zamandır PKK’yı hiç eleştirmeyen bir partiden bahsediyoruz. Daha fazla söze gerek var mı?

CHP’den sizinle bir temas kuran oldu mu?

Hayır.

BAYKAL’LA KONUŞTU MU

İstifa kararı almadan önce babanızla istişare ettiniz mi?

Hayır, etmedim.

Kararınızı Deniz Bey nasıl karşıladı?

Kendisine istifamdan sonra haber verdim. Biz baba-kız olarak iyi bir ikiliyiz. Politik olarak farklılaşabiliriz. Ben Deniz Baykal’ın siyasal bir uzantısı değilim.

Şimdiye kadar “Deniz Baykal’ın kızıyım. Bir şey söylersem yanlış anlaşır” dediğiniz oldu mu?

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İstifa edene kadar bunu çok düşündüm. Ancak söylediğim gibi, ben Deniz Baykal’ın siyasal uzantısı değilim. Babama çok büyük bir saygı ve hayranlığım var ama bu her konuda aynı düşünmek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor.

SİSİ KONUSUNDA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesini neden desteklediniz?

Önceki Sisi politikasını eleştirenlerin, Erdoğan’ın doğru zamanlamayla politika değiştirmesine saldırmasını hem ahlaki bulmuyorum hem de Türkiye çıkarlarına aykırı buluyorum. Bir siyasetçi var olan iki seçenekte de hata yapıyor, diyorsanız aklınızı kaybetmiş olmanız gerekir.

HAMAKATTİR, İHANETTİR

Terör saldırıları iktidara yarıyor şeklindeki değerlendirmeler üzerine “Siz de terörle mücadele edin o vakit, size yarasın” dediniz.

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Terör saldırıları iktidara oy kazandırıyor, sözü hamakattir. Bunun devlet tarafından yapıldığı iması hamakatten öte ihanettir.

NEDEN ‘6 BENZEMEZ’ DİYOR

‘6 benzemez’in tek ortak noktası Erdoğan gitsin. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon diyorsunuz. Neden ‘6 benzemez’ diyorsunuz?

Batıcı-İslamcı Davutoğlu, ülkücü Akşener, enternasyonalist Kılıçdaroğlu, Yazıcı-Nurcuların desteklediği Uysal, Batıcı-liberalist Babacan ve milli görüşçü olduğunu söyleyen Karamollaoğlu devleti hangi ilkeler çerçevesinde yönetecek? Mesela yüzde bir oy bile alamayacak olan bir lider, başkan yardımcısı olacakmış. CHP’liler verdikleri oylarla, Batıcı-İslamcı gibi anakronik figürleri başkan yardımcısı mı yapacak? 6’lı masa bir siyasi ittifak değildir. Sırf Erdoğan seçilmesin diye yapılan bir matematik hesap ve zorlamadır. Ama seçmenin siyasal kavrayışı çok yüksektir. Bir belediye başkanı seçerken verdiği oy ile Türkiye Cumhuriyet devletini emanet ederken vereceği oy farklıdır.

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AK PARTİ’YE GEÇECEK Mİ

Siz CHP yönetimini eleştirip Erdoğan’ın bazı icraatlarına destek verince “Aslı Baykal, AK Parti’ye geçecek” yorumları yapılıyor. Böyle bir düşünceniz var mı?

Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli-gayrımilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur.

PARTİ KURACAK MI

Yeni bir parti kurmayı ya da hareket başlatmayı düşünüyor musunuz?

Şu anda Ankara’da ‘Masa Stratejiler ve Çözümler’ isimli bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum.