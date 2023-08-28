Anketten yerel seçime ışık tutacak sonuç

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ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR

Optimar’ın anketi birkaç açıdan öğretici ipuçları taşıyor. Bunun başında yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde halk neye göre oy kullanacak diye merak ediyorsanız o sorunun yanıtı bu ankette yer alıyor.

AK PARTİ’YE NEDEN OY VERDİ



Optimar seçmenlere 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye neden oy verdiklerini sormuş. Ankete katılanların yüzde 22.2’si başarılı hizmetleri için demiş. Siyasi görüşüme en yakın parti olduğu için diyenler yüzde 17.1’le ikinci sırada geliyor. AK Partili olduğum için diyenler yüzde 13.8, ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7, liderinden dolayı diyenler yüzde 8.5 çıkıyor. Alternatif olmadığı için diyenler yüzde 8.3, ülke bekası için diyenlerin oranı ise yüzde 6.6. Ülke bekası için AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmen anketlerde yeni çıkıyor. Dini inancımdan dolayı diyen yüzde 3.7 ittifak için diyen ise yüzde 1.3 oranında.

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CHP’YE NEDEN OY VERDİ



İlk sırada yüzde 31.4’le iktidarın değişmesi için diyenler var. CHP’li olduğum için karşılığını verenler yüzde 27.3 olurken, siyasi görüşüme en yakın parti diyenler yüzde 22.5’le üçüncü sırada geliyor. Ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7 olurken ittifak için diyenler yüzde 1.8 çıkıyor. Dikkat ettiniz mi hem AK Parti hem CHP ittifak nedeniyle oy almıyor. Şimdi sıkı durun. Altıncı sırada yüzde 1.5’le Atatürk’ün partisi olduğu için diyenler geliyor. 2018 seçimlerinde bu oran yüzde 10.9’du. CHP’yi Atatürk’ün partisi olduğu için tercih edenlerin oranı gerilemiş.

CHP’NİN BAŞINA KİM GEÇMELİ



Seçimlerin ardından CHP’de sancılı bir kurultay süreci yaşanıyor. Optimar, ankete katılanlara Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye sormuş. Daha önceki anketlere göre gerileme içinde olsa da ilk sırada Ekrem İmamoğlu geliyor. Ankete katılanların yüzde 23.6’sı İmamoğlu derken onu 19.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Özgür Özel 6.3’le üçüncü sırada yer alırken genç insanlar diyenler yüzde 5.4’le dördüncü sırada çıkıyor. Ayrı parti kurmasına rağmen Muharrem İnce’yi isteyenler 4.7 oranında. Onu yüzde 1.7’yle Tanju Özcan takip ediyor.

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ERDOĞAN’A NEDEN OY VERDİ



Optimar, ankete katılanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’a neden oy verdiklerini sormuş. Ezici bir çoğunlukla liderlik özellikleri ön plana çıkıyor. Erdoğan’a liderlik özellikler ve hizmetleri için oy verdim diyenler yüzde 60.5’le birinci sırada gelirken, onu yüzde 12.3’le ittifak nedeniyle diyenler takip ediyor. Ülke bekası burada da çıkıyor. Ülke bekası yüzde 9.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. AK Partili olduğum için diyenler yüzde 1.9 çıkarken alternatif olmadığı için diyenler ise yüzde 1.7’yle son sırada geliyor

KILIÇDAROĞLU’NA NEDEN OY VERDİ



Yüzde 37.2’yle ilk sırada iktidarın değişmesi için oy verdiğini söyleyenler geliyor. Onu yüzde 12.1’le ittifaktan dolayı diyenler takip ediyor. Dürüst, samimi, güvenilir diyenler yüzde 11.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. Siyasi görüşüme en yakın aday olduğu için diyenler 6.7 olurken CHP’li olduğum için diyenler yüzde 2.4 oranında. Atatürk’ün partisinin adayı olduğu için diyenler yüzde 2.3 çıkıyor. Kılıçdaroğlu diğer partilerin desteğini almak isterken Atatürkçüleri kaybetmiş de haberi yok.

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İKİNCİ TURDA TERCİH DEĞİŞİYOR



Liderlik vasfı ve başarılı hizmetleri için Erdoğan’a oy verdiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 72.7 çıkarken yüzde 18.5’le ülke bekası ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 6.8’le ittifak yanıtı veriliyor.

İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU

İkinci turda iktidarın değişmesi için Kılıçdaroğlu’na oy verdiğini söyleyenler yüzde 50.3’le ilk sırada geliyor. İttifaktan dolayı diyenler yüzde 17.6. Dürüst, samimi ve güvenilir diyenler yüzde 10.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. Siyasi görüşüme en yakın aday olduğu için diyenler yüzde 10 çıkarken, onu yüzde 3.1’le adalet ve barış seçeneği takip ediyor. Atatürk’ün partisinin adayı olduğu için diyenler ise 2.1’de kalıyor.

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YEREL SEÇİMDE NE ÖNEMLİ

Optimar ankete katılanlara belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir diye sormuş. Çıkan sonuç tüm partilere ışık tutacak seviyede. Ankete katılanların yüzde 70.5’i ezici bir çoğunlukla aday derken, parti diyenlerin oranı yüzde 29.5 çıkıyor.

FİYAT ARTIŞLARINDAN KİM SORUMLU



Ankette siyasi olmayan ama siyaseti ve seçmen tercihlerinin kökten etkileyen tek başlık fiyat artışlarına ilişkindi. Faiz politikasının değişmesinin de etkisiyle daha önceki anketlere rağmen bu kez ankete katılanların yüzde 53.6’sı fiyat artışlarının hükümetin ekonomi politikalarının sonucu olduğunu söylüyor. İkinci yüzde 8.2’yle “küresel kriz/dış güçler”çıkıyor. Denetimsizlik diyenler yüzde 5.4, Cumhurbaşkanı’ndan dolayı diyenler yüzde 3.7. Depremin yarattığı sorunlar diyenler yüzde 0.9. Onu küçük oranlarda dolardaki artış, fırsatçılık gibi yanıtlar takip ediyor.